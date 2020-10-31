29 Ekim Bayramı’ndaki en önemli eksik

Çünkü son 10 günde 6 bisikletçi, deyim yerindeyse katledildi...
Dün de ben bir bisikletçi olarak yazdım:
“Bisikletçileri değersiz gören, ciddiye almayan sürücü anlayışı için artık bir şey yapılmalı.”
Son olarak şampiyon kızımız Zeynep, Menemen yolunda bir kamyon tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.
İçimiz yandı.
Hatay’da, Alanya’da, Bartın’da bisikletçiler ya can verdi ya da yaralandılar...
Bisiklet yollarına giren motosikletlerin yarattığı terörü de biliyoruz.
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
8 çocuklu bir ailenin yokluk içindeki mücadelesinden geldi.
Zifiri karanlık gecelerde uyumadı çalıştı.
Azmetti... Uğraştı... Acı çekti, yılmadı. “Doğduğum şartlara yenilmeyeceğim” dedi.
Batman’dan çıktı. Fen lisesini burslu okudu.
Ve şimdi o bir doktor.
O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Ah yıkıntıların arasında gördüğüm oyuncak ayı...
Ah benim çocuklarım...
Gece yarısı rüyalarında vurulan yavrular...
Ah canım bebeklerim...
Anne-baba okuluna senede yüz binlerce lira para verir.
Altında araba... Aklı havada...
Kimisi var...
Anne-baba yemez içmez, okul masrafına yetiştirir.
O çocuk da zor okur. Okul asmak zevktir...
Ama kimisi var, işte böyle olur...
Uzaktan eğitim günlerindeyiz ya...
Sosyal medyaya düşen iddia, PKK terörünü işaret ediyor.
Yangının birkaç yerden çıktığı iddiaları da PKK şüphesini arttırıyor.
Önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordum.
Bakan Bey bu sırada helikopterle yangın bölgesini inceliyordu.
Cevabının özeti şöyle:
“Şu anda bütün gücümüzle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangının çıkışında bir terör olayı var mı? Tabii bu konuyla Süleyman Bey (Soylu) ilgileniyor. Bana gelen net bir şey yok.”
Ve dün de İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililere sordum.
Bakanlıktan aldığım bilgi de şöyle:
Eline geçen Amerikan Güreş dergisi Wrestling’deki yazıyı okuyunca daha da ümitlenmişti..
Dergideki araştırmacı şöyle yazıyordu:
“Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği Portekiz’e 933 mil uzaklıkta bulunan Azor adası açıklarında batmıştı. Bir süre sonra Azor adası kıyılarına 20 yakın ceset vurmuştu. Cesetler arasında 2 metre civarında boyu, belinde uzunca bir kuşak bulunan bir kişi daha vardı. Bu kişi Amerika’da güreşle ünlenen Koca Yusuf olabilirdi. Bu cesetlerin adanın kilisesinin bahçesine gömüldüğü söyleniyor...”
Sertoğlu o dönemde çıkan Yıllar Boyu tarih dergisinde bir yazı yazdı ve çağrıda bulundu:
“Koca Yusuf gibi büyük bir cihan pehlivanının kemikleri memleketine getirilmelidir.”
1964’TE İLK DENEME
Sertoğlu’
Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:
“Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami’de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye’de ölmek istiyor.”
Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.
Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdi:
“Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.”
Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi.
Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan “Türkiye çınarı”, kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.
Peki, Cumhurbaşkanı
Apartman yöneticisi Okan Dağlı da şaşırmış.
Hangi şapşal böyle bir hırsızlık yapar diye...
Sonra fotoğrafa baktım.
Yine inanamadım...
Ankara Tuzluçayır’da bir apartmanın yöneticisi sabah uyanıyor.
Ve bir bakıyor ki...
Güvenlik kameraları yerinde yok...
Sırt çantaları ve ellerinde haritalarıyla at sırtındaki bu kızları macera düşkünü birer gezgin zannedebilirsiniz.
Antalya Çıralı’da ata binen “turistler” gibi.
Kapadokya mı desem, Göbeklitepe mi?
Hiçbiri...
Özeti şudur:
“Önümüzdeki kritik dönemde ve seçimler sonucunda, bizimle uyum içinde çalışacak bir KKTC Cumhurbaşkanı beklentimiz var.”
İlk bakışta normal ve diplomatik olan bu cümlenin derinlerinde çok önemli bir mesaj var.
