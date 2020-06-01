Bakan Çavuşoğlu: ‘O denizcilerimizi orada bırakmayız’

Eritre’de sebepsiz yere 37 gündür tutulan denizcilerimiz için yüzlerce mesaj aldım.
Kalpten destekler... Gönülden dualar aldım...
Binlerce “selametle inşallah” diyen denizci...
Ne kadar duygulandım bilemezsiniz.
Denizcilik böyle bir şey işte...
Tuzu ruhumuza tatlı gelir...
Ve dünkü yazım üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynen şöyle diyor:
“O denizcilerimizi orada bırakmayız. Daha ilk günden beri en titiz şekilde ilgileniyoruz. Eritre Dışişleri Bakanı’na bir de mektup yazdım. Cuma günü bir haber aldık. 10 gün içinde serbest kalmalarını bekliyoruz.”
İşte bu sözler rahatlattı.
Ben de önce aileye, sonra mesajlarıyla onlara destek olan tüm denizcilere bir “müjde” olarak yazıyorum.
Elbette denizcilerimiz serbest kalana kadar yine bekleyişimizi sürdüreceğiz.
Ama çok eminim ki...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu konularda çok hassas.
Çok iyi biliyorum ki...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hiçbir Türk vatandaşının haksızlığa uğramasına izin vermez.
Elinden geleni ardına koymaz...
O yüzden şimdi daha da rahatım...
10 gün daha bekliyoruz...
Selametle inşallah...
İSTANBUL’UN FETİH GÜNÜ ‘KEŞKE’ DEDİĞİM O AN!
İSTANBUL’un fethi bir şehrin fethinden ötedir...
O gece İstanbul’a baktım. Işıl ışıl... Havai fişekler... Alkışlar... Geçit törenleri...
Ve “keşke” dedim...
O şehrin seçilmiş belediye başkanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dursaydı...
Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda 16 yıldız var. 16 Türk devletini sembolize eder...
Son Türk devletinin cumhurbaşkanı ile İstanbul’un belediye başkanı birlikte dursa...
Elbette demokrasinin ve birliğimizin de yıldızı parlar...
“Keşke” dedim...
“Gündelik siyasi kaygılardan uzak, o büyük Fatih’in adına yakışır bir görüntü olsa...”
Keşke şaşırtsanız bizi Sayın İmamoğlu...
YÜKSEK HIZLA 2023’E
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuşurken öğreniyorum...
Önümüzdeki dönemde muazzam bir “yüksek hızlı tren seferberliği” var...
Samsun’dan Sivas’a, oradan Mersin’e kadar...
Karadeniz yüksek hızlı trenle Akdeniz’e bağlanıyor.
Oradan Gaziantep’e... Gaziantep, Mersin’e bağlanıyor.
Dahası...
İstanbul’dan binen bir yolcu, “yüksek hızla” Gaziantep’e gidebilecek.
Gaziantep deyince, Belediye Başkanı Fatma Şahin’le önceki gün yaptığımız sohbette söylediği şu sözler geliyor aklıma:
“Korona sonrası için Gaziantep’i bir lezzet kenti olarak hazırlıyoruz...”
O yüzden yüksek hızlı trenin lezzetin başkentine gidişi önemlidir.
Konya öyle... Bursa öyle...
Bakan Karaismailoğlu diyor ki...
“Bütün bunlar 2023’te bitecek.”
Şu anda 4 bin şantiyede yaklaşık 500 bin kişi çalışıyor.
Hem de korona salgınına rağmen...
Peki nasıl olmuş?
Bakan cevaplıyor:
“En sıkı tedbirleri aldık. Yatakhaneleri çoğalttık. Yemekhaneleri düzenledik. Ama şantiyeleri durdurmadık. Çok şükür bugünlere geldik...”
Yani...
Bakan Karaismailoğlu’nun özeti...
“Yüksek hızla çalışıyoruz. Yüksek bir hızla 2023’e varmak için...”
Bakan Çavuşoğlu: ‘O denizcilerimizi orada bırakmayız’
Eritre’de sebepsiz yere 37 gündür tutulan denizcilerimiz için yüzlerce mesaj aldım.
Kalpten destekler... Gönülden dualar aldım...
Binlerce “selametle inşallah” diyen denizci...
Ne kadar duygulandım bilemezsiniz.
Denizcilik böyle bir şey işte...
Tuzu ruhumuza tatlı gelir...
Ve dünkü yazım üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynen şöyle diyor:
“O denizcilerimizi orada bırakmayız. Daha ilk günden beri en titiz şekilde ilgileniyoruz. Eritre Dışişleri Bakanı’na bir de mektup yazdım. Cuma günü bir haber aldık. 10 gün içinde serbest kalmalarını bekliyoruz.”
İşte bu sözler rahatlattı.
Ben de önce aileye, sonra mesajlarıyla onlara destek olan tüm denizcilere bir “müjde” olarak yazıyorum.
Elbette denizcilerimiz serbest kalana kadar yine bekleyişimizi sürdüreceğiz.
Ama çok eminim ki...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu konularda çok hassas.
Çok iyi biliyorum ki...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hiçbir Türk vatandaşının haksızlığa uğramasına izin vermez.
Elinden geleni ardına koymaz...
O yüzden şimdi daha da rahatım...
10 gün daha bekliyoruz...
Selametle inşallah...
İSTANBUL’UN FETİH GÜNÜ ‘KEŞKE’ DEDİĞİM O AN!
İSTANBUL’un fethi bir şehrin fethinden ötedir...
O gece İstanbul’a baktım. Işıl ışıl... Havai fişekler... Alkışlar... Geçit törenleri...
Ve “keşke” dedim...
O şehrin seçilmiş belediye başkanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dursaydı...
Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda 16 yıldız var. 16 Türk devletini sembolize eder...
Son Türk devletinin cumhurbaşkanı ile İstanbul’un belediye başkanı birlikte dursa...
Elbette demokrasinin ve birliğimizin de yıldızı parlar...
“Keşke” dedim...
“Gündelik siyasi kaygılardan uzak, o büyük Fatih’in adına yakışır bir görüntü olsa...”
Keşke şaşırtsanız bizi Sayın İmamoğlu...
YÜKSEK HIZLA 2023’E
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuşurken öğreniyorum...
Önümüzdeki dönemde muazzam bir “yüksek hızlı tren seferberliği” var...
Samsun’dan Sivas’a, oradan Mersin’e kadar...
Karadeniz yüksek hızlı trenle Akdeniz’e bağlanıyor.
Oradan Gaziantep’e... Gaziantep, Mersin’e bağlanıyor.
Dahası...
İstanbul’dan binen bir yolcu, “yüksek hızla” Gaziantep’e gidebilecek.
Gaziantep deyince, Belediye Başkanı Fatma Şahin’le önceki gün yaptığımız sohbette söylediği şu sözler geliyor aklıma:
“Korona sonrası için Gaziantep’i bir lezzet kenti olarak hazırlıyoruz...”
O yüzden yüksek hızlı trenin lezzetin başkentine gidişi önemlidir.
Konya öyle... Bursa öyle...
Bakan Karaismailoğlu diyor ki...
“Bütün bunlar 2023’te bitecek.”
Şu anda 4 bin şantiyede yaklaşık 500 bin kişi çalışıyor.
Hem de korona salgınına rağmen...
Peki nasıl olmuş?
Bakan cevaplıyor:
“En sıkı tedbirleri aldık. Yatakhaneleri çoğalttık. Yemekhaneleri düzenledik. Ama şantiyeleri durdurmadık. Çok şükür bugünlere geldik...”
Yani...
Bakan Karaismailoğlu’nun özeti...
“Yüksek hızla çalışıyoruz. Yüksek bir hızla 2023’e varmak için...”