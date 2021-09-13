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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Ankara’dan umut veren bir söz: ‘Artık mühendislik ihraç ediyoruz'
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Ankara’dan umut veren bir söz: ‘Artık mühendislik ihraç ediyoruz'

13 Eylül 2021

Dün bir video izledim.

Mersin’den.

Tarlada bir kadın konuşuyor. Bağ bahçe arasından... Yanında topladığı çileklerin tahtadan kasası...

Diyor ki:

Öyle zorluk çekiyoruz ki... Meyvemizi sebzemizi gönderiyoruz. Yol öyle kötü ki... Zamanında yetişmiyor. Buruşuk çilekler gönderilir mi? Kışın buzlanmada arabalarımız devriliyor. İnşallah bu tünelimiz bitince virajlarımız da kaybolacak. Rahatlayacağız.”

Daha neler söylüyorlar bilseniz...

İzlerken o sarp dağlara baktım. Kuş uçmaz zirvelere baktım. 

Düşünsenize, yıllardır, aylardır bizim çocuklar, işçiler, mühendisler dağları sabırla deliyor.

Karavanlarda, soba ateşinde geçen geceler...

Delmek yeter mi?

İnce hesaplar, kot farkları, toprak-kaya analizleri. Tünelin neresinde ne basınç var soruları...

Pergeller, gönyeler, bilgisayarlar...

Ve o genç mühendisler...

Derken o videoda:

Arkasına bir madalya gibi aldığı o tünelin önünde genç bir mühendis konuşuyor.

Mühendis Ali Ertunç Yüksekova...

Videosu çekiliyor ya...

Heyecanlı bir sesle:

Projemiz, 11 kilometre çarpı iki tüp olarak 22 kilometredir. Türkiye’nin en uzun üçüncü tüneliydi.”

Arkadaşlar...

Mühendis Ali’nin gururla anlattığı şeyler...

Aslında sözünü ettiğim o madalyadır.

Madalyalar hep olimpiyatlarda olmaz.

Bu tünel de...

Bizim görünmeyen sabır ve hizmet aşkı maratonlarımızın bir madalyasıdır.

Zaten genç mühendisimiz Ali de bunu böyle anlatıyor. 

Tüneli göğsüne bir madalya gibi takmış.

Bu manzarayı görünce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu aradım. 

İlk sözü şu oldu:

Evet... Muazzam bir mühendislik eseri... Ama biliyor musunuz ki artık biz mühendislik ihraç ediyoruz.”

Bu söz ilgimi çekti.

Nasıl yani?” dedim.

İşte cevabı:

Balkanlardan başlayın, Afrika’nın her karış coğrafyasında bizim mühendislerimiz çalışıyor artık. Rusya da öyle...”

BİTMEYEN BOLU TÜNELİ

Bu ifade aklıma bitmeyen Bolu Tüneli’ni getirdi.

Sanıyorum bir İtalyan firmasıydı.

Gençliğimiz o tünelin inşasıyla geçmişti. Bir türlü bitmedi. Bitirilemedi. 

Yıllarca sürdü. Hatta, o eski yolda mangal yapan lokantalar yolun değişeceğine bir türlü inanamamıştı.

Çünkü bizde o mühendislik ve teknoloji yoktu. 

Sanıyorum sonunda o tüneli de bizim mühendisler bitirdi.

Bakan devam ediyor:

Şu anda inanın bizim Türk inşaat sektörü mühendislik teknolojisini dünyaya taşıyor. İşte Afrika. Rusya... Hatta Hollanda’da bizim mühendisler iş yapıyor. Çözüm üretiyor... Dahası bizim müteahhit firmalar da artık Türkiye’den çok dünyaya açılıyor... Eskiden bizim müteahhitlik hizmetlerimizde yabancı mühendisler çalışırdı. Sesimiz çıkmazdı. Ama şimdi bizim mühendislerimiz var...”

RAKAM VERMEKLE ANLAŞILMAZ

Mersin Tüneli’nde çalışan mühendis Ali’yi dinlerken “acaba” dedim, biz “22 kilometre tünel” deyince mi anlıyoruz?

Düşünün...

Dağın altında çalışıp kazıyor o çocuklar... Metre metre... Her metrede “Acaba yukarıdaki kaya çöker mi?” hesapları.

Ve Bakan Karaismailoğlu’na sordum:

Türkiye’de böyle ne kadar tünel açıldı?”

İşte cevap:

50 kilometre tünelden 617 kilometre tünele çıktık... Ve hâlâ çalışan 210 kilometrelik tünel inşaatı var...”

Arkadaşlar...

“Bizim işçimizin, mühendisimizin yarattığı bu tünelleri toplasak acaba Avrupa’da kaç ülkenin sınırı olabilir?”

İşte o yüzden ben dağları delen bu “mühendisliğin Ferhat aşkı”nı önemsiyorum..

