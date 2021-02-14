Yeni Türkiye'nin yeni fenomeni: VIP köpek

Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Yeni Türkiye'nin yeni fenomeni: VIP köpek
Evet başlıktaki ifade yanlış değil. “V.I.P Köpek”...
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
*
Les Benjamins son zamanlarda dünyanın önde gelen markaları ile ortak tasarımlar yapıyor.
Mesela ünlü spor markası Nike’la böyle bir ayakkabı koleksiyonu hazırladı ve çok başarılı oldu.
Les Benjamins geçen hafta hepimizi şaşırtan bir şeye daha imza attı.
New York merkezli dünyanın önde gelen köpek aksesuar ve giyimi yapan şirketi “V.I.P” ile ortak köpek giysisi koleksiyonu hazırladılar.
Bu koleksiyon 11 Şubat’tan itibaren internet üzerinden satılmaya başlandı.
Rahmetli Bekir Coşkun VIP kelimesini “Çok ünlü kişi” olarak Türkçeye çevirmişti.
Köpek aksesuarı ve giysileri üreten V.I.P markasının harflerinin açılımı ise şöyle:
“Very Important Puppies...”
Yani “Çok ünlü köpekeniği” (ÇÜK).
*
Böylece Türkiye’de V.I.P köpek dönemi de açıldı.
‘Ç.Ü.K’ÜN İKİ ÖZELLİĞİ
KOLEKSİYONUN en önemli özelliği şu:
Hayvan ürünlerinden yapılmış kumaş kullanmıyorlar...
Köpeklerin kıyafetleri sahiplerininkiyle uyumlu oluyor.
POSTPUNK V.I.P LÜKS SOKAK MODASI UPPER CİHANGİR’DE NASIL KARŞILANIR
V.I.P ürünleri şimdilik internet üzerinden satılacak. Nişantaşı ve Yeniköy’de kendine bir müşteri profili yaratması normal olacak.
Benim merak ettiğim, hayvansever sayısı yüksek olan Upper Cihangir’in “V.I.P” markasına karşı tavrının ne olacağı...
Beyaz Türklerin “Seviyeli magazin mahallesi” olarak ün salmaya başlayan Upper Cihangir bu yeni postpunk lüks sokak V.I.P tarzı konusunda nasıl bir tavır alacak?
Mesela cumartesi ve pazar günleri Kelebek gibi eklerde gördüğümüz kim nerede hangi kıyafetle görüldü sayfalarında V.I.P köpek kıyafetleri için de bölüm açılacak mı...
Her parçanın fiyatları verilecek mi...
MİLLİ ARACIN SERT İNİŞİNE HANGİSİ UYAR? MİLLİ MARŞ MI, HİP HOP MI
GÜNÜN sorusu şu:
2023’te ilk milli ve yerli aracımız Ay’a sert iniş yaparken Türkiye’de radyolar televizyonlar hangi şarkıyı çalmalı...
Herhalde milliyetçi ve ulusalcıların aklına hemen “İstiklal Marşı” gelecektir...
Osmanlıcılar ise “Mehter Marşı” diyecek...
*
Popçu gençler için Tarkan’ın “Ay”ı var...
Ancak Tarkan’ın “Ay” adlı şarkısındaki ay, 2023’de sert iniş yapacağımız Ay değil...
“Ay kahroldum...” nakaratındaki ay...
*
Saian’ın “Ay Şarkısı” var...
“İçimde bir şarkısı/ göğsümde Ay taşından kolye” diyen bir şarkı...
Harika bir trompet solo... Güzel bir hip hop yani... Ama ilk milli ve yerli aracımızın Ay’ı fethetmeye “hip hop şarkı” ile mi gitmeli...
*
Gençlerin bir bölümünün hoşuna gidebilir ama cami cemaatine, Alperenlere, Cacabey’lere bunu kabul ettirmek mümkün değil.
*
Bir de Mustafa Sandal’ın “Aya Benzer”i var...
İşte bak bu olur... Hem de çok güzel olur...
Üstelik uzaydan gelen ilk milli robotumuz “Arif V 216”yı anlatan filmin de müziği...
İyi uyar yani...
*
Mustafa Sandal 1990’lardan beri kim bilir kaç nesli bu şarkıyla büyüttü. Evet, uzaya gidecek ilk milli aracımızın Ay’a sert dokunuş yaptığı an bütün Türkiye’de “Aya Benzer” çalmalı...
10 ŞARKI
AY’A SOFT İNİŞ YAPAN EN GÜZEL
FLY ME TO THE MOON: Tabii ki Julie London versiyonu.
MOON RIVER: “Tiffany’de Kahvaltı” filminin harika müziği. Frank Sinatra veya Rod Stewart tercihlerim.
MOONLIGHT IN VERMONT: Tercihim Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong’un birlikte söylediği versiyonu. Frank Sinatra da çok iyi.
MOONLIGHT SHADOW: Mike Oldfield.
MOONSHADOW: Cat Stevens.
LUNA CEPRESE: Peppino di Capri.
LA LUNA: Belinda Carlisle.
LA LUNE: Zaz.
MOONDANCE: Van Morrison veya Michael Buble.
CLAIRE DE LUNE: Beethoven.
