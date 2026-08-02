Al oğlum artık bu nöbet sende

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1- 800 metre yükseklikte Çatacık Asartepe yangın kulesi.

35 yıl bu kulede,

Elde dürbün ormanları gözleyen Hasan Bey...

Kolay değil. Türkiye’nin en güzel ormanları.

Bolu-Göynük, Ankara-Nallıhan ile Beypazarı, Eskişehir’den de özellikle Alpu, Beylikova ve Mihalıççık’a kadar 2455 metrekarelik orman alanı...

Dile kolay...

Eşi Huriye Hanım’la kim bilir bu 35 yılda ne yangınları önlediler.

Ama Hasan Gökçe artık 76 yaşına gelince;

Huriye Hanım’la birlikte kulede doğurup büyüttükleri oğullarını çağırdılar.

“Gel bakalım Harun” dediler.

Hasan Gökçe – Huriye Gökçe - Harun Gökçe

Hasan Bey önce oğlunu omzundan tuttu. Sonra eliyle Eskişehir’den Ankara’ya kadar uzanan ormanları gösterdi ve elindeki dürbünü uzatıp;

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“Al bu dürbünü oğlum. Sen burada doğdun. Biz yıllarca bu görevi yaptık. Allah’ın bize verdiği bu muhteşem emaneti artık sen koruyacaksın” dedi.

Babadan oğula, oğuldan toruna giden dünyanın en güzel ve en anlamlı korumasıdır bu.

Yeşil vatan koruması.

Son günlerde peş peşe çıkan yangınları görünce;

Gökyüzü külden bir örtüye dönüşünce;

24 saat nöbet tutulan yangın kulelerimizi hatırladım.

Önceki sabah Fethiye’de “güneş tutuldu” sanmıştık. Oysa gökyüzü kül olmuştu.

112’yi aradım... Hemen il, ilçe ve konum alıp bağladılar.

Çıkan görevli ile kısa bir diyalog yaşadık:

-Buyrun.

-Efendim, Ölüdeniz Ovacık tarafındayız. Babadağ’dan itibaren gökyüzü kül oldu.

-Tam lokasyon neresi?

-Babadağ’dan Üzümlü Seydikemer’e doğru.

-Evet Seydikemer’de bir yangın var. Ama Babadağ için de kuledeki arkadaşlara söylüyorum. Bir baksınlar.

İşte sihirli cümle buydu:

“Kuledeki arkadaşlara soruyorum.”

Kimdi bu kuledeki arkadaşlar?

Ve ne kulesi?

Türkiye’de böyle 750 civarında yangın kulesi var.

188’i insansız kuleler.

Geri kalanlar orman bölgelerinin en yüksek teplerinde ailelerin yaşadığı kuleler. Elde dürbün 24 saat gözlüyorlar.

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Bugün size aktardığım hikâye işte böyle bir kuleden geliyor.

Nesilden nesile geçen “yeşil vatan nöbeti”

2-DUYGUSAL ANLAR

Çatacık Orman İşletme Müdürü Güray Gün, Türkmen Dağı’ndan gelerek, Bolu’ya bağlanan Sündiken silsilesinin devamı olan ormanları kapsayan 1769 metre rakımda 17 metre yüksekliğindeki kulede bakın ne diyor:

“Buranın bizim için ayrı bir özelliği daha var. Babadan oğula, hatta aile devamı şeklinde. Anne babanın birlikte yıllarca hizmet vermiş olduğu ve bu gözetlemelere devam etmiş olduğu kulemizde çocukları görevi onlardan devralmış ve aynı özveriyle devam etmekte. Hatta şöyle özel bir durum da var, kendisinin de ailesinin görevi sebebiyle doğumu bu yörede bulunan bir kulede gerçekleşmiş. Kulede doğmuş, hizmetlerine de ailesinden sonra yine yeşil vatanın korunması için bu kulede göreve devam ediyor.”

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3-KÜÇÜK HARUN’UN DÜRBÜNÜNDEN

Bu haber beni çok etkiledi çünkü;

Bir çocuğun orman sevgisini ve koruma duygusunu nasıl edindiğini göstermesi açısından harika bir örnek.

Sanki bir film senaryosu...

Bakın bugün o çamları, makileri, meşeleri koruyan Harun Gökçe küçüklüğünü nasıl anlatıyor:

“Çocukken babam dürbünü alıp baktığında merak ediyordum; ben de alıp bakıyordum, acaba nereye bakıyor diye düşünüyordum. O bana muhitleri söylüyordu. ‘Yangın şurada çıkarsa, ilk olarak şuraları arayacaksın’ diyerek tek tek öğretiyordu.”

İşte böyle bir çocukluktan geliyor orman sevgisi ve koruma duygusu.

Böyle nesilden nesile korunan ormanlarımız varken;

N’olur anız yakmasak,

Ormana mangal götürmesek,

İzmarit atmasak,

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Ormanlık alanlara kaçak ev/villa kondurmasak,

Kaçak yapılara enerji vermesek,

Bir an önce imar planları yapsak. Millet de rahatça kaçak olmayan evlerini yapsa.

Ve sonuç olarak arkadaşlar;

Bugün Türkiye ormanlarının dört bir tarafında ağaçlarımızı, hayvanlarımızı koruyan tüm yangın kulesi ailesine;

Bütün alev savaşçılarına;

En derin saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.

İyi ki varsınız.