2023’ün ilk sürpriz mitingini izledim

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FETHİYE’de yollarda bir hareketlilik... “Cumhurbaşkanımız Erdoğan geliyor...”

Aslında programda böyle bir miting yok. Muğla var...

Gençlerle sohbet var...

Fakat programda Fethiye yok...

Ama ani bir karar... Fethiye mitingi...

Stadyumun hemen yanı. Pazar yeri.

Doğrusu bu “sürpriz miting”i tamamıyla halkın arasından izleme fırsatını kaçıramazdım.

Stadyuma doğru yürürken yanımdan geçenleri dinliyorum.

Bir kadın hızla yürürken eşine, “Geciktik mi ne?” diye soruyor. Karşı kaldırımda gençler... Ellerde sigara... Bağıra bağıra konuşuyorlar. “Oğlum bir yakından görüverelim ya...” Heyecanlılar.

Fethiye, CHP’li belediye. Ve milliyetçi ağırlığı olan bir ilçe.

Aslında bana göre il olması gereken bir ilçe... Bu yüzden merak ediyorum...

Erdoğan’ın bu sürpriz mitingi acaba nasıl geçecek?

İlgi nasıl olacak?

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Baktım, pazar yerine doğru kalabalık artıyor.

Polis koridoru huni görevi yaptığı için kalabalık iyice sıkışıyor. Ama rahat bir aramadan sonra geçiyoruz...

Polis saygılı...

Otobüse yaklaşıyorum. 45 dakikalık bir bekleyişten sonra helikopterler stada iniyor.

Erdoğan otobüsün üstüne çıkınca kalabalık coşuyor.

Uzun yıllar lider mitingleri izlemiş bir gazeteci olarak...

Belki de 2023 seçimlerinin ilk sürpriz mitingine tanık oluyorum.

Hem de öyle liderle gelip uçakta “açıklamalarını yazarak” değil...

(Çünkü genellikle liderler davet eder, uçakta konuşulur. Ertesi günü uçaktaki konuşmalar manşet olur. Halkın miting alanında ne konuştuğu pek bilinmez...)

İşte bu nedenle önemli...

Çünkü halkın arasından bakıyorum. Tamamıyla saf bir izlenim yani...

1 saat içinde ciddi bir kalabalık oluşuyor.

İzlenimlerimi sırasıyla yazarsam...

1. KADINLAR VE GENÇLER: Kadınlardan büyük destek var. Çocuklarını alıp gelmişler. Omuzlarına aldıkları çocuklarına Erdoğan’ı gösteriyorlar. Çok ciddi bir genç ağırlığı gördüm. İlçedeki milliyetçi ağırlığı bunun bir nedeni olabilir mi? Ama gençler müthiş atak. Erdoğan’ın her sözüne büyük bir heyecanla cevap veriyorlar... “Başkanım yoluna feda” sözü ağızlardan düşmüyor...

2. MİTİNG ŞARKILARI GENÇLERE YÖNELİK: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklerken, miting otobüsünden çalınan parçaları dinliyorum. Geçmiş seçimlere göre “Mehter ritmi”nden pop müzikle hiphop arasına geçiş gördüm. Sözler, vurgular tamamıyla gençlere yönelik. Belli ki Erdoğan bu seçim stratejisinin ağırlığını gençlere ve kadınlara verecek...

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3. ERDOĞAN KARİZMASI: Kalabalığın arasında konuşulanları dinledikçe gördüm ki Erdoğan karizması çok etkili. Lider vurgusu belirleyici.

4. EN ÇOK HANGİ SÖZ ALKIŞLANIYOR: Özellikle 6’lı masaya karşı tek başına vurgusu çok alkış alıyor... Aynı zamanda savunma sanayisinden örnekler verince gençler coşuyor. Erdoğan 500 kilometre menzilli füze yaptıklarını söyledikten sonra, “Yunan’a, uslu olursan seninle işimiz olmaz diyoruz” dediği an, gençler daha da coşuyor. Kalabalık dalgalanıyor.

5. ASIL ANKET BUDUR: Belki çok küçük bir örnek ama, burası da Fethiye. Miting alanında özellikle gençlere ve kadınlara bakınca, anketlerdeki “muhalefet önde” haberlerine ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Yani “Enflasyon, yükselen dolar, bu iş tamam” diyenler yanılır... Erdoğan’ın çok ciddi bir etkisi var.

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Evet... Bir tesadüfle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sürpriz Fethiye mitingi”ni izleme fırsatı buldum.

En tarafsız halimle izlenimlerimi aktardım.

Elbette muhalefetin de çok canlı mitingleri olacaktır. Ama burada benim ilgimi çeken şey... Böyle sürpriz bir mitingde “bindirilmiş kıtalar” olmadan yöre halkının doğal tepkilerini izlemiş olmamdır.

Tek dileğim... Önümüzdeki seçim aylarının ve elbette seçimin demokratik olgunluğa yakışır, millet iradesine saygılı bir şekilde geçmesidir.

Böylece arkadaşlar, “seçim takvimi” fiilen başlamıştır... Hayırlı olsun...

(NOT: Bugün ABD Kongresi’ne verilen son Türkiye Raporu’na devam edecektim. Ancak gazetecilik işte. Gün günü tutmuyor. Haber haberi geçiyor... Ama raporu irdelemeye devam edeceğim.

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İlk sırada Türkiye-ABD ve NATO ilişkileri üzerine olan bölümdeki “örtülü kriz” konusu var...)