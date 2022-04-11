‘1 haftada Kiev hayali’ kuran Putin’in planı nasıl çöktü - işte uzmanların cevapları

Bugün cevabını arayacağımız sorular:
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başkan Zelenski ile Kiev sokaklarında gezerken daha bir anlamlı olacak...
Başlayalım:
- Süper güç Rusya nasıl oldu da ters yüz geri çekildi...
- Putin’e “1 haftada Kiev’i alırız” diye rapor veren generaller nasıl oldu da yanıldı?
- Bunca füze ve hava üstünlüğü olmasına rağmen Rus ordusu Ukrayna direnişini neden geçemedi?
Üç gün boyunca bu soruların cevaplarını araştırdım.
Tecrübeli isimlerle, uzmanlarla sohbet ettim.
Çıkardığım sonuçlar şöyle:
1) Generaller, Rus ordusunun Moskova merkezli eğitimli subay ve askerleri yerine, uzak bölgelerdeki eğitimi az askerleri sahaya sürdü. Wagner türü paralı askerler, Kadirov gibi disiplinsiz unsurlar, eğitimsiz askerler kara harekâtında koordinasyonu bozdu.
2) Rus istihbaratı açık bir şekilde yanıldı. Yanlış raporlar verildi. Füzelerle bombalarla Ukrayna halkının kaçıp teslim olacağını varsaydı... Putin’in planı Zelenski’nin ülke dışına kaçması ve bir kukla yönetim kurmaktı. Ama Zelenski Putin’i boşa düşürdü.
3) Eğitimsiz ve disiplinsiz paralı askerler karşısında vatanlarını savunan Ukrayna halkı ve askerleri evlerini, namuslarını ve hayatlarını savundukları için ölümüne direndiler.
4) Dünyanın en güçlü orduları, vatan savunması yapan halklar karşısında eriyip gitmişlerdir.
İşte Türklerin tarihine altın harflerle yazılan Milli Kurtuluş Savaşı. İşte Vietnam. İşte Afganistan. İşte Küba...
5) Rusya, saldırgan ve işgalci bir güç durumuna düştü. Rus askeri bu psikoloji altında kaldı.
6) Paralı askerlerin, sokaklarda elleri bağlı sivilleri vurması dünya medyasında geniş yankı yarattı. BM’nin genel sekreterliğinden gelen savaş suçu soruşturması talebi Putin’e geri adım attırdı...
KATLİAMI GÖRSEL DEDEKTİFLER BELGELEDİ
RUS askerlerinin Buça’da yaptığı katliam dünya medyasına nasıl yansıdı?
Nasıl belgelendi?
New York Times’taki fotoğraflı haberi okurken bir detay dikkatimi çekiyor...
Haberde “Görsel araştırma ekibi” diye bir takımdan söz ediliyor...
Bu ekip, katliam iddialarını araştırmak için değişik tarihli uydu fotoğraflarını büyüterek inceliyor...
Karşılaştırıyor. En ince detaya kadar dijital izleri sürüyor. Buça sokaklarından görüntü analizleri yapıyor.
Haberde şöyle diyordu:
“Cesetlerin ne zaman ortaya çıktığını ve sivillerin ne zaman öldürüldüğünü doğrulamak için, Görsel Araştırma Ekibi uydu görüntülerinin öncesi ve sonrasının analizini yaptı. 9 Mart-11 Mart tarihleri arasında Yablonska Caddesi’nde insan vücuduna benzer büyüklükte karanlık nesneler görülüyor. Nesneler, 1 Nisan’daki görüntülerin gösterdiği gibi, Ukrayna kuvvetlerinin Buça’yı geri almasından sonra cesetlerin bulunduğu kesin konumlarda görünüyor.
Daha fazla analiz, nesnelerin üç haftadan fazla bir süre bu konumda kaldığını göstermektedir...”
İŞTE GÖRSEL DEDEKTİFLER
Haberde bu çalışmayı yapan görsel dedektifler de tanıtılıyor....
Malachy Browne: Görsel Araştırmalar ekibinde kıdemli bir hikâye yapımcısı. Çalışmaları dört Emmy aldı ve 2020’de Suriye’deki hastaneleri bombalamada Rus suçluluğunu gösteren bir rapor için Pulitzer Ödülü’nü paylaştı.
David Botti: Geleneksel haber/hikâyeyi, dijital adli tıp ve açık kaynak yöntemleriyle birleştiren Görsel Araştırmalar ekibinde kıdemli bir yapımcıdır.
Daha önce Washington ve Londra’da BBC’de ve Orta Doğu’da serbest gazeteci olarak çalıştı.
Haley Willis: Görsel Araştırmalar ekibinde çalışan bir gazetecidir. Uluslararası habercilik dalında 2020’de George Polk Ödülü’nü ve Culiacán Kuşatması belgeseli için bir Haber Emmy Ödülü’nü paylaştı...
Evet arkadaşlar...
Gazetecilikte yeni bir dönemin açıldığını artık biliyoruz.
Olay yeri muhabirliğine artık “görsel araştırma ekipleri” eklendi...
Ve görsel araştırma ekipleri dünya çapında olaylara yön verebiliyor...
Anlayacağınız “gazetecilik ölmedi”, “çağ atlıyor”...
