Yanan Vaniköy Camisi'nin minberindeki hayalet

Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Yanan Vaniköy Camisi'nin minberindeki hayalet
Yanan Vaniköy Camisi’nin yeni yöneticisi Uğur Vanioğlu camiyi teslim alırken bir sayfalık ayrıntılı bir devir teslim belgesini imzaladı.
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Yevmiye defteri.
Büyük defteri.
Envanter defteri.
Bağış makbuz kayıt defteri.
Gelen evrak, giden evrak defteri.
Tahsilat makbuzu.
Gider makbuzu.
Son yöneticisi öldükten sonra vakıf Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilirken bunlar var mıydı merak ediyorum.
Çünkü kulağıma gelen bir bilgiye göre devredilenler arasında bu belgeler yokmuş.
Yanlış anlamıyorsam “hayalet bir vakıfmış” bu...
*
Ancak tutanakta asıl merak ettiğim hane bir başkasıydı...
Bu tür tutanaklarda genellikle “sigorta poliçeleri” diye bir bölüm olur.
Bana gelen bilgiye göre devir teslim tutanağında bu hanenin karşısında “Yoktur” yazıyormuş.
*
İşte bunu çok merak ettim.
Bu yoktur kelimesi ne anlama geliyor?
Caminin sigortası mı yok?
Yoksa sigorta poliçeleri mi kayıp...
*
Kulağıma gelen bir başka bilgi daha var.
Galiba tutanakta bir “Vakıfbank hisse senet hesap numarası” da varmış.
Bu nedir, hesapta ne vardır insan onu da merak ediyor.
*
Bir başka ilginç istihbarat da şu: 2020 emlak vergileri yatırılmış.
Son vakıf yöneticisi 2018’de öldüğüne göre bunu kim yatırmış?
Eminim yangını araştıran savcılık da tutanaktaki bu bilgileri almak isteyecektir.
*
Tabii buradan şu soruya geleceğim.
Türkiye’de camilerin, yangına, depreme, hırsızlığa, su baskınına karşı sigortaları var mı?
Camiler kim tarafından yaptırılırsa yaptırılsın, yönetim ve imam atama yetkisi Diyanet’e geçtiğine göre acaba sigorta işini Diyanet mi yaptırıyor?
Diyanet’in bütçesi buna fazlasıyla müsait.
*
Önceki gün öğrendik ki Vaniköy’de yanan bu tarihi caminin onarımını işinsanı Cemal Kalyoncu üstlenmiş.
Bu iyi haber.
Çünkü parası olmayan 30 yaşında bir insan olan yeni yöneticinin bu yükü kaldırması mümkün değildi.
Yine öğrendiğime göre Kalyoncu, caminin bakım ve güvenlik konularını da üstüne alıyormuş.
*
Caminin geçmişi işte böyle hayaletlerle dolu bir muamma... Ama kendi de o civarda yaşayan biri olarak caminin geleceğinin garantide olduğunu şimdiden söyleyebilirim.
BEKLEDİĞİM gibi “Bir Başkadır” dizisi sınırlarını aşıp bir başka tartışmayı başlattı...
Ve gözler anında, herkese “yukarıdan baktığı” söylenen psikiyatr “Peri”ye çevrildi...
Sadece gözler değil, işaretparmakları da “Sizi gidi sizi Perigiller” tavrıyla sallanmaya başlandı.
Anlaşılan dizinin “günah keçisi” bir “Beyaz Türk” olarak o...
*
Nitekim o karakteri oynayan Defne Kayalar da T24’e verdiği mülakatta parmağını “Peri”ye sallayıp şunu söylüyor:
“Peri’nin ‘Ben bilirim. Onlar güçlü ama ülke bizim’ gibi bir kibri ile yüzleşmemiz lazım...” Doğru Türkiye’nin her tür kibirle yüzleşmesi lazım...
Tamam da Türkiye’de kibriyle yüzleşmesi gereken tek profil Peri mi...
*
Türkiye son 20 yılda muhafazakâr orta kesimi yükselen, yeni zenginleri daha çok muhafazakâr kesimden çıkan bir ülke haline geldi...
Ve bugün yüzleşilmesi gereken “ülke bizim kibri” o kesimde de fazlasıyla var...
*
O nedenle ülkemizdeki sevgisizliği ve kutuplaşmayı ortadan kaldırmak istiyorsak, bu yüzleşmeyi sadece bu klişeler üzerinden değil, daha geniş bir çerçevede; daha eldivensiz, daha cesur yapmalıyız...
Suçu “Beyaz Türk kibri” gibi bir klişe üzerine yıkıp sonra yüzleşme yaptık olmaz...
*
Bakın böyle bir filmin sonunu da bir İzmirli Beyaz Türk olan Ferdi Özbeğen müziğinin birleştirici masumiyeti ile bağlıyoruz.
ŞİMDİ SIRA TÜRKİYE’NİN ‘UNORTHODOX’ FİLMİNDE
GEÇEN yılın en önemli filmlerinden biri “Unorthodox” dizisiydi...
New York’taki Yahudi cemaatinin en bağnaz dindar kesimiyle yüzleşmesiydi bu film...
O filmdeki genç kadın karakterinin “Bir Başkadır”daki Meryem’den farkı yoktu...
Hahamların ve bağnaz bir cemaatin fanatizmi altında ezilen, yok olan bir genç kadının dramıydı oradaki...
Ve yüzleşilen kibir de Hasidizm geleneğin Haham kibriydi...
Yüzleşme konusunda samimiysek... Şimdi sıra bir Unorthodox mini dizisinde...
YILIN ERKEĞİ 14 ARKADAŞINA 14 TUMİ ÇANTADA NE VERDİ
GQ dergisinin önceki gece çıkan Aralık/Ocak 2021 sayısının kapak konusu George Clooney...
Dergi onu “Yılın erkeği” seçmiş.
Ve bugüne kadar okuduğum en ilginç Clooney mülakatını yayınlamış.
O mülakatta son yıllarda en merak edilen konulardan birini açıklıyor.
Clooney evlenmeden bir yıl önce hayattaki en iyi 14 arkadaşını topluyor. Önlerine bir harita koyuyor.
Hepsi en çok gitmek istedikleri yerleri söylüyor, bunun kaça mal olacağını konuşuyorlar. Sohbet bitince Clooney haritayı topluyor ve 14 adet Tumi çantayı önlerine koyuyor.
Her birinin üzerinde arkadaşlarının birinin ismi var.
Arkadaşlar çantaları açınca her birinin içinde birer milyon dolar para olduğunu görüyor. Çantaları üzerinde “Florist” (çiçekçi) yazan bir minibüs ile getirmiştir.
*
Bu konu epeydir konuşuluyordu.
Clooney bunu ilk defa açıklıyor ve şöyle diyor:
“Bu insanlar hayatım boyunca en iyi arkadaşımdı. En zor anlarımda, en mutlu anlarımda hep yanımdaydılar. Yarın bana bir otobüs çarpsa anında yanımda olacaklar. Öyleyse bana bir otobüsün çarpmasını neden bekleyeyim...”
55 YAŞINDA BİR İNSANIN ÖNÜNDE KAÇ YAZ VARDIR
CLOONEY boynunda bir minerva ile geziyor. Çünkü bir boyun ameliyatı geçirmiş. Geçmişte biri sette öteki motosiklette iki kaza geçirmiş.
O nedenle hayata ilişkin bakışı köklü biçimde değişmiş.
Bugün 59 yaşında...
“Artık kendimi ispat etme mecburiyetinde hissetmiyorum kendimi” diyor...
55 yaşındayken en yakın arkadaşıyla sohbet ederken, “Yazları da çalışmak, bir şeyler yapmak istiyorum” deyince arkadaşı şu cevabı vermiş: “Bugün 55 yaşındasın. Bir düşün önünde kaç yaz var? Diyelim 25 yaz. Değer mi harcamaya? Keyfini çıkar önündeki yaşların...”
*
Okurken irkildim...
Demek ki hayatı 80 yıl olarak planlamış...
Kendimi düşündüm...
Köpek yaşı olarak bakarsam, önümde sadece 1 köpek yılı var...
İnsan yaşı olarak 80 dersem...
*
Soruyu sordum, ama cevabını vermedim.
Osman Hoca aklıma geldi...
Yaşasın yeni orta yaş dedim kapattım konuyu...
BEYİN OMURİLİK SIVISI BURUNDAN GELİR Mİ
GEORGE Clooney mülakatta geçirdiği ilk kaza ile ilgili çok çarpıcı bir ayrıntı veriyor.
Kafasını çarpınca omurilik sıvısı burnundan akmaya başlamış.
Prof. Azmi Hamzaoğlu’na sordum.
Çok sık rastlanan bir durummuş.
Burnun üst tarafı beyin tabanına yapışıkmış.
Beyin tabanında kırık olursa omurilik sıvısı burna akarmış.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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