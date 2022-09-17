Avrupa’nın futbol mabedine bir Türk eli talip oluyor

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Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe...

Işıklar yanmış ve o yeşil sahanın muhteşem görüntüsü geceye bir tablo gibi oturmuştu.

Maçı locadan izlerken, bir ara dönüp şöyle dedi:

“Fatih, maçı izlerken stada da bakar mısın, nasıl yakışıyor. Futbol bir heyecan ve zevkse stadyum da bir estetiktir. Birbirini ne güzel tamamlıyor...”

O gün böyle anlattığı stat ve mimari aşkının üzerinden yıllar geçti.

Sonra futbol federasyonu başkanı oldu.

O arada Mersin’deki Olimpiyat Stadı’nı yaptılar.

Ve şimdi öğreniyorum ki...

Dünyanın en büyük 3 stadından birisi olan...

Avrupa’nın futbol mabedi Barselona Stadı.

Ya da bilinen adıyla Camp Nou Stadı’nın yenilenme ihalesi için davet almışlar.

Nihat Özdemir. Yani Limak...

30 yıllık dostluğumuzun ötesinde...

Bunu neden önemsiyorum?

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Çünkü Avrupa futbolunun zirvesi diyebileceğim bu stadın yenilenmesine bir Türk firmasının davet edilmesinin ayrı bir anlamı var.

Çünkü...

Bu bir inşaat ihalesinin ötesinde, Türk mühendisliğinin ayrı bir lige geçmesidir.

Düşünün ki 1957’de yapılmış 95 bin kapasiteli bir stadı yenileyeceksiniz.

Dünyanın en büyük firmalarından 6 isim bu ihaleye davet edilmiş.

Barcelona Kulübü uzun bir araştırmadan sonra...

Yaptıkları işlerin uygunluğuna göre 6 lider firma belirlemiş.

Dünya çapında işler yapan 3 İspanyol firma. 1 Belçikalı, 1 Fransız firma.

Bir de Türkiye’den Limak davet edilmiş.

Tabii davet edilmenin ayrı bir önemi var.

Yaklaşık 900 milyon Euro civarında bir ihale. Muazzam bir yarış... Ekim ayında teklifler alınıyor.

STADIN YARISI YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Camp Nou’da bir kez oğlum Kuzey’le birlikte maç izlemiştik.

Muazzam bir atmosferdi. Messi’nin gol resitaliydi. O zaman stadın eskiliği dikkatimi çekmişti.

İşte şimdi o stat için dev bir proje yapılıyor.

Ve bu projeye göre stadın en büyük bölümü olun 3’üncü blok tamamen yıkılacak. Yaklaşık 35 bin seyircinin bulunduğu bu bölüme ayrıca ek kapasite eklenecek.

Ve en önemlisi stadın tamamının üzeri kapatılacak.

SPOTIFY’DAN 360 DERECE DEV EKRAN

Olayın bir de eğlence boyutu var.

Dünyanın çevrimiçi müzik arenası Spotify da bu projeyle birlikte, Barcelona’yı merkez ilan ediyor.

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Bunu da futbol takımıyla dev bir sponsorluk anlaşması yaparak açıklıyor.

Barcelona formasına markasını koyan Spotify için, stadı 360 derece çevreleyen dev bir ekran yapılacak.

Çünkü Spotify bundan sonra o muazzam konserlerini de Camp Nou’da vermeyi planlıyor.

Böylece dünyanın iki dev eğlence sektörü:

Futbol ve müzik...

Barcelona Stadı’nda birleşiyor.

Stadın ardından devam projeler de var.

Örneğin Barselona futbol takımının müzesi yeniden yapılacak. Sonra spor salonu ve ardından otel ve iş merkezi kompleksi geliyor.

Sonuç olarak futbol dünyasının merkezlerinden birisi diyebileceğim Camp Nou; bir “futbol ve müzik merkezi” haline geliyor.

Dahası dünyada ilk kez...

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Yepyeni bir “eğlence ortaklığı” doğuyor.

Futbol ve müzik aynı sahada.

Barcelona Futbol Kulübü ve Spotify...

Bu proje eğlence sektöründe yeni bir dünya düzeni anlamına geliyor.

Yani:

Çevrimiçi müzik sahalara iniyor.

Futbol ise tozluk ve kramponların yanına bir de kulaklık ekliyor.

İyi hafta sonları...