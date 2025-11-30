Avrupa’nın futbol mabedinde mutluluk gözyaşları gol oldu

Haberin Devamı

1)- 2300 mühendis ve işçinin,

Demiri, çeliği, çimentoyu oya gibi işlediği şantiyede....

Camp Nou’yu yeniden yaratıp; 105 bin seyirciyle dünyanın ikinci büyük stadı haline getirecek olan Limak’ın Onursal Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet etmiştik.

Bir Türk firması dünya futbol mabedini yapıyordu ya...

Nasıl olur da Türkler, Avrupa’nın göbeğinde böyle bir futbol mabedi yaparlar diye,

Kıskançlıklar doruktaydı. Saldıran saldırana.

O günlerde Nihat Bey inşaat halindeki stadın ortasında büyük bir heyecanla bana şöyle demişti: “Bir hayalim var; Barselona-Real Madrid maçını 105 bin taraftarla birlikte izlemek.”

Ve işte 1 yıl sonra.

22 Kasım Cumartesi günü,

O şantiye rengarenk ve yemyeşil bir mabede dönüşmüştü.

Ve bu defa Limak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’le konuşuyorum.

Camp Nou açılmış. Barça taraftarları gözyaşları içinde...

Havai fişekler patlıyor.

Ebru, büyük bir gururla şöyle diyor: “Onlar taraftar olarak ağlıyor, biz bir büyük eseri ortaya koyduk diye müthiş bir duygusallık içindeyiz.”

İşte Barselona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporta...

Ebru Özdemir’le mutluluk fotoğrafı çektiriyor.

Bu zorlu süreçte Laporta da ağır eleştirilere göğüs gerdiği için,

Ebru Özdemir’le bir zaferin hatıra fotoğrafını çektiriyor gibiydi.

Bizim deyişimizle,

“Bu da mı gol değil hâkim bey” der gibi.

Duygusallığın ötesinde,

Türk mühendislik ve inşaat sektörü açısından Camp Nou’nun bu açılışı,

Türkiye için de bir gurur günüdür.

Çünkü bir mühendislik eserinin Avrupa’nın göbeği Barselona’da anıtlaşmasıdır.

İnşaat sırasında gittiğim için biliyorum.

Şehrin tam ortasında olan stadın üzerine neredeyse bir stat daha yapılması anlamına gelen bu inşaat, müthiş bir mühendislik gerektiriyordu.

Eski yapıyı koruyacak ve güçlendireceksiniz.

Üstelik bunu çevredeki binalara en ufak bir zarar vermeden yapacaksınız.

Gece çalışamazsınız ama stadı zamanında yetiştireceksiniz.

Geçen defa gittiğimde Serdar Bacaksız ve Batuhan Özdemir’le bu zorlu mühendislik hikâyesini uzun uzun konuşmuştum.

Eski yapının üzerine eskiyi güçlendirerek yenisini kurmak stadı yeniden yapmaktan zordu.

Ama yaptılar.

50 tonluk bir çelik kubbeyi, yine çelik kablolarla stadın üstünü kapatmak için kaldırmak çok ciddi bir mühendislik işiydi.

Hazırladılar.

2)- EBRU ÖZDEMİR: “MÜTHİŞ BİR DUYGU”

Barça’nın Athletic Bilbao’yu 4-0 yendiği açılış gecesinde,

Havai fişekleri patlarken,

Barça taraftarları gözyaşları içinde,

“Evimize döndük” sloganları atarken,

Ebru Özdemir’e sordum:

“O an ne hissettin?”

Cevabı başarının gözyaşları gibiydi:

“O kadar duygusal anlar yaşadık ki. Çok çalıştık. Çok yorulduk. Ama başardık. Barselona taraftarlarının mutluluğu bize yetti.”

Barselona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporta

3)- ÖVGÜ DOLU YAZILAR

Dikkat ettim bugüne kadar gelen eleştiriler yerini övgüye bırakmıştı.

İşte bir örnek:

“Katalan devinin mabedine yeniden kavuşması yalnızca bir inşaat değil; görkemi ve duygusuyla nefes kesen bir dönüş oldu. Bu dönüşün görünmez mimarı ise Türk müteahhitlik şirketi Limak... Camp Nou’nun kapılarını 900 günden uzun süre sonra yeniden açtığı o gece 42 bin taraftar yalnızca memnun değildi; coşku içindeydi. Duygulanıp gözyaşlarına hâkim olamayanlar, o anları telefonlarına kaydedenler, koltuklarına otururken tüyleri diken diken olanlar... Taraftarlar evlerine dönmüş olmanın verdiği o benzersiz hissi yeniden yaşadı.”

Benzeri yazı o kadar çok ki...

Sonuç olarak bir Türk şirketi, Avrupa’nın futbol devinin mabedini dünyanın ikinci büyük stadyumuna dönüştürdü.

Bu yalnızca bir inşaat işi değildir.

Bu aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve girişimciliğinin bir dünya markası olarak Avrupa’ya imzasını atmasıdır.

Kutlarım...