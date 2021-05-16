Yavrum al şu 10 bin doları git generalin koynuna gir

Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yavrum al şu 10 bin doları git generalin koynuna gir
Başlıktaki çirkin cümleyi mazur görün...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE KİM KİM İÇİN ‘APTAL’ DEDİ
Olay 2017 yılında BuzzFeed adlı internet sitesinde yayınlanan bir haberle başladı.
Habere göre Washington’un şehir merkezindeki bir restoranda öyle biri öyle biri için öyle bir laf etmişti ki...
Olay işte o cümleyle start aldı. Restoranın ünlü müdavimlerinden biri de Trump’ın kısa süre ikinci askeri danışmanı olarak görev yapmış olan H. R. McMaster’dı.
Habere göre McMaster yemekte Trump için “Anaokulu çocuğu kadar aklı olmayan bir aptal” demişti.
Peki ama bu haberi kim sızdırmıştı?
GÖZLER NEDEN BARDAKİ GÜZEL KADINA ÇEVRİLDİ
O gece Oracle şirketinin CEO’su da o yemekteydi ama o konuşmayı reddediyordu.
İşte bu aşamada gözler Tosca adlı o restorana bir süredir devam etmeye başlayan güzel bir kadına çevrildi.
Trump’ın askeri danışmanı ne zaman o restorana gelse, kadın da oradaydı ve her defasında bir fırsat yaratıp yanına geliyor, birlikte bir iki kadeh içiyorlar ve tabii ki konu mutlaka Trump’a geliyordu.
O günlerde Trump’ın yaptıklarına kızan danışmanı da onun aleyhinde atıp tutuyordu.
İşte gözler o kadına biraz daha yakından bakmaya başlayınca Washington tarihinin en pespaye kumpası ortaya çıktı.
HEDEF DERİN DEVLET İÇİNDEKİ TRUMP DÜŞMANLARINI TEŞHİR
The New York Times gazetesinin dünkü haberine göre, 2016 yılında Washington’da karanlık bir proje için karanlık birtakım insanlar bir araya gelip, gizli bir örgüt kurmuştu.
Bu operasyonun adı “Project Veritas”tı...
Amacı da Trump’ın kadrosunda olup da ona ihanet edenleri itibarsızlaştırıp istifa etmelerini sağlamaktı.
Bunlara “Trump’ın derin devlet içindeki düşmanları” deniyordu.
Bu gizli yapılanmanın arkasında ise tanıdık bir kuruluş vardı.
Adı İkinci Körfez Savaşı sırasında Irak’taki karanlık faaliyetler ile duyulan Blackwater adlı şirketti bu.
Şirket bu operasyon için eski bir İngiliz casusu ile anlaşmıştı.
Daha sonra kadroya eski bir asker, eski bir FBI memuru ve eski bir İngiliz komandosu daha katılmıştı.
THE EXORCIST FİLMİNDEKİ DAR MERDİVENLİ EV KİRALANIYOR
Bu karanlık örgüt, ilk iş olarak birtakım güzel kadınlar bulup özel bir misyonla eğitti.
Görevleri ünlü kişileri yatağa çekip Trump hakkında konuşturmak, videolarını çekmek, seslerini kaydetmekti.
Böylece o kişilerin Trump düşmanlığı ispatlanacak ve muhalefetle işbirliği yaptıkları gösterilecekti.
İkinci adım olarak, Washington’da Potomac Nehri’ne bakan 6 odalı bir ev kiralandı.
Erkekleri ayartmak üzere yetiştirilen kadınlar bu odalara yerleştirildi.
Ev, The Exorcist filminde kullanılan, dar merdivenleri olan ev gibiydi.
UBER’DEN ÇAĞRILAN ARABA BİR SOKAK AŞAĞI GELECEK
Görevlendirilen kadınlara kesin bazı güvenlik talimatları verildi.
Kadınların kendi adları ile evden mail göndermeleri yasaktı.
UBER’den araba çağrıldığı zaman, o evin değil, bir aşağıdaki sokağın adresi veriliyordu.
Kadınların hepsi, gizli kamera yerleştirmek, ses kaydetmek konularında uzmanlar tarafından eğitildi.
Hepsine verilen görev şuydu:
“Başkan Trump’ın derin devlet içindeki düşmanlarını deşifre etmek...”
Hedefler arasında CIA ve FBI mensupları, generaller, hatta Beyaz Saray mensupları vardı.
Bu arada Washington Post gazetesinin bir muhabiri de “Sahte birtakım haber ihbarları” ile tuzağa düşürülmek istendi.
YENİ SİYASETİN YENİ ‘MUTEBER’ AKTÖRLERİ
New York Times dün büyük bir gazetecilik yaparak işte Amerikan tarihinin bu en pespaye kumpasını ve arkasındaki şebekeyi ortaya çıkardı.
Güya muhafazakâr Trump yönetiminin başvurduğu bu pespaye kumpas, bütün dünyada siyasetin nerelere düştüğünü gösteren güzel bir örnek...
Kirli kuruluşlar, mafyalar, eski istihbaratçılar artık bu yeni siyasetin muteber aktörleri haline geldi...
YAVRU İLE KÂTİP’İN 50 YIL SONRA ARAMIZA DÖNÜŞÜ
ELLİ yıl geçmiş...
Biri uzun öteki kısa boylu iki İtalyan komedyenin 1970’lerde Türkiye’de salgın haline gelen “Yavru ile Kâtip” filmleri geçen hafta streaming platformlarla geri döndü. İtalya’daki adları “Franco” ile “Ciccio”ydu...
İkisi 1954 yılında tanışmış, 1960’lı yıllarda sinemaya birlikte başlamışlardı...
Birlikte 100’ün üzerinde film yaptılar.
*
Franco Franchi’nin Türkiye’deki adı “Yavru”ydu... Onu Erol Günaydın seslendiyordu.
Ciccio Ingrassia’nınki ise “Kâtip” diye çevrilmişti. Onu seslendiren de Altan Erbulak’tı...
Hacivat ile Karagöz, Lorel Hardi, Can Ciğer Kardeşler (Dean Martin ve Jerry Lewis’in Türkçeye çevrilen filmlerindeki adları Ali Can ile Veli Ciğer’di...) sonrası en meşhur ikili onlardı.
“002 İtalya’dan Sevgilerle”, “Bıdık ile Düdük Kadın Bombalar Arasında”, “Yavru ile Kâtip Hızlı Futbolcu”, “Yavru ile Kâtip Konuşan Katır” ve daha niceleri...
*
“Kâtip” adı yıllar sonra benim romanım ‘Bir Çocuğun Fevkalade Hikâyesi’nde de önemli bir yere sahip olacaktı.
Uzun boylusu Ciccio Ingrassia’yı daha sonraki yıllarda Fellini’nin “Amarcord” filminde ağaca çıkan ‘Teo Amca’ olarak seyretmiştik ve sinema hafızamıza o ağacın tepesinden “Kadın istiyorum” çığlıkları ile kazınmıştı.
Artık ne oynayanların, ne de seslendirenlerin hiçbiri hayatta değil. Ve filmleri 50 yıl sonra şimdi yine ekranlarda...
O zamanlarda yazlık sinemalardaydı...
Şimdi yazın evimizde...
Keşke onları Altan Erbulak ve Erol Günaydın’ın Türkçe dublajları ile de seyredebilseydik.
ERKEKLER İÇİN KADIN GİBİ GİYİNME ZAMANI MI GELDİ
- GQ dergisinin dijital yayınında geçen gün şöyle bir haber gördüm:
“Erkekler için Kendal Jenner gibi giyinme zamanı geldi...”
Bu haberin yanında ünlü manken Kendal Jenner’in son günlerde New York sokaklarında 3 ayrı kıyafetle çekilmiş fotoğrafları vardı. Üçü de klasik erkek giyimiydi ve gerçekten de Jenner’in üzerinde harika duruyordu.
Uzun uzun baktım...
Acaba podyumlarda erkek modasını da kadınların sunması nasıl bir şey olurdu... Bence hiç de fena fikir değil...
KADIN YAYIN YÖNETMENLERİNİ YAZARKEN BİRİNİ UNUTMUŞUM
GEÇEN gün Türkiye’nin ilk kadın genel yayın yönetmenlerini yazarken birinin adını unutmuşum.
Şebnem Bursalı...
Washington Post 143 yıldır yayınlanan bir gazete ve ilk kadın genel yayın yönetmeni bu yıl göreve başladı. Oysa İzmir’in Yeni Asır gazetesi 126 yıldır yayınlanıyor ve onun başına 113’üncü yılında bir kadın genel yayın yönetmeni geldi.
Üstelik orada 9 yıl kalmayı da başardı.
Tabii bir İzmirli olarak bunu hatırlamamak bana hiç yakışmadı...
GÜNÜN TARTIŞMASI
MÜSLÜMANLARIN SORUMLULUĞU DÖRDÜNCÜ SIRADAN MI BAŞLIYOR
ÖNCE Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran’a teşekkür ederek başlamalıyım.
Geçen gün yazdığım “Hangi ümmet bizden ileri adım bekliyor” başlıklı yazım hakkındaki eleştirilerini, çok seviyeli bir üslupla yazmış.
Böyle bir üslup olunca her şey daha rahat konuşuluyor.
Ben de onun yazısı hakkında düşündüklerimi aynı üslupla yazacağım.
*
Duran, sorumluluk sırasını şöyle anlatıyor:
“Bugün Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilerin “devlet terörü” ile öldürülmesinin sorumlularının sıralaması şu şekilde:
1- Hiçbir hukuk tanımayan İsrail devleti ve Başbakan Netanyahu.
2- Her zulmünde İsrail’e destek veren ABD.
3- Uluslararası düzenin kurumları ve bunların güçlü aktörleri: BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve AB.
4- Kudüs ve Mescid-i Aksa sebebiyle kurulduğunu unutan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve üyeleri; Arap rejimleri ve önde gelen bölge ülkeleri.
5- Zulüm yoğunlaştığında bile bir araya gelemeyen Filistinli yöneticiler.
6- Kudüs’ün hem Müslümanların hem Hıristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekânlarını barındırdığını görmezden gelen dünya kamuoyu.”
*
Görüyoruz ki, 73 yıldır süren Filistin meselesinde Müslümanların sorumluluğu ancak dördüncü sıradan sonra başlıyor.
Tamam da...
Birinci Dünya Savaşı’nın üzerinden 100 yıl geçti...
Müslüman ülkelerin neredeyse hepsi o tarihten beri kendi devletlerinde yaşıyor.
*
Yani 100 yıldır bu olayın sorumluluğunu hep Batı’nın üzerine yıktık.
İyi de Müslümanların hiç mi sorumluluğu yok...
Bir de “ümmetin” sorumluluğunu listenin başına koyup bu soruna öyle bakmayı denesek...
Hâlâ zamanı gelmedi mi...
HAFTANIN ŞARKISI 1
ZEKİ MÜREN’DEN BİR UZUN HAVA
GEÇEN cuma günü streaming platformlarına konan şarkılar arasında benim için en büyük sürpriz Zeki Müren’in bir taş plağıydı...
“Kime Kin Ettin” adlı şarkı basbayağı uzun havaydı.
Belki herkes biliyordur ama ben Zeki Müren’den ilk defa uzun hava dinledim.
Tabii ki bir İbrahim Tatlıses değil...
Ama Zeki Müren’den dinlemek farklı bir duygu...
HAFTANIN ŞARKISI 2
ELTON JOHN’DAN DÜET BİR CEHENNEM ŞARKISI
ELTON John bir süredir genç şarkıcılarla ilginç düetler yapıyor.
Bence en güzelini geçen cuma günü çıkardı.
Pet Shop Boys’un 1987 yılında çıkardığı harika “It’s a Sin” şarkısını Years & Years ile birlikte çok güzel yorumladı.
Cehennem temalı bu şarkı da benim için sürprizdi...
HAFTANIN ŞARKISI 3
HAFİF BOSSO LATİN SEVENLERE YENİ ŞARKI
ANDREAS Calamaro: ‘Flaca’
Tam deniz kenarı, sakin bir öğleden sonra şarkısı...
Sizinle kavga etmeyen, yormayan, dost bir şarkı...