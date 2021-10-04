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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Ateşe gözyaşı düşüren mektup
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Ateşe gözyaşı düşüren mektup

4 Ekim 2021

Bugün size, alev savaşçılarımızın gözlerini yaşartan isimsiz bir mektubun hikâyesini anlatacağım.

Ama önce şu sözü yazmak istedim:

“Bu dünyada sizi ateşle hemhal eden Allah, öbür dünyada ateşlerden korusun...”

Şimdi hikâyeye geçebiliriz...

Akşama doğru ormandan dönüyorlardı. Bir ay boyunca çıkan orman yangınlarında alevlerle savaşırken bitkin düşmüşlerdi. 

Yine 29 Eylül günü Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nden bir yangın ihbarı aldılar.

Bu anı DHA İzmir Muhabiri şöyle anlatıyor:

Saat 19.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, gece sabaha kadar mücadele etti ve yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekipleri dönüşümlü olarak dinlendiği alana geldiklerinde...”

Ateşe gözyaşı düşüren mektup

VE İŞTE O SAHNE

Üzerlerine sinen o yanık kokusu, yüzlerindeki kül rengiyle dinlenme alanına geldiler.

Ağaçların bittiği yerdeki tahta masaya oturduklarında gördüler.

Bir gül demeti ve altında bir zarf...

Ne olabilirdi ki...

O sırada Orman İşletme Müdürü Mehmet Bey geldi.

Müdürüm masada bir zarf bulduk...”

“Açtınız mı?”

“Vallahi şimdi bulduk. Üzerinde de güller vardı. Buyurun siz açın.”

Mehmet Bey zarfı açıp okumaya başlar...

Ateşe gözyaşı düşüren mektup

MÜDÜR BAŞINI MEKTUPTAN KALDIRAMAZ

Tek sayfalık mektubu bir çırpıda okur. Ama bir türlü mektuptan başını kaldıramaz.

Ormancılar sorar:

Ne oldu müdürüm. Kötü haber mi? Ne yazıyor?”

Mehmet Bey başını hafifçe kaldırdığında yanağından bir iki damla yaş süzülür...

Çocuklar öyle bir mektup ki bu...” der ve titreyen bir sesle okumaya başlar:

“Değerli Ormancı kardeşlerim,

Köyümüzde oturan bir insan olarak, bu yaz çıkan yangınlardaki başarılı mücadelenizi gözümüz yaşlı olarak izledik.

Özellikle dün akşam bütün şartların olumsuz olduğu (karanlık, rüzgâr, kuru yerler ve gece olması hasebiyle hava desteğinin olmaması) yangında göstermiş olduğunuz üstün başarı bizi çok duygulandırdı...

Sizleri tebrik ediyor ve sizler için şu duayı ediyorum:

Allah ayağınıza taş değdirmesin ve bu dünyada ateşle hemhal ediyor, öbür dünyada sizleri ve ailelerinize ateşlerden korusun...

İnşallah yaptıklarınızın karşılığını hesap-kitap yapılmadan cennet olarak versin...

Hayatınızda hep güzellikler olsun...

Kutsal meslek erbapları...

Bir vatandaş...”

Mektubu dinleyen ormancılar da oturdukları yerde öylece kalırlar. Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı o kadar duygulanmıştır ki...

Gaziemir’den Urla’ya kadar çıkan o yangınlar gelir gözlerinin önüne.

Dün gece yaşanan o cehennem...

Patlayıp kor halinde kurşun gibi fırlayan kozalaklar... Orman canlılarının canhıraş bağırışları. Kanatları tutuşmuş kuşlar... Ve alevlerin gönderdiği o cehennem gibi rüzgâr... Koca çınarların çatırtılarla kavruluşu... Elde kazma-kürek, elde ne varsa o cehennemle savaşan ormancılar...

Belli ki yakın bir köyden birileri ormanlarını kurtaran bu kahramanları izlemişler. Ellerinden geldiğince yardım etmişler.

Ve ertesi gün bu mektubu bırakmışlar.

Beni mektup kadar etkileyen diğer şey de mektubun üzerine bırakılan bir demet güldür.

Bu nasıl bir duygu yüküdür? Nasıl bir nezakettir ve nasıl bir doğa mirasıdır...

Manavgat’tan Marmaris’e...

Bodrum’dan Urla’ya, Adana’dan Mersin’e kadar...

Memleketin birçok yerinde, alevlerle mücadele eden ormancı, itfaiyeci kahramanlara gider bu mektup...

Evet...

Bazen bir mektup, bir satır yazı, bir tek söz, en büyük madalyalardan daha değerlidir.

Bu yolda şehit düşenlerin mekânı cennet olsun...

O mektubu yazan vatandaşı bütün kalbimle kutluyorum...

 

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Bu haritalar her şeyi anlatıyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Ekim 2021
Dün yazımın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve Rusya ile ilgili mesajlarını analiz edeceğim demiştim. Üstelik de “Haritalar konuşacak” diye yazmıştım... Fazla söze gerek yok. Diplomasinin uzun, çetrefilli, dolambaçlı, devrik cümleli ve janjanlı ifadelerine hiç gerek yok... Tarih boyunca güçlü devletler ve kaybedenler diye özetlenen o durum işte Suriye’de yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye ve Rusya’ya verdiği mesajların özeti de bu haritalardır... Buyurun birlikte bakalım...

İŞTE PAYLAŞIM HARİTASI

1) Görüyor musunuz?

TÜRK BAYRAĞI: Türkiye’nin sınırlarını korumak için kurduğu tampon bölge... Yani yayılma, işgal derdi yok... Tam tersine hastaneler, evler, okullar kurmuş. Su sistemlerini tamir etmiş.

ABD BAYRAĞI: Dikkat edin, ABD bayrağı nerede? Bugün PKK/YPG’nin olduğu bölgede. Hamisi, koruyucusu yani...

RUS BAYRAĞI: Rusya da bir tek yere yoğunlaşmış... Suriye’nin Doğu Akdeniz’e açılan limanlarını almış. Hani tarih derslerinde okuruz ya, “Rusya’nın sıcak denizlere açılma hayali”... İşte Tartus Limanı odur. Hem de sonsuza kadar kiralamış durumda. Karşılığında Esad’a yaşama garantisi vermiş. Koruyor...

İSRAİL BAYRAĞI: O zaten belli, Golan tepeleri... Oradan hemen sonra İran bayrağı var. Ama araya Rusya girmiş... Ne acıdır ki...

Bu Suriye haritasında bir tek bayrak yok. O da Suriye bayrağı... Olsa da Rusya korumasında...

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Cumhurbaşkanı ne söylediyse zaten önlerine konmuştu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Ekim 2021
Bugün ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ve Soçi gezilerinden çıkan mesajları karşılaştıracağım...

Önce New York’ta bize yaptığı açıklamalar ve sonra Soçi dönüşünde söyledikleri...

Takvimi biraz geri sarınca, Erdoğan’ın söyledikleri zaten her düzeydeki görüşmelerde, dosyalar halinde gündeme getirilmişti.

MİT Başkanı Hakan Fidan; her görüşmesinde PKK/YPG dosyasını masaya koymuştu. Erdoğan’ın işaret ettiği ve benim de zaman zaman fotoğraflarıyla yazdığım Beyaz Saray görevlisi McGurk’ün “organize işleri” o dosyalarda zaten vardı...

Kimi zaman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu rahatsızlığı iletti...

Çavuşoğlu “Stratejik dost böyle olur mu?” diye kapalı kapılar ardındaki toplantılarda sordu...

Dönemin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç her ortamda bu gerçeği dile getirdi.

Hani haberlerde şöyle okuruz ya:

“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili görüşmede ABD’li mevkidaşına Türkiye’nin hassasiyetlerini iletti...”

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Gökyüzü bekçisi yine cezayı kesti

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Eylül 2021
Kocaeli'de yine bir sabah.

Yılların deniz uçağı pilotu: Hakan Osanmaz.

Yine bulutlara doğru yükseliyor. Bir çevre denetlemesi daha...

Onun adını çevrenin “gökyüzü bekçisi” koydum...

Çünkü yalnızca İzmit Körfezi’nde yüzlerce gemiyi, denizi kirletirken yakaladı.