Evet...

Mersin’de çileğini “buruşuk” göndermeyen o çiftçi Nafiye Erdoğan için...

O zorlu virajlardan kurtulan TIR şoförü Zeynep Demir için...

Anadolu’nun emeğini dünyaya açacak ne varsa önemsiyorum.

Ve sevgili genç mühendisler, işçiler...

İyi ki varsınız. 

Hepinize iyi bir hafta diliyorum...

X

Seçimlere iki hafta kala kıran kırana

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Eylül 2021
Bu pazar size Hürriyet Avrupa’nın 2013 yılının ocak ayında attığı bir manşeti hatırlatıyorum...

1. O dönem Hürriyet’in Almanya Temsilcisi Celal Özcan, Hamburg temsilcimiz Kemal Doğan ve ben, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’u ziyaret etmiştik.



Çünkü Başbakan Scholz önemli bir karar almıştı.

Müslümanlara dini bayramları resmi tatil hakkı olarak tanıyordu.

Avrupa’da bir ilkti bu...

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Vatandaşa davası için makul süre belgesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

11 Eylül 2021
Adalet Bakanı Gül, yargıda sessiz devrimin en önemli ilk adımını şöyle açıkladı:

MÜJDE:  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni adli yılla birlikte çok önemli bir müjde veriyor: “Diyelim ki, vatandaş savcıya gitti, bir konuda şikâyetçi oldu. Savcı şikâyetin konusuna bakacak. Ve vatandaşa, ‘Senin bu şikâyetin şu kadar günde sonuçlanacak’ diye bir belge verecek. İşte bu makul süre belgesi. Vatandaş bilecek ki şu kadar günde sonuç alacak...”

NASIL İŞLEYECEK:  Bakan Gül şöyle anlatıyor: “Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hâkimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek.”




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Onlar için o kadar çok korkuyorum ki

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Eylül 2021
Dün Hürriyet’in manşetinde görünce gözlerim doldu.

Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.

Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.

Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.

Keşke BM bir komisyon kursa.

O “cesur kadınları” düşünün.

En temel hakları için harekete geçtiler.

Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..

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Jandarma katilleri arıyor... Peki carettaları kim öldürdü

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Eylül 2021
Gece yarısına doğru saat 23.35...

1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:

“Stop... Stop... Stoppp”

Ardından Seher...

“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..

ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...

Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...

Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.

Evet arkadaşlar burası Manavgat...

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İşte kamplaşmayı bitirecek o bakış

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

4 Eylül 2021
En çok yakındığımız şey:

- Kamplaşma...

En çok korktuğumuz şey:

- Trolleşme...

En çok üzüldüğümüz şey:

- Birinin ötekini dinlememesi.

En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:

- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...

Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:

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Başkomutan’ın ağzından cephedeki ibret sahnesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Ağustos 2021
Bu 30 Ağustos zaferler ayında, bu topraklarda gözü olanlara ibret olsun diye Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Meclisi’nde anlattığı bir sahneyi aktarıyorum...

Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...

Ama önce zaferler ayı...

950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;

Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...

Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...

Kutlu olsun...

AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle

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Yaylanın Sultanları için bir saha lütfen

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Ağustos 2021
Elanur sabah uyanır uyanmaz, Sevim’e gitti.

1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...

Elanur hemen söze girdi:

“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”

Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”

Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”

 

Elanur bu defa daha bir heyecanla:

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Hayvana zulümden milyarlar kazanıyorlar

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Ağustos 2021
Raporu okuyunca tüylerim diken diken oldu. Nefret ettim...

HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...

Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.



Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.

Evet yanlış okumadınız.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan dünya başkentlerine gönderilen 9 fotoğrafın mesajı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Ağustos 2021
1) Günlerdir dünya Kabil Havalimanı’nda yaşanan dehşet görüntülerini izliyordu.

Kan donduran insanlık dışı görüntüler.

Taliban korkusuyla ölümüne kaçan insanlar. Anneler, çocuklar.

Uçakların tekerlekleri arasına sıkışan...

Çıktığı uçak kanadında can veren, parçalanan insanlar.

Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar, görüntüler, televizyonlardan yayınlandıkça insanlığın kanı donmuştu.

Dehşet içinde izliyorduk..

Ve herkesin ağzında şu söz:

“Bu nasıl bir adalet. Bu insanlara yardım edecek birisi yok mu? BM nerede? ABD nerede?”

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Bu fotoğrafları karşılaştırın bakın ne çıkıyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Ağustos 2021
Vietnam’a gittiğimde beni en etkileyen şey yeraltı tünelleriydi...

1. Vietnam askerleri ABD’nin devasa ordusunu bu tünellerle yenmişti...

Dağlar, ormanlar ve tüneller...

Tonlarca napalm bombasının döküldüğü, her yerin cayır cayır yakıldığı o topraklarda ancak yeraltı tünellerinde yaşayabilmişlerdi. Bizi gezdiren rehber tüneli gösterince şoka girmiştim.

“Nasıl yani buradan mı giriyorlardı?”

“Evet” demişti rehber “Buradan giriyorlardı tünele...”

Tünel deyince yanlış anlamayın.

Bir kovuk...

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'Ben öldükten sonra mı sesim duyulacak?'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Ağustos 2021
Sevil evleneli 3 ay olmuştu. Ve evdeki hayat giderek işkenceye dönüyordu...

İki aylık hamileydi. Ve şiddet başlamıştı.

Bir gece hırlayan bir ses:

“Defol bu evden. Eğer gelirsen seni kıtır kıtır keserim...”

Sevil böylece baba evine döndü. İyi bir işi vardı. Kendi hayatını kuracaktı.

Bir fabrikada muhasebeciydi.

Ama İ.K. bir türlü peşini bırakmıyordu.

Sürekli tehdit...

Kardeşine durumu anlattı...

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BM raporunda ortaya çıkan gerçek: ABD-Taliban anlaşmasındaki ‘gizli maddeler’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Ağustos 2021
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen hafta Taliban’ın saldırılarından ve katliamlarından ABD’yi sorumlu tutmuştu.

Varlığını ABD desteğine borçlu birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız?

Bu sorunun cevabını ararken; emekli Büyükelçi Naci Koru’nun haftalık yazısına konu ettiği son BM Güvenlik Konseyi raporunu gördüm.

‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı 12’nci rapor...

Çok çarpıcı bulgular var.

Koru’nun şu alıntısı dikkatimi çekti:

“Raporun yeni ve ilginç bir yönü, ‘Taliban ve El-Kaide’ başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede, ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave ‘gizli eklerinin’ olduğu ilk kez bir BMGK belgesinde açıklanıyor.”

Müthiş...

ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..

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İzmir’den bir genç kız Forbes’un ilk 10 kadın yatırımcısı arasına nasıl girdi?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Ağustos 2021
Melda, Van Gogh’un şu sözünü “hayatının önsözü” haline getirmiş: “Önce resim yapmayı düşlüyorum. Sonra hayalimi boyuyorum...”

Biliyorum...

Steve Jobs’tan bu yana hepimiz “internet yatırımı” üzerine hayaller kuruyoruz...

Meşhur “garaj çocukları” hikâyesi yani...

Bir fikir... Bir ışık. Bir yazılım. Bir hayal. Çılgın bir adım. Yemek Sepeti... Angry Birds... Amazon... Mask...

Ve ardından gelecek milyonlarca, hatta milyarlarca dolar...


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Turizm Bakanı Ersoy: 'Her şeye rağmen hedefleri zorluyoruz'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Ağustos 2021
Pandemi felaketi...

2 yıllık kapanmalar...

AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...

Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...

- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?

- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.

- Yani zararda mıyız?

(Bakan Ersoy gülerek)

- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.

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Bu cani; yeni yasaya göre ne ceza alacak

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Ağustos 2021
Adam küçük köpeği motosikletin arkasına bağlamış.

1. Basmış gaza gidiyor.

Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...



O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.

Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...

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Biz içimizdeki yangınla uğraşıyoruz onlar dışarıdan kundaklıyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Ağustos 2021
BU fotoğrafları görünce insan başka ne diyebilir? En tarafsız...

 

1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...




Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”

Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.

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Yangına karşı iki örnek işinsanı... - 'Ben pompa sistemi kurdum' - 'Ben de 10 tane tanker aldım abi'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Ağustos 2021
Yangına karşı öylesine bir dayanışma var ki...

Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...

Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...

Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.

Önceki gün bir konuşma:

- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...

- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...

- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...

Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...

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Motorize tulumbacılar

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Ağustos 2021
Dün Tilkiler Köyü’ne yardım götürmek için Antalya’dan otomobille yola çıkan ve cehennemin ortasında feci anlar yaşayan 4 Antalyalı kahraman esnafı yazmıştım.

Gerçekten videodaki konuşmalar tüyler ürperticiydi.

İnsan izlerken kendisini o cehennemin ortasında hissediyordu...

Bugün de başka bir dayanışma örneği.

İşte Kaş’ın Çavdır Mahallesi...

Yangın haberleri ateş gibi düşmeye devam ederken Emre atlıyor motosikletine; doğru mahalle kahvesine...

Kim varsa o sırada oturuyorlar masaya. Emre diyor ki:

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Arabanın ön camından cehennemi gören kahramanlar

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Ağustos 2021
1) Hangi fotoğrafa baksak tutuşuyoruz...

Hangi videoyu izlesem yanıyorum.

Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...

İşte o yüzden sordum:

“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”

Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.

Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...

Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...

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