Ay yıldızların gecesi

Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...
Rus IL-76 askeri kargo uçağı...
Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...
Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...
Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...
7 OCAK GECESİ:
İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...
James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...
Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...
Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...
Ne muazzam bir tesadüftür ki...
Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:
“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”
Nasıl yani...
Bir daha okudum.
Gerçekten de öyle...
Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...
Sonra...
Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...
Sonra...
“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”
1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:
“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.”
SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?
CEVAP:
Çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...
Ömer şöyle diyor:
“İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...”
Sonra...
Sonra kanımı donduran o sözler:
“Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar... Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...”
İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres anlatıyor...
Bosna Hersek’ten Kosova’ya, 3 gün süren gezide Türkiye’nin yeryüzündeki en kritik konularını dinledik.
Sevgili okurlar ve özellikle gençler...
Eğer nasıl bir coğrafyada ve hangi güç oyunlarının içinde olduğumuzu anlamak istiyorsanız...
Eğer, enerji kaynaklarından stratejik sınırlara kadar nasıl zorlu bir coğrafyada neler yaşadığımızı anlamak isterseniz, bu yazıyı okuyun...
Çünkü şimdi gündelik gibi gelen bu olaylar ve Türkiye’nin mücadelesi, yarın tarih kitaplarında bir milat olarak yer alacaktır...
Balkanlar’dan Suriye sınırına, Azerbaycan’dan Doğu Akdeniz’deki enerji alanlarına ve Ege adalarındaki gerilime kadar 2021’in özetini Bakan Akar’ın ağzından aktarıyorum...
F-35 MESELESİ BİTMİŞ
Bakan Akar’ın mesajı net:
“Biz istikrar için buradayız... Talep olduğunda elimizden geleni yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada sevip sayıyorlar. İstikrar için bu önemli. Biz burada huzuru, barışı, kardeşçe yaşamayı savunuyoruz...”
Bakan Akar özellikle “istikrar” vurgusunu neden yapıyor...
Anlatayım...
Pazar günü Bosna Hersek’e doğru havalanırken şöyle yazmıştım:
“Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.
Dodik
Demiştim ki:
“Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorum pandemi nedeniyle aylardır çok çalışıyorsunuz. Ama lütfen saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarımız için daha kesin önlemler alın. Bu evlatlarımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde görev yapıyor. Ama her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Kiminin burnu kırılıyor, kimisi yaralı olarak meslektaşları tarafından zor kurtarılıyor... Lütfen... Lütfen...”
Ve örnekler vermiştim...
Mersin’den Nevşehir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar dövülen, saldırıya uğrayan doktor çocuklarımız...
Bir günde 100 hasta bakıp 101’inciden yumruk yiyen doktor Rıdvan kardeşimizi de hatırlatmıştım...
Çünkü saldırganların çoğu serbest kalıyordu.
“Caydırıcılık nerede?” demiştim...
Ve bir okurum bu soru üzerine çok önemli bir haberi hatırlattı ve hâkimlerimize, savcılarımıza çok “
Neden acı ve ateş coğrafyası...
Çünkü:
1) Bu topraklarda bir dünya savaşı çıktı.
2) İkinci Dünya Savaşı’nın acısı, sokaklarına, taşlarına sinmiştir... Dağılan Yugoslavya’dan Tito’nun şu sözü her şeyi anlatmıyor mu: “Ben iki alfabesi, üç dili, dört dini, beş milliyeti, altı cumhuriyeti olan; çevresinde yedi komşusu bulunan, içinde sekiz etnik azınlık bulunan bir ülkenin lideriyim.”
3) Yine bu topraklarda Avrupa’nın en son soykırımı yaşandı... Çoğu kadın ve çocuk olan 9 bini aşkın Boşnak sivil, Sırp ordusu ve kendilerine “akrep” diyen katil sürüsü tarafından katledildi...
Ve bugün, işte o acılı coğrafyada yine tehlikeli kıpırdanmalar yaşanıyor...
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.
Dodik
100 hasta için “Tamam” dedi.
Evet, o gün yine tam 100 hastaya bakacaktı...
Ortalama bir hasta 30 ya da 45 dakika alsa...
O gün saatlerce hasta bakması gerekirdi...
Ki zaten hemen her gün öyleydi.
Bazen yemek molası belki bir tostla geçiyordu...
İşte o sırada hangi doktor sormuyordu ki:
“Gel sen 6 sene tıp oku. Sonra staj, uzmanlık... Ve dayak ye...”
Milletvekili Alpay Antmen, bir kanun teklifi hazırladı. O teklif şimdi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor.
Neyi bekliyor?
Komisyon Başkanı’nın teklifi gündeme almasını.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz. Cevdet Bey geçmişte çok başarılı bir bakanlık yapmıştı.
Acaba bu teklifi ciddiye alacak mı?
Dikkat ederseniz milletvekillerinin hangi partiden olduğunu yazmadım.
Çünkü...
Konu bu akşam verilecek olan “İlim Yayma Ödülleri”...
Çamlıca’daki Türk müziği anaokulunu gezerken okulu anlatıyor.
Anlatırken duyduğu heyecandan anlıyorum ki...
O aslında bir okulu değil, hayalini, hedefini anlatıyor...
Soruyorum:
“Okul, üniversite, ilim vakfı, öğrenci bursları... Bütün bunlar niye... Ne yapmak istiyorsunuz?”
