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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Türkiye'nin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

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Türkiye'nin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

31 Ocak 2021

Her yıl merakla beklediğim bir çalışmanın sonuçları önceki gün açıklandı.

“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”

Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV)  yapıyor.

*

Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.

Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.

*

- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.

Bu ölçüler nedir derseniz....

Yönetimde şeffaflık, eğitim seviyeleri, cinsiyet eşitliği, sağlık, kişi başına gelir, doğumda hayatta kalma süresi, okuryazarlık, çevreye saygı, sosyal yaşam  gibi ölçüler...

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

*

Ayrıca...

- Gizli vatandaş görüşleri alınıyor.

- Belediyelerin faaliyet raporları inceleniyor.

*

- Araştırma kapsamına Türkiye’deki en yüksek nüfuslu 188 ilçe girdi.

- Bunun sonucunda bu 188 ilçe, “Çok  yüksek insani gelişme”, “Yüksek insani gelişme”, “Orta insani gelişme” ve “Düşük insani gelişme” olarak 4 ayrı kategoriye bölündü.

İşte hepimizin yaşadığı bu ilçelerden uluslararası ölçüde “çok gelişmiş” sayılanları...

EN GELİŞMİŞ 34 İLÇENİN 17’Sİ İSTANBUL’DA 7’Sİ İZMİR’DE

- ARAŞTIRMA sonucunda 34 ilçe, uluslararası kriterlere göre “Çok yüksek insani gelişme” kategorisine girdi.

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi


EN GELİŞMİŞ 34
İLK BEŞTE 4 İSTANBUL 1 ANKARA İLÇESİ VAR

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi


EKONOMİK AÇIDAN EN GELİŞMİŞ İLÇE BEŞİKTAŞ

- EKONOMİ endeksine göre en gelişmiş 5 ilçe şunlar:

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

EĞİTİMDE İSTANBUL, ANKARA VE ANTALYA

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

BU YIL EN YÜKSEK 34'E GİRENLER
BODRUM VE URLA YÜKSELİŞTE

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

KADIKÖY ROCK MÜZİĞİ VE BARLARIN YÜKSELİŞİ

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE İZMİR'İN BİSİKLETLİ SÜSLÜ KIZLARI FARKI

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

SAĞLIKTA KADIKÖY VE ŞİŞLİ İLÇELERİ

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi


SONUCA İTİRAZ EDECEĞİM EMİNİM BİR ŞEY YOKSA BİLE BİR ŞEYLER OLMUŞTUR

- Önceki günün güzel haberi şuydu:

Ben Orhan Pamuk’la aramda siyasi bir mesele var sanıyordum.

Meğer bir “heteroseksüel kıskançlık” meselesi varmış.

- Ama dünün haberi kötüydü.

Cüneyt Özdemir kalktı, “Hangisi daha yakışıklı” diye Orhan Pamuk’la beni gerçek yarışmaya soktu.

Bu arada seçenekler arasına kendisini ve ROK’u da koydu.

Yazıyı yazdığım sırada ROK yüzde 48’le açık ara birinci sırada gidiyordu.

Onu yüzde 38’le Cüneyt Özdemir izliyordu.

Orhan Pamuk’la ben ise çok gerilerde nal topluyorduk.

Pamuk yüzde 10, ben yüzde 6 oy almıştım.

Sandık sonuçlarına itiraz edeceğim.

Eminim, “Bir şey yoksa bile mutlaka bir şeyler olmuştur”...

YENİ MÜZİK 1
KULAK ÜSTÜ KULAKLIKLA HARİKA BİR RİTM İSTEYENE

Above and Beyond: “Sun in Your Eyes” (Spencer Brown Remix).

Harika bir disko ritim.

- Mario Biondi: “Cantaloupe Island”.

Özellikle kulaklıkla dinlerken insanı uçuruyor.

YENİ MÜZİK 2
KLASİK SEVENLERE İYİ BİR HAFTA SONU ÖNERİSİ

- Anton Wranitzky: “Concerto For Two Violas and Orchestra in C Major: I. Allegro”, Reihnhard Gebel, Nils Mönkemeyer, Teresa Schwamm, Münchner Rundfunkorchester (Sony).


YENİ MÜZİK 3
SMOOTH CAZ SEVENE ÜÇ HARİKA PARÇA

- Beegie Adair & The Star City Symphony: “A Time For Love”.

- Jack Jezzro: “All My Tomorrows”.

- Ornella Vanoni: “Arcobaleno”.

GÜNÜN MAVRASI
MEĞER HANGİ DİKTATÖRÜN DEDESİ HANGİ DİKTATÖRÜN AŞÇISIYMIŞ

KİTABI ben okumadım.

Arkadaşım Selçuk Ramazanoğlu okuyormuş, kapağını ve bir sayfasını gönderdi.

Dayanamadım okumadan aktarıyorum size.

Bir kere kitabın adı çok güncel ve harika: “Diktatörlerin Akşam Yemeği”...

Bana “Diktatörün akşam yemeği ne” diye sorsanız cevabım şu olurdu:

“Muhalif yazar, siyasetçi ve sanatçı...”

Yok ama kitapta öyle değilmiş.

Türkiyenin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

Bayağı yemek âdetleri ve alışkanlıkları anlatılıyormuş.

Ama kitaptaki en ilginç bilgi şuymuş:

Meğer Putin’in dedesi Stalin’in aşçısıymış...

STALİN SABAH 05.00’E KADAR KİMSEYİ MASADAN KALDIRTMAZMIŞ

STALİN’in akşam yemekleri çok uzun sürermiş.

Bu arada aynı anekdotları defalarca anlatır, milleti sıkıntıdan patlatırmış.

Ama sıkıyorsa kalk Stalin’in masasından.

Saat 05.00’e kadar da masadan kimsenin kalkmasına izin vermezmiş.

Bu arada masadakilerin eğlenmesi, dans etmesi ve anlatılan en sıkıcı fıkralarda bile gülmesi mecburiymiş.

Kızı bile sıkıntıdan patlar, eğlenmek için masadaki politbüro mensuplarına domates, ekmek parçası fırlatırmış.

Ne denir?

“It’s good to be a king...”

Kral olmak güzel bir şeydir.

Hele hele zalim bir diktatör olmak daha da güzeldir.

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Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Ocak 2021
Rasim Ozan Kütahyalı yine günün adamı...

Dün Hürriyet’in manşetindeydi.

Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.

Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...

Geldi nitekim.

*

Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.

Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.

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Bir arkadaşım daha genel yayın yönetmeni masasından kalkıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Ocak 2021
Dünya basın tarihine “Pentagon belgeleri” ve “Watergate skandalı” haberleriyle geçen Washington Post gazetesinin editörleri geçen salı günü çok önemli bir haberi bizzat onun ağzından işittiler.

Olay aynen şöyle cereyan etti.

*

Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.

Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:

“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”

Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.

Trump

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Önceki gün Davos'ta paydaş kapitalizme geçen 61 şirket

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Ocak 2021
Önceki gün Davos’un “online” koridorlarında dolaşırken çok önemli bir gelişmeye tanık oldum.

Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.

Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.

*

Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...

Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.

Yani “hissedarlar kapitalizmi”...

Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.

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İyi yazarı olmayan kominizmi punk kapitalist kurtarabilir mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Ocak 2021
BU gördüğünüz fotoğraf 2009 yılında çekildi.

Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...

Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...

*

Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...

Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...

Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...

Ama bir dakika....

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Eşek anırması yerli ve milli bir külterel miras mıdır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Ocak 2021
Yok merak etmeyin, sinirlenmeyin.

Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.

Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.

Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.

Yani Fransız Parlamentosu’ndan...

O cevap da şu:

“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”

Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...

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Metin Akpınar'a bu defa Erbakan Hoca'yı sordum

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Ocak 2021
TRT bir Necmettin Erbakan dizisi hazırlıyor.

Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.

Çok sevinerek katıldım.

Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.

*

Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.

Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.

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Pop tarihinin 'yaradılış' hikâyesi bu vadide yazıldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Ocak 2021
1960’lı yıllarda, Batı dünyasında birtakım insanlar sanki ilahi bir emir almış gibi Los Angeles şehrinin sınırlarındaki bir bölgeye göç ettiler.

“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.

*

Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...



Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir

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Lady Gaga milli marşı söylerken ben o günkü soruyu hatırladım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Ocak 2021
Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Biden önceki gün yemin ederek göreve başlarken o törenin süperstarı hiç kuşkusuz Lady Gaga’ydı...

Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.

Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.

ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.

Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...

*

Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?

“Poker Face”

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Demirel'in yıllar sonra 'yanlış oldu' dediği cümle

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Ocak 2021
Bugünlerde samimi bir MHP’li dostumla karşılaşırsam ona bir cümleyi hatırlatacağım...

Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.

O MHP’li dostuma diyeceğim ki...

“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...

İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...

O cümle de şuydu:

“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”

*

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Ocak sonuna kadar 'Dry kalmak' için dört adımlık bir rehber

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Ocak 2021
İçkici terminolojisini bilmeyenler için önce “Dry kalmak” ne demek ona bakalım.

İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...

*

Aralık ayı içki ayıdır.

Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...

Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...

Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...

Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...

Nasıl duracaksınız?

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Arsenal forması ile atılan son iki mesaj

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Ocak 2021
Fenerbahçe’nin büyük transferi Mesut Özil önceki gece Koç Holding’e ait “KOC10” kuyruk numaralı Falcon uçağı ile İstanbul’a inerken bir pandemi dönemi rekoru kırıldı...

Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.

Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.

Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.

Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:

İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.

Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.

“No callsign”

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12 boş tabut ve avluda faili meçhul bir ceset

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Ocak 2021
Bugünkü hikâyemiz son zamanlarda streaming platformlarda çok moda olan bir “Unsolved Mysteries...”

Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...

Yaşanmış bir polisiye...




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Fikri Bey kardeşim bu kareye bir de sen bak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Ocak 2021
Önceki gün çekilen bu fotoğraf karesinde ne görüyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...

*

Tamam güncel olan o...



Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...

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Bir selfie fotoğrafı ve üç gün önce atılan bir tweet

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Ocak 2021
Önümüzdeki not defterinde iki tarih var...

Biri 11 Ocak 2021...

Yani geçen pazartesi günü...

Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...

Yani 8 Ocak 2021...

Önce ikincisinden başlayayım...

Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...

Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...

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Bugün ayaktaysa kendisi ve bu iki insan sayesinde

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Ocak 2021
Dün Posta gazetesinin manşeti şöyleydi:

“Ebru’nun zaferi”...

Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...

Ama Posta’yı kutluyorum...

Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...

Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.

Adı Ebru Şimşek...

Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...

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Hangisi fazla: 'Önce Türküm' diyen mi 'Elhamdülillah Müslümanım' diyen mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Ocak 2021
Kadir Has Üniversitesi’nin her yıl yaptığı “Türkiye’nin eğilimleri” araştırmasının sonuçları 7 Ocak günü yayınlandı.

Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.

Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...

Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.

Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.

Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.

En ilgincinden başlayayım.

SORU ŞU:

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Klarnet: Dış politikanın yükselen yumuşak gücü

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Ocak 2021
Son zamanlarda Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinin müdavimi oldum.

Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....

Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...

Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...

Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...

Birincisi Libya’dan...

Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...

Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.

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WhatsApp kâbusu-Neee o çıplak fotoğrafları başkalarına mı vereceksin

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Ocak 2021
Herkesin kulaktan kulağa sorduğu soruyu ben açıkça sorayım: Hani pandemi sırasında erkek WhatsApp gruplarında karşılıklı atılan o çıplak kadın fotoğrafları var ya...

Yapılan o erkek geyikleri...

Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...

Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...

Paylaşılan siyasi karikatürler...

Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...


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O dört saatte beni en çok şaşırtan şey

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Ocak 2021
İki gündür önümdeki iki fotoğrafa bakıp bakıp soruyorum...

O iki fotoğraf şu:

Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...

Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...



Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...

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