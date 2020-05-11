Alo GSM şirketleri, orada mısınız?

Bu yazının sonunda çok değerli GSM şirketlerimiz için bir önerim var.
Ama bu önerinin gerekçesini anlatabilmem için önce şuradan başlıyorum...
AVM’ler açılıyor.
Açılsın...
Elbette normalleşme başlasın.
Ama çok da soru kapısı aralanıyor.
Önceki gün İstanbul’da büyük bir AVM’nin sahiplerinden olan dostumla sohbet ediyoruz.
Açılıyor ama endişeli...
AVM’deki dükkân sahipleri para kazanabilecek mi?
Kim gidip elbise deneyecek mesela?
Tuvaletlerde sosyal mesafe, kapılarda otomatik açılım, otomatik sabun kiti ve musluk nasıl olacak?
Ve açıldığı an AVM’nin giderleri de açılacak. Aylık gideri 1 milyon dolara ulaşan AVM’ler var. Dükkân kiraları olmazsa nasıl olacak?
Tabii bir de meselenin öteki tarafı var.
Eğer kazanamazsa, müşteri olmazsa, dükkân sahibi nasıl kira ödeyecek?
Ve daha onlarca soru...
Ama sonuçta hayat devam edecek.
Türkiye COVID-19’la mücadelede muazzam bir başarı sağladı.
Şimdi önemli olan, bu “normalleşme süreci”nde bizlerin tedbiri elden bırakmaması...
Gevşersek, virüs kapıda bekliyor.
Yani...
AVM’ler büyük bir ekonomi...
Aynı zamanda çok önemli bir “sosyalleşme alanı”...
Sinemalar, tiyatrolar, yemek katları...
Eğer “biz tedbirli olursak” bu normalleşme başarılı olacak.
Yoksa daha zorlu günler gelecek...
İşte o zorlu günleri önlemek için fedakârca mücadele eden bir ekip var.
KORONA DEDEKTİFLERİ
Fatih’te bir apartman...
Beyaz bir minibüs kapıda duruyor.
İçinden tepeden tırnağa bembeyaz giyinmiş, maskeli iki kişi çıkıyor.
Bilimkurgu filmlerini andıran bir görüntü...
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında iki astronot görünümlü kişi evden içeri giriyor.
Ve bir kadınla sohbete başlıyor.
- En son nereye gittiniz?
- Kimlerle temas ettiniz?
- Nereden alışveriş yapıyorsunuz?
Ve daha onlarca soru...
Bu soruyu soran esrarengiz kişiler doktor...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı “6 bin iz sürücü doktor”dan ikisi...
Fatih Belediyesi İlçe Sağlık Müdürü Melek Aslan aynen şöyle diyor:
“Potansiyel vakaları tespit etmek için doktorlarımız kelimenin tam anlamıyla birer dedektife dönüştü.”
Bu söz çok önemli.
Çünkü “normalleşme süresince” bazı gevşemelerden doğacak vaka zinciri işte bu “dedektif doktorlar” ve “iz sürücü filyasyon ekipleriyle” çözülecek.
Böylece tıp tarihine yeni bir kavram girdi: Adli tabiplikten sonra, dedektif doktorlar...
Bu korona belasıyla mücadelede sağlık görevlilerimizin yaptıkları fedakârlıkları asla unutmayacağız.
SAĞLIKÇILARA BEDAVA HAT
Şimdi yazının başına dönebilirim...
Bir süre önce yaptığım öneriyi bir kez daha tekrarlıyorum:
Hadi GSM şirketleri, hadi kargo şirketleri... Bu mücadele süresince ailelerini, çoluk çocuğunu görmeden yaşayan sağlık çalışanlarımızdan para almayın. Fatura kesmeyin.
Bir aboneliğimiz için günde 10 kez otomatik aramayla bizi taciz eden bu şirketlerden nedense hiç ses gelmiyor.
ALO GSM ŞİRKETLERİ, ORADA MISINIZ?
Bizi duyuyorsanız...
1’e, 2’ye ya da falan numaraya basmadan...
Uygulamaya geçin lütfen...
Biliyorum, güçlüsünüz ve bu milleti seviyorsunuz.
O yüzden inanıyorum, yaparsınız...
Alo GSM şirketleri, orada mısınız?
Bu yazının sonunda çok değerli GSM şirketlerimiz için bir önerim var.
Ama bu önerinin gerekçesini anlatabilmem için önce şuradan başlıyorum...
AVM’ler açılıyor.
Açılsın...
Elbette normalleşme başlasın.
Ama çok da soru kapısı aralanıyor.
Önceki gün İstanbul’da büyük bir AVM’nin sahiplerinden olan dostumla sohbet ediyoruz.
Açılıyor ama endişeli...
AVM’deki dükkân sahipleri para kazanabilecek mi?
Kim gidip elbise deneyecek mesela?
Tuvaletlerde sosyal mesafe, kapılarda otomatik açılım, otomatik sabun kiti ve musluk nasıl olacak?
Ve açıldığı an AVM’nin giderleri de açılacak. Aylık gideri 1 milyon dolara ulaşan AVM’ler var. Dükkân kiraları olmazsa nasıl olacak?
Tabii bir de meselenin öteki tarafı var.
Eğer kazanamazsa, müşteri olmazsa, dükkân sahibi nasıl kira ödeyecek?
Ve daha onlarca soru...
Ama sonuçta hayat devam edecek.
Türkiye COVID-19’la mücadelede muazzam bir başarı sağladı.
Şimdi önemli olan, bu “normalleşme süreci”nde bizlerin tedbiri elden bırakmaması...
Gevşersek, virüs kapıda bekliyor.
Yani...
AVM’ler büyük bir ekonomi...
Aynı zamanda çok önemli bir “sosyalleşme alanı”...
Sinemalar, tiyatrolar, yemek katları...
Eğer “biz tedbirli olursak” bu normalleşme başarılı olacak.
Yoksa daha zorlu günler gelecek...
İşte o zorlu günleri önlemek için fedakârca mücadele eden bir ekip var.
KORONA DEDEKTİFLERİ
Fatih’te bir apartman...
Beyaz bir minibüs kapıda duruyor.
İçinden tepeden tırnağa bembeyaz giyinmiş, maskeli iki kişi çıkıyor.
Bilimkurgu filmlerini andıran bir görüntü...
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında iki astronot görünümlü kişi evden içeri giriyor.
Ve bir kadınla sohbete başlıyor.
- En son nereye gittiniz?
- Kimlerle temas ettiniz?
- Nereden alışveriş yapıyorsunuz?
Ve daha onlarca soru...
Bu soruyu soran esrarengiz kişiler doktor...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı “6 bin iz sürücü doktor”dan ikisi...
Fatih Belediyesi İlçe Sağlık Müdürü Melek Aslan aynen şöyle diyor:
“Potansiyel vakaları tespit etmek için doktorlarımız kelimenin tam anlamıyla birer dedektife dönüştü.”
Bu söz çok önemli.
Çünkü “normalleşme süresince” bazı gevşemelerden doğacak vaka zinciri işte bu “dedektif doktorlar” ve “iz sürücü filyasyon ekipleriyle” çözülecek.
Böylece tıp tarihine yeni bir kavram girdi: Adli tabiplikten sonra, dedektif doktorlar...
Bu korona belasıyla mücadelede sağlık görevlilerimizin yaptıkları fedakârlıkları asla unutmayacağız.
SAĞLIKÇILARA BEDAVA HAT
Şimdi yazının başına dönebilirim...
Bir süre önce yaptığım öneriyi bir kez daha tekrarlıyorum:
Hadi GSM şirketleri, hadi kargo şirketleri... Bu mücadele süresince ailelerini, çoluk çocuğunu görmeden yaşayan sağlık çalışanlarımızdan para almayın. Fatura kesmeyin.
Bir aboneliğimiz için günde 10 kez otomatik aramayla bizi taciz eden bu şirketlerden nedense hiç ses gelmiyor.
ALO GSM ŞİRKETLERİ, ORADA MISINIZ?
Bizi duyuyorsanız...
1’e, 2’ye ya da falan numaraya basmadan...
Uygulamaya geçin lütfen...
Biliyorum, güçlüsünüz ve bu milleti seviyorsunuz.
O yüzden inanıyorum, yaparsınız...