WhatsApp grupları çorabı delik kareyi niye çok sevdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
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“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
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Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
WhatsApp grupları çorabı delik kareyi niye çok sevdi
Bu fotoğraf bize bir WhatsApp grubundan geldi.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Bunun üzerine fotoğrafı çekti.
Ancak bir süre sonra fotoğrafta olduğu iddia edilen Uğur Şahin imzalı bir yazı dolaşmaya başladı.
Bu fotoğrafın kendilerine ait olduğunu yazıyordu.
Ama bu yazının otantik olup olmadığını da öğrenemedik.
Yani bu yazıyı yazmaya oturduğumda fotoğrafın Şahin Ailesi’ne ait olup olmadığını kesinleştirememiştim.
*
Olsun...
Yine de çok sevdik bu çorabı delik insanların başarısını...
Bir de şu vardı.
Dünyanın yaşadığı bu felakete çareyi bir Türk çiftin bulmasının verdiği gurur.
Ama şu sorunun cevabı açıkta kaldı...
Niye bu fotoğrafın gerçek olduğuna inanmaya bu kadar hazırdık?
Söyleyeyim.
Çünkü hepimizin içinde bir yerde gizlice oturan bir “Garibanist” var...
Aynı zamanda lüks bir araba yoksul bir insana çarptığında otomatik olarak zengini suçlayan bir garibanist o...
Bir başarı varsa, onun arkasında çorapları delik bir Anadolu çocuğu görmeyi tercih eden bir karakter...
*
O yüzden en entelektüelimiz bile senaryo yazarken ağırlığı “Kibirli Peri’den” değil gariban “Meryem’den” yana koyuyor.
Ama unutmayalım ki dünya tarihinde varlıklı ailelerin çocuklarının yazdığı destanlar, buluşlar ilerlemeler de var.
Akranları baba parası yerken, kendileri laboratuvarlarda dirsek çürüten zengin çocukları...
*
Delik çoraplı fotoğraflardaki sıcak insan hikayelerini ben de çok seviyorum.
Ama sosyoloji doktorası yapmış, kitle ruhu üzerine kitap yazmış, Ortega Y Gasset’nin “Kitlelerin İsyanı” eserini başucu kitabı yapmış biri olarak şunu da görüyorum.
Bu duygu siyasetçilerin elinde dejenere olursa, dünyanın başına fena halde bela olan “Popülizmin” kaynağı haline dönüşüyor.
Bu duygu, “Garibanizm” denilen bir ideolojiye dönüştürüldüğü zaman siyaseti de yozlaştırıyor.
Popülist liderler bu güzel duyguyu alıyor, toplumun bir başka kesimine karşı insafsız bir ötekileştirme ve düşmanlaştırma aracı haline getiriyor.
*
Ben hep şuna inandım...
İşçi çocukları da şerefli bir hayatı ve ölümü hak eder...
Burjuva çocukları da...
O yüzden çorabı delik fukara çocukların başarı hikayeleri beni çok sevindirir...
Ama varlıklı mahallelerin çocuklarının başarı hikayeleri de aynı ölçüde sevindirir.
*
Hayatım boyunca içimdeki o garibanistin kölesi olmamak için mücadele ettim.
O nedenle 1973 yılında Paris’te Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet bursuyla solcu bir öğrenci olarak okurken şu kararı aldım:
“İzmir’de bir matbaa işçisinin çocuğu olarak doğdum, ailemle gurur duyuyorum. Bir burjuva olarak ölmek istiyorum. Bunu başarabilirsem kendimle de gurur duyacağım.”
YAKIN TARİH MAGAZİNİ
DEMİREL’İN GİZLİ ‘FERDA’SI KİMDİ
OSMAN Müftüoğlu, 1990’lı yılların başında rahmetli Süleyman Demirel’in doktorluğunu yaptığı yıllarda bir sabah kahvaltıda onun sağlık konularını konuşurlarken Demirel lafını kesip şunu söylemiş:
“Doktor sen beni bırak da Ferda’ya iyi bak...”
Tabii içimdeki seviyeli magazinci merak etti...
Kim bu Ferda?
O yıllarda bizim neslimizde Ferda denilince hepimizin aklına iki kadın gelirdi:
Yeşilçam’ın iki şahane kadını Sevda ve Ferda kardeşler.
Selim İleri yıllarca Ferda Ferdağ’a olan hayranlığını yazdı.
*
“Acaba Demirel’in özel olarak ilgilendiği kadın Ferda Ferdağ mıydı” diye düşündüm.
Onu 1996’da kaybettik.
Açıp Müftüoğlu’na sordum.
Meğer o da merak edip Demirel’e sormuş.
Meğer “Ferda” gelecek demekmiş.
Demirel de “Geleceğe iyi bak” demek istiyormuş.
*
Pek ikna olmadım.
Acaba “Gizli bir hayranlığın Demirel zekâsıyla ifadesi mi” diye düşünmedim değil.
Hele hele Ferda Ferdağ’ın şu fotoğrafına bakınca insan bu şüpheye kapılmıyor değil hani.
ABDÜLHAMİD’DEN SONRA ENVER PAŞA MI GELİYOR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan geçen gün partisinin grup toplantısında Azerbaycan konusunu anlatırken bu zafer dolayısıyla geçmişteki bazı isimleri de hayırla andı.
Şu isimleri verdi:
“Mehmet Emin Resulzade, Nuri Paşa, Zeynel Abidin Tagiyev, Hüseyin Cavid, Ahmet Cavad ve Umummilli Haydar Aliyev...”
Ancak bu isimlere birini daha ekledi ki çok dikkatimi çekti.
Enver Paşa...
Yani İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en önemli 3 isminden biri...
*
İttihat ve Terakki uzun yıllar muhafazakârların hedefindeydi.
Sultan İkinci Abdülhamid’i tahttan indiren, İkinci Meşruiyet’i kuran, Babıâli baskınını yapan cemiyet.
Demek ki Türk muhafazakârları İttihat ve Terakki ile barışıyor.
Yakında TRT’de bir “Payitaht Enver Paşa” dizisi görürsek şaşırmayalım.
*
Bu durumda Cumhuriyet gazetesi de bir töhmetten kurtuluyor.
Gazete yıllarca Babıâli’de İttihat ve Terakki’nin merkezi olarak kullanılan binadan çıktığı için çok eleştiriliyordu.
AMERİKAN BASKETBOLU BİR FASHİON PODYUMU OLUYOR
SON günlerde Amerikan basket ligi NBA’yle ilgili en çok okuduğum şey “modaya etkileri” oldu... Mesela Brooklyn Nets takımı gelecek yıl bambaşka bir forma anlayışıyla sahalara dönecekmiş.
Kulübün küçük hissedarı Jay-Z de yeni formanın oluşumuna yardımcı oluyormuş.
Anladığım kadarı ile forma anlayışında 90’lara dönüş anlamında “vintage” bir tarz yaratıyorlarmış. Bazı yorumculara göre önümüzdeki sezonun en “stil ikonu” takımı Brooklyn Nets olacakmış.
Buna karşılık saha dışı moda konusunda en “stylish” takımın Oklahoma City Thunder olacağı belirtiliyor.
Özellikle Gilgeous Alexander ve Oubre gibi oyuncuların giyim tarzlarının NBA’de saha dışının en iddialı stili yaratacağı şimdiden yazılıyor.
Bütün dünyada sporcular artık moda taşıyıcısı ve “influencer”ı olarak ön plana çıkıyor.
GÜNÜN PODCAST’İ
‘KUSURSUZ DİKSİYON’U BOŞ YAPARAK ÖLDÜRMEK
YEĞENİM tavsiye etti ve ben de “Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok” başlıklı podcast’i izlemeyle başladım.
Müthiş bir podcast... Özellikle “Mirgün Cabas’ın Hayaleti” başlıklı bölümü çok ama çok sevdim.
Podcast’ler aslında 1970’lerin, 80’lerin radyosuna dönüş.
Ama o dönemin en önemli şeyi “Kusursuz bir diksiyona sahip olmak”tı.
Şimdiyse hiç böyle bir şeye gerek yok.
Göktaş’ın şu cümlesi durumu çok iyi özetliyor: “Alabileceğim en iyi övgü şu cümle: Abi çok iyi boş yapıyorsun.”
Bir de şu sözlerini sevdim:
“Her şeyden etkileniyorum. Stalin’i okuyorum, beğeniyorum.
Yalçın Küçük’ü okuyorum herkesten nefret ediyorum.”
Bu biraz benim yeni köşem gibi değil mi...
Yani “kaliteli boş yapmak”...
Kısaca ‘Kaybedenler Kulübü’nün güncelleştirilmiş harika bir yeni hali.
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