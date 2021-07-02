Yüksek memurlar bu fotoğrafa çok iyi bakmalı ve düşünmeli

Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Yüksek memurlar bu fotoğrafa çok iyi bakmalı ve düşünmeli
Bu fotoğraf 1992 yılında Bosna’nın Jajce şehrinde çekildi.
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
* * *
Mahkeme bunu yaparken yeni bir kavram yarattı:
“Joint Criminal Enterprise...”
Yani “İltisaklı Suç Eylemi...”
Hâkim bu kararı alırken bir de şunu söyledi:
“Sırbistan’da bu ortak insanlık suçu işlenirken bazı üst düzey polis ve askeri yetkililer de siyasilerle ortak hareket etmiştir...”
Anlayacağınız mahkeme bizde çok kullanılan “iltisak” kavramını kullanarak, üst düzey memurları da uluslararası suç çetesinin üyesi haline getirdi.
* * *
Bu karar artık çok önemli bir uluslararası içtihat haline geldi.
Bundan böyle, bütün dünyada insanlığın tamamını ilgilendiren bazı yeni suç kategorilerinin oluşacağını tahmin ediyorum.
Mesela çevre ve deniz kirlenmeleri, insan hakları ihlalleri, göçmenlerin sorunları...
Bu meseleler tahminimizden büyük bir hızla “milli meseleler” olmaktan çıkıp uluslararası içtihat ve yaptırımların konusu haline gelecek...
Ve bundan böyle hiçbir üst düzey memur da çıkıp, “Ne yapayım ben emir kuluyum. Yap dediler yaptım” diyemeyecek...
İLTİSAK: FETÖ DAVALARININ YARATTIĞI KAVRAM
“İltisak” kelimesi hukuk dilimize yaygın olarak FETÖ davalarından sonra girdi.
Türkçeye Arapçadan geçen kelime, “kavuşma”, “birleşme”, “bitişme” anlamına geliyor.
FETÖ davalarında ise hukuki olarak şu anlamda kullanılıyor:
“Gönüllü veya gönülsüz başka kişilerin mesajlarını uygulama hali...”
2023 SEÇİMİ HANGİ KONULARDA BİR REFERANDUMA DÖNÜŞECEK
Yıllardır bu köşede birçok anketin sonuçlarını yayınladım. Ama yine yıllardır hiç yapmadığım bir şey var... Hiçbir zaman seçim anketi yayınlamadım...
Çünkü seçim dışındaki anketlerin gerçeği daha iyi yansıttığına inanıyorum...
***
Yıllar boyunca izlediğim anketlerde seçimle ilgili sonuçlar birbirinden farklı olduğu halde, seçim dışındaki konularda anketler birbirine çok yakın sonuçlar veriyor...
Ne mi?
- Mesela, inanç aidiyetinde azalma...
Yani oruç tutan, namaz kılan, camiye giden insan sayısının azalması... Deist eğilimlerin artması gibi...
***
Son zamanlarda okuduğum anketlerin neredeyse tamamında şu ortak sonuçları görüyorum.
- İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın yanlış olduğunu düşünenler, doğru olduğunu düşünenlerden fazla...
- Kanal İstanbul’u yanlış bulanların oranı doğru bulanlardan fazla...
- Başkanlık sisteminden memnun olmayanların oranı, olanlardan fazla...
***
İşte bu sonuçlardan çıkarak şimdiden şunu söyleyebilirim...
2023 seçimi şu konularda bir tür referanduma dönüşecek
- Kanal İstanbul’a devam mı tamam mı...
- İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilecek mi, yeniden dönülecek mi?
- İstanbul Havalimanı’nın adı “İstanbul” olarak mı kalacak yoksa “Atatürk Havalimanı” mı olacak?
Tabii en önemlisi de şu:
- Türkiye “güçlendirilmiş başkanlık sistemi” ile mi yönetilecek, yoksa parlamenter sisteme mi dönülecek...
***
O nedenle bütün partilerin şimdiden bu konulardaki görüşlerini açıkça ifade etmelerinde de yarar var...
Bugün kutuplaşma neticesinde büyük tartışmalara yol açan bu konuları, referanduma dönüşen bu seçim sonuca bağlayacak.
VANITY FAIR FOTOĞRAFÇILIĞI MI ÖLÜYOR, BEN Mİ DEMODEYİM
Vanity Fair dergisinin bu ayki kapak konusu Dua Lipa...
Arnavut asıllı şarkıcı pandemi döneminin en büyük çıkışını yapan pop sanatçısı oldu.
Elton John ve Kylie Minogue gibi dev sanatçılar bile onunla düet yapmak için sıraya girdi.
Streaming platformlarında belgeselleri yayınlanıyor.
Derginin kapak ve içerideki fotoğraflarını Venetia Scott çekmiş...
Geçmişte Annie Lebovitz’in fantastik fotoğraflarına alışmış bir okuyucu için bunlar çok sıradan, renksiz, ruhsuz fotoğraflar gibi geldi bana...
Efsane genel yayın yönetmeni Graydon Carter ayrıldıktan sonra dergi büyük bir değişim geçiriyor.
Başına kadın editör Radhika Jones geçti... İlk etkisini kapak konusu seçimi ve fotoğraflarda gördük.
Fotoğraflar gözüme o kadar sıradan göründü ki, şüpheye düştüm...
Gerçekten çok sıradan mı...
Yoksa vintage trendi bizi başka bir yere mi götürüyor?
Ve ben çok mu demode kalıyorum...
BLAHNIK VE LOUBOUTIN DE BASİTLİĞE Mİ DÖNÜYOR
Dua Lipa’nın kapaktaki fotoğraflarında benim için kadın ayakkabısının Olimpos’u sayılan Manolo Blahnik’in ayakkabıları kullanılmış.
Bir fotoğrafta da Christian Louboutin var...
Her ikisi de fotoğraflardaki basitliğe ve sıradanlığa uygun ayakkabı...
O rengârenk burlesk tarz gitmiş, “İngiliz kraliyet ailesinin akşam 5 çayı ayakkabıları” gelmiş...
Yine karar veremedim ve Tansu’ya sordum.
O çok beğendi...
Ne dersiniz benim burlesk görselliğim fazla mı demode oldu?
TENİS EKONOMİSİ SADECE İLK 100’E KAZANDIRIYOR
Eline raket alan her tenisçiyi milyarder sanma...
Her tenisçi Djokoviç veya Nadal değil...
Dün New York Times’ta tenis ekonomisi ile ilgili ilginç bir yazı yayınlandı.
- Dünya tenisinde sadece ilk 100’e giren oyuncular para kazanabiliyormuş...
- İkinci 150 ise ancak yaptığı masrafları çıkaracak bir gelir sağlıyormuş.
- Geriye kalanlar ise ya baba parası yiyor, ya cepten harcıyormuş...
Çünkü hocalara verilen paralar, otel ve yolculuk harcamaları vs çok yüksekmiş...
‘PAZARTESİ BIONTECH’E GEÇİYORUM DOKTOR MRNA, DNA’MI BOZAR MI’
Dün itibarıyla bir “60 plus Türkiye vatandaşı olarak” üçüncü aşıya hak kazandım. Pazartesi günü gidip olacağım... İlk iki aşıda mecburen Çin Sinovac oldum.
Ama üçüncüde kendi isteğimle BioNTech’e geçeceğim. Böylece yeni nesil aşıyla tanışacağım. Tabii çevremde hâlâ şöyle bir endişe var:
“Abi bu aşı DNA’larımızla oynayıp bizi canavar yapabilir...”
Buna bir de anti Batıcı Perinçek komplo teorisini ekle... Tabii girip ne bulduysam okudum... Okuduğum çeşitli bilimsel yazılardan çıkardığım sonucu en basit şekliyle şöyle özetleyebilirim:
OĞLUM SENİN EMEKÇİ SINIFINI RNA DEĞİL, ASIL EMPERYALİSTLER KAFALAYIP BOZUYOR
- SORU: mRNA bazlı aşı nedir?
“R, yani ‘Messenger’ RNA, son yıllarda bulunan bir molekül. Görevi, DNA’larımızın emirlerini, protein hücresi üreten fabrika işçilerine iletmek. Yani bir tür postacı bunlar.”
***
- SORU: Peki bu postacı ya yanlış mesaj iletirse?
“Hayır DNA’lar üzerinde asıl kötü etkiyi yapan mRNA molekülü değil, COVID virüsü. Çünkü bu virüs vücuda girdikten sonra DNA merdiveninin tepesinden, yani o basamaklardan aşağı iniyor ve oradaki atölyeye girip, çalışan işçileri esir alıyor ve onlara yanlış emir verip aldatıyor ve protein yerine virüs ürettirmeye başlatıyor.”
***
- Ya mRNA, o ne diyor aldatılmış emekçi sınıfına?
“mRNA diyor ki, ‘Arkadaşlar durun. O kötü herifler sizi aldatıyor. Onun dediğini değil benim dediğimi yapın’. Bunun üzenine işçiler virüs üretmeyi bırakıp tekrar protein hücresi üretmeye başlıyor.”
***
Evet olay bu...
O nedenle pazartesi günü iç rahatlığı ile gidip BionNTech aşısı olacağım.
İçimdeki emekçi sınıfını da emperyalist güçlerden kurtaracağım.