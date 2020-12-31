Türkiye'nin en güzel yeni yıl kartpostalı

Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Türkiye'nin en güzel yeni yıl kartpostalı
Önceki gün arkadaşım Ahmet Acar’ın cenazesine katılmak için arabayla Ankara’ya gidip geldik...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
*
O gün cenazede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kısa bir sohbet yaptım.
Kemal Bey bu ülkede bana umut veren en önemli isimlerden biri...
Dönüşte, duvardaki o bayrağın önünde durup biraz geçmişe baktım...
Tam o sırada Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın paylaştığı köpekli fotoğraflar geldi cep telefonuma...
*
Artık çok kolay ağlayan bir insanım...
İnsani duygular, sıcak dokunuşlar, çocukça saflıklar ağlatıyor beni....
Duvarda gördüğüm bir resim...
Hep kötülüklerin yayıldığı Twitter’dan gelen sıcak bir fotoğraf da bana umut verdi...
*
Ama ne yazık ki bu ülkede umutlar bazen üç-beş dakikada kararıyor.
Daha orada bu şahane kartpostalın önünde o umudu yaşarken, üç-beş dakika sonra aynı telefona Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı geldi...
Dağıldı gitti o umut...
Keşke reform beklentilerimize yakışacak bir karar çıksaydı ve bu yılı bu güzelliklerle kapatsaydık diye düşündüm...
*
Kapkaranlık bir yılı kapatıyoruz bugün...
“Bir an önce çek git hayatımızdan” diyeceğimiz bir “Annus horribilis”ti yaşadığımız...
Bir felaketler yılıydı...
Yine de hepsini unutarak girmek istiyorum yarına...
Artık evlerimizin kapılarına dayanan bu hayvan sevgileri, inşallah siyasetimizin kapılarına da dayanır...
Siyasetimizin kapıları da demokrasi, adalet, hukuk reformlarına ardına kadar açılır.
Siyaset ve düşünceleri nedeniyle kimsenin hapiste kalmadığı bir Türkiye’ye kavuşuruz...
Bu yılla birlikte böyle utançlar da ülkemizden kopar gider...
Yani bize yakışan güzel vatanımıza kavuşuruz...
*
İşte bu şahane Türkiye kartpostalının önünde, işte bu duygularla hepinize, hepimize çok güzel bir yıl diliyorum....
KAPI ÖNÜNDEKİ BU FOTOĞRAFI SEVMEMİN 6 DUYGUSAL NEDENİ
BİR: Kapı önündeki uğurlama olayını çok sevdim...
İKİ: Sonra adını öğrendim...
“Leblebi”...
Onu daha da sevdim...
*
ÜÇ: Sonra Leblebi’nin geldiği yeri öğrendim...
Bir barınaktan almışlar... Onu daha da çok sevdim...
*
DÖRT: Ve en son da en çok duygulandığım şeyi öğrendim...
Barınaktan aldıkları Leblebi, engelli bir köpekmiş...
*
BEŞ: Böyle bir duygu bir eve girmişse...
O evin iklimi güzeldir diye düşündüm.
*
ALTI: Böyle duygular ülkenin en etkili siyasetçilerinin evine kadar girmişse eğer...
Hayvan duyarlılığı konusunda epey mesafe almışız demektir...
İnanın bunlar kanunlardan bile önemlidir...
Emine Hanım’a bu fotoğrafı paylaştığı için çok teşekkür ediyorum.
ANKARA VE İZMİR DÖNÜŞÜ OTOYOLLARDAN İKİ GÖZLEM
Ankara çıkışındaki Hes Opet istasyonunda Türkiye’deki en temiz tuvaleti gördüm.
Çalışanlarını kutladım.
*
Geçen hafta İzmir’den gelirken de Osmangazi Köprüsü’nden hemen önce “Oksijen” adlı yol kenarı alışveriş merkezini gezdim.
