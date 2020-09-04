Türkiye'nin 'Amalfi' sahili tam burası mı

Yaz 2020 - 1
Daha önce gitmediğim veya gidip de fark edemediğim birçok yeri bu yaz keşfettim.
Bugün size pandemi gölgesindeki “2020 Türkiye yazı” ile ilgili gözlemlerimi aktaracağım.
*
İlk sorumuz şu:
- “Türkiye’nin Toscana ve San Sebastian’ı, Urla...”
- “Türkiye’nin Bordeaux’su, Trakya...”
- “Türkiye’nin Bourgogne’nu, Denizli güney platosu...”
- “Türkiye’nin Miami’si, Antalya...”
Peki Türkiye’nin Amalfi sahili, Positano’su neresi?
*
Amalfi, İtalya’nın güneybatı sahilinde dağlık ve kayalık kıyıların bulunduğu bölge...
Napoli’nin ilerisinde başlayıp güneye doğru iniyor.
İtalya’nın en beğenilen sahilidir diyebiliriz.
*
Geçen hafta Fethiye’nin Faralya bölgesine gittim.
Şimdiye kadar hep denizden gittiğim bu bölge benim için “Kelebekler Vadisi”ydi...
O da karaya doğru girmiş çok güzel bir denizdi...
Ancak bu defa karayolundan gidince, beni hayretler içinde bırakan bir doğayla tanıştım.
YAZ 2020 – 2
BU KAPININ ARKASINDA YENİ BİR TREND BAŞLIYOR
BU yaz bir keşfim de insana “Yaz tatili denize girmekten ibaret değildir” dedirten, gözlerden uzak butik otellerdi...
Bunların birine çok ilgiyle izlediğim Saffet Emre Tonguç’un Instagram paylaşımından görerek gittim.
*
Yukarda anlattığım Faralya’nın ormanlık bölümünde...
Adı ‘Perdue’...
Benim için Fransızca bir kelime ama onlar İtalyanca olarak telaffuz ediyorlar.
Artık çok moda olan “Likya Yolu”na yakın bir yerde sizi getiren arabadan iniyorsunuz.
Sizi Afrika veya Latin Amerika filmlerinde gördüğünüze benzeyen derme çatma bir kamyonet alıyor.
Çok nazik bir sürücü sizi karşılıyor. Önce ateşinizi ölçüyor, sonra maskenizi takmanızı istiyor...
Ve soğuk bir şişe su verip sizi toprak bir yoldan aşağı doğru indirmeye başlıyor.
Daha ilk saniyede anlıyorsunuz ki sizi öyle klasik, sıradan bir yaz tatili mekânı beklemiyor.
*
Biraz sonra işte bu fotoğrafta gördüğünüz kapıdan otele giriyorsunuz.
Sadece 11 odası var. Yan tarafında ise biraz farklı konseptte 19 odalık bir başka butik otel bulunuyor.
Bir bölümü ahşap zemin üzerine kurulmuş çok lüks çadırlar şeklinde. Her birinin önünde ahşap verandası var.
Benim kaldığım yer, yıllar önce Kenya’da Massai Mara’da, Güney Afrika’daki Kruger Park’ta kaldığım lüks lodge’un neredeyse aynısıydı.
*
Verandadan aşağı inen taş merdivenler, sizi kayalıklar arasında lagunumsu bir plaja götürüyor. Duyabildiğiniz iki ses dalgalar ve ağustos böcekleri...
YAZ 2020 – 3
PANDEMİNİN DOĞURDUĞU 2 KELİME: 2 KELİME: KAÇ VE SAKLAN
ÇOK sık ve çeşitli bir bitki örtüsü içindesiniz.
Hayatımda ilk defa ağacından avokado koparıp salatama koydum.
Taze incir kokusu ise insanı alıp götürüyor.
İki insan harika bir kaçış ekosistemi yaratmış. Önümüzdeki dönem seyahat anlayışında en büyük trendlerden biri bu olacak: “Kaçış”, daha doğrusu kaçıp saklanma...
Kelebekler Vadisi’nin tepesinde yaşadığım düş kırıklığını unutuyorum ve kendimi harika bir yaz sonu meditasyonuna bırakıyorum.
Geçen yaz doğaya en saygılı şekilde yapılmış otellerden birinin Bodrum’daki Amanrüya olduğunu yazmıştım.
Bu yıl 1 numarayı buraya verdim.
2020 ULTRA LÜKS ZODYAK YAZI OLDU
- Bu yaz kesinlikle “ultra lüks zodyaklar yazı” oldu... Türk megayatçısı teknesini yaz sonuna kadar yerinden kımıldatmazken 500 binlik, 1 milyon dolarlık zodyaklarla sürat denemesi yaptı.
BU YAZIN BANKO EN İĞRENÇ BULUŞU
- Bu yazın en iğrenç buluşu kesinlikle “suni dalga yapan sürat motorları”ydı...
İnsanlar, özel donanımları sayesinde suni dalgalar yaratan teknelerin arkasında bir tür dalga sörfü yapıyordu.
Bunların çıkardığı dalgalar kıyıda yüzenlere tsunami gibi geliyor.
Ağustos ayında beni az daha bir iskeleden kazımak zorunda kalacaklardı.
AŞAĞIDAN BAKINDA HİÇ GÖRÜNMEYEN BİR ‘ŞEY’
TABİAT yapısı bakımından kesinlikle Amalfi sahillerinden çok daha güzel bir yer...
