81 Vali ‘Yeşil bağımsızlık’ savaşı için toplanıyor

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400 yıllık Sepetçiler Kasrı’nın bahçesinden Boğaz’a doğru bakarken;

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’le sohbet ediyoruz.

Neden buradayım?

Çünkü biliyoruz ki;

Uyuşturucu tacirlerinin hedefinde her zaman okullar, yani gençler var.

Madem okullar açılıyor. Öyleyse o kan emici uyuşturucu vampirlerine karşı verilen savaşı dinlemek istedim.

Yeşilay Genel Başkanı Dinç’ten öylesine muazzam bir savaşı dinliyorum ki...

Her birimizin çocuklarını, yakınlarını;

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Özetle hayatımızı bir virüs gibi işgal etmeye çalışan “bağımlılık”a karşı yapılan o acılı ve zorlu savaş.

Düşünün ki;

Bugün Türkiye’deki cezaevlerinde yatan hükümlü ve tutukluların 3’te biri uyuşturucu ticaretinden yatıyor.

Uyuşturucu, alkol ve sigara gençlerin hayatını kuşatıyor.

Buna da önce okullardan başlıyor.

Ve en önemlisi sentetik hap giderek yayılıyor.

Türkiye’de yakalanan uyuşturucu miktarını da düşünürseniz. Bu tehdidin boyutları daha iyi anlaşılıyor.

Yeşilay Başkanı Dinç’in ilk sözü şu oluyor:

“Yeşilay’ın bağımlılıkla savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık savaşıyla eşdeğerdir.”

Yani...

Türkiye “iki bağımsızlık savaşı”nı birlikte vermiştir.

Bana göre bu iki bağımsızlık savaşı hâlâ verilmektedir.

Örnek mi?

Savunma sanayisinde dışa bağımlılıkla savaş.

Ve uyuşturucu bağımlılığına karşı savaş.

Nitekim Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç şöyle diyor:

“Bu ay 81 ilin valisiyle birlikte AKM’de çok önemli bir toplantı yapacağız.”

Arkadaşlar bu çok önemli bir bilgidir.

30-40 yıl önceki gazetecilik günlerine gidince daha iyi anlıyorum.

O günlerde valiler, emniyet müdürleri, jandarma terörle mücadele etmekten “bağımlılıkla mücadele”ye vakit ayıracak durumda değildiler.

Gençlerin bağımlı olmaması için önlem alacak toplantıları yapmaları mümkün değildi.

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Gazeteciler olarak bizim de gündemimizde böyle bir şey yoktu.

O yüzden bu gelişme gençler açısından, Türkiye’nin geleceği açısından çok değerlidir.

81 ilin valisinin “bağımlılıkla mücadele” için bir araya geliyor olması;

Türkiye’nin gelişmişlik ölçüsü açısından da değerlidir.

Ayrıca Yeşilay’ın başarısıdır.

Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in anlattıklarını buraya ancak başlıklar halinde alabiliyorum:

-Bağımlılık şöyle başlıklandırılıyor. Tütün, alkol, madde bağımlılığı ve dijital ve kumar bağımlılığı.

-Türkiye’de her ilde bir Yeşilay merkezi bulunuyor.

-Bağımlı kişi bir kez aradığında Yeşilay hemen devreye giriyor.

-Bağımlılığı önleme noktasında lise ve üniversitelerde çok yoğun bir çalışma var.

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-Üniversitelerde Yeşil-fast’ler düzenleniyor.

-Binlerce rehber öğretmene özel olarak bağımlılıkla mücadele eğitimi veriliyor.

-Bağımlı olduğunu düşünenlerden Yeşilay’a başvuranların çok büyük bölümü yeni ve bağımsız bir hayata kavuşuyor. Bunun için hiçbir maddi talep yok.

YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM)

-Türkiye genelinde ve KKTC’de olmak üzere toplam 107 YEDAM var.

Alkol, tütün, madde, kumar ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

-Arındırılan bireyin tekrar başlamaması için evlerinde ziyaret edip, gidişatı takip ediliyor.

BAŞVURURSANIZ KİMLİĞİNİZ GİZLİ KALIR

Mahremiyet ilkesine büyük önem veriliyor ve görüşmelerde elde edilen bilgiler, kesinlikle başka kişi veya kurumlarla paylaşılmıyor.

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-Türkiye’nin her yerinde 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ücretsiz olarak da ulaşılabiliyor.

Bu kısa bilgilerden sonra bendeki izlenime geçiyorum.

Sepetçiler Kasrı’nda Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’le yaptığım sohbette gördüm ki;

-Genç ama deneyimli. Sakin ama kararlı bir başkan var. Yönetimin yaş ortalaması 28. Yani dinamik bir yönetim var.

-Sepetçiler Kasrı o kadar güzel yenilenmiş ki. Eski yapıya bağlı kalınarak yeniden yaratılmış.

Peki, Boğaz’a uzun bir kıyısı olan böylesine bir güzellik nasıl olmuş da Yeşilay’a verilmiş?

Kolay olmamış. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği bu kararı ısrarla takip ediyor ve sonunda bu muhteşem kasrı ve Boğaz manzarasını Yeşilay’a veriyor.

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Yeşilay’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen yabancıları da hayrete düşüren bu oluyor.

Başkan Dinç bu durumu şöyle özetliyor:

“Bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençlerin ‘bağımsızlığına’ verdiği önemi gösteriyor.”

Gerçekten de öyle.

Evet arkadaşlar;

Okulların açıldığı şu günlerde Yeşilay gibi güçlü ve dinamik bir “bağımsızlık savaşçısı”nı hatırlatmak istedim.

Fırsat buldukça buna devam edeceğim.

İyi ve bağımsız hafta sonları...