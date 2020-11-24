Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...Bu ismi okuyunca hemen 2011 yılının aralık ayına döndüm.Daha doğrusu İstanbul’un Anadolu yakasında, Kuzguncuk’ta bir yalıda verilen davete...O davet bugün Türkiye’de birden çok önem kazandı.Çünkü işte o davetten ABD’nin hem yeni başkanı hem de yeni dışişleri bakanı çıktı.EV SAHİBİ O GECE İÇİN NEDEN HEP SESSİZ KALDI KUZGUNCUK’taki yalının sahibi Sahir Erozan...Maçakızı’nın sahibi...Maçakızı’nın kurucu ortağı ve evsahibi Sahir ErozanBir zamanlar Washington’daki ünlü Cities restoranının da sahibiydi. O yıllarda iktidara gelen Clinton’ın genç ekibinin sık sık gittiği bir mekân.Sahir Erozan da ABD Demokrat Parti’nin üyesi...Kendisi köken olarak Türkiye’de Cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir aileden.Dedesi Sahir Erozan, Atatürk’e en yakın insanlardan biri.Halası Berin Nadi, Cumhuriyet gazetesini kuran aileden Nadir Nadi’nin eşi.Obama başkan seçilmiş ve yardımcısı Joe Biden Türkiye’yi ziyaret ediyor.Erozan da onu İstanbul’un bazı şahsiyetleriyle bir araya getirmek için bir davet veriyor.Dün Sahir Erozan’ı arayıp o gece hakkında bilgi almak istedim.Ama tek kelime konuşmuyor.Clinton geldiğinde de yanında Blinken varmış.Ama Amerikan geleneğinde böyle davetler hakkında konuşmak yasakmış.O geceden dışarı yansıyan tek kare: Sedat Ergin, Joe Biden, Güneri CıvaoğluO DAVETTE ÇIKAN TEK İZİNLİ FOTOĞRAFEROZAN’dan bilgi alamayınca, geceye katılanları aramaya başladım.Gazeteciler arasında Güneri Cıvaoğlu, Sedat Ergin ve Cengiz Çandar var...Davetli işinsanlarından ise Suzan Sabancı ve Ali Kibar’ın isimlerini öğrenebildim.İki de tanınmış kadın görüyoruz...Biri televizyoncu Pelin Batu...Bir de moda dünyasının tanınmış ismi Tülin Şahin...“Sivaslı Cindy” yani...Sahir Erozan’a o geceden fotoğraf var mı diye de sordum.Beyaz Saray geziden sonra göndermiş ama bu şahsi fotoğrafların kullanılması da istenmiyormuş.Galiba o geceden dışarı yansıyan tek fotoğraf, Biden seçildikten sonra Sedat Ergin ve Güneri Cıvaoğlu’nun Instagram hesabından paylaştıkları bu fotoğraf oldu.Bunda Sedat Ergin’in Hürriyet Washington temsilciliği sırasında kurduğu yakın ilişkilerin de etkisi oldu diye tahmin ediyorum.O GECE MAGAZİNİSİVASLI CİNDY O GECE BİDEN’LA NE KONUŞTUDOKUZ yıl önce o geceden dışarı yansıyan en renkli izlenim “Sivaslı Cindy” ile ilgiliydi.Gazetelerde yazılanlar arasında şu ilginç anekdotu buldum.Joe Biden o gece Tülin Şahin’le epey ilgilenmiş.Hatta Tülin Şahin de ona “Beyaz Saray’da moda çekimi yapmak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim” demiş.Ancak dün Tülin Şahin’i aradığımda bana işin aslını anlattı.Joe Biden’la, o tam çıkarken sadece merhabalaşmışlar.Yazılan Beyaz Saray sohbeti ise onunla değil, birlikte gelen ekipten birkaç kişiyle olmuş.Bu konuşma sırasında Sedat Ergin de o gruptaymış.Biden’ın çevresinden bir kişi, “Amerika’ya geliyor musunuz” diye sormuş.O da “Geliyorum ama yaptığım iş nedeniyle çekim için daha çok Miami tarafına geliyoruz” deyince soruyu soran kişi, “Bir daha geldiğinizde arayın belki Beyaz Saray’da da bir çekim yaparsınız” diye şaka yapmış.Ona da geceden fotoğraf var mı diye sordum.Yokmuş.Şimdi geleyim yazılmayan kısmına.DÜN GECE YARISIKUZGUNCUK’TAN 11 YIL SONRA GELEN MARTİN GİTAR TWEET’LERİKUZGUNCUK’taki gecede Biden’ın yanında ABD dış politika ekibinden biri daha varmış.Adı Antony Blinken...Yani Biden’ın dün sabah 05.00’te dışişleri bakanlığına getireceğini öğrendiğimiz kişi...New York Times’taki ilk haberde bir satırlık öyle bir ayrıntı vardı ki, okuyunca hemen onun hakkında ne bulduysam okumaya başladım.Yeni dışişleri bakanı gitaristti.Bütün gece gitarlı bir fotoğrafını aradım ama bulamadım.Buna karşılık 3 Kasım’daki seçimden 15 gün sonra yaşanan çok ilginç bir tweet diyaloğu buldum.Amerikalı diplomat Laura Kennedy 18 Ekim 2020 günü şöyle bir tweet atmış.“Öğrendim ki, Antony Blinken dünyanın en iyi garaj gruplarından biri olan Pink Noise’le, meme kanseri araştırmalarına katkı için düzenlenen bir konserde birlikte çalmış. Gitar çalan bir diplomat. Biden’a oy vermek için bir neden daha. İnşallah yeniden göreve döner.”Bir başkası aynı gün attığı tweet’te “Üstelik Martin gitar çalan bir gitarist ” demiş.Blinken’ın cevabı da şu olmuş:“Evet Martin ama benim hak ettiğim bir gitar değildi. Sadece blues ve rock çalıyorum. Henüz bluegrass seviyesinde değilim.”BİR AYRINTIGİTARIN ROLLS-ROYCE’U VE BLUEGRASS’IN ACEMİSİ YABANCISI olanlar için söyleyeyim.Martin akustik gitarın Rolls-Royce’udur...Elvis Presley’den Eric Clapton, Willie Nelson, James Taylor’a...Sonraki kuşakta Radiohead’den Nirvana’ya...Daha yenilerde Ed Sheeran ve Avett Brothers’a kadar pek çok ünlü gitaristin kullandığı bir gitar...Bluegrass ise Amerika’nın güneyindeki yoksul Appalachia bölgesindeki İrlanda ve İskoç kökenlilerin çaldığı bir müzik türü.SON NOKTAHOLOKOSTTAN KURTULMUŞ BİR FRANSIZ’IN HARVARD’LI ÜVEY OĞLUABD’nin yeni dışişleri bakanının şahsen bana da dokunan bir yanı var.Aslında diplomat değil, gazeteci veya yazar olmak istiyormuş. Bu arzusunu da daha sonraki yıllarda Bill Clinton’ın konuşmalarını yazarak tatmin etmiş.Bir başka özelliği de Fransız kültürüne yakınlığı...Annesinin ikinci kocası, yani üvey babası Fransız bir hukukçu...Holokosttan kurtulmuş bir insan.Ama Amerika’da Nixon’a karşı yürütülen “Watergate” soruşturmaları sırasında hukukçu olarak çalışmış.Yeni bakan annesi ve üvey babası ile uzun süre Fransa’da yaşamış, oranın kültürünü de almış.Dün konuştuğum herkes, yeni dışişleri bakanı hakkında çok olumlu şeyler söyledi.Şimdi de şunu sorabilirsiniz. Adam alt tarafı ABD Dışişleri Bakanı. Onun için niye bir sayfa portre okutmaya çalışıyorsun bize.Söyleyeyim; yeni bakan çok kuvvetli bir Atlantik ötesi ittifaklar taraftarı. Yani Amerika ile Avrupa arasındaki ilişkileri yeniden canlandıracak.Yani NATO yine önem kazanacak. Türkiye de Avrupa ile ilişkilerini yeniden canlandırma kararı aldığına göre yeni bakanla çok işimiz olacak.Ayrıca kendisi çok iyi bir Libya ve Suriye uzmanı.Dolayısıyla yeni bakanı iyi tanımakta yarar var.KATKIDA BULUNANLARSayfa Editörü: Firuzan DemirFoto Editörü: Uğur YurdakulDüzeltmen: Metin UstaTasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın