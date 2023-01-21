Bakan Akar ne zaman Londra’ya gitse...

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ABD yönetimi Türkiye’nin satın almak istediği F-16’ları “Kongre yokuşu”na sürüyor...

Ve yine basına yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki...

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a her şeyi çok net söylemiş.

Şimdi top Kongre’de...

Bu yüzden de Kongre’ye sunulan “Türkiye 2022 raporu”nun içeriği şimdi 10 kat daha önemli oldu.

Çünkü bu rapor Kongre üyeleri tarafından okunacak, oylar için fikir verecek...

Raporun bu konuyla ilgili detaylarını pazar günü geniş çapta yazacağım.

Bugün bir giriş olarak şunu söyleyebilirim:

ORTADA BÜYÜK BİR OYUN VAR

Evet tehlikeli bir oyun oynanıyor.

Ve bugün bu oyunun çok ilginç bir sahnesine bakıyorum.

Dikkat ettim...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ne zaman Londra’ya gitse Washington’dan F-16’larla ilgili bir karar çıkıyor.

İşte örnek:

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Hulusi Akar, 7 Ekim 2022’de Londra’ya gidiyor...

Ve ne ilginçtir ki...

10 Ekim’de Washington’dan bir karar geliyor:

“Türkiye’ye F-16 satışı için getirilen ‘Yunan hava sahasını taciz etmeme şartı’ kaldırıldı...”

Biliyorsunuz, F-16’ların Türkiye satışına getirilen “Yunanistan hava sahası şartı” üzerine Türkiye çok büyük tepki göstermişti. Ve alternatif arayışlar başlatmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Kendi başımızın çaresine bakmak için başka alternatifler bulunur” mesajını içeren açıklamalar yapmıştı.

İNGİLTERE ALTERNATİFİ

Türkiye bu amaçla İngiltere ile görüşüyordu.

İngiltere’den jet motoru teknolojisi almak için ortaklık görüşmeleri gündeme gelmişti.

İşte bu görüşmeler için Bakan Akar ve teknik ekipler Londra’ya ziyaretlere başladı.

Ve ne garip bir tesadüftür ki, Akar’ın ziyaretinden hemen önce Washington’dan “F-16 satışı için konulan Yunanistan hava sahası şartı kaldırıldı” haberleri duyuruldu.

Niye?

Elbette cevabı var...

ANİDEN KONGREYE SUNULDU

Nitekim, Türkiye’nin ısrarlarına rağmen F-16 satışıyla ilgili dosya bir türlü Kongre’ye sunulmuyordu. “Bakıyoruz, bugün yarın olabilir, kongre üyelerinin ikna çabası...” türünden ifadelerle bir oyalama sürüyordu.

Ve geldik bugüne...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 14 Ocak’ta Londra ziyareti yapıyor...

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Konu belli. Türk milli savaş uçağı için motor teknolojisi... Ve İngiltere ile ortaklık...

Ve yine ne garip bir tesadüftür ki...

Bu defa Akar’ın ziyareti sırasında Washington’dan başka bir haber geliyor:

“ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16’ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.”

Bakar mısınız tesadüfe!!!

Yine Akar’dan bir Londra ziyareti...

Ve yine Washington’dan bir F-16 kararı...

Niye...

Çünkü Türkiye’nin F-16 beklentisini diri tutmak isteyen bir ABD yönetimi var...

MİLYARLARCA DOLARLIK BİR OYUN

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Tabii bu noktada Türkiye’nin gerek F-16 alımı ve modernizasyonu gerekse İngiltere’den edineceği motor teknolojisi için milyarlarca dolarlık bir pazarın ve rekabetin de olduğunu hatırlamak gerekiyor...

KONGRE RAPORU HER ŞEYİ ANLATIYOR

Aslında bütün bu oyunları açık eden bir ifade de var.

Nerede mi?

ABD Kongresi’ne sunulan “Türkiye 2022 raporu”nda.

54’üncü sayfadaki o paragraf şöyle:

“ABD’nin Türkiye’nin F-16 filosunun kapasitelerini artırma ve kullanım ömrünü uzatma amaçlı satışları, Türkiye’de TF-X olarak adlandırılan ve önümüzdeki on yıl içinde faaliyete geçmesi beklenen yerli beşinci nesil savaş uçağını geliştirmesi için zaman sağlayacaktır.

Görünüşe göre Türkiye, TF-X’e geçiş sırasında Türk Hava Kuvvetleri’nin yeteneklerini artırmak için F-16’lar veya F-16 yükseltmeleri sağlayamazsa, TF-X için teknoloji geliştirmek üzere Birleşik Krallık’la (BAE Systems ve Rolls-Royce şirketleri dahil) ortaklık kurmaya çalışıyor. Rus Su-35 savaş uçağı veya Batı Avrupa alternatifleri satın almayı düşünebileceklerini ima ettiler. Ancak bazı savunma analistlerine göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Türkiye’nin hesabı büyük olasılıkla değişti. Türkiye F-16’ları temin edemezse, güvenlik ihtiyaçları ve politik olarak, Ankara’nın savaş uçağı envanterinde NATO kapsamında kalmasını zorunlu kılıyor. Türkiye TF-X’i uçurmadan önce geçerli olan tek seçenek [Eurofighter] Typhoon, Saab gibidir...”

Ne kadar net değil mi?

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Akar’ın her Londra ziyaretinde...

F-16 konusunda ABD yönetiminden bir hamle geliyor.

Evet arkadaşlar. Şimdi Çavuşoğlu’nun Washington ziyaretinden sonra 10 kat daha önemli hale gelen Kongre Raporu’nun detaylarına geçebiliriz...

Yarın: Türkiye-ABD arasındaki “Güven krizi”nden NATO gerilimine kadar uzanan bölümleri inceleyeceğiz...