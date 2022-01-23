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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Ay yıldızların gecesi
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Ay yıldızların gecesi

23 Ocak 2022

Ben İstiklal Marşımızı hiç bu kadar sessiz ve hiç bu kadar coşkulu seyredip dinlememiştim...

İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...

İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...

Ay yıldızların gecesi

Gözyaşı mesafesinde izledik...

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...

Göğsünde ay yıldız olan...

Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.

Geceyi düzenleyen Bakan Mehmet Kasapoğlu’nu yürekten kutluyorum.

Ne kadar çok ihtiyacımız varmış böyle bir morale...

Ay yıldızların gecesi

BAŞKANLARIN HEYECANI

Hilton Bomonti’deki geceye daha adım attığımda gördüm o heyecanı.

Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve onlarca federasyon başkanı, yıldızlarımıza moral ve destek için oradaydı.

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un harika projelerini dinledim... Türk tenisi için bir çalıştay hazırlıyor.

Badmintondan masa tenisine, voleyboldan haltere kadar birçok başkanla sohbet ettim...

Hepsi umutluydu...

FİLENİN SULTANLARI

İşte salonun bir köşesinde inanılmaz bir hareketlilik.

Baktım, “Filenin Sultanları” orada... Çevrelerinde bir sevgi seli...

Mavi Şimşek Meryem. Takım ruhunun sembolü Kaptan Eda... Yeraltından bile top çıkartan Simge...

Mucizelerin Zehra’sı... Hepsi orada. Tabii hemen bir fotoğraf çektirdim. İşin güzel tarafı, rica ettim, fotoğrafımızı Voleybol Federasyonu’nun başarılı başkanı Mehmet Akif Üstündağ çekti.

(Çok da iyi çekti. Foto Muhabirleri Derneği’ne duyurulur!)

Ay yıldızların gecesi

Bu arada fotoğrafı çektirirken biraz da şaşırdım.

Niye mi?

Arkadaşlar, televizyonlarda izlediğiniz o kızları yakından görün, ne demek istediğimi anlarsınız.

Boylarıyla, albenileriyle birer mitolojik dev heykel gibiler.

Kızlarımızla ne kadar gururlansak azdır...

DÜNYAYI KALDIRAN KIZLAR

Sultanların yanından ayrıldıktan sonra bir küçük kız dikkatimi çekiyor...

Sanki bir ortaokul öğrencisi...

Yanında ondan daha uzun bir kız...

Herkes onlarla fotoğraf çektiriyor...

Soruyorum:

“Kim bu çocuklar?”

- Dilara ve Cansu...

Ay yıldızların gecesi

Halterde dünya şampiyonu kızlarımız.

Nasıl mutlular. Nasıl gururlular...

Cansu Bektaş Los Angeles’ta gençler halter dünya şampiyonu olmuş...

Sonra bir dünya şampiyonluğu daha...

Dilara Uçan... O da hem Avrupa hem dünya şampiyonu...

Kolay değil.

Peş peşe dünya şampiyonlukları...

Onca çalışma... Sabahın köründe başlayan koşular. Bitmek tükenmek bilmeyen antrenmanlar. Ve yarışma heyecanı... Sonra bir altın madalya ve ay yıldızlı bayrağı göndere yükseltmenin mutluluğu...

Daha ne olsun...

Aldım iki dünya şampiyonu kızımızı iki yanıma...

Gururla çektirdim bu fotoğrafı...

Ay yıldızların gecesi

O gece...

Olimpiyat şampiyonları Mete Gazoz’dan Busenaz Sürmeli’ye kadar bir mutluluk tablosunun içindeydim...

Oradan ayrılırken kendi kendime dedim ki:

“Meğerse ne çok ihtiyacımız varmış... Başarıyla gurur duymaya...

Bunca kamplaşmanın, tartışmanın ortasında harika bir gece yaşattınız bize...

Her birinizi alınlarınızdan öpüyorum çocuklar...”

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Yine o harita

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Ocak 2022
Yıllar sonra yine bir ABD heyeti...

Yine Irak’ın kuzeyi...

Yine Barzani ziyareti...

Ve yine bir harita...

O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...

İşte o harita önceki gün yine hortladı...

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...

Fotoğrafa bakar mısınız?

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Fatih Terim aday olur mu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Ocak 2022
“Ben kendim hallederim...”

Bu söz Fatih Terim’den...

Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...

Peki ne anlama geliyor?

Ama asıl soru şu:

- Terim ne yapacak?

Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?

Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:

1)

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Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Ocak 2022
Bu soruyu Ankara’daki AB Büyükelçisi soruyor.

Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...

Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...

Peki nasıl oluyor bu?

İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...

Saat saat anlatayım...

ANKARA... SALI: 15.30

Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı

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Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Ocak 2022
4 Ocak günü Çevre Bakanlığı’ndan Antalya Aksu Belediyesi’ne bir yazı gidiyor.

Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”

İşte böyle çevreci dostlar...

O harika sahilde...

O muhteşem kıyıda...

O rezaleti görünce isyan etmiştik...

Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...

Derme çatma barakalar... Ve çöpler...

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Rus IL-76’nın sırları

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Ocak 2022
4 OCAK GECESİ:

Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...

Rus IL-76 askeri kargo uçağı...

Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...

Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...

Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...


7 OCAK GECESİ:

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İnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Ocak 2022
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Feryal Özel’in, Mardin’de uzay bilimi alanında kendini yetiştirmek isteyen liseli öğrencilerle online olarak bir araya geldiği saatlerde...

İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...

James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...

Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...

Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...

Ne muazzam bir tesadüftür ki...

Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:

“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”

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Ya sizin kızınıza olsaydı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Ocak 2022
Ankara'dan DHA muhabiri Haluk Karaaslan geçti haberi: “Eski kız arkadaşı S. S.’yi silahla tehdit edip yüzüne lavabo açıcı atarak yaralayan S.B., çıkarıldığı mahkemece ‘konutu terk etmeme’ şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.”

Nasıl yani...

Bir daha okudum.

Gerçekten de öyle...

Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...

Sonra...

Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...

Sonra...

“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”

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Aliyev’in uzattığı dostluk elinin en büyük yararı Ermenistan’a

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Ocak 2022
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Kosova’da yaptığımız uzun sohbetin ikinci bölümüyle devam ediyorum...

1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:

“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.



SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?

CEVAP:

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İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Ocak 2022
Dağlardan Saraybosna caddelerine doğru bakarken...

Çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...

Ömer şöyle diyor:

“İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...”

Sonra...

Sonra kanımı donduran o sözler:

“Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar... Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...”

İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres anlatıyor...

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Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Ocak 2022
2021’in son gezisini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptık.

Bosna Hersek’ten Kosova’ya, 3 gün süren gezide Türkiye’nin yeryüzündeki en kritik konularını dinledik.

Sevgili okurlar ve özellikle gençler...

Eğer nasıl bir coğrafyada ve hangi güç oyunlarının içinde olduğumuzu anlamak istiyorsanız...

Eğer, enerji kaynaklarından stratejik sınırlara kadar nasıl zorlu bir coğrafyada neler yaşadığımızı anlamak isterseniz, bu yazıyı okuyun...

Çünkü şimdi gündelik gibi gelen bu olaylar ve Türkiye’nin mücadelesi, yarın tarih kitaplarında bir milat olarak yer alacaktır...

Balkanlar’dan Suriye sınırına, Azerbaycan’dan Doğu Akdeniz’deki enerji alanlarına ve Ege adalarındaki gerilime kadar 2021’in özetini Bakan Akar’ın ağzından aktarıyorum...

F-35 MESELESİ BİTMİŞ

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Milli Savunma Bakanı Akar’dan Saraybosna mesajı: 'İstikrar için buradayız'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Aralık 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la geldiğimiz Saraybosna’da ilk ziyaret “Şehitler Mezarlığı”na...

Bakan Akar’ın mesajı net:

“Biz istikrar için buradayız... Talep olduğunda elimizden geleni yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada sevip sayıyorlar. İstikrar için bu önemli. Biz burada huzuru, barışı, kardeşçe yaşamayı savunuyoruz...”

Bakan Akar özellikle “istikrar” vurgusunu neden yapıyor...

Anlatayım...

Pazar günü Bosna Hersek’e doğru havalanırken şöyle yazmıştım:

“Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.

Dodik

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Sayın hâkimler, doktorlar için biraz empati lütfen

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Aralık 2021
Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir tarafında saldırıya uğrayan doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız için bir çağrıda bulunmuştum...

Demiştim ki:

“Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorum pandemi nedeniyle aylardır çok çalışıyorsunuz. Ama lütfen saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarımız için daha kesin önlemler alın. Bu evlatlarımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde görev yapıyor. Ama her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Kiminin burnu kırılıyor, kimisi yaralı olarak meslektaşları tarafından zor kurtarılıyor... Lütfen... Lütfen...”

Ve örnekler vermiştim...

Mersin’den Nevşehir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar dövülen, saldırıya uğrayan doktor çocuklarımız...

Bir günde 100 hasta bakıp 101’inciden yumruk yiyen doktor Rıdvan kardeşimizi de hatırlatmıştım...

Çünkü saldırganların çoğu serbest kalıyordu.

“Caydırıcılık nerede?” demiştim...

Ve bir okurum bu soru üzerine çok önemli bir haberi hatırlattı ve hâkimlerimize, savcılarımıza çok “

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‘Ateş coğrafyası’na yolculuk

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

26 Aralık 2021
Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la “acının ve ateşin coğrafyası” dediğim Saraybosna ve Kosova’ya gidiyorum.

Neden acı ve ateş coğrafyası...

