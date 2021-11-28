Ankara’da senfonik devrim

Biraz direndi. Doktorlar, ilaçlar. Ama giderek zorlanıyordu.
Bir coğrafya öğretmeni olarak...
Her sabah dağları, denizleri, ufukları, keşifleri, doğayı yani insan olmayı anlattığı çocuklarına hayatı anlatmakta zorlanıyordu.
Derslerin tadı kalmamıştı. Giderek üzerine çöken o yorgunluğu çocuklar da anlıyordu.
Daha fazla dayanamadı. Gitti okul müdürüne...
İzne çıktı...
En büyük ilaç moraldi...
Ve 8 ay sonra tekrar okula döndü... Çocuklarına kavuşmuştu...
NATO’nun muharip görev gücü için yapılan On Guard-2021 tatbikatı: “Tetikte 2021”
Ve Akar tatbikatı izledikten sonra bir açıklama yapıyor.
Aslında teknik bir açıklama...
Ama mesaj ve gideceği adres açısından şifreleri ve satır araları iyi okununca, Ege ve Akdeniz’deki gelişmelere göre çok kritik, çok önemli bir açıklamadır bu.
İçinden dostluk geçen, ders gibi bir açıklama...
Gelin birlikte şifrelerini çözelim.
Bakan
Tüpteki hava miktarı nasıl anlaşılır... Regülatör, pusula... Su altında hangi işaretlerle anlaşılır... Acil durumda ne yapılır?
Tek yıldız eğitimi bitti...
Ve o sabah Datça’ya geldiler. Kızlan’da bir Osmanlı batığına dalacaklar...
Dalış kıyafetini giydi. Hocası ekipmanlarını tek tek kontrol etti. Kurşunlar bağlandı... Ve sırtüstü bıraktı kendini denize. Bastı butona. Yavaş yavaş suyun altına iniyordu. Aşağı indikçe o boğuk ve kabarcıklı ses... Dünya dışı o ses...
Ancak dalanlar bilir. Başka bir evrendeydi artık...
Ve belki de dünyada ilk kez... Denizaltında binlerce yıllık tarihin izini arayan ilk kültür bakanıydı...
Mehmet Ersoy
Çünkü yıllardır denizlerde perişan halde görmeyi kanıksadığımız çaresiz mülteciler arasında...
O kadar küçüktüler ki...
Fark etmiyoruz bile. Öylesine körleştik ki...
‘Schindler’in Listesi’ filmini hatırlattı bana...
Kanlar içinde odasına sığınıyor. Kapıyı kilitliyor.
Tir tir titriyor.
Çünkü salonda gözü dönmüş bir vahşi var.
Küfürler, hakaretler savuruyor....
Dövecek, öldürecek.
Ne yapsın kadın... Tek çare, kendi evinden firar etmeye çalışıyor.
Yatağındaki çarşafı alıyor.
Balkona gelip bağlıyor. Ve oradan kaçmaya çalışıyor...
Havaalanından şehre gelirken gördüğüm manzara karşısında şaşırıyorum...
Geniş bulvarlarda iki taraflı binalar.
Sanki Paris’teyim...
Saint-Germain’den Odeon’a, oradan Saint Michel, Notre Damme’a yürüyorum...
1600’ların sonundayım.
Rokoko tarzından geçip Neoklasik sütunlu ve balkonlu apartmanlara geliyorum...
“Aylardır Irak ve Suriye’nin kuzeyinde izlediğimiz dizi filmden yine bir sahne.”
Kimimiz “Homeland” olarak izledik...
Kimimiz, “savaş tanrıları” olarak.
Ama başrolde hep birtakım “esrarengiz siviller” vardı...
Siyah gözlüklü... Deri mont ve blucin giymiş siviller.
Ama ne gariptir ki üniformalı birileri onlardan emir alıyorlardı...
İşte bu fotoğraf o dizi filmin son sezon afişlerinden biridir...
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözleri Yunanistan’ın “silahlanma sevdası” için söylüyor ve ekliyor:
“Yunanistan’da bir silahlanma sevdası başladı. Dahası Yunanistan’da bazı siyasiler kişisel hırsları nedeniyle Türkiye düşmanlığı üzerinden silahlanmayı körüklüyor. Ama bu yine Yunan halkına zarar veriyor. Çünkü matematik ve tarih ortada. Oysa diyalogla her şey çözülür. İşte gelin, nerede olursa olsun görüşelim diyoruz. Hatta gelin bütün sorunları böyle ayaküstü değil, uzmanlarla tek tek konuşalım diyoruz. Nerede isterseniz oturalım diyoruz... Çözüm zorlama ittifaklarla ve tehditlerle değil, komşular arasında gerçekleşir diyoruz. Sorunlarımızı iki komşu olarak çözelim diyoruz. Dahası gelin, savunma bakanları değil, turizm bakanları da konuşsun, iki ülkenin halkı kazansın diyoruz. Daha ne diyelim...”
EN ÖNEMLİ TEMENNİMİZ
Milli Savunma Bakanı bütün bu bilgileri verdikten sonra şöyle diyor:
“Uluslararası hukuk, iyi komşuluk, barışçıl yöntemlerle ve diyalog çerçevesinde sorunların çözümünü sağlamayı hedefliyoruz. En samimi temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşamasıdır. Bütün iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen komşumuzun provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam ettiğini görüyoruz.”
TARİH DERSİ:
1- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’la, Van Başkale Hudut Birliği’nden Bakü’ye... Oradan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutlamaya Şuşa’ya geçiyoruz...
Bakü...
Yıllar önce geldiğim bu şehir öylesine gelişmiş ki. Müthiş bir mimari devrim. Gözlerime inanamadım.
Bakü’ye onca yıl içinde bir mimarın sihirli eli değmiş...
Bir dünya başkenti olmuş...
Sonra Şuşa...
İlham Aliyev’in kahramanlık destanını yazdığı topraklar... Savaştan sonra bu kadar kısa sürede bunlar nasıl yapıldı...
Azerbaycan askerleriyle Şuşa’da yaptığımız gezintiler. O dağlardaki kahramanlıklar...
Zorlu bir yol...
Van’a doğru uçarken sohbet ediyoruz:
İLK SORU TEZKERE: Sayın Bakanım, son dönemde kamuoyunda bir tezkere tartışması oldu. Bazı iddialar ortaya atıldı.
Bakan Akar özellikle bir polemiğe yol açmamak için kelimeleri özenle seçiyor:
“TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım...”
- Ama karşı çıkışlar oldu. Yani bir önceki tezkereyle aynı değil dendi.
- “Hayır, birebir aynı tezkere...”
- 2 yıl olması meselesi var. O sorgulandı. Bir de yabancı asker getirilmesi konusu var...
Salacak’ta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le bisiklete biniyoruz...
Harika bir hava.
Geçen kış pandemi nedeniyle uzun süre kaldığım Fethiye’de onlarca kilometre bisiklete binmiştim...
Dağlarda, deniz kıyılarında bisiklet turları yapmıştık...
İşte o duyguyla soruyorum:
“Acaba dünyada bundan daha güzel bir bisiklet yolu olabilir mi?”
Elbette vardır...
Birisi Diyarbakır’dan... Diğeri İstanbul Sultangazi’den...
O fotoğrafları görünce, “İşte” dedim...
“Törensiz, emirsiz, sahici ve en kalpten haliyle bayrak sevgisi...”
Diyarbakır’dan gelen fotoğraf için şöyle yazmıştım: “Burası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi... Mahalle bakkalı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için kapısına bir Türk Bayrağı asmış. Ve sabah saatlerinde içeri 9-10 yaşlarında bir çocuk giriyor. Çocuk tam kapıyı kapatacak, tekrar bayrağa dönüyor ve işte o an ne hissediyorsa, dönüp bayrağı öpüp alnına koyuyor... İşte budur diyorum...
Geçen 29 Ekim’de çöplükte buldukları Türk Bayrağı’nı öpüp başlarına koyan çocukların fotoğraflarını paylaşmıştım...
Yüzlerce mesaj gelmişti.
Bayrak sevgisinin sokaktaki bu tertemiz hali karşısında nasıl da duygulanmıştık...
O yazım üzerine o kadar çok vatandaş çocuklara yardım için aramıştı ki...
Hatta şehrin valisi çocukların eğitim masraflarını karşılamıştı.
Bu 29 Ekim’de yine haberleri taradım.
Çünkü İzmir ve Antalya başta olmak üzere hiçbir kıyı belediyesi onun yaptığını yapmıyor...
Tam 15 yıldır gökyüzünden İzmit Körfezi’ni denetliyor...
Şu ana kadar denizi kirleten gemilere 50 milyar TL ceza kesti...
Son 1.5 ayda 13 milyon TL ceza uyguladı.
Bir o kadar caydırıcı görev yaptı. 200’den fazla diğer belediyelerin alanındaki kirlilik için uyarıda bulundu... Defalarca yangın uyarısı yaptı ve felaketleri önledi.
Yılların pilotu Hakan Osanmaz, İzmit Körfezi’nde her sabah uçuyor...
Amaç ceza kesmek değil elbette. Uyarmak...
O nedenle bazen o kadar alçaktan uçuyor ki...
Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...
Patriotların gücü anlatılıyordu...
Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...
Evet...
Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...
İşte bu fotoğraf da..
Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...
Hele Ankara’daki...
Neredeyse Ankara sosyetesinin, üst düzey bürokratların, siyasetçilerin gittiği bir merkez.
Ankara’dan hep “siyaset kulisi” yazılmaz ki...
Böylesine olaylar da yaşanıyor.
Olayımız, İstanbul’da başlıyor.
Ve ilginç bir takiple Ankara’da bitiyor...
Anlatayım...
Varlıklı bir genç iş insanı A.C..
Her hafta böyle bir gün var. Dışarıda 165 kişi bekliyor.
Vali, elinde kâğıt kalem... Gelenlerin taleplerini not alıyor...
Ve bir ara...
Kapı açılıyor, içeri genç bir kız giriyor...
Sonraki sahne şöyle:
Vali not almak için kalemi eline alıyor...
“İş derdi mi? Yurt derdi mi? Acaba hangisi?”
Binalar kurşunlanırdı...
Şöyle haberler gelirdi:
“Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn’dan teröristlerin attığı 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.”
Sonra Türkiye kararlı bir adım attı. Ve peşpeşe sınır ötesi harekâtlar yapıldı.
Mehmetçik o bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırılar durdu.
Şu sıralar İdlib başta olmak üzere bölge yine ısıtılıyor.
İşte Resulayn...
Ve oradan gelen şu fotoğraf...
2012 yılının eylül ayına...
İzmir’de bir hastane odasına.
Neşet Ertaş ölüm döşeğindeydi. Gidip sarılmak istemiştim.
Sonrasında o anı şöyle yazmıştım:
“Hastanedeki odasına girince ‘Eyvah!’ dedim içimden...
Neşet Ertaş bitkindi. Gözlerini zor açabiliyordu. Elini biraz kaldırabildi.
Uzanıp tuttum.
Ankara’da senfonik devrim
1975’li yıllarda hafta sonu sabah saat 10.00’da kapının önünde beklemeye başlardık...
11:00 konseri için bilet kuyruğu... Soğuktu. O zamanlar sigara da içerdik...
Ben Handel çılgınıydım. Bülent, “Brahms 1” derdi. Sonra Edip Cansever’i konuşmak için Merih’e giderdik.
Isınmak için biraz çay ve biraz daha sigara.
Gidip içeride dinlediğimiz her notadan biraz aşk, biraz şiir, biraz hayal çıkarırdık...
Meriç Sümen’le ilk röportajımı yapmıştım...
Geçmişten niye böyle uzun ve derin bir alıntı yaptım?
Çünkü... Aradan 45 yıl geçtikten sonra yine CSO’nun kapısındayım... Şimdi onu anlatacağım ama...
Böyle bir kültür merkezi tek yazıda anlatılamaz.
Bunu Ankara’daki yeni CSO binasının o muazzam sahnesinin tam ortasında...
Şef Cemi’i Can Deliorman’la konuşurken anladım. Cemi’i 37 yaşında. Yani o henüz doğmuşken...
Benim 45 yıl önce kapısında beklediğim CSO’nun yeni şefi...
Öyle şeyler anlatıyor ki...
Bir sessiz devrimi dinliyorum...
Onun kullandığı “yaratıcı üslup”, hayaller, beklentiler, heyecanlar. Avrupa’dan davet edilmiş genç Türk sanatçılar. Evet, 45 genç müzisyen gelmiş...
Türkiye’de klasik müzik için yepyeni kapıların açıldığı sessiz bir devrimin temsilcisi olarak konuşuyor Cemi’i...
Devrim deyince yanlış anlaşılmasın. Yaratıcı ruhun gelenekler üzerine kurduğu bir değişim bu... O nedenle uzun yorumlar yerine kısa metinlerle anlatmak istiyorum...
BOŞ SAHNEDE BİLE HEYECANLANDIM
O muazzam salonun sahnesinde duruyoruz... Işıklar... Renkler... O atmosfer...
Karşımızda 2.000 koltuk. Bir konser anında kendimi sahnede ve seyircilerin önünde düşünüyorum.
Ve soruyorum:
“Boş bir sahneye çıkmak bile bana heyecan veriyor. Ya konserde ne hissediyorsunuz?”
Cemi’i iki elini açıyor:
“Evimdeyim... Evimdeyim. Bütün hayatımız burada geçiyor.”
DÜNYA ÇAPINDA İSİMLER
Şef Deliorman CSO’ya başka bir soluk daha getiriyor.
Yalnızca klasik müzik değil...
Pat Metheny, Chris Botti gibi dünya çapında sanatçılar da davet listesinde.
Mesela 17 Aralık’ta Michel Camilo geliyor...
Dominic’ten New York’a uzanan bir Latin ruhunun, piyanoda klasik eğitim aldıktan sonra caza doğru paraşüt açışıdır Camilo’nun müziği...
O yüzden ilk bestelerinden birisinin adı ‘Why Not’tır.
Bence Cemi’i de CSO’nun yeni konseptinde gençlerle birlikte “Neden olmasın?” diye yola çıkmış...
O eski, kalıplarla çizilmiş mermerden büstler halindeki “orkestra şefi” döneminden yeni bir anlayışa yolculuk bu... Ama köklerine tutunarak... Dinleyiciyle müziği paylaşarak...
GENÇ ŞEFLER DÖNEMİ
Aslında Cemi’i Can Deliorman bunu yapan tek kişi değil. Dünyada da çok önemli senfoni orkestralarının başındaki genç şefler böyle bir yolculuğu sürdürüyor...
Hatta ondan daha genç şefler var... Örneğin; İsrail Filarmoni, Finlandiya Radyo Orkestrası, Orkestra de Paris, Birmingham Senfoni... Chicago Senfoni...
‘MAVİ SALON’DAKİ SORU
CSO binasında ikinci bir salon var... Mavi Salon... Burası da söyleşiler, özel konserler için hazırlanmış... İşte o sahnede soruyorum:
“Bütün bu CSO binasının sizin için anlamı nedir?”
