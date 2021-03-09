Zafer Algöz haklı: 'Paşa'nın böyle bir plak kapağı var mı

Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
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Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
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SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Zafer Algöz haklı: 'Paşa'nın böyle bir plak kapağı var mı
Bir arkadaşım yolladığı için okumak zorunda kaldım.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Yahu arkadaş, bu ülkede Türk ordusunu yerle bir etmek, şerefli komutanlarını yok etmek için kurulmuş en büyük kumpasın faili Pensilvanya’da oturuyor.
Ona iki kelime etmek yerine sen çıkmış Zeki Müren gibi bu halkın baş tacı ettiği bir sanatçıya, hem de sana cevap veremeyecek durumdayken çakıyorsun da çakıyorsun...
*
Oldu mu şimdi bu...
Yani o büyük keyifle dinlediğimiz “Bana Ellerini Ver”, “İkinci Bahar” şarkılarını söyleyen insan bu mu diye soruyorum...
Gençlere düşman...
Zeki Müren’e nefret...
Kendi akranı sanatçılara küçümseme...
Sen hiç kimseyi sevmez misin be arkadaş...
Bak Zafer Algöz senin, “kitsch” bile diyemeyeceğim bu feci çırılçıplak fotoğrafını paylaşıp altına yazmış:
“Zeki Müren’in böyle bir plak kapağı yok...”
Haksız mı...
Bak şu haline de şu Dünya Kadınlar Günü’nde kendin karar ver...
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE EN HAYIRLI KONUŞMA İMAMDAN
Ayasofya’nın öyle bir imamı var ki...
Herkes kızıyor bense “Devam imam efendi” diyorum.
Neden mi?
*
Çıkıp bir konuşma yaptı ve dedi ki:
“1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün...”
Yani açıkça, Anayasa’dan laikliğin kaldırılması çağrısı yaptı...
Bu açıklamasından 15 gün sonra bir anket sonucu yayınlandı.
Türkiye’de “Laik rejimde yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 75’ten yüzde 81’e çıkmış”...
*
Dün de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çıkıp bir konuşma yaptı.
Bu defa, “Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” dedi.
Türk diline “sloganik” gibi harika bir kelimeyi kazandırdı...
Ama dahası, bu açıklamanın da “Türkiye’de kadın hareketine büyük katkıda bulunacağına eminim”.
Bunun ilk sonucunu da 15 gün sonraki anketlerde görürüz...
YÜKSELEN TÜRK ŞARABINDA ÜÇÜNCÜ KUŞAK KADINLARIN
Türkiye’nin en eski ve en büyük şarap markalarından Kavaklıdere, geçtiğimiz yıllarda Türk şarapçılığı açısından devrim sayılacak bir işi başardı.
Fransa’nın Bordeaux bölgesinde, Saint-Emilion’a komşu Castillon’da iki bağ ve şato satın aldı.
*
Geçtiğimiz günlerde işte o iki şatodan çok iyi bir haber geldi.
Dünyanın tanınmış ve etkili şarap eleştirmenlerinden biri olan James Suckling, Kavaklıdere’nin Bordeaux’da ürettiği iki şaraba 93 ve 94 gibi iki yüksek puan verdi.
Chateaux Claude Bellevue’nün 2018 rekoltesine 93, Chateaux La Croix Lartigue’e de 94 puan...
Ayrıca dün bu yazıyı yazarken bir haber daha geldi.
Chateaux La Croix Lartigue, Mundus Vini Altın Ödülü’nü kazanmış.
*
Gelelim o şatolarla ilgili asıl önemli ayrıntıya.
Kavaklıdere’nin bu iki şarabı üreten Bordeaux bağlarının başında genç bir Türk kadını var.
Aslı Başman...
Bitmedi...
Kavaklıdere’nin bütün pazarlama faaliyetlerinin başında yine genç bir Türk kadını var...
Adı Cevza Başman...
Bitmedi...
Kavaklıdere şaraplarının bütün şirketlerinin insan kaynaklarının başında yine genç bir Türk kadın var.
Adı Zeynep Başman...
*
Bu üç başarılı işkadını, Kavaklıdere Ailesi’nin ikinci kuşağı olan Ali ve Murat Başman’ın kızları...
Yani ailenin üçüncü kuşağı artık bu kadınlara emanet...
Türkiye’de şarap ve alkollü içki sektöründe kadınların etkisi ve başarıları giderek büyüyor.
YEDİ KADIN BİRLİKTE BİR ERKEĞİ ÖLDÜRÜRSE
PAZAR günü Priyanka Chopra’nın filmini yazmıştım. Bir kadın evlendiği 6 erkeği tek tek öldürüyordu.
Aynı gün Türk tasarım markası Dice Kayek yeni koleksiyonu sundukları bir videoyu yayına soktu.
Chanel ve Dior gibi markalar pandemi döneminde artık Fashion Show’lar yerine yüksek maliyetli kısa videolar yaptırıyor.
Dice Kayek de yeni koleksiyonunu Marie Schuller’in çektiği bir video ile tanıttı.
Marie Schuller daha önce Givenchy ve Versace gibi çok büyük markaların tanıtım filmlerini yapmış bir kadın yönetmen.
Film Pera Palas’ta çekilmiş.
Adı da “Phillippe Stone’u kim öldürdü”...
Filmin başında smokinli bir erkek aniden ölüyor...
Sonradan anlaşılıyor ki, bütün kadınlar birlikte öldürmüşler...
Böylesine Agatha Christie filmi havasında gidiyor.
Bu arada her kadın anlatılırken koleksiyonun bir parçası da tanıtılıyor. Yine dünya klasında değişik bir koleksiyon... Kadın tasarımcılar, kadın yönetmen ve 7 kadın...
Ayrıca harika Fransızca bir Candan Erçetin şarkısı var.
Dünya Kadınlar Günü için de iyi bir fikir ve uygulama olmuş.
URLA NOTLARI
BU FISTIK AĞACI DİKME MERAKI DA NEREDEN ÇIKTI
Geçen hafta önce bir Urla yaptım...
Urla, sadece Türkiye’nin değil, bütün Avrupa’nın önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.
Ancak Urla’da anlamadığım yeni bir trend başlamış.
Bölgenin en büyük özelliği olan maki ormanlarının bir bölümü “Fıstık ağacı dikiyoruz” gerekçesiyle dümdüz edilmiş.
Kesilen maki ormanının sadece kenar kısımlarına az sayıda fıstık ağacı ekilmiş. Orta yerleri imara açılacakmış hissi veren bir şekilde boş bıra-kılmış.
Üstelik art arda geçen beton karma makineleri şüpheleri daha da arttırıyor.
Bu maki ormanları Urla’nın en büyük özelliklerinden biri. Yürüyüş alanları.
Açık hava sporlarına düşkün varlıklı ve beyaz yakalı bir nüfusu buraya çeken özelliklerden biri de bu.
O nedenle bu fıstık ağacı merakını hiç anlamadım.
BODRUM NOTLARI
ÇOK TANINMIŞ İKİ RESTORAN BODRUM’A GELİYORMUŞ
Urla’dan Bodrum’a geçtim.
Bodrum her zamanki gibi Akdeniz’in en parlak sahil şehirlerinden biri. Restoranların açılması şehre aniden büyük bir canlılık getirdi.
Şu an en çok konuşulan konu şu: Çok tanınmış, Türkiye’nin çok dilinde iki restoran bu yaz Bodrum’a geliyormuş.
Bir Urla’dan, öteki İstanbul’dan çok önemli iki restoran...
Adlarını da verdiler ama emin olamadığım için yazmıyorum.
*
Konuşulan ikinci konu ise bir türlü bitmeyen bir yol onarımı.
Dev kruvazör gemilerin indirdiği yolcuların şehir merkezine gitmek için kullandığı Dr. Mümtaz Ataman Caddesi, Bodrumluların deyişi ile “patates tarlasına” dönmüş durumda.
Yol inşaatı 6 yıldır bitmiyormuş...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin