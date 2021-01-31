Türkiye'nin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Türkiye'nin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi
Her yıl merakla beklediğim bir çalışmanın sonuçları önceki gün açıklandı.
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Yönetimde şeffaflık, eğitim seviyeleri, cinsiyet eşitliği, sağlık, kişi başına gelir, doğumda hayatta kalma süresi, okuryazarlık, çevreye saygı, sosyal yaşam gibi ölçüler...
*
Ayrıca...
- Gizli vatandaş görüşleri alınıyor.
- Belediyelerin faaliyet raporları inceleniyor.
*
- Araştırma kapsamına Türkiye’deki en yüksek nüfuslu 188 ilçe girdi.
- Bunun sonucunda bu 188 ilçe, “Çok yüksek insani gelişme”, “Yüksek insani gelişme”, “Orta insani gelişme” ve “Düşük insani gelişme” olarak 4 ayrı kategoriye bölündü.
İşte hepimizin yaşadığı bu ilçelerden uluslararası ölçüde “çok gelişmiş” sayılanları...
EN GELİŞMİŞ 34 İLÇENİN 17’Sİ İSTANBUL’DA 7’Sİ İZMİR’DE
- ARAŞTIRMA sonucunda 34 ilçe, uluslararası kriterlere göre “Çok yüksek insani gelişme” kategorisine girdi.
EN GELİŞMİŞ 34
İLK BEŞTE 4 İSTANBUL 1 ANKARA İLÇESİ VAR
EKONOMİK AÇIDAN EN GELİŞMİŞ İLÇE BEŞİKTAŞ
- EKONOMİ endeksine göre en gelişmiş 5 ilçe şunlar:
EĞİTİMDE İSTANBUL, ANKARA VE ANTALYA
BU YIL EN YÜKSEK 34'E GİRENLER
BODRUM VE URLA YÜKSELİŞTE
KADIKÖY ROCK MÜZİĞİ VE BARLARIN YÜKSELİŞİ
CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE İZMİR'İN BİSİKLETLİ SÜSLÜ KIZLARI FARKI
SAĞLIKTA KADIKÖY VE ŞİŞLİ İLÇELERİ
SONUCA İTİRAZ EDECEĞİM EMİNİM BİR ŞEY YOKSA BİLE BİR ŞEYLER OLMUŞTUR
- Önceki günün güzel haberi şuydu:
Ben Orhan Pamuk’la aramda siyasi bir mesele var sanıyordum.
Meğer bir “heteroseksüel kıskançlık” meselesi varmış.
- Ama dünün haberi kötüydü.
Cüneyt Özdemir kalktı, “Hangisi daha yakışıklı” diye Orhan Pamuk’la beni gerçek yarışmaya soktu.
Bu arada seçenekler arasına kendisini ve ROK’u da koydu.
Yazıyı yazdığım sırada ROK yüzde 48’le açık ara birinci sırada gidiyordu.
Onu yüzde 38’le Cüneyt Özdemir izliyordu.
Orhan Pamuk’la ben ise çok gerilerde nal topluyorduk.
Pamuk yüzde 10, ben yüzde 6 oy almıştım.
Sandık sonuçlarına itiraz edeceğim.
Eminim, “Bir şey yoksa bile mutlaka bir şeyler olmuştur”...
YENİ MÜZİK 1
KULAK ÜSTÜ KULAKLIKLA HARİKA BİR RİTM İSTEYENE
- Above and Beyond: “Sun in Your Eyes” (Spencer Brown Remix).
Harika bir disko ritim.
- Mario Biondi: “Cantaloupe Island”.
Özellikle kulaklıkla dinlerken insanı uçuruyor.
YENİ MÜZİK 2
KLASİK SEVENLERE İYİ BİR HAFTA SONU ÖNERİSİ
- Anton Wranitzky: “Concerto For Two Violas and Orchestra in C Major: I. Allegro”, Reihnhard Gebel, Nils Mönkemeyer, Teresa Schwamm, Münchner Rundfunkorchester (Sony).
YENİ MÜZİK 3
SMOOTH CAZ SEVENE ÜÇ HARİKA PARÇA
- Beegie Adair & The Star City Symphony: “A Time For Love”.
- Jack Jezzro: “All My Tomorrows”.
- Ornella Vanoni: “Arcobaleno”.
GÜNÜN MAVRASI
MEĞER HANGİ DİKTATÖRÜN DEDESİ HANGİ DİKTATÖRÜN AŞÇISIYMIŞ
KİTABI ben okumadım.
Arkadaşım Selçuk Ramazanoğlu okuyormuş, kapağını ve bir sayfasını gönderdi.
Dayanamadım okumadan aktarıyorum size.
Bir kere kitabın adı çok güncel ve harika: “Diktatörlerin Akşam Yemeği”...
Bana “Diktatörün akşam yemeği ne” diye sorsanız cevabım şu olurdu:
“Muhalif yazar, siyasetçi ve sanatçı...”
Yok ama kitapta öyle değilmiş.
Bayağı yemek âdetleri ve alışkanlıkları anlatılıyormuş.
Ama kitaptaki en ilginç bilgi şuymuş:
Meğer Putin’in dedesi Stalin’in aşçısıymış...
STALİN SABAH 05.00’E KADAR KİMSEYİ MASADAN KALDIRTMAZMIŞ
STALİN’in akşam yemekleri çok uzun sürermiş.
Bu arada aynı anekdotları defalarca anlatır, milleti sıkıntıdan patlatırmış.
Ama sıkıyorsa kalk Stalin’in masasından.
Saat 05.00’e kadar da masadan kimsenin kalkmasına izin vermezmiş.
Bu arada masadakilerin eğlenmesi, dans etmesi ve anlatılan en sıkıcı fıkralarda bile gülmesi mecburiymiş.
Kızı bile sıkıntıdan patlar, eğlenmek için masadaki politbüro mensuplarına domates, ekmek parçası fırlatırmış.
Ne denir?
“It’s good to be a king...”
Kral olmak güzel bir şeydir.
Hele hele zalim bir diktatör olmak daha da güzeldir.
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