Yaşayan bir numaralı Müslüman o olabilir mi

Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Yaşayan bir numaralı Müslüman o olabilir mi
Adı Muhammed. Soyadı Salah.
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
*
Her maçını hayranlıkla seyrediyorum...
Maça çıkarken hep dua ediyor...
Her golden sonra şükrediyor...
Yüzüne bakıyorum...
Hiçbir zaman öfke, nefret yok...
Hep o sakin ve huzurlu insan...
O da eşi de hep o sıcacık gülüş...
*
İnançlı bir Müslüman ama inancıyla ilgili hiçbir hareketinde abartı ve yapmacık yok...
İnancını gösteri haline sokmuyor.
Taliban’ın kız çocuklarına okul kapılarını kapattığı bir İslam dünyasında o, doğduğu köydeki kız çocukları okula gitsin diye kız enstitüsü kuruyor.
*
Spor yazılarını daha Hürriyet’teki çok genç yıllarından hep ilgiyle okuduğum Alp Ulagay, bu hafta Oksijen gazetesinde onunla ilgili çok güzel bir portre yazısı yayınladı.
Bilgileri oradan aldım.
Başlıktaki soruya cevap vermeden önce, ikinci bir yazıda bu bilgileri sizinle de paylaşmak istiyorum.
LIVERPOOL FORMASINDAKİ MO, İSLAM KARŞITI SÖYLEMİ NE KADAR AZALTTI
- 2019’da Stanford Üniversitesi’nden dört uzman, sosyal medyadaki nefret söylemi üzerine bir araştırma yapmış.
- Buna göre, Salah Liverpool’a transfer olduktan sonra takımın bulunduğu Merseyside bölgesinde nefret suçlarında yüzde 18.9 azalma olmuş.
- Liverpool takım taraftarlarının diğer takım taraftarlarına yönelik Twitter postlarında Müslüman karşıtı ifadeler yarı yarıya azalmış.
*
İlk yazının başlığında “Dünyadaki 1 numaralı Müslüman o mu?” diye sormuştum. İfadeyi abartılı bulabilirsiniz...
Ama şunu unutmayın...
Bugün dünyada çok kuvvetli bir İslamofobi rüzgârı var. İslam imajını ne yazık ki hâlâ fanatikler, El Kaideciler, Talibanlar, Boko Haramlar zehirliyor. Ve yine ne yazık ki İslam alemi onlara karşı etkili bir mücadele veremiyor...
Yani, Müslüman aleminin dünyayı etkileyecek iyi ve olumlu rol modellerine ihtiyacı var.
*
Bu rol modelleri artık çıkmaya başladı. Nobel ödülünü alan Aziz Sancar, COVID-19 aşısını bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin gibi insanlar son zamanlarda dünyada olumlu bir İslam imajı çizmeye başladılar.
Bütün bunlar gösteriyor ki, İslamofobiyi...
- Kavga edenler değil, barıştıranlar,
- Dini siyasete alet edenler değil, tam aksine, çıkaranlar,
- Nefrete dönüştürenler değil, nefretten kurtaranlar,
- İnancı gösteriye çevirenler değil, iç dünyamızın güzelliği haline getirebilenler önleyecek...
*
Ama bu insanlar yetmez...
Dünyanın her yerinde daha binlerce olumlu Müslüman rol modeline ihtiyacımız var...
COVID-19 YATAĞIMDA GELEN BİLİNMEYEN BİR NUMARA
Önceki gün yatakta müzik dinlerken telefonum çaldı.
Baktım, “bilinmeyen numara” yazıyor.
Açtım ve arayan kendini tanıttığında şaşırdım...
Birazdan kim olduğunu yazacağım ama önce 3 yıl önceye dönüp başka bir şeyi anlatacağım.
*
Üç yıl önce yılbaşına 48 saat kala ayağım kırıldı.
Evde yatıyordum, yine böyle bir numara...
“Ben Ersoy Dede, geçmiş olsun ziyaretinize gelmek istiyorum” dedi...
İktidar yanlısı medyada beni en çok eleştiren yazarlardan biri... Şaşırmadım desem yalan olur.
“Tabii ki” dedim ve bir saat sonra elinde küçücük bir hediye ile geldi. Bir saate yakın sohbet ettik...
*
Ersoy Dede ilgiyle okuduğum yazarlardan biriydi... Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezilerinden yazdığı renkli gözlemler çok hoşuma gidiyordu.
O kadar sevindim ki gelmesine... O günden sonra dost olduk...
Sık sık sohbet ediyoruz...
Ne o beni eleştirmekten vazgeçti ne de ben onun yazdığı her şeye katılmamaktan.
*
Aramızdaki duvar kalkınca, onun bir yanını keşfettim.
Türk pop müziği ve popüler kültür konusundaki bilgisini...
Bu da aramızdaki sohbeti daha da renklendirdi ve zenginleştirdi. Şimdi geleyim COVID-19 yatağında beni arayan meslektaşıma...
ARAYAN KİŞİ ‘MERHABA, BEN MUSTAFA’ DEYİNCE
- O gün Ersoy Dede’ye şunu anlattım.
Akit Gazetesi’nin rahmetli yazarı Hasan Karakaya ile de aramızda böyle bir yakınlık vardı.
28 Şubat döneminde gözaltına alınıp bırakıldığında, arayıp geçmiş olsun demiştim.
Annesini kaybettiğinde ilk arayanlardan biriydim. O da böyle günlerimde beni aradı. Birbirimizin gıyabında hep iyi bahsettik.
Ama ne o benim hiç katılmadığım yazılarını yazmaktan vazgeçti, ne de ben onun hakkındaki eleştirilerimden.
Öldüğünde çok üzüldüm...
Önceki gün işte yine böyle bir sürpriz telefon geldi.
Arayan Akit yazarı Mustafa Albayrak’dı.
O da beni en çok eleştiren köşe yazarlarından biriydi.
“Geçmiş olsun Ertuğrul Bey” dedi. Sohbet ettik. Sağ olsun bir de tweet atmış.
“Fikirlerimiz çok farklıdır ama biz onu fikir düzeyinde yenmek isteriz” demiş.
COVID-19 geçsin, buluşup sohbet edeceğiz inşallah.
Bir kere daha anladım ki, insani dokunuşlar çok önemli.
KARŞI MAHALLEDEN BİR MARVEL FAN’I BULUNCA YELKENLER İNİYOR
İnsanları tanıdıkça onların renkli taraflarını da keşfediyorum.
Mesela Rasim Ozan Kütahyalı...
O da aradı. Son zamanlarda konuşuyoruz. Genç yaşına rağmen onun yakın dönem Türk siyaset ve edebiyat tarihi, popüler kültür tarihi konusundaki bilgisine şaşırıyorum.
*
Nagehan Alçı aradı.
Bana göre son dönemin en başarılı gazetecilerinden biri...
Siyasi yelpazenin her kanadından insan ona konuşuyor.
*
Nihal Bengisu Karaca aradı. Diyarbakır’da sergi açılışında sohbet etmiştik. Geçmiş olsun dedi...
Onunla epeydir sohbetimiz var.
Bu sayede onun da caz ve pop müziği ile Marvel çizgi roman ve filmleri konusundaki bilgisini keşfettim.
ARTIK ‘KARŞI MAHALLE’ LAFINI KULLANMAYACAĞIM
Peki bu insanlarla aramızda bu sohbet var da ne oluyor?
Görüşlerimiz değişti mi...
Hayır, hâlâ farklı noktalardayız...
Bu farklılıklar düşmanlığa, nefrete, kine, iftiraya dönüşmedikçe ne önemi var ki...
*
Bir zamanlar “karşı mahalle” kavramını kullanıyordum.
Bunu düşmanca değil, fikri kimliğimizi belirlemek için kullanıyordum. Artık kullanmamaya karar verdim.
Bahçe duvarlarım hâlâ yerinde duruyor...
Ama yüksekliğini diz boyuma indirdim.
Komşuları görüyorum...
Ayrıca bahçemin kapısı hep açık...
*
Gelelim son psikolojik meseleye... Yazdıklarıma bakıp, “sahte bir Mevlânâcılık” falan diye dalga geçebilirsiniz... Hayır arkadaşlar, Mevlânâcı değil, harbi ‘Rock’n Roll’cuyum...
Sadece, artık “Street Fighting Man” değilim...
Yani sokak dövüşçülüğünü bıraktım...
YAKIN POP TARİHİ
YUSUF ATILGAN’IN KAYINBİRADERİ VE MEHMET EYMÜR’ÜN KIZ KARDEŞİ
Dün, Durul Gence’yi kaybetmemizle ilgili yazımda Ankara’da TED Koleji’nde kurulan ilk pop müzik grubu olan Sweaters’tan söz etmiştim.
Münir Tireli’nin web sitesinde grupla ilgili çok güzel bir çalışmayı bulup okudum.
Son 70 yıllık popüler müzik tarihimiz ve Ankara kültür tarihi açısından çok ilginç bir çalışma.
Meğer o grubun etrafında kimler varmış...
*
Ankara Koleji olarak bilinen TED Koleji’nde kurulan grubun ilk dört elemanı şunlar:
Burak Gürsel, Murat Sungar, Alp Arıkoğlu ve Kemal İnan...
Dördü de ileriki yıllarda büyükelçi ve işinsanı olarak Türkiye’ye çok hizmet etti.
Kemal İnan elektronik alanında çok parlak bir öğretim üyesi oldu. Hâlâ Sabancı Üniversitesi’nin dev kadrosunda.
*
Durul Gence ise o yıllarda Deniz Harp Okulu öğrencisi.
Gruba sonradan o da katılıyor.
Durul Gence’nin kız kardeşi Serpil Gence ise sonraki yıllarda “Anayurt Oteli”ni yazan Yusuf Atılgan’ın eşi olacaktır.
Grubun solistleri arasında ise tanınmış kadınlar var.
Mesela Lale Akat.
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Bu arada Türkiye’nin tanıdığı en ünlü MİT’çilerinden biri olan Mehmet Eymür’ün kız kardeşi İnci Eymür de onlar arasındaymış.
REPERTUVARDAKİ İLK 2 ŞARKI
- Türkiye’nin ilk pop müzik grubu “Sweaters”ın o yıllardaki repertuvarına baktım. Neil Sedaka’nın “Oh Carol” ve The Drifters’ın “Save the Last Dance For Me” şarkısı çok gözdeymiş.
“Oh Carol” o yıllarda benim en gözde şarkılarımdan biriydi.
Tabii o yıllarda onu söyleyenin İstanbul’dan göç etmiş Yahudi bir ailenin çocuğu olduğunu bilmiyorduk.
Demek ki, biz “laikçiler”in ve “ulusalcılar”ın çocukları aynı yıllarda aynı müziklere takılmışız.