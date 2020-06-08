Aziz Yıldırım’la Nihat Özdemir çarpışır mı?

Şimdi herkesin ağzındaki ortak soru... Dahası... Fenerbahçe camiasının ortak sorusu:
TFF Başkanı Nihat Özdemir’in “şike”yle ilgili açıklamalarından sonra, Yıldırım’la Özdemir karşı karşıya gelir mi? Kavga çıkar mı?
Aziz Yıldırım, Özdemir aleyhinde açıklamalar yapar mı?
İkisini de çok iyi tanıyorum.
İkisinin nasıl derin bir dostluk yaşadığına defalarca şahit oldum. Aziz Yıldırım’ın Nihat Özdemir’e yaptığı espriler, şakalar, birlikte attığımız kahkahalar unutulur mu?
Son olarak Diyarbakır gezisinde Aziz başkanın, “Bak Fatih, bu Nihat var ya...” diye başladığı espriler yol boyu sürmüştü.
Hatta öğlen kebap masasında o kadar çok gülmüştük ki, sormuştum:
“Aziz başkan, Nihat Özdemir’e takılmadan edemiyorsunuz. Hoşunuza gidiyor...”
Şöyle cevap vermişti:
“İnsan dostuna ancak böyle takılır. Nihat bu...”
Mahmut Uslu’yla yan yanaydık.
O kadar gülmüştük ki...
Ne zaman bir araya gelsek, Aziz başkan, Nihat Özdemir’e takılır...
Ve “kahkaha”lar patlar.
Aziz başkanı cezaevinde ziyaret ettiğimde de bu dostluk vardı.
Yaptığımız her gezide de bu dostluk vardı...
O yüzden baştan söylüyorum...
1) Aziz Yıldırım’la Nihat Özdemir arasında çok derin bir dostluk vardır. Aralarından su sızmaz.
2) Nihat Özdemir kesinlikle
Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aleyhine hareket etmez.
3) Aziz Yıldırım da Nihat Özdemir ve Fenerbahçe aleyhine tek kelime etmez.
AZİZ BAŞKAN BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPABİLİR
Bendeki bu izlenimleri aktardıktan sonra bir de kulis paylaşayım.
Aziz Yıldırım yakında çok önemli açıklamalar yapabilir.
Aziz başkanın ayrıldıktan sonra aldığı “kesinlikle konuşmama kararını” çok iyi biliyorum.
Hatta başkan Ali Koç’un bazı uygulamalarına kızmasına rağmen sustuğunu da biliyorum.
Bütün sözü şudur:
“Fenerbahçe zarar görmesin...”
Evet...
Aziz Yıldırım konuştuğu kadar susmasını da bilir.
Ama şimdi bana gelen bilgilere göre Aziz Yıldırım bazı açıklamalar yapmayı düşünüyor.
Sırf sansasyonel olsun diye, “Yer yerinden oynayacak” ya da “Patlama yapacak” gibi ifadeler kullanmıyorum.
Ama bir “sancı” vardı. Belli ki artıyor...
Göreceğiz...
HALK PLAJLARI MI 1000 LİRAYA ŞEZLONG MU?
BAKIN bütün Akdeniz sahillerine...
İtalya, Fransa kıyılarından başlayın...
Hele Barcelona sahilleri... Kilometrelerce sahil ve kum...
Halka açıktır. Tarragona’dan Valencia’ya kadar...
Halk dilediği gibi açık plaja girebilir. Ücret ödemez.
Eğer belediyenin kiraya verdiği büfelerin, kafelerin önünde şezlong alınacaksa, bir şeyler yenir içilir o kadar...
Çeşme’de, Bodrum’da olduğu gibi tellerle, kapılarla, valelerle, korumalarla çevrilmiş fahiş fiyatlı plajlar yoktur.
Gördüğüm kadarıyla Çeşme Ilıca plajını belediye halka açmış.
Bravo...
Ama ya gerisi?
Peki bizde niye böyle?
Türkbükü’nde, Çeşme Ayayorgi’de ve daha birçok sahilimizde nedir bu plajları kapatma durumu?
Parayla plaj olur mu?
Sahiller kamu malı değil midir?
Aziz Yıldırım’la Nihat Özdemir çarpışır mı?
Şimdi herkesin ağzındaki ortak soru... Dahası... Fenerbahçe camiasının ortak sorusu:
TFF Başkanı Nihat Özdemir’in “şike”yle ilgili açıklamalarından sonra, Yıldırım’la Özdemir karşı karşıya gelir mi? Kavga çıkar mı?
Aziz Yıldırım, Özdemir aleyhinde açıklamalar yapar mı?
İkisini de çok iyi tanıyorum.
İkisinin nasıl derin bir dostluk yaşadığına defalarca şahit oldum. Aziz Yıldırım’ın Nihat Özdemir’e yaptığı espriler, şakalar, birlikte attığımız kahkahalar unutulur mu?
Son olarak Diyarbakır gezisinde Aziz başkanın, “Bak Fatih, bu Nihat var ya...” diye başladığı espriler yol boyu sürmüştü.
Hatta öğlen kebap masasında o kadar çok gülmüştük ki, sormuştum:
“Aziz başkan, Nihat Özdemir’e takılmadan edemiyorsunuz. Hoşunuza gidiyor...”
Şöyle cevap vermişti:
“İnsan dostuna ancak böyle takılır. Nihat bu...”
Mahmut Uslu’yla yan yanaydık.
O kadar gülmüştük ki...
Ne zaman bir araya gelsek, Aziz başkan, Nihat Özdemir’e takılır...
Ve “kahkaha”lar patlar.
Aziz başkanı cezaevinde ziyaret ettiğimde de bu dostluk vardı.
Yaptığımız her gezide de bu dostluk vardı...
O yüzden baştan söylüyorum...
1) Aziz Yıldırım’la Nihat Özdemir arasında çok derin bir dostluk vardır. Aralarından su sızmaz.
2) Nihat Özdemir kesinlikle
Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aleyhine hareket etmez.
3) Aziz Yıldırım da Nihat Özdemir ve Fenerbahçe aleyhine tek kelime etmez.
AZİZ BAŞKAN BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPABİLİR
Bendeki bu izlenimleri aktardıktan sonra bir de kulis paylaşayım.
Aziz Yıldırım yakında çok önemli açıklamalar yapabilir.
Aziz başkanın ayrıldıktan sonra aldığı “kesinlikle konuşmama kararını” çok iyi biliyorum.
Hatta başkan Ali Koç’un bazı uygulamalarına kızmasına rağmen sustuğunu da biliyorum.
Bütün sözü şudur:
“Fenerbahçe zarar görmesin...”
Evet...
Aziz Yıldırım konuştuğu kadar susmasını da bilir.
Ama şimdi bana gelen bilgilere göre Aziz Yıldırım bazı açıklamalar yapmayı düşünüyor.
Sırf sansasyonel olsun diye, “Yer yerinden oynayacak” ya da “Patlama yapacak” gibi ifadeler kullanmıyorum.
Ama bir “sancı” vardı. Belli ki artıyor...
Göreceğiz...
HALK PLAJLARI MI 1000 LİRAYA ŞEZLONG MU?
BAKIN bütün Akdeniz sahillerine...
İtalya, Fransa kıyılarından başlayın...
Hele Barcelona sahilleri... Kilometrelerce sahil ve kum...
Halka açıktır. Tarragona’dan Valencia’ya kadar...
Halk dilediği gibi açık plaja girebilir. Ücret ödemez.
Eğer belediyenin kiraya verdiği büfelerin, kafelerin önünde şezlong alınacaksa, bir şeyler yenir içilir o kadar...
Çeşme’de, Bodrum’da olduğu gibi tellerle, kapılarla, valelerle, korumalarla çevrilmiş fahiş fiyatlı plajlar yoktur.
Gördüğüm kadarıyla Çeşme Ilıca plajını belediye halka açmış.
Bravo...
Ama ya gerisi?
Peki bizde niye böyle?
Türkbükü’nde, Çeşme Ayayorgi’de ve daha birçok sahilimizde nedir bu plajları kapatma durumu?
Parayla plaj olur mu?
Sahiller kamu malı değil midir?