TOP10
SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN YENİ ŞARKILARDAN ÖZEL
Rod Stewart: “Careless With Your Love”
Laura Pausini: “Io Se”
Shaed: “Once Open A Time”
Above and Beyond: “Sun in Your Eyes”
Papik, Francesca Gramegna: “Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)”
Glass Animals, Oliver Heidens: “Heat Vaves- Oliver Heidens” (Remix)
Keith Goodwin, Zac Brown, Jason Mratz: “I Know What Love Is”
Mike Posner, Stanaj, Young Bae: “Momma Always Told Me” (Feat Stana)
Tate McRae: “Rubberband”
Ellie Goulding, Lauv, Syn Cole: “Slow Granade-Syn Cole” (Remix)
Ryhe: “Safeword”
*
NOT: Bu özel Sevgililer Günü listesindeki şarkıları bugün Number 1 FM’de saat 10.00’da yayınlanacak “Ertuğrul Özkök’le Top 20” programında dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify’daki “DJ Ert Top 50 February 2021” listemde de var.
HARİKA BİR NİNNİ HEM DE BU İKİLİDEN
Anderea Bocelli ile
Cecilila Bartoli ikinci düet şarkılarını çıkardı.
Adı Pianissimo...
Bir Lullaby Mix...
Bir “ninni yorumu” yani...
Çocuğunu müzikle uyutan annelere ve babalara tavsiye ederim.
VİSKİ DÜNYASINI ALTÜST EDEN HABER VE TARTIŞMA
BENİM gibi viski tutkunları geçen cuma gününden beri, belki de viski tarihinin en büyük tartışmasına tanık oluyor.
Olay şu: Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde Stuart Aaron ve Martin Jaousek adlı iki viski yapımcısı çok büyük bir iddia ortaya attı.
*
Onlara göre iyi bir viski yapmak için yıllarca varilde bekletmek ve yıllandırmak gerekmiyor.
İki-üç gün içinde viski yapıp içmek mümkün.
Bunun için küçük odun parçalarından oluşan bir karışımı belli bir ısı ve basınçla alkolün içine vermek yeterli.
Bunlar viskiye istenen rengi ve aromayı veriyor.
*Buna da “Bir gecelik viski” diyorlar...
İskoçya’da geleneksel viski seremonisinde 4 kilt etekli Türk: (soldan sağa) Güneri Cıvaoğlu, Ertuğrul Özkök, Galip Yorgancıoğlu ve Mehmet Yılmaz.
Tabii gelenekselciler bir anda ayağa kalktı.
Bu da normal.
Çünkü bu metot gerçekten doğruysa, yüzyılların geleneklerine dayalı üretim yapan bir sektörde depremlere yol açabilir.
Varillerde bekleyen milyarlarca dolarlık viskinin fiyatları bile etkilenebilir.
*
Bu haberi okuyunca ben de son yıllarda şarap çevrelerinde ufak ufak açmaya başladığım bir tartışmayı yazmaya karar verdim.
ŞARABI YILLANDIRMAK GERÇEK Mİ YOKSA BİR ŞEHİR EFSANESİ Mİ
Bir süredir şarap üreticisi ve içicisi arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum.
“Şarabı yıllandırmak tadını gerçekten çok mu etkiliyor?”
Hemen hepsi aynı cevabı veriyor:
“Kesinlikle evet..”
*
Ben bu cevabın büyük ölçüde “şarap tutuculuğundan” ve “konformizmden” kaynaklandığını düşünüyorum.
Yıllardır iki-üç yıllık harika şaraplar içiyorum.
Ve yıllardır da en az 15 yıl bekletilmiş birçok şarap beni acayip düşkırıklığına uğrattı.
*
Kendi payıma şuna inanıyorum.
Bir önceki yıl hasatının şarapları bile büyük keyifle içilebilir.
Şarabı yıllandırma konusu, yıllardır yeterince ve cesur biçimde tartışılmadan, nesilden nesile aktarılan bir şehir efsanesi.
Bana göre şarabı bir yatırım metası haline getiren piyasanın yarattığı bir balon...
Ve bugün dünya pazarlarında internet şirketlerinden daha büyük bir şarap fiyatları balonu var.
Bu piyasanın en etkili enstrümanı da işte bu yıllandırma efsanesi...
BİR 65 PLUS’IN HARİKA BİR ŞARAP İÇİN YILLARCA BEKLEMESİ BÜYÜK BİR HATA
BENİM gibi 65 plus bir insan için, kaçırılması çok yazık olacak o kadar harika yeni şaraplar var ki...
O nedenle saplantılı olmayan şarapseverlere şunu söyleyeceğim. Bu güya uzman görüşlerine itibar etmeyin...
Uzmanlardan e-Nabız’ınıza “Aşı sıranız geldi” gibi bir “Şu şarap vaktiniz geldi” mesajının gelmesini beklemeyin.
Yeni şarapların keyfini şimdiden çıkarın...
Emin olun onca yıl beklemeye ve onca parayı vermeye değmez...
Şuraya da yazıyorum.
Dünya önümüzdeki yıllarda bu yıllanma konusunu fena halde hırpalamaya başlayacak.
Beklemeniz gereken tek süre, şişenin mantarını açtıktan sonra yarım saat beklemek....
İki haftadır Ege’den, Trakya’dan, Güney Platosu’ndan gelen harikulade güzel Türk şarapları içiyorum.
Ve dünyanın en güzel telaşı da bu..
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
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