Milyonlarca lira ceza kesti.

Körfez’i karadan kirleten işletmelerin belası oldu.

Şimdi hepsi arıtma taktırdı.

İşte bu yüzden ona çevrenin

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Frank Sinatra bu New York’u görse...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

26 Eylül 2021
O parlayan şehir... O ışıltılı caddeler... Hollywood filmlerinin o efsane dekoru... Gökdelenlerin teras katlarından gökyüzüne doğru uzanan rengârenk manzara...

1. Önlerinde bitmeyen kuyrukların olduğu dev vitrinler gitmiş... Evet...

Frank Sinatra eğer bu New York’u görüyorsa; mezarında ters dönüyordur...

New York’un ışıltısı solmuş...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiğimiz New York’ta karşılaştığım gerçek buydu...

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29 Eylül baş başa buluşması

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

25 Eylül 2021
Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta yaptığı açıklamaların bir başka boyutunu ele alıyorum...

Yani...

Cumhurbaşkanı’nın, “Biden dürüst davranmıyor” diyerek Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumsuz tabloyu doğrudan ortaya koyduğunu hatırlarsak...

Erdoğan’ın, “Bush’la, Obama’yla, Trump’la iyi çalıştık ama Biden’la iyi başladık diyemem” sözünü düşünürsek...

Özetle:



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ABD ne yazık ki bize dürüst davranmıyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Eylül 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığımız BM Genel Kurul ziyaretinin son günü, çok önemli bir basın toplantısıyla bitti. Toplantı 170 metre yüksekliğindeki Türkevi’nde yapıldı. Cumhurbaşkanı özellikle ABD ile ilişkiler açısından dönüm noktası diyebileceğim mesajlar verdi. Üstelik iyi niyetli, haklıdan, dostluktan ve hukuktan yana ama uyarı dolu mesajlar. Sanıyorum ABD yönetimine doğrudan giden bu mesajlar Washington’da çok ciddi yankı yaratacaktır. Başlıklar halinde gidersek...

İLİŞKİLER SAĞLIKLI DEĞİL

Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı bir sürecin işlediğini doğrusu söyleyemem. Niye? F-35’leri aldık, 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve bu F-35’ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35’leri vermemek her şeyden önce bir defa devletler arası ilişkilerde ne diplomasi noktasında ne de münasebetler noktasında bir kimlik ortaya koymadır. Amerika’nın önce bunu bir defa düzeltmesi lazım.

S-400’DEN GERİ ADIM YOK

Tabii uluslararası hukuka dayalı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bize sürekli S-400’ü dayatmalarını bir defa bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil. Amerika’nın bunu uluslararası diplomaside, ilişkilerde doğru bir yere oturtması gerekir. Ama şu ana kadar bunu oturtamadılar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin F-35’ler için ödediği 1 milyar doları hatırlatması ve ardından uluslararası hukuka vurgu yapması çok önemli bir ayrıntı. Elbette gerekirse Türkiye ödediği paranın hukuken peşine düşecektir. Nitekim bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı bir uyarı daha yapıyor:

“Biz Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor. Bizim şu anda Amerika ile zaten 20 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Bu ticaret hacmimizin artmasını biz arzu ediyoruz, ederiz de… Savunma sanayiine yönelik de biz adımlarımızı atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz.”

ESKİ TÜRKİYE YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları söylerken ABD’nin Türkiye ile geçmişte kurduğu ilişki modelinin de artık yürümeyeceğini açıkça vurguluyor. Yani “ben verirsem alırsın, vermezsem beklersin” sözünü kabul edecek bir eski Türkiye yok. İşte Cumhurbaşkanı’nın bu gerçeği vurgulayan sözleri:

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New York’ta Afrika için bir ışık parladı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Eylül 2021
Kitabın daha ilk sayfasında parlıyor ışık...

Mevlana’dan bir söz:

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez...”

Emine Erdoğan’ın “Afrika Seyahatlerim” kitabından gelen bu sözün sahibi, kalp ve gönül ustası Mevlana, acaba yüzlerce yıl sonra New York’ta bir Türkevi’nde dünyaya barış ve sevgi mesajı olarak parlayacağını düşünmüş müdür?

Emine Hanım kitabı neden yazdığını anlatırken, rengârenk giysileriyle Afrika’nın değişik ülkelerinden gelen First Lady’lerin yüzündeki mutluluk ve heyecan aslında bu sorunun da cevabı oldu...

Evet, dün New York’taki Türkevi’nde Emine Erdoğan’ın kitabı için yapılan tanıtım toplantısına katıldım.

İnsanlığın ’Acılı coğrafyası’ndan gelen anılar gerçekten etkileyiciydi.

Törenden sonra bir kenara çekildim, 180 sayfalık kitabı bir çırpıda okudum.

Cezayir’den Senegal’e kadar olan gezilerden tutulmuş notlar.

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New York’ta gökyüzüne yükselen bir Türkevi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Eylül 2021
New York’a indiğimiz gece 45’inci ve 46’ncı caddenin kesiştiği United Plaza’nın karşısında yükselen o Türkevi’ne gidiyorum. 40 bin metrekareye oturan gökdelen tümüyle tamamlanmış. Her şey hazır. Aslında New York’ta gece olmuyor. Gökdelenler öylesine aydınlatıyor ki çevreyi. Neonlar, parlak ışıklar, dev reklam panoları... Ve gökdelenlerin gövdelerinden yansıtılan ışıklar... Bizim Türkevi’nin 170 metrelik gövdesi de gece işte öyle parlıyor. Gurur duyacağımız bir bina inşa edilmiş.

Dün New York’un kalbinde yükselen bir Türkevi açıldı.

171 metrelik bir gökdelen.

Türkiye’nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina...



Cumhurbaşkanı

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Uzra’nın çığlık gibi mesajı: ‘Ne olur bizi yalnız bırakmayın’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Eylül 2021
Uzra’nın internet üzerinden Türkiye’deki kadınlara yaptığı çağrı tam bir çığlıktır...

Düşünsenize:

Kızınız, eşiniz ya da kız kardeşiniz oturduğu evden çıkamıyor.

İşe gidemiyor.

Yasak.

Dışarıda Taliban...

Dışarıda ölüm korkusu...

Afganistan’da evinden çıkamayan 27 yaşındaki Uzra Hussaini’nin şu çağrısına bakar mısınız:

“Kabil’den sizinle irtibattayım. Ben Taliban rejiminden önce devlet memuruydum. Taliban rejiminden sonra artık işe gidemiyorum, evdeyim. Geçen hafta tüm dünya gördü, Kabil’deki kadınlar ve protestocular Taliban’ın şiddetine maruz kaldı. Bizi yok edemezsiniz. Türkiye’den ve kadınlarından ricamız var. Bizimle beraber kalmanızı istiyoruz. Bugünlerde bizi yalnız bırakmayınız.”

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Başkan’ın donduğu an

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Eylül 2021
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’la 1 yıllık görev süresini konuştum

1. Siz bu satırları okurken, ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle birlikte New York’a BM Genel Kurulu’na uçuyor olacağım... Sevgili dostum Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 1 yıldır sürdürdüğü BM Genel Kurul Başkanlığı da doldu... Dünyanın acılarla dolu geçen bu yılında acaba neler yaşamıştı? İşte cevabı:

Aslında ben de bu fotoğrafı görünce donup kaldım. Şu küçük kızın bakışını görüyor musunuz?

Burası Myanmar’daki zulümden kaçan 1.5 milyon Müslüman’ın Bangladeş sınırında kaldığı kamp...

Dünyanın en büyük mülteci kampı... Cox’s Bazar... Ve işte BM Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır orayı gezerken rastlıyor bu küçük kıza.

Yerel polis, sağlık nedenleri nedeniyle kampa pek sokmak istemiyor Bozkır’ı... Ama o ısrar ediyor. Ve gezmeye başlıyor...

Bu fotoğraf, işte o andan kalıyor bize...

Bu, o küçük kız çocuğunun BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’a değil... İnsanlığa bakışıdır aslında...

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'İşte böyle atarım kepimi havaya'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

18 Eylül 2021
Bu yazı bütün otizmli çocukların anne ve babalarına ithaf edilmiştir...

yaşındaki Emir’in annesi Merve, doktorun ilk teşhisini duyunca ne yapacağını bilemedi.

