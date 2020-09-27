Anadolu'nun kutsal hazine avcıları

Alçakların kaçtıkları otomobilin plakası belli.
Kaçarken düşürdükleri cep telefonları elde.
Hadi be polis kardeşim, yakalayın şunları...
Benim bildiğim İstanbul polisi bırakmaz bu olayın peşini...
Peki olay nedir?
Önceki gün Dolmabahçe Sarayı’nı gezen ABD’li bir aile, büyülenmiş bir şekilde saraydan ayrılır ve caddeye çıkarlar. Tam özel minibüslerine binecekler... İki kişi hızla üzerlerine gelir. Çantalarına asılırlar. Ama Amerikalı kadın ve eşi çetin ceviz çıkar. Rehberleri ve minibüsün şoförü de müdahale edince... Alçaklar fotoğraftaki otomobile binip kaçarlar. Ama rehber İlarya peşlerini bırakmayıp bir de kaçtıkları otomobilin fotoğrafını çeker...
ABD’li aile ertesi gün şok halinde Türkiye’den ayrılır...
Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Yani deniz mevsimi biterken...
Yani sonbaharla birlikte sahiller boşalırken...
Bütün çevrecilerin merak ettiği soru şudur:
“Acaba bu yaz ormanları ne kadar yaktık? Denizleri ne kadar kirlettik?”
Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ediyoruz...
Tabii Murat Bey’e hep çevreci sorular gelir.
Oysa şehircilik için de muazzam bir çalışma yürütüyor.
Deprem bölgeleri... Yeniden yapılan konutlar... Toplu konutlar... Şehircilik planları... Karadeniz’den Güneydoğu’ya, oradan Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan yatırımlar...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
25 yıldır Vatikan’ın ana arşiv binasından girip fresklerle süslü tavanlardan ve uzun koridorlardan geçiyor... Turistlerin bir kapıya kadar girebildiği binanın, Dan Brown filmlerindeki o labirenti andıran ve odalardan oluşan asıl arşiv bölümü müthiş bir koruma altındadır.
Yıllardır işte o arşivde çalışır.
Arşiv binasının altında ise ışık ve nem ölçerlerle korunan resim, grafik ve haritalar bulunur. Bir kez de yeraltındaki özel korumalı odaya bir camiyi tanımlamak için girmiştir.
Evet, Rinaldo Marmara’yı ancak böyle bir girişle anlatabilirdim.
Çünkü dünyada Vatikan “özel” ya da “gizli” arşivlerine girebilen, orada uzun yıllar çalışabilen az sayıda kişiden birisidir.
Birkaç gün önce bir kitap çıkardı. Detaylarını aktaracağım.
Uzunca bir telefon konuşması yaptık..
Etrafı dağlarla çevrili 32 haneli Dağdibi köyü ahalisi, otobüsün önünde İnce’yle konuşuyor:
Vatandaş: “Parti kursana...”
“Kurayım mı?”
“Kuuuuuuur...”
Sonra bir daha soruyor Muharrem İnce:
“Yani parti kurayım mı?”
“Kuuuuur... Vallahi yıllar oldu buraya kimse gelmemiştir...”
Haritayı yıllara göre yapınca her şey görünüyor zaten.
2014’te Suriye’nin kuzeyine “kafa kesen sapkınlar, yani DEAŞ” yerleşiyor.
O günlerde internette yayınlanan “infaz videoları” ile dünya ayağa kalkmış durumda.
Avrupa’nın göbeğinde bombalar patlıyor.
Ve ABD karar veriyor:
“DEAŞ bitecek.”
NATO açıklamaları, uluslararası terörle mücadele falan derken Türkiye DEAŞ’a karşı taşın altına elini koyuyor.
İçini bir ateş basmıştı...
Ne güzel günlerdi.
Eşi Muhittin Bey’le ilk tanışmaları. Boğaz’da yaşanan o aşk dolu günler.
8.5 metrelik motorsuz kotralarıyla adalara doğru açılan yelkenler... Akdeniz’e inen ilk amatör denizciler...
İzinleri ayarlıyor. Hasta randevularını organize ediyor. Önceden teknesini “daha güvenli” diye Adriyatik’ten Türkiye’ye gönderiyor.
Ve nihayet teknesiyle bir tatile çıkıyor. Ülkesinin güzelliklerini göstermek için aynı hastanede çalıştığı 3 Amerikalı doktor arkadaşını da davet ediyor.
Davet eden de Ceyhun Zincirkıran...
Ceyhun denizci büyüğümüz, komodorumuz, gazeteci olarak da duayenimiz Necati Zincirkıran’ın oğlu... Çok şey öğrendik Sadun Boro’nun can dostu Necati Abi’den. Hâlâ öğreniyoruz. Ceyhun da babadan oğula bir denizci... İşadamı...
Dr. Hakan, ABD’de aynı hastanede çalıştığı üç doktor arkadaşıyla birlikte teknesine geliyor...
Türkiye’nin güney kıyılarını görecekler... Efsane medeniyetleri, Likya yollarını gezecekler...
Bodrum’dan yelkeni açıyorlar. Didim ve Deveburnu’ndan sonra dünyanın sayılı tarihi limanlarından Knidos’a geliyorlar.
Knidos milattan önceye dayanan bir medeniyet limanıdır...
Bu detay, AB’yi arkasına alma sevdasıyla Türkiye’yi Mavi Vatan’ından kovmak gibi bir gaflete kapılan Yunanistan’ın her şartta nasıl bir şımarıklık içinde olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Ömer Çelik’le konuşurken bir ara soruyorum:
“Doğu Akdeniz’de herkesin tatmin olacağı bir çözüm üretilemiyor mu? Yani Türkiye’nin de Yunanistan’ın da haklarının korunacağı bir çözüm?”
İşte Çelik’in cevabı:
“Biz aslında onlara en makul teklifi yaptık. Dedik ki, ‘Kıbrıs adasının etrafındaki zenginliklerin hakça dağılımı için bir mekanizma kuralım. Ada halkları bu mekanizma sayesinde gelirleri ortak olarak paylaşsın. Kıbrıs’ta bir ortak devlet kurulana kadar bu böyle gitsin. Sonra zaten o mekanizma gelişir’.”
“Tamam. Gayet makul. Peki ne cevap verdiler?”
Çelik:
“
Annesi Mukaddes Hanım’ın yaptığı buğday çorbasının kokusu yayılmıştı. Elini yüzünü yıkadı.
Babası “Muhammet!” dedi.
“Buyur baba...”
“Gel oğlum yanıma...”
Bir gariplik vardı. Gitti babasının yanına...
Topladıkları kâğıt ve plastikleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyorlardı...
İkisi de ortaokulda okuduğu için ancak okul sonrası gidebiliyorlardı. Okular açık olmadığı için uzun zaman çöp merkezinde kalabiliyorlardı.
Önceki gün iki kardeş yine çöp merkezine gittiler. Tam kâğıtları alıyorlardı ki...
Yunus bağırdı:
“Argeş, şu kırmızı şeye bakar mısın? Bizim bayrak değil mi bu ya?”
Argeş eğilip uzanır:
“Vallahi öyle... Üzerindeki çöplerden anlaşılmıyor ama...”
Yunus
Sözcü gazetesi muhabiri yazmış:
“Fatih Bey, MUÇEV yönetiminde olduğunuz söyleniyor. Bu konuda haber trafiği arttı. Bir açıklama yapar mısınız?”
Kibarca bir mesaj...
“Allah Allah” dedim, “Palavra haber yine piyasaya sürülmüş sanırım...”
Baktım. Gerçekten de Sözcü gazetesi “Sahiller parsel parsel tanıdık vakıflara veriliyor” başlığıyla haberi yayınlamış.
Sonra da sahilleri “parsel parsel” alan şirketin yönetim kurulunu yazmış...
Baktım, yönetim kurulunda ben de varım...
Tabii bunu okuyan birçok okurumdan mesaj geldi:
“O haberi aldığınız an ne hissettiniz?”
Berat Bey’in sesinde tarihi bir zaferin dalgaları vardı:
“O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür...”
Ve sonra devam etti:
“Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.”
Berat Bey’in sesinde kutsal bir görevi yerine getirmiş bir kişinin mutluluk, heyecan ve huzuru vardı...
İşte o huzurla dedi ki:
Müjdeler olsun...
Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, Türkiye’ye 8-10 yıl boyunca yetecek bir kaynaktır.
