‘Alev savaşçıları’na şehit hakları olmaz mı?

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En çok da “Yeşil Vatan için öldüler” başlığını gördüm.

Kimisi “kahraman” diyor, kimisi “yeşil vatan savunmasında” diye başlıyordu habere.

İşte bu yazı o başlıklardan geliyor.

Eğer ormanlarımıza “yeşil vatan” diyorsak..

Eğer onları yangından koruyanlara “alev savaşçısı” diyorsak.

Kahraman ilan ediyorsak;

Bana göre onlar artık şehittir.

Ve elbette aileleri “şehitlik mertebesinin sosyal haklarından” faydalanmalıdır.

Vatan savunması yalnızca hudutlarda olmaz.

Ağaçları, kuşları, sahilleri, börtü böceği yani doğayı korumak da bir vatan savunmasıdır.

Sayın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Sizin yangınlarla nasıl mücadele ettiğinizi biliyorum.

Yangın savaşçılarına ne kadar değer verdiğinizi biliyorum.

Eminim şu anda sizin de bizim gibi içiniz kan ağlıyor.

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İşte bu yazıyı bu yüzden yazıyorum.

Sorum da şu:

-Eğer bu çocuklar Yeşil Vatan’ı savunmak için canlarından olduysa... Şehitlik mertebesini hak etmiyorlar mı?

-Eğer ediyorlarsa şehit ailelerine verilen hakları da hak etmiyorlar mı?

-Onların çocukları, eşleri, anneleri bu olanaklardan faydalanamaz mı?

ŞEHİT KİMDİR

Elbette kapsamlı olarak düşünülmesi gereken bir öneridir bu.

Yasaya ve yönetmeliğe bakınca şunları görüyoruz:

-Harpte ölenler ya da yaralanıp tedavisi sırasında ölenler ya da geride olup düşman silahının etkisiyle ölenler.

-İç güvenlik görevlerinde ve terör ve anarşi ile mücadelede ölenler ya da yaralanıp tedavi sırasında ölenler.

-Eğitim, atış, tatbikat, manevra sırasında ölenler.

-Kaçakçılığın men ve takibinde ölenler

-Herhangi bir askeri tesis, kışla ve binanın vs. yangın, sel, çığ türünden doğal afetlere maruz kalması nedeniyle ölenler.

NASIL BİR ÇÖZÜM

“Yeşil Vatan”ın korunması için alevlerle savaşırken ölen ya da yaralanan bu vatanseverlere borcumuz var.

Geride bıraktıkları çocukları bizim fidanlarımızdır.

Her yıl yaz aylarında yüzbinlerce dönüm vatan yeşili yanıyor. Hayvanlarımız ölüyor.

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Ve bu acımasız savaş daha da devam edecek.

O yüzden “alev kahramanları” için bir fon, bir özel statü gerekiyor.

Geride bıraktıklarına sahip çıkmak gerekiyor.

Çocukları varsa okutmak gerekiyor.

Evleri yoksa sıfır faizli ev olanakları gerekiyor.

Daha da önemlisi;

Milletçe bu evlatlarımıza sahip çıkmak gerekiyor.

Sayın Yumaklı;

Hazırlayacağınız bir projeye gönülden destek veriyorum.

Şehitlik düzenlemesi olursa saygı duyarım.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Lütfen bu konuyu değerlendirmeye alın. Siz mutlak bir çözüm bulursunuz...

Yeşil vatanımızın savunmasında şehit düşen gönüllü ve görevli tüm evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum

Ailelerine baş sağlığı diliyorum.

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Önümüzde daha nice çetin yangınlar olabilir. Hâlâ devam edenler var.

Şu anda bile savaşan ve savaşacak olan kahramanlarımıza güç kuvvet diliyorum.

Hürriyet’in Ankara bürosunda yıllarca birlikte çalıştığım sevgili Gürsel kardeşim.

Kaybettiğimiz diğer evlatlarımızla birlikte başımız sağ olsun.