36 yıldır babasına mezar arayan küçük kız

19 Ekim 1995’te gözaltına alınıp kaybedilen Fehmi Tosun’un kızıyım.

O günlerde 11 yaşındaydım, 36 yıldır babasına mezar arayan bir evlat olarak ve 36 yıldır hakikati arayan bir insan hakları savunucusu olarak buradayım.”

Besna, Milli Birlik Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nda konuşuyor.

Ne tuhaftır ki...

Daha birkaç yıl öncesine kadar Besna elinde babasının fotoğrafı polis ablukasında bekliyordu.

Şimdi milletin meclisinde, demokrasinin mabedinde büyük bir saygı görerek dilediği gibi konuşuyor.

Besna o günden beri babasını bir daha görmemiş. Ve bu acılı arayış, 11 yaşındaki bir çocuğun gözünden TBMM’deki komisyona böyle yansıyor.

Evet kayıplar yaşandı. Çok büyük acılar yaşandı. Ve işte bugün; Kayıplarını arayan anneler, çocuklar şimdi TBMM’de konuşuyorlar. Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri anlatıyor. Oğulları dağa kaçırılan anneler acılarını anlatıyor.

Ve her birinin son cümlesi; “Bir daha bu acılar yaşanmasın” oluyor.

İÇE AKAN GÖZYAŞLARI SİLİNEMEZ

Komisyon tutanaklarında bir isim daha dikkatimi çekiyor. Bilge Gürs. Adı gibi “bilgece” bir konuşma yapıyor.

Şehitlerimizin ruhlarına, bizlerin kalplerine doğru bir konuşma.

Hele bir “karınca” örneği veriyor ki: “Şehit yakınlarımız ve gazilerimize yaklaşırken hassas olmalıyız. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz cam misali kırılmadan önce çok hassas. Kırılırsa çok keskin olurlar. ‘Karıncayı bile incitmem’ demeyin, ‘bile’den de incinir karınca. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize yaklaşırken ‘ama’larımıza, ‘fakat’larımıza dikkat etmeliyiz. Hiçbir şehit çocuğunun gözünün yaşını sildiniz mi? Sanmam, çünkü içe akan gözyaşları silinmez hissedilir.”

Bilge Hanım’ın bu sözleri hepimiz adına tarihi değerdedir.

MUHARİP GAZİLERDEN KIRMIZI ÇİZGİ

TBMM’deki bu komisyonun tutanakları, “Terörsüz Türkiye” sürecinin has belgeleridir. Okudukça bunu daha iyi anlıyorum. İşte Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk’un şu uyarısı: “Kırmızı çizgimiz, PKK terör örgütünün lider kadrosunun toplum hayatına katılmasının engellenmesidir. Binlerce masum insanı katleden bu kişilerin cezalarını çekmeleridir. Terörsüz Türkiye’nin sözde değil yüreklerde yer bulmasını devam ve güvenliğin sembolünün sizlerle olmasını temenni ediyoruz...”

Tutanakları okudukça görüyorum ki; Kim konuşursa konuşsun, son cümlesi “Terörsüz Türkiye” için umut dolu sözler oluyor. Kırmızı çizgiler olsa da dilekler bu yönde.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz da aynı dileklerle uyarıyor: “Bugüne kadar ağır bedeller ödeyen özellikle şehit aileleri ve gazilerimizi rencide edecek tutum ve davranışlardan uzak durulmalıdır. Bu hassas dönemde kimden gelirse gelsin hiçbir provokatif eyleme ve daha önceki süreçte olduğu gibi şımarıklığa müsamaha gösterilmemelidir.”

Abdurrahman Bey’in sözünü ettiği “şımarıklığın” ne olduğunu biliyoruz. Daha dün yine başladılar. Terörist Duran Kalkan’ın Öcalan için özgürlük iması ortada. İsrail zaten Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ye yol veriyor.

Bana gelince; Bütün provokatif oyunlara rağmen, Sırf bu terör bitsin diye iyi niyetle “ya sabır” diyenlerdenim. O yüzden bizim Meclis’imizdeki konuşmaları esas kabul ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “pazarlık yok” sözlerini esas kabul ediyorum.

TUTANAKLAR KARDEŞLİĞİN SİGORTASIDIR

Ve satır satır okuduğum tutanakları kardeşliğimizin sigortası olarak görüyorum. Evet, terör belası yüzünden ağır acılar, derin yaralar yaşadı bu millet.

Şimdi TBMM’de vücut bulan bu “kardeşlik sigortası”nı bozmak, sabote etmek isteyenler olabilir.

Minnetle andığımız şehitlerimizin hatırası huzurunda;

Önlerinde saygıyla eğildiğimiz gazilerimizin huzurunda;

Kardeşliğimizin tutanaklarına iyi niyetle sahip çıkmalıyız.