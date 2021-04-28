Yüksek lisanslı ilk rehber köpeği 'Kara' ikizler burcu

- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
Yüksek lisanslı ilk rehber köpeği 'Kara' ikizler burcu
Bugün, yani 28 Nisan, Dünya Rehber Köpekler Günü...
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni Alan Boodk’du.
Rehberlik eğitimini Türkiye’de almış ilk köpek olarak tarihe geçti.
*
“Kara” üç yıldır Türkiye’deki Rehber Köpekler Derneği Başkanı avukat Nurdeniz Tuncer’in rehberliğini yapıyor.
Ona her gün her ortamda eşlik ediyor.
*
Bu bilgileri nereden mi aldım?
Onun işe başvuruda verdiği CV’sinden... Evet bir özgeçmişi de var yani...
*
CV’sinde yazan bilgilere göre görev sırasında sevildiği takdirde dikkati dağılıyor. Ama görev dışındaki serbest zamanında sevilmekten, taranmaktan, okşanmaktan, koşmaktan, uyumaktan ve bir de horlamaktan zevk alıyor...
*
Rehber köpeklere ilgim, 3 yıl önce Samsung’un davetlisi olarak Seul’e gittiğimde başladı.
Orada Samsung’un kurduğu rehber köpek okulunu ziyaret ettim.
Dönüşte Türkiye’deki Rehber Köpekler Derneği’nin yöneticileri ile tanıştım.
Şimdi Rehber Köpekler Günü dolayısıyla size bir köpek daha tanıtacağım.
ERDOĞAN’IN VE KRALİÇE’NİN MİSAFİRİ OLMUŞ BİR ‘HOBNOB’ EMEKLİYE AYRILDI
“STAR” geçen hafta sonu emekliye ayrıldı.
Bunu Richard Moore’un dün attığı tweet’ten öğrendim.
Richard Moore, İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi...
Şimdi İngiliz İstihbarat Servisi MI6’nın başında.
Eşi Maggie görme engelli...
*
Star 10 yıl boyunca ona gittiği her yerde rehberlik yaptı, eşlik etti...
İngiltere’de “Hobnob” denilen bir köpekti.
“Hobnob”, “Çok tanınmış kişilerle arkadaşlık eden” anlamına geliyor.
Moore Ailesi, İngiltere Kraliçesi tarafından kabul edildiğinde o da saraydaydı.
Galler Prensi Harry Çanakkale’ye geldiğinde ona eşlik etmişti.
Türkiye’de de çok tanınmış bir köpekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Külliye’de verdiği yemeğe katılmıştı.
Ve Türkiye’nin ilk okumuş rehber köpeği Kara’nın da arkadaşıydı ve birlikte bu pozu vermişlerdi.
*
Rehberlik zor bir görev. O nedenle rehber köpekler 10 yıl sonunda emekliye ayrılıyor.
Star’a güzel bir emeklilik hayatı diliyorum...
ÇAĞAN IRMAK BİR KADIN İÇİN ‘ETLİ BUTLU’ DER Mİ
“ETLİ butlu” benim bir kadını anlatmak için kullanacağım kelimeler değil...
Hürriyet Pazar’da Hakan Gence’nin Afra Saraçoğlu mülakatında böyle geçtiği için yazdım.
Güzel bir mülakattı.
BluTV’de yeni gösterime konan “Yeşilçam” dizisinin oyuncusu Saraçoğlu, dizi çekilmeden önce Yeşilçam filmlerinde çok geçen ve bilmediği bazı kelimeleri öğrenmiş.
O günün filmlerinde mesela “Teessüf ederim” sözü çok geçerdi. Ben bile bugün gülüyorum böyle ifadelere.
Saraçoğlu, mülakatın bir yerinde şöyle diyor:
“60’ların kadınları daha etli butlu. Çağan (Irmak) Hoca ‘O yıllarda yaşayanlar seni görse ‘Hasta herhalde’ derler demişti.”
Cümleden “Etli butlu” ifadesini kimin kullandığını tam çıkaramadım.
Saraçoğlu kendisi mi böyle diyor yoksa Çağan Irmak mı?
Tanıdığım Çağan Irmak’ın bir kadın için etli butlu diyeceğini sanmıyorum.
Tahmin ediyorum Saraçoğlu’nun ağzından çıkmış bu ifade...
*
Evet Yeşilçam kadını daha kiloluydu ama o yıllar aynı zamanda Batı’da Twiggy yıllarıydı...
1968’de tanıştığımda Tansu 46 kiloydu...
*
Mülakatta hoşuma giden bir şey de şuydu...
İlk sevgilisine çıkma teklifi Afra Saraçoğlu’ndan gelmiş.
İşte bu çok güzel...
TÜRKİYE’DE KAÇ KİŞİNİN ADI AFRA’DIR
MÜLAKATI okurken “Afra” ismine takıldım.
Argodaki “afra tafra” deyimini biliyordum.
“Kibirli”, “çalımlı” demekti.
Ne yalan söyleyeyim daha önce böyle bir ismi hiç duymamıştım.
Türkçeye Arapçadan geçmiş.
Bir anlamı “13’üncü gün”müş...
Bir de “beyaz”, “temiz”,
“Ayak değmemiş toprak” anlamına geliyormuş.
Türkiye’de bu ismi taşıyan 3 bin kişi varmış.
