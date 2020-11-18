Yanan Vaniköy Camisi ne zaman kime devredildi

Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Yanan Vaniköy Camisi ne zaman kime devredildi
Dünkü yazımda Vaniköy’de yanan cami ile ilgili bir gözlemimi aktarmış ve bir eleştiride bulunmuştum.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da “Mülhak Yeni Cami Vaizi Şeyh Vani Mehmet bin Bestam Vakfı” adı altında kurulmuş bir vakıf tarafından yaptırılmış.
Vakfın son yöneticisi Yılmaz Tekin Vanioğlu 2018 yılında ölmüş.
Aileden hiç kimse vakfın yönetimini talep etmeyince vakıf ve cami Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmiş.
Ancak bir süre sonra aynı aileden 30 yaşındaki Uğur Vanioğlu adlı bir kişi Bursa’da mahkemeye başvurup yönetimin kendisine devredilmesini istemiş.
Mahkeme 25 Şubat günü vakfın yönetiminin bu kişiye devredilmesi kararı almış.
Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü de 26 Ekim 2020 günü Uğur Vanioğlu’nu vakıf yöneticisi olarak tayin etmiş.
*
Cami geçen pazar yandıktan sonra çeşitli yerlerde 10 Kasım günü bu kişiye devredildiği yazıldı.
Ben de bu teslim işinin niye 10 Kasım günü yapıldığını sormuştum.
O konu da ilginç...
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2 Kasım günü Uğur Vanioğlu’na bir yazı yazarak gelip vakfı teslim almasını bildirmiş.
Ancak Vanioğlu, 10 Kasım günü gelerek devir teslim işlemini yapmış.
Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü teslim için bir tarih belirlememiş, ancak yeni yönetici devralmaya 10 Kasım günü gelmiş.
*
Peki kim bu camiyi devralan kişi?
Antalya’da yaşıyor.
Vakfın giderlerini karşılayacak bir gelire sahip olmadığı belirtiliyor.
*
Gelelim bir başka soruya...
Bu vakfın arkasında bir cemaat, bir tarikat var mı?
Odatv’de Soner Yalçın’ın yazdığına göre vakfın ilk kurucusu, Osmanlı döneminde “Kadızade Gettosu” denilen bir çevreye yakınmış.
Ezanın makamla okunmasına, salavat getirilmesine, camilerde birden fazla minare olmasına ve zikre karşı bir görüşü savunuyorlarmış.
Yani Hazreti Muhammed’den sonra dine getirilen yeni uygulamalara karşılarmış.
*
Ya bugün yönetimi devralan Uğur Vanioğlu’nun arkasında böyle bir cemaat var mı?
Ahmet Misbah Demircan “Hayır yok” diyor...
Parası yok, cemaati yok, öyleyse yanan camiyi kim yeniden inşa edecek?
O konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş ve yardımsever bir işinsanı bulunmuş.
Evet geçen pazar yanan caminin arkasında böyle bir hikâye var.
ALSANCAK BELLE EPOQUE’UN EFSANE PRENSİNİ KAYBETTİK
İzmirli bir genç olarak, Hürriyet’ten önce onu tanıdım...
Nedim Demirağ’ı...
Nasıl ki Paris Saint Germain’in bir “Belle Epoque”u yani hayat dolu güzel bir dönemi varsa, İzmir Alsancak’ın da vardı...
60’lı yılların sonu ve 70’ler...
Enis Berki İzmir’in ilk açık Corvette arabasında...
Yanında ‘Issız Adam’ın “Anlamazdın” şarkısını hepimizin hayatına sokan Ayla Dikmen...
Metin Oktay taçsız kral olarak sahalarda...
İzmir Fuarı’nın altın yılları...
Zeki Müren orada... Ajda Pekkan orada... Zeki-Metin ortalığı kırıyor...
Ve bir de Plaza Pastanesi...
Nedim Demirağ yani...
Onun kurucuları...
İzmir’in modernite ve sosyete nabzı orada atıyor...
Biraz ileride İzmir’in ilk Jukebox’u... İlk “Love me Do” orada dinleniyor.
Demirağ sonra Hürriyet’in Ege temsilcisi oluyor... Hürriyet bir imparatorluk...
Sahibi Erol Simavi imparator...
Ya Nedim Demirağ...
O bağımsız devletin prensi... Hürriyet Ege’nin veliaht prensi...
Yıllar geçiyor...
80’lerin sonu...
Ben Ankara temsilcisiyim...
O İzmir’de oturuyor, ama büroya klima cihazı mı lazım...
İmparatorluğun merkezi İstanbul’a değil Ege’nin prensi Nedim Demirağ’a söylüyoruz...
O her daim Erol Simavi’nin yanında...
Bütün Hürriyetçilerin yardım meleği... Klima iki gün sonra büroya takılmış, hepimiz mutluyuz...
İzmir’e gittik mi, onun prensliğinin sınırlarındayız...
Kalamarın en iyisi, buzlu bademin en buzlusu, şarabın en kralı bizim masada...
Sadece Hürriyet’in değil, Yeni Asır ve bütün öteki gazetelerin akşam baskıları önce bize geliyor...
*
Kral adamdı Nedim...
Sakin değil, en sakin güçtü o... Bonkördü... İyi insandı...
İşte böyle bir insanı kaybetti İzmir... İzmir’in altın çağının, altın kalpli prensini...
*
Erol Simavi de Nedim Demirağ da İzmir’e Belle Epoque damgasını vuran insanlardandı...
Nur içinde yatsınlar...
‘BİR BAŞKADIR’ DA O APARTMANDAN ÇIKMIŞ
Bursa’nın Çekirge mevkisinde bir apartman var.
Adı Petek Apartmanı...
Geçmişte bu apartmanda yaşayanları yazmıştım...
Moda ve tasarımda Türkiye’nin uluslararası alanda en tanınmış markalarından Dice Kayek’i yaratan Ayşe ve Ece Ege o apartmanda büyüdü...
Bir başka uluslararası modacımız Atıl Kutoğlu da o apartmandan çıktı...
Keza “Gilan” mücevher markasını yaratan Geylan kardeşler.
Uludağ Gazoz’u müthiş bir vizyonla, dev gazozlu içecek markaları arasına sokan Levent ve Ömer Kızıl kardeşler de o apartmanda büyüdü...
Türkiye’nin en büyük reklam şirketlerinden Güzel Sanatlar, Saatchi&Saatchi’nin ortaklarından Yiğit Şardan...
Beymen erkek koleksiyonunun yöneticisi Murat Süter...
*
Şimdi öğreniyorum ki...
Son günlerin en çok konuşulan dizisi “Bir Başkadır”ın senaryosunu yazan ve filmi yöneten Berkun Oya da o apartmanın çocuğuymuş...
*
Ne apartmanmış yahu...
Ayaşlı ile Kiracıları romanını bile yaya bırakacak bir dizi senaryosu çıkar bu binadan...
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