‘1 haftada Kiev hayali’ kuran Putin’in planı nasıl çöktü - işte uzmanların cevapları
Bugün cevabını arayacağımız sorular:
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başkan Zelenski ile Kiev sokaklarında gezerken daha bir anlamlı olacak...
Başlayalım:
- Süper güç Rusya nasıl oldu da ters yüz geri çekildi...
- Putin’e “1 haftada Kiev’i alırız” diye rapor veren generaller nasıl oldu da yanıldı?
- Bunca füze ve hava üstünlüğü olmasına rağmen Rus ordusu Ukrayna direnişini neden geçemedi?
Üç gün boyunca bu soruların cevaplarını araştırdım.
Tecrübeli isimlerle, uzmanlarla sohbet ettim.
Çıkardığım sonuçlar şöyle:
1) Generaller, Rus ordusunun Moskova merkezli eğitimli subay ve askerleri yerine, uzak bölgelerdeki eğitimi az askerleri sahaya sürdü. Wagner türü paralı askerler, Kadirov gibi disiplinsiz unsurlar, eğitimsiz askerler kara harekâtında koordinasyonu bozdu.
2) Rus istihbaratı açık bir şekilde yanıldı. Yanlış raporlar verildi. Füzelerle bombalarla Ukrayna halkının kaçıp teslim olacağını varsaydı... Putin’in planı Zelenski’nin ülke dışına kaçması ve bir kukla yönetim kurmaktı. Ama Zelenski Putin’i boşa düşürdü.
3) Eğitimsiz ve disiplinsiz paralı askerler karşısında vatanlarını savunan Ukrayna halkı ve askerleri evlerini, namuslarını ve hayatlarını savundukları için ölümüne direndiler.
4) Dünyanın en güçlü orduları, vatan savunması yapan halklar karşısında eriyip gitmişlerdir.
İşte Türklerin tarihine altın harflerle yazılan Milli Kurtuluş Savaşı. İşte Vietnam. İşte Afganistan. İşte Küba...
5) Rusya, saldırgan ve işgalci bir güç durumuna düştü. Rus askeri bu psikoloji altında kaldı.
6) Paralı askerlerin, sokaklarda elleri bağlı sivilleri vurması dünya medyasında geniş yankı yarattı. BM’nin genel sekreterliğinden gelen savaş suçu soruşturması talebi Putin’e geri adım attırdı...
KATLİAMI GÖRSEL DEDEKTİFLER BELGELEDİ
RUS askerlerinin Buça’da yaptığı katliam dünya medyasına nasıl yansıdı?
Nasıl belgelendi?
New York Times’taki fotoğraflı haberi okurken bir detay dikkatimi çekiyor...
Haberde “Görsel araştırma ekibi” diye bir takımdan söz ediliyor...
Bu ekip, katliam iddialarını araştırmak için değişik tarihli uydu fotoğraflarını büyüterek inceliyor...
Karşılaştırıyor. En ince detaya kadar dijital izleri sürüyor. Buça sokaklarından görüntü analizleri yapıyor.
Haberde şöyle diyordu:
“Cesetlerin ne zaman ortaya çıktığını ve sivillerin ne zaman öldürüldüğünü doğrulamak için, Görsel Araştırma Ekibi uydu görüntülerinin öncesi ve sonrasının analizini yaptı. 9 Mart-11 Mart tarihleri arasında Yablonska Caddesi’nde insan vücuduna benzer büyüklükte karanlık nesneler görülüyor. Nesneler, 1 Nisan’daki görüntülerin gösterdiği gibi, Ukrayna kuvvetlerinin Buça’yı geri almasından sonra cesetlerin bulunduğu kesin konumlarda görünüyor.
Daha fazla analiz, nesnelerin üç haftadan fazla bir süre bu konumda kaldığını göstermektedir...”
İŞTE GÖRSEL DEDEKTİFLER
Haberde bu çalışmayı yapan görsel dedektifler de tanıtılıyor....
Malachy Browne: Görsel Araştırmalar ekibinde kıdemli bir hikâye yapımcısı. Çalışmaları dört Emmy aldı ve 2020’de Suriye’deki hastaneleri bombalamada Rus suçluluğunu gösteren bir rapor için Pulitzer Ödülü’nü paylaştı.
David Botti: Geleneksel haber/hikâyeyi, dijital adli tıp ve açık kaynak yöntemleriyle birleştiren Görsel Araştırmalar ekibinde kıdemli bir yapımcıdır.
Daha önce Washington ve Londra’da BBC’de ve Orta Doğu’da serbest gazeteci olarak çalıştı.
Haley Willis: Görsel Araştırmalar ekibinde çalışan bir gazetecidir. Uluslararası habercilik dalında 2020’de George Polk Ödülü’nü ve Culiacán Kuşatması belgeseli için bir Haber Emmy Ödülü’nü paylaştı...
Evet arkadaşlar...
Gazetecilikte yeni bir dönemin açıldığını artık biliyoruz.
Olay yeri muhabirliğine artık “görsel araştırma ekipleri” eklendi...
Ve görsel araştırma ekipleri dünya çapında olaylara yön verebiliyor...
Anlayacağınız “gazetecilik ölmedi”, “çağ atlıyor”...