Avrupa’nın hiçbir ülkesinde göremeyeceğiniz kadar modern mekânlardı.
Üstelik çok iyi markaların outlet mağazaları da vardı.
Bu tesisleri kuranları kutlarım.
BENİM GECEM
SON ŞARKIDA SMOKİNİMLE SİZİ MASAYA ÇIKARIP OYNATMAZSAM NE OLAYIM
19.30 NR 1 TÜRK TV: Bu akşam yeni yıl yemeğine hazırlanırken veya yerken veya tam yeni yıla girerken, Türk pop ve Batı müziğinin 2020’deki en güzel 20 şarkısını klipleriyle dinlemek ve seyretmek isterseniz bekleriz efendim.
NR 1 Türk TV’deyiz...
“Yılın 20 İnsanı” ve “Yılın 20 şarkısı”nı ben sunuyorum.
SAAT 22.00 NR 1 TV: Yok daha geç izlemek istiyoruz derseniz, aynı program gece 22.00’de NR 1 TV’de yayınlanıyor...
VE 1 NUMARA: Ve 1 numarada öyle bir şarkı var ki...
Şimdiden garanti ediyorum...
Masaların üzerine hep birlikte çıkıp hep birlikte söyleyeceğiz...
KLASİK GECE
100 MİLYONLUK ÇEKİLİŞ, HÜLYA, KİBARİYE VE ‘ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR’
KANAL D: Geleneksel bir yılbaşı gecesi istiyorsanız...
Bir zamanların nostaljisi de olsun diyorsanız...
Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu...
Ve “Çok Güzel Hareketler Bunlar”...
Tabii ki bir de yılbaşı çekilişi diyorsanız...
Adres Kanal D...
ALTERNATİF GECE
YENİ MEDYANIN İLK YILBAŞI GECESİNE SİZ DE TANIK OLMAK İSTİYORSANIZ
CÜNEYT ÖZDEMİR ŞOV: YouTube kanalındaki özel yılbaşı programını öneririm...
Türkiye’nin ilk “yeni medya yılbaşı programı” olacak.
BLUTV: “Ata Demirer Gazinosu...” Ata Demirer’i özledik, Geyikli ve Sığacık havasını, Ege ve Kuzey Ege’yi içimize çekmek istiyoruz derseniz... İşte bu.
GAİN GECESİ: Türkiye’nin yeni video platformu “GAİN” yayın hayatına gerçek anlamda bu akşam başlıyor. 10 dakikalık video şovları ile size güzel bir alternatif sunabilir.
ALİ BABA’YI NE KURTARIR KUNG FU MU, ÇEKİRGE Mİ
AMAZON’dan sonra dünyanın en büyük ve başarılı online sistemi “Ali Baba”yı kuran Jack Ma’nın başı bugünlerde “rejim”le belada...
“Rejim” haline dönüşen otoriter partilerin otoriter başkanları nedense dijital starları sevmiyor...
Kontrol edemedikleri bir şeyler var çünkü onlarda...
Otoriter başkanlar da kişilikli zenginlerden hazzetmiyor...
Çin rejimi bugünlerde Jack Ma’yı fena halde hedef almış durumda...
Jack Ma da bütün yönetim anlayışını “Asla teslim olmamak” üzerine kurmuş bir karakter...
Gençliğinde polis akademisine başvurup reddedilmiş.
Harvard’a 10 kere başvurup reddedilmiş...
Reddedile edile kendisi de reddetmeyi öğrenmiş...
2017 yılında Çin’in en ünlü dövüş sanatı ustalarından biriyle bir dövüş videosu yapmıştı...
Dün o videodaki bu pozuna bakarken düşündüm...
Çin rejimi ile kavgasında onu ne kurtarabilir?
Kung fu dövüş sanatı mı...
Yoksa “Dinle Çekirge” diyen Uzakdoğu “bilgeliği” mi...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle