Aydın Hoca’dan siyasette hizmet dersi

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Benim bildiğim;

Seçimleri kaybeden belediye başkan adayı ortadan kaybolur. Pek sesi çıkmaz. Ancak bir dahaki seçimler yaklaşınca partisi aday göstersin diye yeniden ortaya çıkar.

Yani 4 yıl yok olur. Tabii biraz da kabahat kimdeyse birlikte dedikodu yapılır.

Verilen sözler bile hatırlanmaz.

Genellikle milletvekilliği için de geçerlidir bu.

Ben ilk kez AK Parti Muğla Belediye Başkan adayı olan Prof. Dr. Aydın Ayaydın’da böyle bir “söze bağlılık azmi” gördüm.

Çekilmedi. Küsmedi. Dedikodulara prim vermedi.

Daha seçimler bittiğinde yeni başlamış gibi ilçeleri, köyleri, beldeleri gezmişti.

Aydın Hoca’yla çok eski bir dostluğumuz var.

Önceki gün aradı:

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“Fatih sen de buralardasın. Bir dizi iftar verip vatandaşla dertleşeceğiz, seni de görmek isterim.”

Ve önceki gün Fethiye Körfezi’nin en güzel noktasındaki Big Chefs restoranında iftardayız.

Mekânın sahibi AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Ercan Torunoğulları o kadar titiz bir hazırlık yapmış ki...

Çok büyük bir alan. Harika bir manzara.

Aydın Hoca ve AK Parti yönetimiyle sohbet ediyoruz.

YAKLAŞIK 750 KİŞİLİK BİR İFTAR

Bir süre sonra salon tıklım tıklım doluyor. Gençler yandaki masalarda. Dışarıda bekleyenler. 700’ü aşkın bir davetli.

Ve başta Muğla Valisi İdris Akbıyık olmak üzere bütün Muğla protokolü orada.

İftar açılıyor, dualar ediliyor.

İftara 36 muhtar gelmiş. 50 STK, işinsanları.

Bir süre sonra Aydın Hoca muhtarların yanına gidiyor.

Doğrusu merak ediyorum. Muhtarlar acaba ne istiyorlar? Ne konuşuyorlar?

Halı saha isteyen var. Engellilere destek. Su meselesi. Ve daha onlarca talep. Bir şey dikkatimi çekti. Aydın Hoca not alıp bırakmıyor.

O anda ilgili bakanlığı arıyor. Talebi iletip sözünü alıyor. Yani öyle not al, sonraya bırak yok.

Mesela halı saha için o dakika Gençlik Spor Bakanı Osman Bak’tan söz alınıyor.

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Esnaf odası; “Fethiye içindeki bu sanayi mahallesi şehri çok bozuyor. Bir yer bulunup taşınsa” diyor.

Aydın Hoca o dakika Sanayi Bakanlığı’nı arıyor. Söz alınıyor.

“Ben sözü aldım. Takibi sizde” diyor.

Futbol sahası yine öyle. İnşaatı başlıyor.

GÖCEK KÖRFEZİ’NE TONOZ SİSTEMİ

Vali Akbıyık’la bir ara sohbet ediyoruz. Tabii bütün denizciler adına soruyorum:

“Sayın Valim, bu yıl Göcek’te mapa şamandıra sistemi olacaktı. Durum nedir?”

Cevap:

“Evet ciddi olarak çalışılıyor. Çalışmalar başlıyor. Demir atmanın önüne geçilecek. Deniz çayırları kurtulacak. Dünyada da böyle zaten.”

Soruyorum:

-Peki burada günübirlik gezi tekneleriyle geçinen çok ciddi bir nüfus var. Onların durumu...

Anında cevap:

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-Evet bu da tespit edildi. O vatandaşlarımız için de özel bir hazırlık yapılıyor. Yakında detayları paylaşılır.

Bu noktada bir bilgiyi de paylaşayım. Yakında kaçak yapılarla ilgili de önemli bilgiler aktaracağım.

YEREL SİYASETİN BÜYÜSÜ

Fethiye merkez ve Seydikemer başta olmak üzere çevre ilçelerden, beldelerden, köylerden gelen yüzlerce vatandaşa bakıyorum. Konuşuyorum.

Bekçiler köyünden gelmiş bir ailenin reisi bakın ne diyor:

-Muğla AK Parti’den geçen gün geldiler. Bir engelli kızımız vardı. Birlikte iftar açtık. Sohbet ettik. İnsan kendisini sahiplenmiş hissediyor. Öyle mutlu olduk ki...”

Elbette her siyasi parti kendi programlarında bu tür faaliyetler yapıyordur. Halkla temas ediyordur. Ben birisini diğerine göre ölçmüyorum.

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Çünkü önemli olan sahiciliktir. İçtenliktir. Seçimden seçime değil, sürekli halkla birlikte olmaktır.

Bizim insanımız gündelik siyasetin ayak oyunlarından çok uzakta yaşıyor.

O yüzden hiç yanılmıyor. Mesajını en açık şekilde veriyor. O tertemiz kalbiyle doğruyu hissediyor.

Kim sahici kim değil muazzam bir “kalp gözü” var.

Yavuz Donat’ın bizim meslekte yaptığı en muazzam şey;

Yerel siyaseti, insan manzaralarını ve milletin o “kalp gözü”nü Türkiye ile paylaşmasıdır.

Bu iftardaki sohbetlerde Yavuz Abi’yi bir kez daha anlıyorum.

O kadar etkileyici insan hikâyeleri var ki...

Dünyanın en sahici hikâyeleri.

Türkiye ve dünya gündemlerinden fırsat buldukça bu sahici hikâyeleri ve milletteki bu “kalp gözü”nü paylaşacağım.