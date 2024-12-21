31 Mart seçimleri AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın: Cumhurbaşkanımız bana ‘Muğla’nın abisi ol’ dedi

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CUMHURBAŞKANI, Ayaydın’a “Aydın hoca” diye hitap eder.

Bizim de hocayla tanışıklığımız 30 yıl öncesine kadar dayanır. O nedenle Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde tam bir “eldivensiz Muğla sohbeti” yapıyoruz.

Hoca’nın sözlerinden anlıyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum’un su sorunundan karayollarına kadar barajlardan çevre yollarına kadar tam bir yatırım seferberliği yapıyor.

İşte o sohbet:

KAYBEDEN KAYBOLUR AMA BEN BURADAYIM

Soruyorum:

-Hocam seçimin üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Ama bakıyorum, siz hâlâ Muğla’dasınız. Ve yine kongre çalışmaları için iki saat uykuyla duruyorsunuz. Oysa seçimi kaybeden aday genellikle ortadan da kaybolur..

Aydın Hoca gülerek cevap veriyor:

“Evet öyle olur. Muğlalılar şuna alışkındır. Aday seçimi kazanır veya kaybeder, ama ertesi günü yok olur. Ben seçimden hemen sonra 13 ilçemizin tamamını ziyaret ettim. Onlar da şaşırdı. Sonuçta 31 Mart seçimlerinde büyük illerde oy kaybı yaşanırken oyunu artıran tek büyükşehir Muğla’dır. AK Parti yüzde 7 oranında oy artırdı. Günde 18 saat çalıştım, 36 bin kilometre yol yaptım. Seçimin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittim.”

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-Nasıl bir diyalog yaşandı aranızda?

-Ben kendisine şöyle dedim; ‘Sayın Cumhurbaşkanım size çok teşekkür ediyorum. Beni aday yaptınız. Muğla’yı ayağa kaldıracak çok güzel projeler hazırladık. Bu projelerimize destek verdiniz. Ben elimden gelen çalışmayı yaptım. Muğla’da oturan her 3 kişiden birisi bize oy verdi. Bu şu ana kadar AK Parti’nin Muğla’da aldığı en büyük oydur. Evet kazanamadık, ama partimizin oyunu artırdık. Benim artık görevim bitti. İzin verirseniz Bodrum’daki evime çekilmek istiyorum.’

-Cevabı nasıl oldu?

‘MUĞLA’DAN ELİNİ ÇEKME’

-‘Hocam’ dedi, ‘Sen 15-20 gün dinlen. Ama Muğla’dan elini çekme. Bu saatten sonra Muğla’ya abilik yapacaksın. Sana ihtiyaç var’ dedi. Cumhurbaşkanımızın bu talimatı üzerine o günden bugüne ben Muğla’dan ayrılmadım. Seçimi kaybeden bir aday olarak teşkilatlarımızı ziyaret ettim. Onlar da şaşırdı. Ve böyle başladık. Düğünde, cenazede, iyi gününde, kötü gününde hep Muğlalı kardeşlerimin yanında oldum ve oluyorum. İlçeleri köyleri geziyorum. Hatır soruyorum.

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-Yani bir görev yapıyorsunuz yine...

- Cumhurbaşkanımın bana verdiği abilik görevini yapıyorum, o kadar.

KÖRFEZLERİN TEMİZLİĞİ NE NOKTADA?

-Hocam seçim sırasında Fethiye ve Marmaris körfezlerinin temizlenmesi ilgili sözler verdiniz. Seçimler bitti. Süreç hangi noktada?

-Evet seçimler sırasında Fethiye ve Marmaris körfezlerinde inceleme yaptık. Tabii sonuçları görünce ben şok oldum. Dünyanın en güzel koyları körfezleri perişan halde. Kirlilikten, balçıktan ölüyor. Belediyeler yıllarca bu ölümü seyretmişler. İhmal etmişler. Bu temizliğin bir yerden başlaması gerekir diye düşündük. Ama durum o kadar vahimdi ki. Bugün temizliğe başlasanız, ancak 5 yılda sonuç alabilirsiniz.

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FETHİYE KÖRFEZİ: “Mesela Fethiye Körfezi. Dibinde 5 milyon metreküp balçık var. Bu ölçüde balçık en az 5 yılda kaldırılır. Çünkü sezonda çalışamazsınız. Bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardım. ‘Efendim, bu körfezlerin acil olarak temizlenmesi lazım. Belediyeler resmen bu körfezlere ihanet etmişler. Yasal olarak temizleme görevi büyükşehirde olmasına rağmen tek başına yapamayacağı ortada. Büyükşehir Belediyesi ilgili bakanlıklardan destek alarak bu temizliği yapabilir’ dedim. Cumhurbaşkanımız o dakika Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlarımıza talimat verdi. Böylece gemiler Fethiye ve Marmaris körfezlerine geldi. Deniz dibi araştırmaları yaptılar. Marmaris’te bir kısım temizleme de oldu. Ancak sezon başlayınca durdu.

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-Peki bundan sonra ne olacak?

-Tabii yasal olarak bu körfezleri temizleme sorumluluğu ve yetkisi Büyükşehir Belediyesi’nde.

- Muğla Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerinden körfez temizliği için arayan oldu mu? Yani ‘siz bu gemileri getirdiniz, biz temizliğe devam etmek istiyoruz’ diye bir talep geldi mi?

‘BİZ KONUŞMAYIZ İŞ YAPARIZ’

-Hayır şu ana Muğla Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden bir tek telefon bile gelmedi. İnanın bu belediye başkanlarının şu ana kadar hükümete sundukları tek bir proje yoktur. Zaten o yüzden ‘onlar konuşur biz yaparız’ diyoruz. Nedeni bu. Dahası onlar proje yapmıyor, yalnızca para istiyor..

BİR TEK BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARADI O DA TURGUTREİS’TEKİ SAHİL GÜVENLİK LİMANI İÇİN

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Muğla’da CHP’li belediyeler içinde Aydın Hoca’yı bir tek Bodrum Belediye Başkanı aramış.

İşte o detay;

-Ne büyükşehir ne de bir ilçe belediye başkanlarından en ufak bir talep gelmedi. Sadece Bodrum Belediye Başkanı aradı. Dedi ki; ‘Aydın Bey, bizim Turgutreis’te Sahil Güvenlik Komutanlığı bir liman yapmak istiyor. Uzun bir süreçti. Mahkemeyi kaybettik. Henüz yargı süreci bitmedi. İnşaata başlayacaklar. Bu durum özellikle Turgutreis’teki bütün otelcileri sıkıntıya sokar. Sayın Cumhurbaşkanı hazır Muğla’ya gelmişken bu hassasiyeti iletebilir misiniz?

-Siz ne cevap verdiniz?

-Ben de ‘Ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne de benim yargı sürecine müdahale etmemiz söz konusu olamaz. Ancak hassasiyetinizi Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. İdari yönden yapılabilecek bir şey varsa. Şahsen yardımcı olmaya gayret edeceğim’ dedim. Bunun dışında bana CHP’li belediyelerden tek bir talep gelmedi.

PROJEYLE GELSİNLER

Ve kritik bir soru:

-Peki eğer bu yazı okunduktan sonra Muğla’dan bir CHP’li belediye size bir taleple gelirse ne yaparsınız?

-Eğer projelerle gelirlerse elimden geleni yaparım. Ancak inan CHP’li belediyeler burada proje yapmıyor. Yalnızca para istiyor, o kadar.

BODRUM BELEDİYESİ’NİN SSK BORÇLARI ERTELENMİŞ

Ayaydın bir başka örnek daha veriyor:

-Mesela yine Bodrum Belediyesi Ankara’ya Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’na gitmiş. Çalışma Bakanlığı SSK borçları için istediği gibi yapılandırma yapmış. Yani diyorum ki, yapacakları bir proje varsa elbette hükümet destek olur. Ama yalnızca para isterse bu olmaz.

KAÇAK YAPI CENNETİ

Ve geliyoruz, sahillerdeki kaçak yapılaşmaya.

İşte Aydın Hoca’nın sözleri:

“Muğla ve ilçeleri ne yazık ki kaçak yapı cenneti haline gelmiş. Çünkü burada belediyeler imar planlarını yapmadıkları için vatandaş kaçak yapılaşmaya zorlanmış. İmar planı yok, ruhsat yok ve bu kaçak yapılar bu haliyle belediye başkanlarının gözleri önünde yapılıyor. Yasa dışı oldukları açık. Ama belediye başkanları buna göz yumuyor. Normalde daha bu yapılar başlarken durdurulması gerekiyordu. İlk sorun imar planının yapılmaması, ikinci sorun belediye başkanlarının göz yummasıdır.

MUĞLA KAZANSIN

Aydın Hoca’yla arkamıza Marmaris Körfezi’ni alıp yaptığımız sohbet uzun. Hoca detaycı, anlatıyor.

Mavi Vatan’ın en uzun sınırları olan Muğla’da konu çok. Benim tek isteğim, bu cennet sahillerin, ormanların, koyların, kasabaların, tarihin ayakta kalması. Bir sonraki nesillere yaşanacak bir şekilde bırakılması.

Asıl yarış budur.

TEŞKİLATLARDA YENİDEN YAPILANMA

-Hocam gördüğüm kadarıyla AK Parti Muğla teşkilatında bir değişim söz konusu. Doğru mu?

-Cumhurbaşkanımız 31 Mart seçimlerinden sonra ciddi bir analiz yaptı. Oylarımız neden düştü sorusunun cevabını çok detaylı bir şekilde araştırdı. Ve sonuçta teşkilatta bir değişim gerektiği sonucuna vardı. Burada yeniden yapılanma, herhangi bir kişiyi ya da kesimi tasfiye amacıyla değil. Amaç teşkilatlardaki ölü toprağını atmaktı. Ve yeni isimlerle yola devam kararı aldı. Bütün Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da bu oldu. 7 ilçede yenileme yaptı. İl yönetiminde değişiklik yaptı.

-Burada sizin abilik faktörünüz nasıldı?

-Ben bu çalışmalara asla müdahale etmedim. Ancak Cumhurbaşkanım ya da partimin yetkili kurulları bana fikir sorduğunda düşüncelerimi açıkladım.