Çünkü:

1) Bu topraklarda bir dünya savaşı çıktı.

2) İkinci Dünya Savaşı’nın acısı, sokaklarına, taşlarına sinmiştir... Dağılan Yugoslavya’dan Tito’nun şu sözü her şeyi anlatmıyor mu: “Ben iki alfabesi, üç dili, dört dini, beş milliyeti, altı cumhuriyeti olan; çevresinde yedi komşusu bulunan, içinde sekiz etnik azınlık bulunan bir ülkenin lideriyim.”

3) Yine bu topraklarda Avrupa’nın en son soykırımı yaşandı... Çoğu kadın ve çocuk olan 9 bini aşkın Boşnak sivil, Sırp ordusu ve kendilerine “akrep” diyen katil sürüsü tarafından katledildi...

Ve bugün, işte o acılı coğrafyada yine tehlikeli kıpırdanmalar yaşanıyor...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.

Dodik

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Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

25 Aralık 2021
Dr. Rıdvan o sabah yine erkenden odasına gelmişti. Sıra numaraları veriliyordu ki...

100 hasta için “Tamam” dedi.

Evet, o gün yine tam 100 hastaya bakacaktı...

Ortalama bir hasta 30 ya da 45 dakika alsa...

O gün saatlerce hasta bakması gerekirdi...

Ki zaten hemen her gün öyleydi.

Bazen yemek molası belki bir tostla geçiyordu...

İşte o sırada hangi doktor sormuyordu ki:

“Gel sen 6 sene tıp oku. Sonra staj, uzmanlık... Ve dayak ye...”

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Cevdet Bey, gözümüz kulağımız sizde...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Aralık 2021
Günlerdir yaptığımız, “Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV oranı düşürülsün” çağrısı için nihayet bir ses duyduk...

Milletvekili Alpay Antmen, bir kanun teklifi hazırladı. O teklif şimdi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor.

Neyi bekliyor?

Komisyon Başkanı’nın teklifi gündeme almasını.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz. Cevdet Bey geçmişte çok başarılı bir bakanlık yapmıştı.

Acaba bu teklifi ciddiye alacak mı?

Dikkat ederseniz milletvekillerinin hangi partiden olduğunu yazmadım.

Çünkü...

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Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Aralık 2021
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’la sohbet ediyoruz...

Konu bu akşam verilecek olan “İlim Yayma Ödülleri”...

Çamlıca’daki Türk müziği anaokulunu gezerken okulu anlatıyor.

Anlatırken duyduğu heyecandan anlıyorum ki...

O aslında bir okulu değil, hayalini, hedefini anlatıyor...

Soruyorum:

“Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?”

Erdoğan, hedefini şöyle açıklıyor:

“Fatih Bey, Türkiye’ye döndükten sonra kendi kendime sordum ‘Ülkem için ne yapabilirim?’... Ve karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir... Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.”

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Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV neden inmiyor? Çünkü...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

18 Aralık 2021
Hayvanseverlerden öylesine acılı mesajlar alıyorum ki...

Tam asgari ücret için “Çok iyi oldu!” dediğim saatlerde gelen bu acılı mesajlar içimi yakıyor...

Soru net:

“Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV neden bir türlü indirilmiyor?”

Artan döviz kurları her ürünü olduğu gibi kedi köpek mamalarını da zorluyor.

Fiyat üstüne fiyat biniyor. İstifçiler, stokçular zaten fırsatı kaçırmıyor.

Bir de kedi köpek mamalarına yüzde 18 KDV binince...

İnsanlar can dostlara mama alamaz hale geldi. Belediyeler kısıntıya başlıyor.

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Uçan hayvanseverlere müjde

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Aralık 2021
Geçen haftalarda İstanbul Havalimanı’ndan bir uçuş yapmıştım.

Kedim “Deniz”le birlikte...

Hayvanseverler daha iyi hatırlayacak...

5 saat süreyle tuvaletten uzak kalan kedim, havalimanında tuvalet aramaya başlayınca çok sıkıntı çekmiştik.


Kedim ‘Deniz’in miyavlamalarını duydular...

O gözlerimin içine bakarak miyavlıyordu; benim de çaresizlikten içim yanıyordu...

O miyavladıkça ben kahroluyordum...

Aradım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: 'Kaçak yapıya izin yok mücadeleye devam'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Aralık 2021
Biliyorsunuz...

Son dönemde sahillerde ciddi şekilde artan kaçak yapılarla ilgili yazılar yazıyorum.

Katar gezisi sırasında da bir fırsat buldum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sordum:

“Sayın Cumhurbaşkanım, sahillerde yoğun bir kaçak yapılaşma var. Bu kaçak yapı sahipleri itiraz ediyorlar ve bu mahkemeler yıllarca sürüyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?”

Erdoğan hem bir uyarıda bulundu hem de çok keskin bir mesaj verdi:



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