Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Yaralı askere alınacak bir hediye kime sorulur
"Ertuğrul Özkök" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ertuğrul Özkök" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yaralı askere alınacak bir hediye kime sorulur

6 Mayıs 2020

30 Temmuz 1921...

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılalı bir yıl olmuş.

O günün Meclis tutanağından bir sayfa:

*

Reis (Mustafa Kemal Paşa): “Seçime başlamazdan önce müsaade ederseniz bir şey arz edeceğim: Birincisi, yüksek heyetinizin bir miktar parası vardır.

Riyaset Divanı’nda saklıdır. Eğer tensip buyurursanız, Riyaset Divanı bu para ile alınacak bir hediyeyi burada yaralılara vermeyi düşünüyor efendim.

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.”

Yaralı askere alınacak bir hediye kime sorulur

İnkılap Kitabevi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle çok güzel bir iş yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 ile 1938 yılları arasında yaptığı Meclis konuşmalarını kitap olarak yayınladı.

Bence “Nutuk” kadar güzel bir kitap.

*

İki şey dikkatimi çekti...

BİR: Yaralı askere alınacak hediye bile TBMM’ye sunuluyor ve oylanıyor.

İKİ: Atatürk Meclis’e hep “Efendim” diye hitap ediyor.

*

Milletin iradesinin temsil edildiği yerde o makamın asıl sahibi “millete” çok güzel bir hitap şekli değil mi...

Yaralı askere alınacak bir hediye kime sorulur

TARİHTE GÖRDÜĞÜM EN İLGİNÇ AT ARABASI KİMİN

ŞEHRİN ortasında atlı bir araba...

Dört zebra çekiyor.

Önce şehre gelen sirkin reklam arabası sandım...

Değilmiş... 1900’lerin başında dönemin en zengin bankerlerinden biri Lord Albert Rothschild’in her gün kullandığı arabaymış.

Kendisi aynı zamanda amatör bir zoologmuş.

Bir başka önemli özelliği daha var.

Bugünkü İsrail devletinin kurulmasında önemli rol oynayan insanlardan biri.

İsrail devletinin temeli 2 Kasım 1917 günü “Balfour Deklarasyonu” denilen bir mektupla atılıyor.

Dışişleri bakanı Arthur James Balfour İngiliz hükümeti adına yazdığı bu mektubu işte bu zebralı arabası olan Lord Rotschild’e gönderiyor.

GÜNÜN 65 PLUS ÜRÜNÜ: ‘ÇİPLİ DEDE TASMASI’

Önce  “good news” geldi...

Yaşasssııın diye fırladım yerimden.

*

Sonra ilk “bad news”...

Sadece 4 saat çıkma izni...

Biraz bozuldum ama tepkim yine ölçülü...

Yine de iyidir.

*

Asıl “bad news” arkasından geldi...

Araba yasak...

İşte bu felaket...

Ben ki...

30 yıldır Engin olmadan, onun kullandığı araba olmadan, sitenin kapısı dışına çıkamayan adam...

*

Tansu anında durumdan vazifeyi çıkardı:

“Mümkün değil seni site dışına salmam... Kaybolursun...”

Ama Allah’tan pratik kadın, anında çaresini buldu:

“Sana çipli bir dede tasması alacağım... Böylece fazla uzaklaşmadan, parkta gezdiririm seni...”

Yaralı askere alınacak bir hediye kime sorulur

20 YIL OLDU

‘GLADYATÖR’Ü ÇEKMEDEN NİYE ‘DOLCE VİTA’ SEYRETMİŞ

Dün, yani 5 Mayıs, sinema tarihinin en büyük filmlerinden biri olan “Gladyatör”ün gösterime girişinin 20’nci yıldönümüydü.

Filmin yönetmeni, senaristi, oyuncuları Russell Crowe ve Joachim Phoenix o günlere ait hatıralarını anlatıyorlar.

*

Ridley Scott ve filmin senaristi işe başlamadan önce birlikte şu 4 filmi seyretmişler:

Lewis Milestone: “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” (1930)

Fellini: “Dolce Vita” (1966)

Bertolucci: “Konformist” (1970)

Roma dönemine ait seyrettiği tek film ise Fellini’nin “Satyricon”u... (1969)

*

Niye “Spartacus” ve “Kleopatra” gibi Roma dönemine ait çok önemli filmler değil de bunlar?

Ridley Scott 20 yıl sonra bunun cevabını da vermiş:

“Çünkü kokuşmuş, yozlaşmış Roma burjuvazisinin nasıl bir şey olduğunu görmek istiyordum...”

SELDA BAĞCAN’DAN SONRA GÜZEL BİR MAĞUSA LİMANI

Bu hafta streaming platformlara konulan iki yeni türkü uyarlaması çok hoşuma gitti.

Sezgin Alkan, Eda Baba: “Mağusa Limanı”. Sadece bir piyano eşliğinde, çok basit, sade bir yorum.

Bu türküyü en çok Selda Bağcan’dan severim. Ve dinlemeye doyamam.

Tabii Volkan Konak’ı da unutmam...

Türkü çok güzel ve bu modern yorumunu da çok sevdim.

Hoşuma giden ikinci türkü ise şu:

Zeynep Bakşi Karatağ: “Mecnunum Leylamı Gördüm”.

Yaralı askere alınacak bir hediye kime sorulur

İVEDİK’İN ÇADIRI ŞAHAN’IN YÜREĞİ

INSTAGRAM’da Şahan Gökbakar’ın iyi takipçilerinden biriyim.

Çünkü öyle harika bir insan profili var ki o paylaşımlarda...

Mesela geçenlerde vicdansız bir herifin betona fırlattığı o küçücük köpek yavrusu ile ilgili öyle güzel bir paylaşım yaptı ki...

İvedik ne kadar hödük bir karakterse...

Şahan o kadar ince bir yüreğe sahip.

İvedik ne kadar sallapati bir karakterse...

Şahan o kadar derli toplu...

İvedik ne kadar sokak adamıysa...

Şahan o kadar ev insanı...

EBRULİ’DE ŞU CÜMLEYİ HER DUYDUĞUMDA

TÜRK protest müziğinin en güzel şarkılarından biri Ezginin Günlüğü’nün “Ebruli” şarkısıdır. Şarkıda bir cümle var ki, 1996’da çıktığında bitmiştim o cümleye... Gripin geçen hafta “Ebruli”nin rock bir versiyonunu çıkardı. Çok sevdim.

Ve o cümle yine geldi ta şurama oturdu:

“Adamım bu küçük işlere ben bakarım...”

Ölüyorum işte bu cümleye...

KORONA GÜNLERİ İÇİN EBRULİ SÖZLER

EBRULİ şarkısından dizeler:

“Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım

Adamım bu küçük işlere ben bakarım, yanarım.”

*

“Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim

Gemilerde her gece ben çok uzaklardan dönerim

Çağırırlar küçük adımı, karafakiden ben akarım

Adamım bu küçük işlere ben bakarım, yanarım”

*

“Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya

Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya”

*

“Kalbim sevda kuyusu, her gün yoldan çıkarım

Adamım bu küçük işlere ben bakarım, yanarım”.

*

Beste: Nadir Göktürk

Söz: Hüsnü Arkan

X
Ertuğrul ÖZKÖK Ertuğrul ÖZKÖKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
65 yaş üstüRauf TAMER65 yaş üstü06.05.2020
Basketbolun iyi kileriÜnal ÖzüakBasketbolun 'iyi ki'leri06.05.2020
Şok şok TEDx magazini: Gülben ve Şokopop aynı sahnedeOnur BAŞTÜRKŞok şok TEDx magazini: Gülben ve Şokopop aynı sahnede06.05.2020
Aşk mı yoksa evlilik miGüzin AblaAşk mı yoksa evlilik mi?06.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.