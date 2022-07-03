Agonas kolimvisis i agonas eksoplismu? (*)

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Madrid’deki NATO Zirvesi’nin hemen öncesinde gördüm bu fotoğrafı...







Meis Adası’ndan Kaş’a doğru yapılan bir yüzme yarışı...

Peki NATO’yla ne ilgisi var? Anlatayım:

Meis ve Kaş...

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son gerilimin ana sahnesi gibidir...

Bir nevi krizin merkez üssü...

Çünkü...

Yunanistan, yetki alanlarını Meis Adası’ndan başlatınca, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi daracık bir alana sıkıştırıyordu...

Düşünün ki...

Meis gibi küçük bir adaya yüzölçümünün tam 4 bin katı deniz yetki alanı kazandırıyorsunuz...

Ve Meis böylece NATO gündemine bile giriyor.

Bu yüzden savaş gemileri burun buruna geliyor, denizaltılar, tatbikatlar, NavTex ilanları peş peşe patlıyor.

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İşte sözünü ettiğim yüzme yarışı da krizin tam bu merkez üssünde yapılıyor...







Kaş ve Meis belediyeleri birlikte start veriyorlar. 8 ülkeden 125 sporcu katılıyor.

Şu sahneyi bir hayal eder misiniz lütfen?

Sabahın erken saatlerinde Kaş’ta toplanan sporcular teknelerle Meis Adası’na gidiyorlar...







Savaş gemisi, hücumbot falan değil. İçinde sporcuların olduğu onlarca tekne.

Meis’te coşkuyla karşılanıyorlar.

Tam bir festival.

Ve Meis Belediyesi ile Kaş Belediyesi birlikte start veriyorlar...

Muhteşem bir dostluk anı.

Yüzücüler masmavi sulara dalıyor. Rengârenk bir manzara...

FOTOĞRAF DİLE GELİNCE

İşte bu fotoğraf bana öyle şeyler hatırlatıyor ki...

Pandemi günlerine gidiyorum...

Lindos’ta hediyelik eşya satıcısının sözleri:

“Bakın kalenin yolları bomboş. Oysa buraları Türkler doldururdu. Türkiye’den dostlarımız gelirdi...”

Rodos’ta Nicos Taverna’nın sahibi Nicolas: “Her yıl düğünler için gelinlik ve damatlığı İzmir’den alırdık. Çok kaliteli ve hesaplı olurdu. Çocuklara da söz vermiştik...”

Ve sonra Nicolas espriyi patlatmıştı:

“Ben sana ölçüleri versem bana İzmir’den damatlık kargolar mısın?”

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Ve Leros Adası... Marinanın idari yöneticisi Harry Pavlidis’le sohbet.







“Türkleri bekliyoruz. Ama kapılar açılmıyor. Bu marina, bu ada Türk turistlerden çok kazanır.”

Korfu’daki motor teknisyeni Aigri...

İthaka’da baba oğul ev yemekleri yapan Yannisler...

Baba Yannis’in, “Dolmamı yedirmeden bırakmam” deyişi...



3. VE O KESKİN SORU



Bütün bunları hatırlayınca NATO Genel Sekreteri’nin Brüksel toplantısından sonra yaptığı şu açıklamayı konumuzla birleştirmek istiyorum:

“NATO’nun doğu kanadı güçlendirilecek. Hazır kuvvetlerimizin sayısı 300 bine çıkartılacak...”

Şimdi bu sözleri de ABD’nin Yunanistan’da arttırdığı üsleriyle ve Dedeağaç’a yaptığı muazzam askeri yığınakla birleştiriyor ve soruyorum:

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“Türkiye ile Yunanistan NATO’nun iki üyesi değil midir? NATO’nun doğu kanadı güçlendirilecekse, Yunanistan’a yapılan bu ABD yığınağı nedir? Türkiye bu kapsamda nerededir?”

Kaş ve Meis’teki yüzme yarışına dönersek... Bu yarıştan tam bir yıl önce aynı günlerde Meis Adası’nı bir hanımefendi ziyaret etmişti...

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu.







Şimdi o fotoğrafı hatırlatıyorum.

Bugün Kaş ve Meis halklarının festival fotoğrafı çektirdiği yerde...

Katerina Hanım, Yunan askerleriyle tören düzenlemiş. Yunan askerinin Türkiye tarafına doğru uzattığı sopa özellikle servis edilmişti...

Ne garip değil mi?

ABD üslerinin arttırıldığı bir dönemde böyle bir şımarıklık...

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Tekrar Meis ve Kaş arasındaki yüzme yarışına dönüyor ve soruyorum:

“Yüzme yarışı mı, silahlanma yarışı mı?”

Ve komşumuzun dilinden:

“Agonas kolimvisis i agonas eksoplismu?”

Ben elbette ki “yüzme yarışı”ndan yanayım. Elbette ki barıştan yanayım.

Ve bütün kalbimle diyorum ki...

“Umarım bir gün Kaş ve Meis Adası arasındaki bu yüzme yarışının startını iki halkın cumhurbaşkanları verir.”

İyi pazarlar... Bu arada Kaş ve Meis Adası başkanlarını kutluyorum...

Kriz merkezi haline gelen o denizde, barış dolu bir yüzme festivali yaptınız.

Helal size...



(*) Başlığın Türkçesi..

YÜZME YARIŞI MI

SİLAH YARIŞI MI?