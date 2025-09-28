Ankara-Atina arasında Ege’yi ısıtan uyarılar

Haberin Devamı

Biz Beyaz Saray’daki Erdoğan-Trump zirvesini konuşurken,

Türkiye’nin ABD’den F-16’ları satın alacağı, F-35 projesine yeniden dahil olacağı ihtimali kuvvetlenirken,

Yunanistan’da bir panik. Ve Ege birden kızışıyor.

Yunanistan, Türkiye’nin İsrail’le olan gerilimini fırsat görünce, ABD’li şirket Chevron’a Girit’in güneyinde 4 deniz bloğu için ihaleye katılım izni veriyor.

Yani... Bu “örtülü rüşvet”le ABD’yi yanına alacak.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trump’ın Beyaz Saray’da gösterdiği saygı ve nezaket bu “örtülü rüşvet”i ezip geçiyor. Ve yine geliyoruz o “enerji savaşları”na...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Chevron ve Helleniq Energy’nin Girit ve Mora açıklarındaki ihaleye katılımını şöyle açıklıyor: “Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarının fiilen tanınmasıdır. Böylece Yunanistan’ın jeopolitik rolü ve hakları güçlenmiştir.”

“Güçlenmiş” dediği, ABD’li firmaya verdiği “enerji rüşveti”dir...

2) İZMİR’E KARŞILIK LİMNİ ‘NAVTEX’İ

ABD’li şirkete verilen bu izin ve ortaklık üzerine Türkiye, 15 Eylül’den itibaren 10 gün süreyle Piri Reis Araştırma Gemisi’nin Ege’de bilimsel çalışmalar yapacağını duyuruyor... Ve İzmir istasyonu üzerinden 0863/25 numaralı Navtex’i yayınlıyor.

Türkiye’nin bu hamlesine karşılık Atina’dan önce sert açıklamalar geliyor. Ardından Limni İstasyonu üzerinden İzmir İstasyonu’na karşılık veriyor.

154/25 numaralı Navtex’i ilan ediyor.

Bu Navtex’le Yunanistan hükümeti sözde “caydırıcılık” amacıyla orta ölçekli bir askeri tatbikat başlatıyor. Türkiye ise Yunanistan’ın tatbikat ilanının ardından 18 Eylül 2025 tarihinde ikinci bir Navtex yayınlayarak bölgedeki adaların silahsızlandırılmış statüsünü hatırlatıyor:

3) BU ADALARI SİLAHLANDIRAMAZSIN

Türkiye diyor ki: “Taşoz, İpsara, Semadirek Limni, Midilli, Sakız, Ahikerya, Sisam, İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, Çoban, İleki, İncirli, Kelemez, İleriye, Batnoz, Lipso, Sömbeki, İstanköy ve Meis adaları 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmaları gereğince daimi gayri askeri statüde bulunmaktadır. Bu adaların karasularında askeri faaliyet icra edilemez.”

Yunan basınına göre “Piri Reis”in planlanan rotasında Midilli’nin batısı, Sakız’ın güneyi ve Leros Adası bulunuyor. Ve bu koordinatlarda Yunanistan bütün anlaşmalara rağmen atışlı tatbikatlar yapıyor.

Atina, bu tatbikatlarla 1923 Lozan’ı resmen deliyor.

Adaları silahlandırarak 1947 Paris Anlaşması’nı resmen çiziyor.

4) İYİ NİYET NE OLDU

Oysa Türkiye defalarca “Ege için barış ve huzur” çağrısı yapmış ve bu yolda “istikşafi görüşmeler” başlamıştı.

Hatta yıllarca Ege hava sahasında jetler arasında süren “it dalaşları” karşılıklı anlaşmayla kaldırılmıştı.

Ama bugün, İsrail’in Gazze’deki soykırımı ve Suriye’de oynanan oyunlar... Ve İsrail ile Türkiye arasında artan gerilim Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in iç politik manevraları için fırsat yaratıyor.

5) YİNE SİLAHLANMALAR

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayinde deniz gücünü artırması zaten Atina’yı telaşlandırıyordu.

Şimdi o telaş daha da artıyor.

Yunanistan, Fransa’dan savaş gemileri alıyor. Fırkateynler getiriyor Ege’ye.

Atina yönetimi, Fransa’dan dördüncü Belharra sınıfı fırkateyni satın alma kararını onaylıyor. Bu hamle Türkiye’nin Ege Denizi’nde bilimsel araştırmalar yapacağını duyurmasının hemen ardından geliyor. Ama bir fark var.

Yunanistan, savaş gemilerini dışarıdan dövizle alıyor.

Türkiye ise kendi savaş gemilerini yapıyor. Yüzde 80 milli gemiler. Denizaltılar.

İnsansız deniz araçları. Milli torpidolar. Deniz hava savunma kapasitesini artırıyor.

Yunanistan ise dövizle satın alıyor. Yani bu “gereksiz telaş” yüzünden Yunan halkının alın teri Fransız fırkateynlerine gidiyor.

Ne gerek var?

Niye?

Çünkü artık bu yeni dünya düzeninde “haklı”yı değil, “güçlü”yü arıyoruz.

Barışın değil, savaşın öncelendiği bir dünya.

Güç, para ve tehdit...

Küresel tehditlerin devletler boyutuna yükseldiği bir dünya.

Doğu Akdeniz’de yaşananlar bu gidişin en açık örneğidir.

Trump’ın Gazze planı bir “turizm projesi” gibi gözükse de;

Aslında Gazze kıyılarındaki enerji yataklarını bütün dünya biliyor.

ATİNA’DA TÜRK DÜŞMANLIĞI

Ege’ye gelirsek; Atina’da Türk düşmanlığı üzerinden yapılan politika tükenmedikçe bu gerilim devam edecek. Ben en az 35 yıldır bu gerilimi yazıyorum. Bu gidişle daha çok yazacağız.

6) NAVTEX NEDİR?

Denizcilik terimiyle “Navtex yayınlamak”, Navigational Telex sistemi aracılığıyla uluslararası denizcilere duyuru göndermek anlamına geliyor. Yani o koordinatlar için açık uyarı anlamına gelir.