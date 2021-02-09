Vay canına benim burnum da soldan sağa doğru çarpıkmış

Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
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Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
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İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Vay canına benim burnum da soldan sağa doğru çarpıkmış
“‘Ne yapıyorsun’ diye sordu karım, aynanın önünde alışılmadık biçimde oyalandığımı görünce...
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Luigi Pirandello’nun “Biri Hiçbiri Binlercesi” romanı bu cümlelerle başlıyor...
İşte bu cümleyi karısının ağzından işitmek romanın kahramanının hayatını altüst ediyor.
Çünkü “Kendisinin o güne kadar gördüğü ve sandığı gibi olmadığını” anlıyor.
Bu yeni kimlik onu deliliğin sınırına kadar götürür.
Ama aynı zamanda tuhaf biçimde özgürlüğüne kavuştuğunu da hisseder.
*
Geçen pazar günü, Şadan Karadeniz’in çevirisiyle Türkçe yeni baskısını tekrar okudum.
Romanın kahramanı Moscarda bu gerçeği 28 yaşında öğrenir.
Benim burnumda da bir çarpıklık vardır ve ben de bunu aşağı yukarı 30’lu yaşlarımda, yani yüzüm oturmaya başladıktan sonra öğrendim.
Ondan sonra mümkün olduğunca kameralara sol taraftan poz vermeye çalıştım.
Ama işe yaramadı...
Çünkü beni her taraftan çeken o kadar çok kamera vardı ki...
Çarpık burnum on binlerce defa yakalandı...
*
Evet, ben çarpık burunlu bir köşe yazarıyım.
*
Ama hiç olmazsa bir burnum var...
*
Aynı zamanda çarpık ruhlu bir köşe yazarıyım.
*
Ama hiç olmazsa bir ruhum var.
*
Ve bu gerçeği öğrenmek beni de özgürleştirdi...
ANA RAHMİNE HAKLI DÜŞEN DÜZGÜN BURUNLULAR YA SİZ
Özdemir İnce ile çok polemik yaptık ama onun bir cümlesi atasözü gibi ruhuma işledi.
Bir zamanlar FETÖ kumpaslarını savunan Türk liberalleri için şöyle derdi:
“Ana rahmine haklı düşenler...”
*
Evet Türk gazeteciliğinin böyle bir “köşe yazarı profili” de vardır. Pirandello’yu okurken dünün bugünün böyle köşe yazarlarının burunları geçti gözümün önünden.
Onlara ki, Tanrı tarafından kendilerine her gün her durumda haklı olma hakkı tanınmıştır...
Bir gün önce söyledikleri haklılığın bugün tersini söylüyor olsalar bile ikinci gün yine onlar haklıdır.
Her gün, her dakika, her saniye onlar haklıdır...
Çünkü hepsinin burnu dümdüzdür...
*
Şimdi kalkıp onlara “Tam Pirandello okuma zamanıdır” desem...
Beyhude... Okumazlar ki...
En iyisi onlara Pirandello’nun romanından bir-iki cümle yazayım...
Belki kendilerinden bahsedildiği için okurlar.
TEKRAR ÖZÜR DİLERİM BÖLÜMÜNDEN BİR CÜMLE
SAYFA 17...
“... biliyorum. Kötü niyetten değil... Kendinizi benim olmayan, sizin olan bir biçimde tanıyorsunuz, duyurmuyorsunuz, böyle görülmek istiyorsunuz; bir kere daha sizinkinin doğru, benimkinin yanlış olduğuna inanıyorsunuz. Böyledir, yadsımıyorum. Ama sizin bakış açınız benimki, benim bakış açım sizinki olabilir mi...”
*
Ben de buna küçük bir cümle ekleyeyim:
“Ve ey siz burnu düz olanlar, gün batmadan dönün sizi her gün haklı gösteren aynalarınızın karşısına... Düz burunlarınıza bakıp, bakıp kendi kendinize şükredin...”
Çünkü Tanrı sizsiniz...
Rabbimiz siz “Ana rahmine haklı düşenleri”, “Aynaların Tanrısı” olarak yaratmıştır...
*
Siz büyüksünüz abi...
Bana her gün “Burnun çarpık” diyebilirsiniz...
AŞI KUYRUĞUNDA DOYA DOYA YAŞINI 83’E ÇIKARAN FOTOĞRAF
BİLİYORSUNUZ, “65 plus” olarak aşı sırasında beklerken geçen hafta çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Bazı Amerikalılara göre “Bir insanın doya doya yaşadım demesi için 75 yaş yeterliydi”...
*
İlk itiraz beklediğim gibi başyazarımız Osman Müftüoğlu’ndan geldi.
İki yıl önce Bodrum’da birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları göndermiş.
“Bize 75 yıl yeter mi” diye soruyordu.
*
Ama asıl etkili itiraz bir arkadaşımdan gelen Jane Fonda’nın geçen yıl çekilmiş bu fotoğrafıydı...
83 yaşında...
Şu poza, şu duruşa, şu estetiğe bakar mısınız...
*
Arkadaşım fotoğrafın altına şu notu yazmış:
“Doya doya yaşını 8 yıl geçmiş...
Şimdi sıra hayat pınarından kana kana içmekte...”
SERDAR SORUYOR: GERÇEKTEN O SAATTE AMERİKAN FUTBOLU MU SEYRETTİN
PAZAR günü “Superbowl’u kaçırmayın” diye yazdım ya...
Serdar Turgut’tan mesaj geldi...
“Gerçekten seyrettin mi?”
İspatlamak için gece devre arasındaki The Weeknd konseri sırasında ekran üzerinden çektiğim şu fotoğrafı gönderdim.
Evet bu dünyada nerede bir “büyük şov” varsa ben oradayım.
Benim hayatım bu...
Büyük şovlar için yaratılmışım.
SEYİRCİSİZ SAHA EFEKTİ YARATMADA AMERİKA, AVRUPA’DAN ÇOK İLERİDE
AMERİKAN Futbol Ligi’nin final maçı Superbowl’da hayranı olduğum The Weeknd konseri ile ilgili görüşlerim.
Her yıl devre arası şovlarda birden fazla sanatçı olurdu bu defa sadece The Weeknd vardı.
Devre arası şovu 7 milyon dolara mal olmuş.
The Weeknd kariyerinin başından beri çok tutulan şarkılarından bir medley yaptı. Sonunda geçen yıl çıkan son albümünün en flaş şarkısı “Blinding Light”ı söyledi.
Ancak son albümünün kliplerindeki gibi kanlı sahneler yoktu.
Şov sahanın ortasında değil başka yerdeydi. Gerçekten mükemmeldi. Stilize edilmiş COVID maskeli dansçılar ve koreografi çok iyiydi. Sahada seyirci olmamasına rağmen muazzam bir seyirci efekti yaratılmıştı. Bir olimpiyat açılışı gibiydi.
Ancak canlı müzik olduğu için bize yansıyan ses kalitesi konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Şovda bütün bölümler canlı çalındı ve söylendi. Önceden kaydedilmiş hiçbir ses malzemesi kullanılmadı.
Belki de bu nedenle, The Weeknd’in söyleme performansı bazı şarkılarda bana göre çok düşüktü.
Mesela “Fifty Shade Of Grey”in müziği olarak kullanılan “Earned It”in arka plandaki harika piyano partisyonlarını hiç duymadık.
Bence böyle bir şovda çok rahatlıkla playback kullanılabilirdi...
MAGAZİN NEWS
INSTAGRAM ARTIK YENİ MAGAZİN MECRASI OLDU
SUYA sabuna dokunmayan konulara devam ediyorum...
Magazin dünyasından son haberler.
*
Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” magazin programı “Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri” programında iki ödüle layık görüldü.
Hem de ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat verdi.
*
Magazin programları kendine çok güçlü bir mecra buldu.
Instagram artık dünyanın en güçlü magazin platformu oldu. Türkiye’de “2’nci Sayfa” dünyada ise “deuxmoi” gibi hesaplar magazinin yükselen mecraları.
SEVİYELİ MAGAZİN
UPPER CİHANGİR’İN KURUCU BABALARI ÇOK ERKEN Mİ MÜESSES NİZAM OLDU
ASIL gizli savaş “Seviyeli magazin” kesiminde yaşanıyor.
Bu mücadele “Upper Cihangir” ile “Clubhose magazincileri” arasında geçiyor...
Tuğrul Eryılmaz’ın T24’deki sitesinde patlayan “Upper Cihangir magazini” son iki haftadır belli bir durgunluk yaşıyor.
Bazılarına göre bunun nedeni seviyeli magazinin “founding father”ı (kurucu babası) Tuğrul Eryılmaz’ın, heteronormatiflere karşı mücadele ediyorum diye çok çabuk “müesses nizam” (yerleşik düzen) haline dönüşmesi.
Ben bu yoruma fazla katılamıyorum.
Performans düşüklüğü var ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum.
CLUBHOUSE MAGAZİNİNDEN DÜN ‘BLİTZKRİEG’ MANŞETİ
KARŞI cephede ise dün tam anlamıyla bir “Clubhouse blitzkrieg’i” yaşandı. Yani bir yıldırım harekâtı. Haber Türk’ten Oray Eğin “Clubhouse’dan ilk manşet” adlı yazısı ile “Cihangir’in seviyeli magazin” ekibini adeta ring dışına attı. Eğin, Clubhouse’ın bir sohbet odasında çok ünlü bir yazarla ilgili konuşulanları yazdı.
*
İki kanat arasındaki seviyeli magazin savaşının en büyük malzemesi tabii ki sanatçılar, yazarlar, medya mensupları. Upper Cihangir magazini medyadaki “heteronormatif çeteleşme” üzerine yoğunlaşırken, Clubhouse magazini ünlü yazarların özel hayatları üzerine çalışıyor.
*
Anlayacağınız “seviyeli magazin” pazarında tam bir Rönesans dönemi başlıyor. Kendi payıma şimdilik tarafsızım.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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