Önce soralım:
Hangi seçim?
Söz konusu olan, 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Yani...
Bu seçim...
Anlatayım...
Saniye Hanım, tam 20 yıldır aynı pencereden bakıyordu...
Birkaç seyrek ağaç... Çoğu zaman kapalı bir hava...
Sonra duvarlar...
En sevindiği an, güneş açtığında onu bahçeye çıkardıkları andı...
Emektar hemşiresi, yavaşça gelip kolundan tutardı...
Sonra gökyüzü...
Sonuçları geldikçe daha iyi anlıyoruz.
Belki bir basın toplantısıyla haberler arasından geçip gidiyor. Yeterince anlayamıyoruz.
Ama öylesine müthiş hikâyeler var ki... İşte bu pazar onları anlatacağım. O hikâyelerin kahramanlarını.
Başlıkta “
“Türkiye Ege Ordusu’nu lağvetmeli.”
Nereden geliyor?
Yunan tarafından...
Şu anda resmi bir talep değil...
Ama el altından pompalıyorlar...
Bunun anlamı şudur:
Eğer görüşmeler pozitif bir noktaya doğru giderse, “masayı dağıtmak” için Ege ordusunu kendilerine bir tehdit olarak ortaya koyacaklar.
Dün bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki önemli bir yetkiliye sordum.
Alçakların kaçtıkları otomobilin plakası belli.
Kaçarken düşürdükleri cep telefonları elde.
Hadi be polis kardeşim, yakalayın şunları...
Benim bildiğim İstanbul polisi bırakmaz bu olayın peşini...
Peki olay nedir?
Önceki gün Dolmabahçe Sarayı’nı gezen ABD’li bir aile, büyülenmiş bir şekilde saraydan ayrılır ve caddeye çıkarlar. Tam özel minibüslerine binecekler... İki kişi hızla üzerlerine gelir. Çantalarına asılırlar. Ama Amerikalı kadın ve eşi çetin ceviz çıkar. Rehberleri ve minibüsün şoförü de müdahale edince... Alçaklar fotoğraftaki otomobile binip kaçarlar. Ama rehber İlarya peşlerini bırakmayıp bir de kaçtıkları otomobilin fotoğrafını çeker...
ABD’li aile ertesi gün şok halinde Türkiye’den ayrılır...
Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Yani deniz mevsimi biterken...
Yani sonbaharla birlikte sahiller boşalırken...
Bütün çevrecilerin merak ettiği soru şudur:
“Acaba bu yaz ormanları ne kadar yaktık? Denizleri ne kadar kirlettik?”
Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ediyoruz...
Tabii Murat Bey’e hep çevreci sorular gelir.
Oysa şehircilik için de muazzam bir çalışma yürütüyor.
Deprem bölgeleri... Yeniden yapılan konutlar... Toplu konutlar... Şehircilik planları... Karadeniz’den Güneydoğu’ya, oradan Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan yatırımlar...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
25 yıldır Vatikan’ın ana arşiv binasından girip fresklerle süslü tavanlardan ve uzun koridorlardan geçiyor... Turistlerin bir kapıya kadar girebildiği binanın, Dan Brown filmlerindeki o labirenti andıran ve odalardan oluşan asıl arşiv bölümü müthiş bir koruma altındadır.
Yıllardır işte o arşivde çalışır.
Arşiv binasının altında ise ışık ve nem ölçerlerle korunan resim, grafik ve haritalar bulunur. Bir kez de yeraltındaki özel korumalı odaya bir camiyi tanımlamak için girmiştir.
Evet, Rinaldo Marmara’yı ancak böyle bir girişle anlatabilirdim.
Çünkü dünyada Vatikan “özel” ya da “gizli” arşivlerine girebilen, orada uzun yıllar çalışabilen az sayıda kişiden birisidir.
Birkaç gün önce bir kitap çıkardı. Detaylarını aktaracağım.
29 Ekim Bayramı’ndaki en önemli eksik
29 Ekim günü Türkiye’nin 81 ilinden gelen kutlama fotoğraflarına baktım.
Protokoldeki saygı duruşlarını izledim.
Atatürk büstlerinin önünde... Meydanlarda...
Valiler, komutanlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar, il müdürleri... Türkiye protokolü...
Bayraklar tamam... Coşku tamam... Vatan sevgisi, Cumhuriyet aşkı tamam...
Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar...
Belki ben göremedim.
O yüzden 81 ilden gelen protokol fotoğraflarına bir de siz bakın...
Çok önemli bir eksik var. Hayati bir eksik...
Arkadaşlar...
Protokolde kadın yönetici yok denecek kadar az.
Şehirlerdeki bütün devlet törenlerinde ön sıralar olduğu gibi erkek...
Uşak ve Nevşehir’de birer kadın valimiz var. Onların da tüm çevresi yine erkek...
Cumhuriyet için bu bir eksik değil midir?
Özetle...
Cumhuriyet şehirlerinin yönetiminde kadın yok denecek kadar az...
Oysa çok iyi biliyoruz ki...
Kadının olduğu yerde şefkat vardır. Sevgi vardır. Huzur vardır. Temizlik vardır.
“Terörü anneler önleyecek” derken bunu söylemiyor muyuz?
Ve bir soru:
Neden böyle bayramlarda, o şehrin sanatçıları, tanınmış saz şairleri, ozanları, sporcuları, müzisyenleri, ressamları, yani sanatçıları protokole çağrılmaz.
PROTOKOLÜN EN ÖN SIRASINDA GÖRDÜĞÜM TEK KADIN
Serik’ten gelen şu fotoğrafa bakınca “işte” dedim.
“Protokolde bir kadın kahraman...”
Bir şehit annesi...
Bir gazi annesi...
Bravo Serik Kaymakamı’na...
HAYATIMDAKİ TEK SESSİZ RÖPORTAJ
1990’lı yıllar...
Bir yandan muhalefetle ama daha çok parti içi muhalefetle uğraşıyor...
Diğer yandan Demirel’in yükselişini durdurmaya çalışıyordu...
İşte o günlerde başbakan olarak Cinnah Caddesi’ndeki dışişleri konutunda bana bir randevu vermişti.
Gittim...
Yine elinde ağızlıklı sigara...
Oturduk... “Nasılsınız” dedim. Sustu...
Bir sohbet açacağım ya...
“İyisiniz umarım” dedim. Yine sustu... Yani öylece sustuk...
Başbakandı... Bir gazeteci olarak ne yapacağımı şaşırmıştım. Çünkü aynı odada başbakanla karşılıklı susuyorduk...
Yarım saat sonra şöyle dedi:
“Fatih, sen zaten kafanda manşetlerle gelmişsindir. Ben ne desem yine kafandaki manşetlere çekecek bir laf almaya çalışacaksın. İyisi mi sen söyle bakalım...”
Öylece kaldım...
“Vallahi Mesut Bey, en iyisi hiç bir şey sormamak. Bu defa da böyle olsun” dedim.
Güldü... Öylece ayrıldık...
Meslek hayatımın “ilk ve en sessiz röportajını” yapmıştım...
Siyasetin satranç ustası Mesut Yılmaz da gitti.
Allah rahmet eylesin...
Bir sessiz melek olarak tanıdığım Berna Hanım’a sabırlar dilerim.
MAVİ AKIM VARSA MESUT BEY’DİR
Rusya ile “Mavi Akım” anlaşması için elinden geleni yapmıştı.
O yüzden görmediği hakaret, eleştiri kalmamıştı.
Ama imzaladı.
Ve böylece donmaktan kurtulduk...
İşte bu fotoğraf o günlerdeki Mavi Akım anlaşmasının imzalandığı Moskova fotoğrafıdır...
İşte o yüzden son cümle olarak şunu yazıyorum:
“Mesut Yılmaz Mavi Akım’dan ne paralar götürdü” diye yazan gazeteciler...
Eleştiren siyasiler...
İnsanı suçlamak, çamur atmak ne kolaymış değil mi...
Bakın şimdi Mesut Yılmaz’a...
Kendi ülkesinde ölen mütevazı bir başbakan...
Hepimize ders olsun...
AH CANIM İZMİRİM
Mesleğe başladığım şehir, Attila İlhan’ın şiirleriyle hayaller kurduğum şehir. Seni de deprem vurdu. Kötü görüntüler geliyor. Canlarımız giderse canım gider. Ah canım İzmirim. Ama dik durmayı bilirsin. Kalbimdesin. Sabah 6.45 vapuruyla Karşıyaka’dan Pasaport’a gelirken Attila İlhan’ın bana “İşte şehir budur” dediği yerdesin. Geçmiş olsun.
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