Elbette gerisi de geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği bu müjde karşısında milletçe gururlandık.
Burada çok önemli bir soru ortaya çıkıyor.
Dünya devi enerji şirketleri, Türkiye adına yıllarca Karadeniz’de doğalgaz ve petrol aradılar. Kendi gemileri ve personelleriyle arama yapan bu şirketler, araştırma sonucunda doğalgaz bulamayıp, 5-10 sayfalık raporlar bırakıp gittiler.
O tarihlerde biz hep soruyorduk:
“
Türk Dışişleri yetkilisi:
“Evet, yaptığımız değişiklikler sonunda bu metne tamam diyoruz.”
Yunan yetkili:
“Biz de tamam diyoruz.”
Bu sözlerle Doğu Akdeniz krizinde her şey yoluna girmek üzereydi.
Türk ve Yunan Dışişleri görüşmüş, bir ortak noktada anlaşmıştı.
İki ülke arasında bir süre önce dondurulan görüşmeler yeniden başlayacaktı.
Karar verilmişti:
Neredeyse her körfezde bir savaş gemimiz bekliyor.
Bir o kadarı devriyede.
Yani...
Oruç Reis gemisi yola çıkarken alınan tek önlem, ona eşlik eden savaş gemilerimiz değildir.
Türkiye, Akdeniz çapında bir donanma ve hava gücüyle bu olayı takip ediyor.
Bir süre önce Libya açıklarında Türk ordusunun ilk kez NATO dışında yaptığı kara, hava ve deniz tatbikatı da bunun içindir.
Yunan gemisinin yapmaya çalıştığı tacize karşı Türk savaş gemisinin verdiği cevabın arkasında işte bu irade, güç ve hazırlık vardır.
Bu gücün asıl mesajı ise şudur:
Anadolu'nun kutsal hazine avcıları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy öylesine sessiz bir devrim yapmış ki...
Sonuçları geldikçe daha iyi anlıyoruz.
Belki bir basın toplantısıyla haberler arasından geçip gidiyor. Yeterince anlayamıyoruz.
Ama öylesine müthiş hikâyeler var ki... İşte bu pazar onları anlatacağım. O hikâyelerin kahramanlarını.
Başlıkta “kutsal hazine avcıları” dedim ya gerçekten de Kültür Bakanlığı’ndaki bu ekip hazinelerimizin avcısı.
Ama neyi avlıyorlar biliyor musunuz?
Yıllarca Anadolu tarihinden, uygarlıklarından kaçırılmış...
Bu topraklardan çalınmış...
On binlerce yıllık Anadolu tarihinden sökülüp alınmış eserleri dünya çapında bir dedektiflik bürosu gibi takip edip yakalıyorlar.
Bakanlıkta yalnızca büro olarak görev yapan bu genç ekibi Bakan Ersoy daire başkanlığı düzeyine getirmiş, yetkileri arttırmış, teknolojik donanımı yükseltmiş ve Dışişleri, İçişleri, Adalet bakanları ile görüşüp desteklerini almış.
İşte şimdi birer dedektif gibi çalışan bu genç arkadaşlarımınız macera gibi yaşadıkları hikâyelerine geçebiliriz.
İDEALİST EKİBİN BAŞINDA ZEYNEP BOZ
* Bakan Mehmet Ersoy yetkileri ve gücü arttırılan Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi’nin başına da hayatını bu yola adayan genç bir arkeolog olarak Zeynep Boz’u getiriyor..
Ben Zeynep’i tanıyınca...
“Bu bizim Tomb Raider”ımız dedim.
Zeynep 14 yıl bakanlıkta bu görevi yapmış. UNESCO’nun 2018 yılındaki hâkim, savcı ve kolluk kuvvetlerine tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili eğitim kitabını yazmış.
Dairedeki hazine avcıları yurtdışı, yurtiçi bölümler olarak ayrı ayrı çalışıyor.
Ve yakalıyorlar arkadaş...
Dünyanın her yerinde Anadolu’ya ait ne eser varsa peşlerine düşüyorlar. Dünya çapındaki müzayedelerin kataloglarını tarıyorlar.
Hem de yılmadan... Günlerce gecelerce takip ediyorlar...
Zeynep Boz’a sordum:
“Ekibinde kaç kişi var?”
Gülerek cevap verdi: “Çok kalabalığız. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri, yani polis, jandarma kolluk kuvvetleri, Adalet Bakanlığı, Çevre... Her biri kendisini paralıyor. O yüzden ekibimiz çok kalabalık. Sayın Bakanımız bu konuda çığır açtı... Bakın daha yeni bir dosya verdik İçişleri Bakanlığı’na...”
İSVİÇRE POLİSİNİN BASKINI
Cenevre’de ultra zenginlerin depo olarak kullandığı bir serbest bölge.
İsviçre polisi sessizce depoların bulunduğu alana giriyor.
Ve özellikle bir deponun önünde duruyor.
Dünya biliyor ki, o yıllarda Cenevre serbest bölge alanı dokunulmazdır.
Ama hayat değişmektedir.
Ve İsviçre polisi Lübnanlı iki kardeşe ait depoyu açtırıyor (isimleri özellikle yazmıyorum).
Depoda İsviçre polisini şaşırtan inanılmaz bir manzara vardır.
Hepimizin bildiği Herkül efsanesinin mezarı.
2.5 metre boyundaki lahit.
Arkeolojik deyimiyle...
“Milattan sonra 2’nci yüzyıla tarihlenen Roma dönemi lahit üzerinde Herakles’in 12 işi tasvir edilmektedir...”
Bu paha biçilmez tarihi eser anında merkeze bildirilir.
İsviçreli arkeologlar gelir.
Evet gerçekten de gözlerine inanamayan bilim adamlarının karşısında duran lahitteki tasvir şudur:
“Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitoloji kahramanı, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’nin oğlu Herkül tasvir edilmektedir.”
Olay bir anda müzayede camiasında duyulur. Milyarlarca dolarlık eski eser koleksiyoncularının iştahı kabarmıştır...
VE ANKARA’DAKİ HAZİNE AVCILARI
O sırada Ankara...
Kültür Bakanlığı’nın kaçakçılık şubesindeki genç arkeologlar 24 saat boyunca dünyadaki bu tür eski eser kaçakçılıklarını izlemektedir.
Ve bu haber oraya da gelir.
Hemen harekete geçerler.
Arkeolojik doku araştırmasına göre ilk belirlemeleri bulunan Herkül Lahdi’nin Anadolu özellikleri vardır.
Ama nerede?
Araştırma derinleştirilir. Ve ilk planda lahdin Antalya Perge’deki kalıntılarla eşleşebileceği varsayılır.
Genç iki “arkeolog dedektif” muhtemel alan olarak Antalya’ya gönderilir.
Uzun ve meşakkatli bir çalışma başlar... Günlerce toprak örnekleri alınır. Lahitteki mermer örnekleri karşılaştırılır...
İlk incelemede çok önemli ipuçlarına ulaşılır.
BU SIRADA CENEVRE
Tabii İsviçre polisi de bu sırada boş durmuyor.
İncelemelerine göre...
Herkül’ün lahdi 1985’lerde getirilmiş. Sonra serbest bölge...
Ve bir paravan şirket adına İngiltere’ye gönderilmiş.
Tabii gönderilme nedeni restorasyon diye görünse de...
Asıl amaç çalıntı eseri meşrulaştırmak... O lahde bir şecere oluşturmak.
Ve İsviçre büyük bir ahlak örneği vererek lahdin anavatanı olabilecek ülkelere yazı yazar... İtalya, Türkiye, Yunanistan...
“Lahit size ait olabilir mi?”
Ve böylece ülkeler arasında da gizli bir yarış başlar.
Acaba kim sahiplenecek?
Lahdin anavatanının kendi ülkesi olduğunu ispat etmek için İtalyan ve Yunan arkeologlar da çalışmaktadır.
15 KÜLTÜR BAKANI GEÇTİ
* Önceki gün bu ekip Türkiye’ye yine muazzam bir eser getirdi.
Tam 22 yıl önce İtalyan polisinin bir eski eser dükkânına yaptığı baskınla ortaya çıkan Lidya yazıtı...
Milattan sonra 300’üncü yıldan bir eser...
Üzerinde “Oğullarının işlediği suç yüzünden kendi selametleri için Apollon’dan af dileyen ve adak adayan ailenin anıtı” yazıyor. Evet Türkiye 22 yıl bu eserin Anadolu’ya ait olduğunun hukuki mücadelesini verdi.
O bakanların isimlerini tek tek vermek istedim. Nasıl yıllarca süren bir dava olduğu böylece daha iyi anlaşılıyor. Dahası devletin devamlılığı ne demek anlaşılıyor.
İsmail Kahraman, İstemihan Talay, Suat Çağlayan, Hüseyin Çelik, Erkan Mumcu, Atilla Koç, Ertuğrul Günay, Ömer Çelik, Yalçın Topu, Mahir Ünal, Nabi Avcı, Numan Kurtulmuş ve Mehmet Ersoy.
Tabii burada Bergama’ya o büyük eseri kazandıran Fikri Sağlar’ı da unutmayalım.
BOĞA ARABASI
* BİZİM Ankara’daki “kutsal hazine avcıları” yine bir büyük müzayedeyi takibe alırlar. Bir müzayedenin kataloğunda bir “boğa arabası” görürler.
Milattan önce 3000 yılına ait.
Ancak eserin menşei, geçmişi yazmıyor.
Hemen araştırırlar. Anlaşılır ki eser kesinlikle Anadolu’ya ait.
Önce müzayedeyi düzenleyen satıcıya giderler.
“Kimsiniz. Ne hakkınız var” türünden cevaplar alırlar. Bizim ekip yılmaz ve İngiliz polisine müracaat eder. Belgeleri ortaya koyarlar.
Polis, “Ben o esere el koyamam ama arabuluculuk yaparım” der.
Tabii bizimkilerin elinde çok kesin deliller vardır. Polis devreye girince, eseri elinde tutan müzayedeci daha fazla dayanamaz. Ya kabul edecek ya da koleksiyoncu sicilinde ağır bir yara açılacak.
Sonuçta “kaçırılan eseri” koşulsuz teslim etmeyi kabul eder.
Ajans haberlerinde gördüğümüz “Falanca tarihi eseri getirdik” haberlerinin ardında işte böylesine muazzam öyküler, gizli kahramanlar vardır.
Onları biraz olsun hatırlatmak istedim. O isimsiz kahramanları, arkeologları, onlar için dağlarda ovalarda araştırma yapan kolluk kuvvetlerini, hukuk mücadelesi veren Adalet Bakanlığı yetkililerini alkışlayalım istedim.
VE BİZİM HAZİNE AVCILARINDAN SON HAMLE
* Bu sırada Ankara’da Kültür Bakanlığı kaçakçılık bölümünde genç arkeologlar bir karar alır:
“Antalya polisi o bölgedeki kaçakçılıkla ilgili aileleri araştırsın.”
Bu amaçla geçmişte o bölgede define avcılığına ya da eski eser kaçakçılığına adı karışan isimlerin listesi çıkarılır...
Ve jandarma ile polis uzun bir araştırmadan sonra ikinci kuşaktan bir görgü tanığı bulur.
Tanık lahdin resmini görünce, “Evet amcamda böyle bir şey görmüştüm” der. Ardından Perge’de esere ait olduğu düşünülen yerden alınan mermer ve toprak örnekleri bir dosya halinde İsviçre’ye sunulur.
Deliller kuvvetli olunca mahkeme Perge’ye İsviçreli bir savcı gönderir...
Tabii bizim “kutsal hazine avcıları” da savcıya ve gelen heyete kalıntıları gösterirler.
Ve o eserin anavatanının Perge olduğu netleşir.
Evet arkadaşlar, bir polisiye film gibi yaşanan bu olaydan 22 yıl sonra muazzam bir hukuki mücadele sonucunda eser Türkiye’ye teslim edilir.
O dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un eseri tanıtırken yüzündeki mutluluk ifadesini hâlâ hatırlarım...
DAHA EN AZ 1000 DOSYA VAR
* Son sözü Kültür Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz’a bıraktım: “Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy önümüzü açtı. Arkamızda devletin bütün kurumları var. Sağ olsunlar canla başla çalışıyorlar. Daha önümüzde dünyanın değişik yerlerinde olan en az bin eser, yani bin dosya var... Durmayacağız...” Aman Zeynep Boz durmayın... Sakın durmayın...
Biz de yürekten arkanızdayız...
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