Yıkılmıştı... Baba Osman üzgün...

Otizm bu...



Ne yapsınlar...

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Ankara’dan umut veren bir söz: ‘Artık mühendislik ihraç ediyoruz'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Eylül 2021
Dün bir video izledim.

Mersin’den.

Tarlada bir kadın konuşuyor. Bağ bahçe arasından... Yanında topladığı çileklerin tahtadan kasası...

Diyor ki:

Öyle zorluk çekiyoruz ki... Meyvemizi sebzemizi gönderiyoruz. Yol öyle kötü ki... Zamanında yetişmiyor. Buruşuk çilekler gönderilir mi? Kışın buzlanmada arabalarımız devriliyor. İnşallah bu tünelimiz bitince virajlarımız da kaybolacak. Rahatlayacağız.”

Daha neler söylüyorlar bilseniz...

İzlerken o sarp dağlara baktım. Kuş uçmaz zirvelere baktım. 

Düşünsenize, yıllardır, aylardır bizim çocuklar, işçiler, mühendisler dağları sabırla deliyor.

Karavanlarda, soba ateşinde geçen geceler...

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Seçimlere iki hafta kala kıran kırana

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Eylül 2021
Bu pazar size Hürriyet Avrupa’nın 2013 yılının ocak ayında attığı bir manşeti hatırlatıyorum...

1. O dönem Hürriyet’in Almanya Temsilcisi Celal Özcan, Hamburg temsilcimiz Kemal Doğan ve ben, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’u ziyaret etmiştik.



Çünkü Başbakan Scholz önemli bir karar almıştı.

Müslümanlara dini bayramları resmi tatil hakkı olarak tanıyordu.

Avrupa’da bir ilkti bu...

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Vatandaşa davası için makul süre belgesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

11 Eylül 2021
Adalet Bakanı Gül, yargıda sessiz devrimin en önemli ilk adımını şöyle açıkladı:

MÜJDE:  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni adli yılla birlikte çok önemli bir müjde veriyor: “Diyelim ki, vatandaş savcıya gitti, bir konuda şikâyetçi oldu. Savcı şikâyetin konusuna bakacak. Ve vatandaşa, ‘Senin bu şikâyetin şu kadar günde sonuçlanacak’ diye bir belge verecek. İşte bu makul süre belgesi. Vatandaş bilecek ki şu kadar günde sonuç alacak...”

NASIL İŞLEYECEK:  Bakan Gül şöyle anlatıyor: “Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hâkimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek.”




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Onlar için o kadar çok korkuyorum ki

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Eylül 2021
Dün Hürriyet’in manşetinde görünce gözlerim doldu.

Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.

Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.

Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.

Keşke BM bir komisyon kursa.

O “cesur kadınları” düşünün.

En temel hakları için harekete geçtiler.

Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..

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Jandarma katilleri arıyor... Peki carettaları kim öldürdü

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Eylül 2021
Gece yarısına doğru saat 23.35...

1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:

“Stop... Stop... Stoppp”

Ardından Seher...

“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..

ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...

Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...

Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.

Evet arkadaşlar burası Manavgat...

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İşte kamplaşmayı bitirecek o bakış

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

4 Eylül 2021
En çok yakındığımız şey:

- Kamplaşma...

En çok korktuğumuz şey:

- Trolleşme...

En çok üzüldüğümüz şey:

- Birinin ötekini dinlememesi.

En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:

- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...

Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:

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Başkomutan’ın ağzından cephedeki ibret sahnesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Ağustos 2021
Bu 30 Ağustos zaferler ayında, bu topraklarda gözü olanlara ibret olsun diye Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Meclisi’nde anlattığı bir sahneyi aktarıyorum...

Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...

Ama önce zaferler ayı...

950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;

Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...

Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...

Kutlu olsun...

AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle

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Yaylanın Sultanları için bir saha lütfen

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Ağustos 2021
Elanur sabah uyanır uyanmaz, Sevim’e gitti.

1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...

Elanur hemen söze girdi:

“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”

Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”

Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”

 

Elanur bu defa daha bir heyecanla:

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