Erdoğan, hedefini şöyle açıklıyor:
“Fatih Bey, Türkiye’ye döndükten sonra kendi kendime sordum ‘Ülkem için ne yapabilirim?’... Ve karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir... Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.”
Tam asgari ücret için “Çok iyi oldu!” dediğim saatlerde gelen bu acılı mesajlar içimi yakıyor...
Soru net:
“Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV neden bir türlü indirilmiyor?”
Artan döviz kurları her ürünü olduğu gibi kedi köpek mamalarını da zorluyor.
Fiyat üstüne fiyat biniyor. İstifçiler, stokçular zaten fırsatı kaçırmıyor.
Bir de kedi köpek mamalarına yüzde 18 KDV binince...
İnsanlar can dostlara mama alamaz hale geldi. Belediyeler kısıntıya başlıyor.
Kedim “Deniz”le birlikte...
Hayvanseverler daha iyi hatırlayacak...
5 saat süreyle tuvaletten uzak kalan kedim, havalimanında tuvalet aramaya başlayınca çok sıkıntı çekmiştik.
Kedim ‘Deniz’in miyavlamalarını duydular...
O gözlerimin içine bakarak miyavlıyordu; benim de çaresizlikten içim yanıyordu...
O miyavladıkça ben kahroluyordum...
Aradım
Son dönemde sahillerde ciddi şekilde artan kaçak yapılarla ilgili yazılar yazıyorum.
Katar gezisi sırasında da bir fırsat buldum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sordum:
“Sayın Cumhurbaşkanım, sahillerde yoğun bir kaçak yapılaşma var. Bu kaçak yapı sahipleri itiraz ediyorlar ve bu mahkemeler yıllarca sürüyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?”
Erdoğan hem bir uyarıda bulundu hem de çok keskin bir mesaj verdi:
Ay yıldızların gecesi
Ben İstiklal Marşımızı hiç bu kadar sessiz ve hiç bu kadar coşkulu seyredip dinlememiştim...
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan Mehmet Kasapoğlu’nu yürekten kutluyorum.
Ne kadar çok ihtiyacımız varmış böyle bir morale...
BAŞKANLARIN HEYECANI
Hilton Bomonti’deki geceye daha adım attığımda gördüm o heyecanı.
Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve onlarca federasyon başkanı, yıldızlarımıza moral ve destek için oradaydı.
Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un harika projelerini dinledim... Türk tenisi için bir çalıştay hazırlıyor.
Badmintondan masa tenisine, voleyboldan haltere kadar birçok başkanla sohbet ettim...
Hepsi umutluydu...
FİLENİN SULTANLARI
İşte salonun bir köşesinde inanılmaz bir hareketlilik.
Baktım, “Filenin Sultanları” orada... Çevrelerinde bir sevgi seli...
Mavi Şimşek Meryem. Takım ruhunun sembolü Kaptan Eda... Yeraltından bile top çıkartan Simge...
Mucizelerin Zehra’sı... Hepsi orada. Tabii hemen bir fotoğraf çektirdim. İşin güzel tarafı, rica ettim, fotoğrafımızı Voleybol Federasyonu’nun başarılı başkanı Mehmet Akif Üstündağ çekti.
(Çok da iyi çekti. Foto Muhabirleri Derneği’ne duyurulur!)
Bu arada fotoğrafı çektirirken biraz da şaşırdım.
Niye mi?
Arkadaşlar, televizyonlarda izlediğiniz o kızları yakından görün, ne demek istediğimi anlarsınız.
Boylarıyla, albenileriyle birer mitolojik dev heykel gibiler.
Kızlarımızla ne kadar gururlansak azdır...
DÜNYAYI KALDIRAN KIZLAR
Sultanların yanından ayrıldıktan sonra bir küçük kız dikkatimi çekiyor...
Sanki bir ortaokul öğrencisi...
Yanında ondan daha uzun bir kız...
Herkes onlarla fotoğraf çektiriyor...
Soruyorum:
“Kim bu çocuklar?”
- Dilara ve Cansu...
Halterde dünya şampiyonu kızlarımız.
Nasıl mutlular. Nasıl gururlular...
Cansu Bektaş Los Angeles’ta gençler halter dünya şampiyonu olmuş...
Sonra bir dünya şampiyonluğu daha...
Dilara Uçan... O da hem Avrupa hem dünya şampiyonu...
Kolay değil.
Peş peşe dünya şampiyonlukları...
Onca çalışma... Sabahın köründe başlayan koşular. Bitmek tükenmek bilmeyen antrenmanlar. Ve yarışma heyecanı... Sonra bir altın madalya ve ay yıldızlı bayrağı göndere yükseltmenin mutluluğu...
Daha ne olsun...
Aldım iki dünya şampiyonu kızımızı iki yanıma...
Gururla çektirdim bu fotoğrafı...
O gece...
Olimpiyat şampiyonları Mete Gazoz’dan Busenaz Sürmeli’ye kadar bir mutluluk tablosunun içindeydim...
Oradan ayrılırken kendi kendime dedim ki:
“Meğerse ne çok ihtiyacımız varmış... Başarıyla gurur duymaya...
Bunca kamplaşmanın, tartışmanın ortasında harika bir gece yaşattınız bize...
Her birinizi alınlarınızdan öpüyorum çocuklar...”