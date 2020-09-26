Türkiye'nin en gizli kapaklı ve en açık magazincileri kimlerdir

Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Geminin sahibi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Rus...
Yükün gideceği yer Mozambik’te patlayıcı madde yapan bir şirket.
Mal kime aittir, kim yüklemiştir hâlâ bilinmiyor.
*
Ancak gemi Ürdün’den gelecek bir yükü almak üzere Beyrut limanına geliyor.
İşte ne oluyorsa orada oluyor...
Mozambik’teki şirket parayı ödememiştir.
İki avukat Lübnan adli makamlarına başvurarak gemiye el konulmasını istiyor...
“Memleketin bunca meselesi varken sen neyle uğraşıyorsun...”
Dünyanın her yerinde vardır böyle eleştiriler...
Çünkü bazı insanlar sadece ve sadece “memleket meselesini” konuşmaktan zevk alır...
Ama bu defa itiraz hiç beklemediğim bir yerden, Serdar Turgut’tan geldi...
Galiba onunla hayatımız boyunca ilk defa ciddi bir meseleyi konuşacağız...
Umarım son olur, çünkü daha şimdiden bana sıkıcı gelmeye başladı.
*
Tam logomu değiştirdiğim gün
Bakan turizmi çok iyi bilen, rahat konuşan, hiç öfkelenmeyen bir karaktere sahip.
O nedenle sohbet etmek keyifli oluyor...
*
Geçen cumartesi Bodrum’daki evinde buluşup geçen yazın sonuçlarını değerlendirdik.
Turizm konusunda ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştu.
Çıkardığım sonuç, sezonun “beklenilenden ve umulandan iyi geçtiği” yolunda...
Yaz başında da sonunda da turizm konusunda en büyük coşkuyla konuştuğu konulardan biri Çeşme Yarımadası...
Toplantılara katılanlar hep aşağıdaki otellerde kalırken ben fünikülerle çıkılan tepedeki bu oteli tercih ederdim.
Çünkü o otel, hayatımın en önemli romancılarından biri olan Thomas Mann’ın “Büyülü Dağ” romanını yazdığı yerdi.
Heybeliada’da çekilen Kelebeğin Rüyası filminden.
Roman, Hans Castorp isimli bir gemi mühendisinin verem hastası akrabasını ziyarete gittiğinde kendisinin de verem olduğunu öğrenip o sanatoryumda 7 yıl kalışını anlatır.
Thomas Mann romanı, 1912 yılında Davos’un tepesindeki, Dr. Friedrich Jessen’in Waldsanatorium’unda yazmaya başladı.
Karısı solunum yollarındaki bir hastalık nedeniyle orada yatıyordu.
1. Batı Afrika’nın en Batı ucundaki Dakar şehrinden Fransa’nın Marsilya limanına giden bir gemide, yıllar sonra ortaya çıkacak esrarengiz bir ölüm olayı yaşanır.
Geminin yük taşınan bölümlerinde kafeslerin içinde bulunan üç maymundan ikisi ölmüştür.
*
Görevli personel bunu kaptana haber verir.
“Uşşaki” diye bir isim...
Nereden bulmuşlar bu ismi derseniz, sıkı durun...
Anlamı “âşık” kelimesinin çoğulu olan “uşşak”tan geliyormuş...
*
Türkiye'nin en gizli kapaklı ve en açık magazincileri kimlerdir
Pandemi sırasında magazinin önemini bir kere daha anladım. Setler, sahneler, kulüpler kapanınca magazin de en büyük kaynağını yitirdi. Zaten grileşmiş hayatımızın rengi iyice kaçtı. Eve kapandığım günlerde magazinin önemini daha da iyi anladım. Oturup küçük ve şahsi bir “Magazin ansiklopedisi” yaptım. İşte magazinde Türkiye’nin enleri...
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi. Magazinde her şeyi o bilirdi. Herkes tüyoları ondan alırdı.
ALTIN ÇAĞ
RAKİPLERİM YENİŞEMEDİKLERİM YENDİKLERİM YENEMEDİKLERİM
En yenişemediğim magazinci: Kenan Erçetingöz’ün başında olduğu Sabah gazetesinin Şamdan eki... Pazar magazinciliğinde devir açtı.
En yenemediğim magazinci: Banko Posta gazetesinin genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay... Zaten onunla kimse rekabet edemezdi.
En iyi yüksek sosyete magazini: Banko Rıfat Ababay’ın çıkardığı Klips dergisi. Daha sonra Alem.
Beni en üzen magazinci: Hürriyet’in çok güvendiğim eski magazin müdürü rahmetli Orhan Olcay... Önce Hürriyet’ten ayrılıp rakip Star gazetesine geçtiği için. Ama asıl yeniden döndüğünde çok genç yaşta çok erken kaybettiğimiz için.
En erken İzmir’e yerleşen magazinci: Şenay Düdek. Böylece beni yenemeyeceğim bir rakipten kurtardı.
BİZİM MAHALLE
HÜRRİYET’İN EN AÇIK VE EN GİZLİ MAGAZİNCİLERİ
En iç rahatlığı ile çalıştığım magazinci: Hürriyet Magazin Müdürü ve Kelebek editörü Selim Akçin.
En TT magazinci: Ahmet Hakan. Magazini Twitter’dan takip edip çok başarılı biçimde köşesine aktarıyor.
En ‘Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği’ magazinci: Doğan Hızlan... Sanat dünyasında olup biteni saniyesi saniyesine öğrenen, ama bildiği hiçbir dedikoduyu yazmayarak kendine ve çok yakın bir-iki kişiye saklayan sözlü kültür magazincisi.
Takma isimle en çok kişiyi kandıran magazinci: İhsan Yılmaz. Hürriyet’teki Kültürazzi köşesinde yıllarca Selim İleri’ye benzetilen logo altında, “Bu köşeyi Selim İleri yazıyor” diyenleri tiye alarak dalga geçen harika kültür köşesinin gerçek yazarı.
En müseccel magazinci: Ertuğrul Özkök... Durmadan “Ben Magazin Gazetecileri Derneği üyesiyim” diye yazarak basın kartının gerçek adresini gösteren gazeteci.
ORTA DÜNYA
CİHANGİR MAGAZİNİNİN EN HIZLILARI VE EN HINZIRLARI
En hızlı çıkış yapan Cihangir magazincisi: T24’deki yazıları ile Tuğrul Eryılmaz. O da evlerden bildirdikleri ile Selim İleri geleneğini bir üst seviyeye taşıdı.
Cihangir magazininin en Truman Capote’si: Oray Eğin...
Sadece Cihangir mahallesinde olup biteni değil, mesela New York Times ve Washington Post gazetesinde bile kim kiminle, neredeyi bilen gazeteci. İğneleyici diliyle tam bir Truman Capote...
Cihangir magazininin en gizli saha müşahidi: Cengiz Çandar. Magazin bilgisinde beni yaya bırakan tek arkadaşım. Magazinde sözlü geleneğin en büyük gurusu.
YENİ TÜRKİYE
TELEVİZYON MAGAZİNİNDE EN İYİ ÇIKIŞ YAPANLAR
İKİNCİ SAYFA: Son yıllarda en ilgiyle izlediğim magazin programı bu sezon Teve2’ye geçen İkinci Sayfa oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in sunduğu program, kırıcı değil. Dengeli. Çok dinamik.
Suçlayıcı ve yargılayıcı olmaktan kaçınıyorlar. Kavgadan, gürültüden medet ummuyorlar.
Haberlere konu olan kişilere kolay ulaşıyorlar. Ayrıca çok başarılı bir Instagram sayfaları var.
KURTLAR MASASI: Uçankuş TV’de hafta sonları yayınlanan program...
Hürriyet’te yıllarca birlikte çalıştığım Salih Keçeci, magazinin altın çağına yakışan bir abi geleneğini sürdürüyor.
Ferruh Taşdemir, bir sonraki magazin neslinin atak ve cüretkâr çizgisini temsil ediyor.
Ozan Güven olayı patlamadan bir ay önce bir programda onun gazetecilere kötü muamelesini gündeme getiren Ferruh Taşdemir o gün çok dikkatimi çekti.
İkili çok dengeli bir yol tutuyor. Bir eleştiren varsa bir savunan da oluyor.
Programın moderatörü Neşe Sapmaz ise çok dengeli ve serinkanlı bir kadın bakışı getiriyor.
Tek itirazım programın adı. Çünkü o masada ne kurt var ne de çakal...
MIZIKÇI BİR BAŞKAN BABANIN SONBAHARI
DÜNYA böylesini gördü... Afrika’da çok gördük böyle mızıkçıları...
Yıllarca başkanlık koltuğunda oturup, “milli irade” nutukları atıp sonra sandıktan başkası çıkınca “Ben gitmem” diyenini epey gördük.
Milli irade efeliğinden, milli irade mızıkçılığına, sonra da hırsızlığına yatay geçişi yapanlara rastladık...
Ama Amerika’da değil...
İngiltere’de görmedik...
Almanya’da, Fransa’da, Avrupa’nın herhangi bir yerinde rastlamadık...
Türkiye’de de silah zoruyla koltuğundan kaldırılanı gördük de 1950’den beri seçim kaybedip de gitmemekte direneni hiç görmedik.
Şu kadere bakın ki, Abraham Lincoln’ün ülkesine... Ancak Trump gibi bir karakter yapabilirdi bunu...
Sandıktan ben çıkarsam milli irade...
O çıkarsa kirli irade...
Yani o sandıktan başkası çıkarsa bu koltuğu vermem diyor...
Verirsin kardeşim...
Amerika Birleşik Devletleri öyle Latin Amerika gibi başkan babaları nesiller boyu aynı koltukta oturtan bir demokrasi değil... Başkan babaların sonbaharını, kışını beklemez...
En fazla 8 yıl o koltukta kalabilirsin... Sonra güzel bir emeklilik...
Amerika kıtası popülizmi galiba ilk seçim dayağını Amerika Birleşik Devletleri’nde yiyecek... Bütün dünyanın hayrına olur...
GÜNÜN TARTIŞMASI
İZMİR TAŞRA MIDIR YOKSA METROPOL MÜ
SABAH ilk itiraz bir İzmirliden değil, Ohrili bir Balkan göçmeninden geldi.
Sedat Ergin, “Yazında İzmir için taşra şehri demişsin, kızdıracaksın hemşerilerini...”
İkinci itirazı tahmin ettiğim gibi Doğan Hızlan yaptı.
O an hatırladım, yıllar önce Türkiye’de iki şehrin taşra olmadığını, bunların da İstanbul ve İzmir olduğunu yazmıştı. Ahh unutkanlık...
Ben de bunu destekleyen bir yazı yazmıştım. Gerçekten de İzmir’in azınlıkları büyük ölçüde ayrıldı ama o kozmopolit ruhu miras olarak bıraktılar.
O nedenle dün kullandığım taşra kelimesi tam oturmuyor...
Yine de şunu söyleyeyim. Benim taşra kelimesi ile bir sorunum yok.
PEKİ NEDİR BU TAŞRA KELİMESİNİN ANLAMI
“TAŞRA” hepimizin çok kullandığı ama anlamını çok merak etmediği bir kelime.
Kelimenin anlamından çok, ona atfettiğimiz bir yargıyla kullanıyoruz. Çoğumuzun gözünde biraz kültürsüzlük, biraz da hödüklük gibi bir anlamı var.
Oysa Türk Dil Kurumu bu kelimeyi şöyle tanımlıyor:
“Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin tamamı...”
Bu da çok muğlak bir tanım.
Sözlük anlamını da pek anlamadım ama bildiğim bir şey var.
Taşra kültürsüzlüğün eşanlamlısı değil.
Dünyanın birçok kültür insanı o ülkelerin taşra diye bilinen yerlerinden geliyor.
Mesela geçen gün kaybettiğimiz Fransız şarkıcı Juliette Greco...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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