OSCAR İZLENİMİ 1
AHTAPOTA İNSAN İSMİ VERİLMEZ Mİ
BELKİ bilmezsiniz ama Türk medyasında ahtapot yemeyen bir köşe yazarı vardır.
T24 yazarı Mehmet Yılmaz...
Neden yemediğini de şöyle açıklar:
“Çünkü ahtapotlar duyguları olan canlılardandır.”
*
Pazar gecesi uykusuz kalıp Oscar törenlerini izlerken Mehmet Yılmaz’ın sözünü hatırladım.
Çünkü bu yıl belgesel dalında Oscar’ı, benim de seyrettiğim “My Octopus Teacher” (Ahtapottan Öğrendiklerim) adlı film kazandı.
TRT’de Oscar gecesini yorumlayan Alin Taşçıyan, Zeynep Atakan ve Mehmet Açar’ı kutluyorum.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar’ı çok güzel anlattılar.
Ahtapot belgeselini yorumlarken, Mehmet Açar “Filmde ahtapota insan ismi vermemişler. Bu çok hoşuma gitti” dedi.
Bilmiyordum, açıp Mehmet Açar’a sordum.
Filmin görüntü yönetmeninin verdiği bir mülakatta okumuş.
“Ahtapota bir insan ismi verip, onu insanla özleştirmek istemedik. O bir hayvan. Ve onu öyle anlamaya çalışmalıyız” demiş.
*
İlginç bir yaklaşım.
Bense hayvanlara insan ismi verilmesini çok seviyorum.
Bunu bir kere daha düşüneceğim.
Çünkü bunun benim açımdan özel bir durumu da var.
*
Ona isim vermemişler ama bir insana ahtapot ismi verilebiliyor.
Kim mi...
Ben...
Lisedeki lakabım “Ahtapot”tu ve bu lakabı kim taktı, niye taktı hâlâ da bilemiyorum.
OSCAR İZLENİMİ 2
HANGİ FİLM BU: ‘ÇOK SIKICI’, ‘ŞU ANA KADAR ÇEKTİĞİNİ ÇÖPE AT’, ‘BİR ŞEYE BENZEMİYOR’
Harrison Ford ödülü sunarken yaptığı konuşmada eski bir filminin çekimi sırasında yapılan yorumları ve çıkan yazıları hatırlattı:
“Çok sıkıcı”, “Bir şeye benzemiyor”, “Şu ana kadar çekilen bölümleri çöpe atın...”
Ve daha bunun gibi bir sürü ağır hakaret ve eleştiri...
Bunları anlattı ve sordu:
“Bütün bunlar hangi film çekilirken yapıldı biliyor musunuz?”
Biraz sustu ve ardından cevabını kendi verdi:
“Blade Runner...”
Yani dünya sinema tarihinin en önemli beş filminden biri...
Demek ki yılmamak lazımmış...
OSCAR İZLENİMİ 3
ACABA BİRİSİ ÖNCEDEN GLENN CLOSE’A BİR TÜYO MU VERDİ
OSCAR töreninde küçük bir de şarkı yarışması yapıldı.
DJ, eski bir şarkı çalıyor, misafirlerden birine ‘Bu şarkıyı tanıyor musun, Oscar’a aday oldu mu’ diye soruyordu.
Glenn Close’a sordukları şarkı “Da Butt”tı...
1988 yılında “School Daze” filminde meşhur olmuş bir şarkıydı.
Ünlü basçı Marcus Miller tarafından yazılmıştı ve E.U. adlı bir grup tarafından söyleniyordu.
Öyle çok bilinen bir şarkı da değil...
Ama Glenn Close şarkı hakkında o kadar ayrıntılı bilgiler verdi ki, şüphelendim.
Acaba bu sorunun sorulacağı kendisine daha önceden fısıldanmış mıydı?
Böyle tuhaf ayrıntıları bilse bilse Oray Eğin bilir...
OSCAR İZLENİMİ 4
BİR CAZCININ RUHU BEDENİNDEN AYRILIRSA KİM NASIL BİRLEŞTİRİR
DISNEY’in çizgi film şirketi Pixar’ın hayranıyım.
Dolayısıyla benim için geçen pazar akşamki en sevindirici sonuç “Soul” (Ruh) adlı animasyon filmin Oscar almasıydı.
Filmin konusu geçirdiği kaza sonucu ruhu ve bedeni birbirinden ayrılan bir ortaokul müzik öğretmeninin hikâyesiydi.
Ruhuyla bedenini birleştirmeye çalışıyordu.
Caz benim için ruhu bedene yapıştıran müzik.
Filmi henüz seyretmedim ama seyretmeden
bile çok sevdim. Bir de Jamie Foxx ve Tina Fay seslendirmiyor mu...
Hastasıyım abi...
YAZ SEZONU İÇİN HARİKA BİR ŞARKI VE YENİ LİSTE
Geçen cuma streaming platformlara konan yeni bir şarkı var ki durmadan dinliyorum.
Adı “C’est Pas La Mer a Boire”.
Blank&Jones, Coralie Clement, Delhalt, Langklide söylüyor.
Cıvıl cıvıl bir ritim...
Rengârenk enstrümanlar...
Deniz kenarında, teknede, iskelede yazı açmak için
çok güzel.
Spotify’da yaz için bu ve ona benzeyen şarkılardan oluşan bir liste yaptım.
Adı “Paradise Bay Summer 2021...”
Kulaklıkla veya yüksek volümle dinlemenizi tavsiye ederim...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin