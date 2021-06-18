Yenilmiş bir Hıristiyan, yenmiş iki Müslümanla dans edebilir mi

Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Yenilmiş bir Hıristiyan, yenmiş iki Müslümanla dans edebilir mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Azerbaycan Meclisi önünde yaptığı konuşmanın şu bölümünü bir kere daha dikkatle okuyalım:
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
“Bir daha Kafkasya’nın boynuna kimsenin esaret zinciri vurmaması için önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”
Bu sözler bana güzel ve umut verici görünüyor.
Çünkü Kafkasya’nın kalkınması için gerçekten böyle bir işbirliğine ihtiyaç var...
Üstelik 3 Hıristiyan, üç Müslüman ülkenin bunu gerçekleştirmesi bütün dünya için de çok güzel bir mesaj olabilir.
Bence ortadaki sorun Ermenistan’ın şu sıra kendini “Yenilmiş bir psikolojide” hissetmesi.
Karşısındaki Türkiye ve Azerbaycan ise “Yenmiş” bir duyguyla bu sözleri söylüyor.
Yani “kazananın yenilene uzattığı bir el” bu...
*
Peki bu el sıkılır mı?
Kendimi Erivan’da yaşayan bir Ermeni yerine koyuyorum...
Bu maço coğrafyada kolay bir duygu değil elbet bu...
Yine de şöyle bir muhakeme yararlı olabilir...
Ermenistan’ın çevresinde iki büyük ekonomi var.
Biri Rusya öteki Türkiye...
Rusya dünyayla entegre bir ekonomi değil.
Ama Türkiye Ermenistan için dünya ekonomisine açılış kapısı...
Bu kapının açılması Ermeni gençlerine yeni bir dünyanın kapısını da açacaktır.
*
Yok “Benim gururum bunu kaldıramaz” derseniz, daha bir 30 yıl, kapalı bir ülke olarak kalacaksınız...
Ben şuna yürekten inanıyorum...
Türkiye ve Ermenistan psikolojik duygularını aşabilirlerse dünyanın en yararlı ilişkisini kurabilirler.
Atatürk ve Venizelos, Türkiye topraklarının üçte ikisinin işgal edildiği bir savaştan sonra birbirlerinin ellerini sıktılar.
KAFKASYA’NIN ARNAVUTLUK’U OLMAK VEYA DÜNYAYA AÇILMAK
UMARIM bir Ermeni internet sitesi, gazetesi, haber kanalı Türkiye’den gelecek böyle yazıları Ermeniceye çevirir ve tartışmaya açar...
Hepimizin yeni bir “21’inci yüzyıl gerçekçiliğine” ve pragmatizmine ihtiyacımız var.
Yoksa hep birlikte bu yüzyılı ıskalayacağız.
Bunu gerçekleştirmenin iki yolu da şu:
Türkiye ve Azerbaycan, artık Karabağ Savaşı üzerinden kahramanlık menkıbeleri yazarak kışkırtıcı bir psikolojiye itibar etmeyip, zafer duygusunu makul bir seviyede tutmalı.
Ermenistan da yıllardır, kendisini bir zamanların Arnavutluk’una çeviren, dünyaya kapalı bir ülke haline getiren bu gururunu kontrol edebilmeli.
HABABAM SINIFI’NIN MÜZİĞİ İLE TENEFFÜSTEN DÖNMEK
Eşim Tansu anlattı...
Hafta başında Muğla’dan geçerken kırmızı ışıkta durmuş.
Tam o sırada yolun kenarındaki bir ilkokuldan Hababam Sınıfı’nın hepimizin hafızasına kazınan müziği başlamış.
Biraz sonra da mikrofondan bir ses:
“Çocuklar ders arası bitti yine sınıflara giriyoruz...”
Tansu, “O kadar hoşuma gitti ki, neredeyse sevinçten ağlayacaktım” dedi.
Bir kere daha anlıyorum ki hâlâ bizi bir millet haline getiren ortak hafızamız var...
Ama bakın bu ortak hafızayı hâlâ kimler taşıyor bize...
Bir zamanlar komünist diye damgalanan Rıfat Ilgaz gibi yazarların, Ertem Eğilmez gibi yönetmenlerin, Tarık Akan gibi askeri darbelerde hapislere atılan harika oyuncularımızın bize bıraktığı çocukluk hayalleri bunlar...
*
Ne kadar masum kalıyorlar değil mi bugün gördüklerimiz, yaşadıklarımız, işittiklerimiz karşısında...
Yeni Türkiye maalesef bize ortak hatıralar değil, sadece nefret ve düşmanlıklar, bölünmüşlükler bırakıyor şimdilik...
Ve hâlâ bizi birleştiren ortak hatıratımızın güzel enstantanelerini Hababam Sınıfı’nda, Selda Bağcan’ların “O Günler” şarkılarında, Erol Evgin’lerin “İşte
Öyle Bir Şeyler”inde buluyoruz...
*
İyi ki o masum yıllarımız varmış....
Ve iyi ki okullarımızın ders aralarında bu ortak hafıza nesilden nesile aktarılıyor.
Muğla’da adını bilmediğim o okulda çocuklarına bu güzel müziği anlatan yöneticiler kimse, onlara binlerce teşekkür...
İKİ KİŞİ ARASINDAKİ AŞK MEKTUPLARINI OKUMAK RÖNTGENCİLİK SAYILIR MI
EDİP Cansever’in Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu ile ilgili haberi okurken aklımdan geçen cümle şuydu:
“Ne de yakışıyorlar birbirlerine...”
*
Aşk mektuplarını çok severim...
Hele hele yazan âşık bir şairse...
Hani Edip Cansever’in “Adsız Bir Çiçek” şiirinde dediği gibi:
“Sevgilim
Bana ‘sen bir şairsin’ dediğin zaman
Yalnız sana yazıyorum bu şiiri” diyen bir adamsa...
Alır beni götürür...
*
Ancak aşk mektuplarını her okuduğumda bir yandan çok keyif alırım, bir yandan da biraz utanırım.
Çünkü âşık bir insan aşk mektubu yazarken kor bırakır kendini...
Dilinin ve ruhunun hiçbir kelimesini esirgemez... “Ya bir üçüncü kişi okursa” diye bir sansür aklının ucundan bile geçmez...
O nedenle onların dışındaki kişilerin bu mektupların yayınlanmasına izin vermesi doğru mudur?
Hele hele taraflardan biri kendindeki mektupları yakmışsa...
Bir de şunu düşünürüm hep:
Bizim yaptığımız da bir tür röntgencilik midir...
Bende cevabı yok...
Yani Alma Mahler’in yazdığı mektupları bile arsızca okumaya devam ediyorum...
ALMAN OKULUNDAN PEKİYİ İLE MEZUN BİR MÜSLÜMAN DİN İNSANINA HAZIR MISINIZ
ALMAN İçişleri Bakanlığı ve Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim Bakanlığı ilk defa bir “İslam Koleji” açılmasını kararlaştırmış.
Bu kolejin amacı Osnabrück Üniversitesi çatısı altında bir “Müslüman din insanı yetiştirmek” olarak belirlenmiş.
Yani Almanya artık kendi ülkesindeki Müslüman ibadet mekânlarında çalışacak din görevlilerini kendi ülkesinde yetiştirecek.
Bunu ülkedeki çeşitli İslam kuruluşları desteklerken, Ankara’ya bağlı “Diyanet İşleri Türk İslam Birliği” mesafeli davranıyormuş.
Bence tam aksini düşünmek gerekir.
Demek ki Almanya artık kendi ülkesindeki Müslüman vatandaşlarını, gerçek birer vatandaş olarak görüp onların dini vecibeleri ile ilgili eğitimi de üstleniyor.
Bunlar güzel gelişmeler değil mi...
EMRE KONUK HOCA NİYE SİYASETÇİLERİ DE SAYMADI
DÜN Elif Dürüst’ün programında konuşan Emre Konuk hocanın toplumu değiştirici güç olarak saymadığı bir kesim daha var.
Siyasetçiler...
Oysa onlar hem demokratik ülkelerde hem de totaliter diktatörlüklerde “toplumu köklü biçimde değiştirmeye talip olarak” iktidara geliyorlar.
Birinde oy isterken bunu vaat ediyorlar...
Birinde devrim veya darbe ile bunu getireceklerini vadediyorlar.
Öyleyse Emre Konuk’un yaptığı analizde bu bir eksik değil mi?
Hayır değil...
Çünkü artık dünyanın her yerinde siyasetçiler ister demokrat olsun ister diktatör, hepsi muazzam bir tutuculuğun ajanı haline geldiler...
Sovyet Devrimi “toplumdaki üretim ilişkilerini köklü sicimde değiştirme” iddiasıyla geldi, ama halkına vere vere kanlı bir “Stalin diktatörlüğü” verdi.
21’inci yüzyılın seçimle gelen popülist liderlerinin halklarına vaat ettikleri ile verdiklerini de Venezuela’da, Nikaragua’da görüyoruz...
Tam aksine toplumları geri götüren bir zihniyetin temsilcileri haline dönüştüler...
Ne yazık ki 21’inci yüzyılda siyaset vizyonunu tamamen kaybediyor ve meydan kutuplaştırıcı bir nefret ve ihtirasa kalıyor.