Cemi’i iki elini havaya kaldırıp, tıpkı bir orkestra yönetir gibi cevap veriyor:
“Bu orkestranın, bu tarihin, bu benzersiz kültür mirasının bir parçası olmak en büyük sorumluluğum ve motivasyon kaynağım. Bu anlamda şu an hayatımın merkezine oturan bu mabet artık bir ev gibi kucaklayıcı, heyecan ve ilham verici sonsuz bir dinamizmle dolu bir yaşam alanı. Bu yaşam alanı bir devlet dairesi olmasının ötesinde, zaman kavramının olmadığı, içinde üretkenliğin, çalışmanın, yaratmanın ve iyi müziği aramanın sınırlarının olmadığı benzersiz bir yer.”
SENFONİK MÜZE
CSO’nun yenilikçi yapısını anlatırken, sakın zannetmeyin ki kopup gidiyorlar...
Hayır...
Şef Deliorman köklerine de sıkı sıkı bağlanıyor ve şöyle diyor:
“Orkestranın tarihine baktığınızda yine savaşlar döneminde bile hiç kesintiye uğramadan sanat hayatını devam ettirdiğini görüyoruz. CSO ayrıca Avrupa’nın majör orkestralarından; Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni gibi orkestralardan çok daha köklü bir orkestra. 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasıyla Atatürk’ün emriyle Ankara’ya taşınıyor. Orkestra salt çok sesli müziğin Türkiye’deki öncüsü olmakla kalmıyor aynı zamanda çok sesli müzik eğitiminin de başlangıcına sebep olan çok önemli bir kurum. CSO sadece kurum olmanın dışında ülkemizin sahip olduğu en değerli kültür miraslarından bir tanesi.”
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
CerModern kültür merkezini ve ardından CSO’nun yeni binasını gezdikten sonra gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim...
Ankara tam anlamıyla bir “kültür ve sanat vahası”na kavuşmuş...
CSO’nun konser salonu dünya çapında bir akustik kaliteye sahip.
Sergi salonları, kafeler, müzeler... Mutlaka görmelisiniz.
Dünyanın en ünlü sopranolarından Angela Gheorghiu, CSO’nun açılışı için Ankara’daydı.. “Aydan dünyaya doğru şarkı söylemek isteyen” o müthiş ses harika bir konser verdi..
27 YIL SONRA
Kaç cumhurbaşkanı, kaç başbakan, kaç kültür bakanı geçti bilemem... Ama tam 27 yıldır inşaatı bitirilemeyen CSO binasının kısa sürede tamamlanması için talimat veren başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve inşaatını gün gün takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a teşekkür ediyorum... Elbette mimarları Özcan ve Sema Uygur’a, işçisinden mühendisine, gece inşaatlarda yatan bürokratlarına kadar hepsine teşekkür ediyorum... Türkiye, Ankara muhteşem bir eser kazanmış...
NASIL ŞEF OLDU?
“Müzisyenlere baktığınızda ailelerinde hep müzisyenler olduğunu görürsünüz. Bende böyle bir şey söz konusu değil. Ailemdeki ilk müzisyenim. Annem kulağımı keşfetti. Duyduğum sesleri çok iyi tanıyabildiğimi görünce, beni piyanoya başlattı. Konservatuvarda keman okudum. Konservatuvar orkestrasında keman çaldım. 18 yaşında Viyana’ya giderek orkestra şefliği bölümüne başladım.”
Sonrası: 2004 yılında Graz Müzik Üniversitesi Orkestra Şefliği bölümünü kazanan tek aday olan Cemi’i Can Deliorman, ünlü orkestra şefi Martin Sieghart’ın orkestra şefliği sınıfından derece alarak mezun oldu. Ardından yüksek lisans eğitimi için Princeton’da Westminster College of the Arts’a tam burslu olarak davet edildi. Deliorman, 2010 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye’ye davet edildi...