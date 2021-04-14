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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Türkiye'nin çaresiz ev kadını hangi okula rüşvet verirdi
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Türkiye'nin çaresiz ev kadını hangi okula rüşvet verirdi

14 Nisan 2021

Aslında yazının gerçek başlığı şu:

“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”

O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.

*

Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.

ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.

*

Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...

Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var.

“Transamerica” filmindeki rolüyle Oscar adayı da olmuştu...

Kocası ise Fargo filmindeki rolüyle tanıdığımız William H. Macy...

Türkiyenin çaresiz ev kadını hangi okula rüşvet verirdi

İşte bu zengin çocuklarını “iyi üniversitelere torpille sokma çetesi”, FBI’ın “Varsity Blues” adını verdiği bir operasyonla çökertildi.

Bu işleri düzenleyen “Yetenekli Bay Rick Singer” FBI tarafından yakalandı.

Singer FBI’la işbirliği yaparak, çocuklarını iyi üniversitelere sokmaya çalışan şöhretli ve varlıklı ebeveynleri de tek tek yakalattı.

Birçoğu suçlarını kabul ederek üç-beş ay hapis cezaları ile kendilerini kurtardılar. Ama hepsi kamuoyu gözünde rezil oldu, sosyal medyada hayatları boyunca unutamayacakları ağır bir darbe aldılar.

Aileler aynı zamanda çocuklarını da çok kötü şekilde lekelediler.

*

Amerika’da özellikle varlıklı aileler çocuklarını “Ivy League” denilen yüksek prestijli üniversitelere göndermek için büyük bir yarışa giriyorlar.

Belgesel işte bu sistemi de çok fena halde sorguluyor.

*

Seyrederken ister istemez gözünüzün önüne varlıklı Türk aileleri de geliyor.

“Kimdir Türkiye’nin bu çaresiz kadınları” diye düşünüyorsunuz.

Bizde böyle bir rüşvet sistemi olmadı. Ama çok daha örgütlü ve siyasi bir skandal yaşadık.

Geçmişte FETÖ’nün üniversiteye giriş sınavlarına nasıl sızdığını ve milyonlarca çocuğu nasıl bir haksızlık ve adaletsizliğe uğrattığını bir düşünün...

*

Kim bilir hâlâ aramızda bu yolla üniversiteye sokturulmuş kaç insan dolaşıyor...

Kaç çaresiz ev kadını bu FETÖ sistemine bir yerinden girip çocuğuna avantaj sağlamaya kalkmıştır...

Bir de kaç gerçek çaresiz ev kadını ve gerçek mağdur çocuğu vardır...

*

Türkiye’de de bir “üniversiteye giriş skandalı” belgeseli yapma zamanı gelmedi mi sizce de...

AMERİKAN ÇARESİZ EV KADINI HANGİ SEKİZ ÜNİVERSİTE İÇİN RÜŞVET VERDİ

AMERİKAN çaresiz ev kadınları çocuklarını “Ivy League” denen okullara sokmak istiyor.

“Sarmaşık Ligi” ABD’nin kuzeydoğu yakasındaki en prestijli 8 üniversiteye verilen isim.

Bunlar “Brown”, “Columbia”, “Cornell”, “Dartmouth Kolej”, “Harvard”, “Pennsylvania”, “Princeton”, “Yale” üniversiteleri.

Bu üniversitelere “Ivy (Sarmaşık) League” denmesinin nedeni, yeni öğrencilerin her öğretim yılı okula sarmaşık dikmelerinden kaynaklanıyor.

Son 30 yılda özellikle dijital teknolojilerdeki gelişmeler “M.İ.T”, “Stanford” gibi başka üniversiteleri de çok çekici hale getirdi.

Yıllardan beri hep şunu düşünürüm...

Acaba Türkiye’nin “Ivy League üniversiteleri” hangileridir....

BENİM ÇARESİZ EV KADINI ANNECİĞİM NELER YAPTI

LİSEYİ bitirmiş her Türk çocuğu gibi merkezi üniversite sistemine soktu.

1965 yılında ODTÜ, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bu sistemin dışında kendi sınavlarını yapıyordu.

Bu üç üniversite o yıllarda Türkiye’nin “Ivy League”i.

Cebime para koyup, İTÜ ve ODTÜ sınavlarına girmem için İstanbul ve Ankara’ya gönderdi.

Orada hazırlık kurslarına katılıp sınavlara girecektim. Ben o paraları kızlarla partilerde bir güzel yedim ve iki okulu da kazanamadım.

Merkezi sistemle Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’na girdim.

O iki üniversiteye giremediğim için ailem benden çok üzülmüştü ama şimdi geriye baktığımda kaderin benim adıma yaptığı tercihin çok güzel ve hayırlı olduğunu düşünüyorum.

Türkiyenin çaresiz ev kadını hangi okula rüşvet verirdi

BENİM GÖZÜMDEKİ TÜRKİYE ‘SARMAŞIK LİGİ’ ŞU ÜNİVERSİTELER

Boğaziçi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi

YENİ TREND: İZMİR TULUMUNU PARMESAN GİBİ KIRIP YEMEK

BİR süredir her yemekte kendimi şöyle bir tartışma içinde buluyorum.

İzmir tulumu
genellikle küp veya dikdörtgen şeklinde düzgünce kesilerek servis yapılıyor. Oysa bu peynirin tadını giderek İtalyan parmesanına benzetiyorum.

O nedenle geçen haftadan itibaren İzmir tulumunu düzgün kesilmiş dilimler halinde değil, parmesan gibi elle kırılmış parçalar halinde yiyorum.

Tabii ki çatalla değil, parmakla tutarak...

Sonuç?

Harika oldu ve iddia ediyorum:

İzmir tulumu parmesan gibi parçalanıp yenmeli...

Türkiyenin çaresiz ev kadını hangi okula rüşvet verirdi

EGE ŞARAPÇILARININ ŞU GÜNLERDE EN ÇOK KONUŞTUĞU FOTOĞRAF BU

ÜÇ gündür Urla’da şarap üreticileri ile çok güzel sohbetler yapıyorum.

Şunu haber vereyim.

2020 yılı Ege’de “Millesime” olmasa da ona yakın bir yıl olmuş.

Çünkü üzüm verimi çok düşükmüş ama elde edilen şarap harika olmuş.

Özellikle de Şiraz için çok iyi diyorlar.

Ama şu sıralar en çok konuşulan konu Fransa’daki bağları vuran ani soğuk...

Bordeaux, Bourgogne, Rhone, Loire ve Champagne bölgelerini vuran ani soğuk galiba bağları bitirmiş.

Zaten Trump’un koyduğu ek vergilerle sarsılmış olan Fransız şarap sanayisi bu yıl bir de soğuğun darbesini yiyecek gibi.

BUNLARDAN EN AZ İKİSİ SİZDE VARSA BİR ‘ROCKNROLLA’ KARAKTERSİNİZ

BAZI geceler hiç nedensiz bir şekilde, durup dururken bir Guy Ritchie filmi seyrederim.

Her bir karakter benim gözümde şu sığ ve gri dünyadan bir kaçış kapsülüdür çünkü...

Türkiyenin çaresiz ev kadını hangi okula rüşvet verirdi

Önceki gece sıra “RocknRolla” filmindeydi.

Karakterlerin hepsi, eh işte kendi çapında bir Shakespeare gibi konuşuyor...

Mesela şu laf:

“Güzellik zalim bir metrestir...”

*

Ama asıl şu “Rocknrolla” tarifine takıldım:

“Bazı insan vardır, para düşkünüdür... Bazısı vardır, şöhret budalasıdır... Bazı insan vardır seks düşkünüdür... Bazısı vardır gücü sever, güce tapar... Bir de bazısı vardır, bunların hepsini sever... İşte o herif ‘s...min Rocknrolla’sıdır...”

*

Ben diyorum ki, bunlardan sadece ikisi varsa bile...

Kesin bir Rocknrolla’sınız...

Keyfini çıkarın....

Pandemide fazla mütevazı olmaya gerek yok...

X

O 19 ölü nitrojen dolu 22 cam lahitin laneti mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Nisan 2021
Geçen hafta tüm dünya pandemi ile boğuşurken Mısır 3 Nisan gecesi bütün dünyayı şaşırtan bir şey yaptı.

Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...

*

18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.

22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...

*

Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.

Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...

Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.

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İmamı kim istifa ettirdi Türkiye'nin makul aklı mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Nisan 2021
Ayasofya imamı sonunda istifa etti...

İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...

Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...

Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.

Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...

Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...

Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...

İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.

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CHP'li kayınpederim o 2 takunyalı hakkında bana neler anlatmıştı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Nisan 2021
Kayınpederim rahmetli Hüdai Oral, köklü bir CHP’li ailenin üyesiydi.

Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.

Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...

Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.

Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.

Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.

İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.

O güne kadar öyle bir bakanlık yok...

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Bu bir haber mi, fazla oldunuz sinyali mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

8 Nisan 2021
“Haber” desem...

Değil...

“Analiz” desem o da değil...

Öyleyse ne?

“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...

Önce neden söz ettiğimi anlatayım.

Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.

Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...

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Ya seçilmişlere her gün haddini bildiren o atanmış memurlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

7 Nisan 2021
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir süredir beni de düşündüren önemli bir noktaya dikkati çekti.

Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.

*

Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.

Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...

Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.

Özeti şuydu:

Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...

Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...

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Artık doğalgaz faturanıza bile rütbeli imzanızı atmayın

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Nisan 2021
O bildiriye imza atan 104 mütekait askerin karşısına geçip sormak isterdim:

“Yaptığınızdan memnun musunuz...”

Ve devam etsem...

“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...

Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”

*

Biliyorum bana diyecekler ki...

“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”

Evet sahipsiniz...

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Ey erkek 5 yıl önce testosteron yarıştırıyordun bak bugün ne

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Nisan 2021
Aman Allahım...

Bu erkek milleti...

Yani biz ne hale düştük...

*

Dün gibi hatırlıyorum...

15 Mayıs 2016...

Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...

Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...

Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?

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İkinci hayatında bir daha komedi oynayabilecek mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Nisan 2021
Zekeriyaköy’deki evde yaşanan o olayın üzerinden 3 yıla yakın zaman geçmiş.

Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.

Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.

Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.

Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.

*

Hayatım boyunca şuna inandım.

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Çok genç erkekle 'olgun kadın' arasında kaç yaş fark vardır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

2 Nisan 2021
Çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin saat 00.30’u...

Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...

“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”

Paul Simon...

Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...

Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...

“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...

Bütün bir gençliğim...

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Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

1 Nisan 2021
1) Dün gibi hatırlıyorum...

2005 yılının aralık ayıydı...

Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.

Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...

Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.

Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...

Ayağa kalkıp soruyorum...

“Yorgun musunuz...”

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Ayda 2 bin 500 kişi acil şiddet butonuna basıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Mart 2021
Teknoloji şirketlerinin yöneticileri ile konuşmak bana hep büyük heyecan veriyor. Bu haftaki podcast sohbet konuğum Vodafone’un CEO’su Engin Aksoy.

Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.

Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.

“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.

Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.

Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.

Sözü ona bırakıyorum. 

1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ

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Erol Olçok olsaydı 'pudra şekeri' krizini nasıl yönetirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Mart 2021
AKP’nin yükseliş yıllarındaki iletişimcisi Erol Olçok’u son defa galiba Kanyon’da gördüm. Bir restoranda oturuyordum ve o da geçerken beni görmüş birkaç dakika sohbet etmiştik.

Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...

Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...

*

Benim görüşüm şöyle...

Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...

Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...

Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...

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Şenol Hoca ve takımı önceki gece Avrupa'da neyi yıktı?

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Mart 2021
Avrupa’da belki de son 4 Dünya Kupası’nda tanık olduğumuz manzara şudur: Ülkelerin milli takımları, kulüp takımları kadar iyi futbol oynayamıyor. Şenol Hoca ve takımı son 2 maçta işte bu yerleşik Avrupa inancını yıktı. Milli takım, Türkiye’deki bütün kulüp takımlarından daha iyi futbol oynuyordu.

Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.

Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:

“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”

Nedir bu, anlatayım...

57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU

Maçın 57’nci dakikası...

Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.

Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.

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23 Haziran'da bu paranın üzerinde bu 'muamma' çocuğun resmi olacak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Mart 2021
Kendini mahallenin ağır abisi sanan bir meczubun, “eşcinsel” diye işitme engelli bir çocuğu sokak ortasında dövüp, sonra bu görüntüleri göğsünü yumruklaya yumruklaya sosyal medyada paylaştığı gün...

Yani geçen cuma...

İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.

*

Bundan 3 ay sonra...

Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.

Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...

Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...

Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...

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Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Mart 2021
25 Mart 2021 Perşembe günü...

Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...

Atina’da çok önemli bir şey oldu...

Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...

Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...

İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...

Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.

Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...

Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...

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Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Mart 2021
1) Sadece dün değil... Epey bir süredir Türkiye’de parti kongreleri beni hiç ilgilendirmiyor...

Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.

Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.

*

AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.

*

Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...

“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...

Hayal mi kuruyorum...

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Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

25 Mart 2021
Son dönemde ekranlarda ve gazetelerde, kilo alanları gördükçe aklıma şu soru geliyor:

Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...

Ve kaç kilo aldılar...

Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...

Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.

Ama şurası kesin...

Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.

*

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Anayasa'daki 'Andımız' bu yıl kaçıncı yaşını dolduracak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Mart 2021
Dün önüme Aksoy şirketinin yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçları geldi.

Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:

“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”

*

Sonuçlar ilginç.

CHP seçmeninin yüzde 96’sı...

İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...

MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...

AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...

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