93 yaşındaki Zeliha Hanım’ın hakkını arama hikâyesi

Vedat Gümüşgöz ‘Bordo Bereliler 2: Afrin’ filminde kısacık bir sahnede oynamıştı. Rolü bitince de film ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ancak Facebook sayfasına da koyduğu bu fotoğraf 5 yıl sonra kâbusu oldu. Buradan hem film ekibine hem de işini kaybettiği için suç duyurusu yaptığı savcılığa sesleniyorum...

Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:

“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”

Şimdi merak ediyorum...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?

Önce olayı aktarayım...

SADECE BİR ROLDÜ

Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:

“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”