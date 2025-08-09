109 yıl sonra yine geldiler

Haberin Devamı

Dışarıda bambaşka şeyler oluyor.

İsrail Gazze’yi işgal kararı alıyor...

Mazlum Abdi Amman’da ABD Özel temsilcisi Tom Barrack’la yaptığı toplantıdan sonra; nihayet ağzındaki baklayı çıkarıyor:

“Ademi Merkeziyet istiyoruz..”

Yani..

Suriye için Irak’taki Barzani modeli.

Hemen güneyde;

Mısır’dan Emirliklere ve oradan Suudi Arabistan’a kadar oluşan “suskunluk” İsrail’in elini kuvvetlendiriyor.

Ve böylece Ortadoğu haritası yeniden sarsılıyor.

Gazze’yi Suriye’deki gelişmelerle neden birleştiriyorum?

-İngiliz, Fransız ve ABD’li danışmanlar tayin edilmiş durumda.

Danışmanların yaptıklarına, görüşmelerine bakınca plan da netleşiyor.

İlk soru şu:

Amman’da ABD özel temsilcisi Barrack’la Abdi ne konuştular?

Abdi’nin söylediklerinden anlıyorum ki;

Barrack “ikna” edilmiş. Ya da şimdilik öyle gözükmüş.

Çünkü şöyle diyor SDG’nin sözde komutanı:

“Amman’da Thomas Barrack ile bir görüşmemiz oldu, olumlu bir görüşmeydi. Sayın Thomas Barrack’ın meseleyi hayata geçirmenin kolay olmadığını anladığını düşünüyorum. Zamana ihtiyaç var. Suriye’nin tek elden yönetilemeyeceğini de anlamış durumda. Dürzi meselesinden, Alevi meselesinden, Kürt meselesinden sonra, merkezi olmayan bir Suriye olması gerektiği sonucuna vardığını umuyorum.”

Burada şu cümlenin altını çiziyorum:

“Barrack, Suriye’nin tek elden yönetilemeyeceğini anlamış durumda.”

İsrail’in Gazze’yi işgaliyle Suriye’de SDG’li Abdi’nin sözlerini birleştirmek gerekiyor.

Çünkü İsrail güneyde Dürzilere özerklik talebi yaratacak desteği verdikçe...

Yaptığı saldırılarla Şam’ın elini zayıflattıkça.

Kuzeyde SDG cesaretleniyor.

Ve Abdi bu açıklamaları yapıyor. Silahları bırakmakta oyalanıyor.

Ve biraz daha ileri giderek Suriye devleti için kafasındaki yeni modeli açıklıyor:

“Suriye Arap Cumhuriyeti adı Suriye’nin gerçekliğini yansıtmamaktadır. Arap kelimesi kaldırılmalıdır. Suriye yalnızca Araplara ait değildir. Tüm gruplara aittir. Suriye’de böyle köklü değişiklikler yapılmalı. Bunlar yapılmazsa zor olacaktır.”

Bu sözlerin özeti;

Belli ki SDG kolay kolay silahları bırakmayacak. 14 yıldır ABD’nin kolladığı SDG/YPG’nin sözde komutanı bu sözleri sırtını bir yere dayamadan söyleyebilir mi?

Elbette hayır.

Sanki 109 yıl önceki Ortadoğu’dayız.

Bu defa Gazze işgal ediliyor.

Suriye parçalanıyor.

İngiltere ve Fransa Filistin’i tanıyacaklarını söylüyor.

Ama hangi Filistin’i?

109 yıl önce ortada bırakılan Filistin’i mi?

Acaba İsrail’in kontrolündeki bir Filistin devleti mi hazırlanıyor?

Tanınacak olan bu devlet midir?

Karşılığında Gazze mi alınıyor?

BARZANİ MODELİ Mİ

Peki bu durum bizim “Terörsüz Türkiye” projemizi olumsuz etkileyebilir mi?

Türkiye Mazlum Abdi ile bir “Barzani ilişkisi”ne girer mi?

Sanıyorum ABD, İngiltere ve Fransa danışmanları aracılığıyla bu nabzı yokluyorlar.

Muhtemelen şöyle düşünüyorlar:

“Biraz zaman verelim. Geçmişte Türkiye Barzani için de kırmızı çizgi koymuştu. Ama zamanla uyum sağlandı.”

Böyle düşünüyorlar çünkü;

Körfez Savaşı sırasında Pentagon 10 bin peşmergeyi alıp eğitmişti.

O zaman da gelmişti o danışmanlar..

Şimdi yıllardır aynı eğitimi SDG/YPG’ye veriyor.

SDG/YPG, İsrail’in İran’a karşı bölgede “tampon savaşçı” rolünü de üstleniyor.

Danışmanlar bu konuda Şara’yı ikna edebilir mi?

Şimdi soruyorsunuz:

“Kim bu danışmanlar...”

Onlar 109 yıl önce de buradaydılar.

O zamanki adları İngiliz Sykes ve Fransız Picot’tu.

Ortadoğu ve Körfez’in haritasını çiziyorlardı.

Şimdi 1 asır sonra çıkıp yine geldiler.

Hepimizin gözleri önünde, diplomatik tayinlerle geldiler. Şimdi bir de ABD’den gelen var.

Bu defa ellerinde “cetvel” değil, “dijital köprü”ler, “medyatik istihbarat şirketleri” var.

Enerjiden, inşaata kadar uzanan hesap makineleri var.

Evet 100 yıl sonra yine geldiler.

Yine Ortadoğu harita hazırlığı.

Kimdir bu danışmanlar.

Yarın isimleriyle anlatacağım...