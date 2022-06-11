Antalya’da esrarengiz olay

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Şaşkınlık.

Vücutlarında bazı yerlerde siyahlıklar vardı...

Benzeri bir olay Konyaaltı’ndan geldi.

Genç kız denizden çıkınca gözlerine inanamadı. Vücudunun birçok yerinde yağ gibi, zift gibi yapışkan bir siyahlık vardı.

Duş aldı, yıkandı, bir türlü çıkaramadı...

Sonra bir çocuk bacaklarındaki siyahlığı gördü.

Cep telefonunu çıkarıp bu siyahlıkları çekti. Paylaştı.

Ve Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’nın en güzel sahillerinden bu tür haber ve fotoğraflar gelmeye başladı.

Elbette bu kalıcı bir olay değil...

Ama çok önemli bir mesaj veriyor bize...

Antalya açıklarından geçen gemiler, tankerler atık bırakabiliyor. Sızıntı olabiliyor.

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İşte bunun önleminin alınması için bir mesajdır bu...

Ve önceki gün Türk Deniz Araştırma Vakfı da (TÜDAV) bir çağrıda bulunuyor:

“Son günlerde Antalya kıyılarından petrol kirliliği ile ilgili vatandaşlardan sıkça ihbarlar gelmektedir. Bu petrol kirliliğinin nedenini, bununla ilgili eylem planlarının açıklanmasını ve çözüm önerilerini bekliyoruz.”

Bir iddiaya göre bir tanker açıktan geçerken yakıt sızdırdı.

Bir başka görüş ise müsilajın etkisi...

Ama ben müsilajın böyle bir etkisi olacağını sanmıyorum.

Geçmişte Akdeniz’de bu türden petrol kirliliği kazaları yaşanmıştı.

Düşünün ki Akdeniz, koruma altında, hassas bir deniz olarak adlandırılmıştır.

Ayrıca uluslararası sözleşmelerle nasıl korunacağı ve kirliliklere nasıl müdahale edileceği tanımlanmıştır...

Elbette bu olaylar kalıcı olmayacaktır.

Türkiye’nin turizmdeki üstünlüğü açısından Antalya’nın önemi açıktır. Bu nedenle kirliliğin kaynağının tespit edilmesi ve acil önlem alınması gerekiyor.

Çok iyi biliyorum ki...

Yetkililer inceleme yapıyordur.

Umarım kısa sürede çözülür...

BAŞKAN BÖCEK’E ÖNERİ: HAVADAN DENETİM UÇAĞI

Ancak bu olaydan çıkarılan bir ders olmalı.

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En azından Antalya sahillerinde ve açıklarında havadan ve denizden “çevre denetimi” şarttır.

İşte yine hatırlatıyorum...

Kocaeli Belediyesi, Körfez’deki kirliliği önlemek için bir deniz uçağıyla yıllardır denetim yapıyor.

Bugüne kadar 10 milyonlarca lira ceza kesildi.

Cezadan öte deniz uçağı sürekli olarak havadan gemilere telsiz mesajı gönderiyor:

“Bütün gemiler... Bütün gemiler... Burası Kocaeli Belediyesi hava çevre denetim uçağı... Havadan denetleniyorsunuz. Lütfen denizlerimizi temiz tutmaya özen gösterin...”

Bu anons bile yetiyor.

Yıllardır süren bu mücadeleyle Körfez temizlendi. Denetim caydırıcı oldu...

Peki Antalya gibi milyonlarca dolar turizm geliri sağlayan bir kentimiz neden bu şekilde denetlenmez?

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İşte buradan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çağrıda bulunuyorum.

“Sayın Böcek, Kocaeli örneği gibi yıllardır gelişen bir tecrübe var. Başarılı olmuş bir denetim var. Kocaeli Belediyesi ile bir bağlantı kursanız... Başkanla konuşsanız... Ve o tecrübeden faydalanarak benzeri bir denetim sistemi kuramaz mısınız?”

Bu sahiller bize Allah’ın bir lütfudur...

Geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır.

O mirasın adı:

Temiz deniz ve korunmuş çevredir...