Şu gördüğünüz fotoğrafı bölgenin en tepesinden çektim...
Aşağıdaki manzara büyüleyiciydi.
İşte tam bu fotoğrafı çektiğim yerde durdum ve kendi kendime şunu söyledim:
“İşte Türkiye’nin Amalfi sahili burası...”
Sonra gözümü yan tarafa çevirdim ve cümlenin sonuna “mı” soru ekini ekledim.
Çünkü buradan baktığınızda, aşağıdan baktığınızda görmediğiniz bir şey var...
Feci ötesi çirkin bir yapılaşma...
Allah’ın özene bezene yarattığı bu şahane tabiatı, insan eli ürkütücü bir mezbeleye çevirmiş...
O binaları yapanların eksik bıraktığını da bu şahane manzarayı seyretmek için gelenler tamamlamış.
Aşağıda gördüğümüz o tabiat harikasının tepesi devasa bir çöplük...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ilk gördüğüm gün şunu söyleyeceğim:
Burası için en kısa zamanda özel bir gelişim projesi hazırlanmalı...
Özel bir otorite belirlenmeli ve bu bölge İtalya’nın Amalfi sahilinin Doğu Akdeniz’deki en büyük rakibi haline getirilmelidir.
YAZ GÖZLEMİ (1)
MEGAYATÇI HIRVATİSTAN’A GİDEMEYİNCE NE ÖĞRENDİK
BU yaz şunu öğrendim: Türkiye’de tahminimizden çok özel yat var. O tahminimizden de çok megayat var.
“Nereden çıktı bu kadar tekne” diye sormama gerek yoktu tabii.
Hırvatistan’a, Sardunya’ya, Sicilya’ya, İbiza’ya, St. Tropez’e gidemeyen Türk zengini bu yaz sahillerde kaldı.
Biz onları, onlar da Hisarönü Körfezi’ni, Selimiye’yi, Söğüt’ü keşfetti...
YAZ GÖZLEMİ (2)
SARDUNYA’YA GİDEMEYEN TÜRK MEGAYATÇISI BURADA NE YAPAR
- Tekneyi yaz başında, D. Maris’in yanındaki yüzlerce teknenin yanına bordalama bağlar ve tekneden sadece akşamları Nusret ve Manos’a gitmek için ayrılır.
- Kıçtan kara yapan milyonlarca dolarlık teknelerde, bağlam halatlarının neredeyse hiçbirinde uyarıcı işaret yoktu. Buna karşılık hemen hepsinde tekneye fare girmesini engelleyen çanaklar asılıydı.
YAZ GÖZLEMİ (3)
YAZIN EN GÜZEL TRENDİ: ‘KURT ADAMLAR’ SUYA
'PANDEMİK ruhumuz’ bu yazın psikolojik saat ayarını Osman Müftüoğlu’nun 4 Haziran günü şu başlığı ile yaptı:
“Yeni normal ruhumuza iyi gelecek”...
Herkes aşıyı beklerken Osman Hoca, moral aşısını buldu.
Ama asıl aşı, ondan üç gün sonra yaptığımız bir sabah sohbetinde geldi.
Hoca, “Dolunay üzerine bir yazı yazacağım. Dolunay insanı kurt adam yapmaz. Bilinenin aksine dolunayın romantik ve rahatlatıcı etkisi daha büyüktür” dedi. Tabii temmuz ayındaki ilk dolunayda bunu uygulamaya başladım. Netice?
Önceki akşam ay tam tepemdeyken Akbük’te denize girmek oldu...
Hoca sonuna kadar haklı... Bu yılın trendi: Kurt adamlar suya...
Türkiye'nin 'Amalfi' sahili tam burası mı
Mayıs sonundan itibaren Ege ve Akdeniz’deydim.
Yaz 2020 - 1
Daha önce gitmediğim veya gidip de fark edemediğim birçok yeri bu yaz keşfettim.
Bugün size pandemi gölgesindeki “2020 Türkiye yazı” ile ilgili gözlemlerimi aktaracağım.
*
İlk sorumuz şu:
- “Türkiye’nin Toscana ve San Sebastian’ı, Urla...”
- “Türkiye’nin Bordeaux’su, Trakya...”
- “Türkiye’nin Bourgogne’nu, Denizli güney platosu...”
- “Türkiye’nin Miami’si, Antalya...”
Peki Türkiye’nin Amalfi sahili, Positano’su neresi?
*
Amalfi, İtalya’nın güneybatı sahilinde dağlık ve kayalık kıyıların bulunduğu bölge...
Napoli’nin ilerisinde başlayıp güneye doğru iniyor.
İtalya’nın en beğenilen sahilidir diyebiliriz.
*
Geçen hafta Fethiye’nin Faralya bölgesine gittim.
Şimdiye kadar hep denizden gittiğim bu bölge benim için “Kelebekler Vadisi”ydi...
O da karaya doğru girmiş çok güzel bir denizdi...
Ancak bu defa karayolundan gidince, beni hayretler içinde bırakan bir doğayla tanıştım.
YAZ 2020 – 2
BU KAPININ ARKASINDA YENİ BİR TREND BAŞLIYOR
BU yaz bir keşfim de insana “Yaz tatili denize girmekten ibaret değildir” dedirten, gözlerden uzak butik otellerdi...
Bunların birine çok ilgiyle izlediğim Saffet Emre Tonguç’un Instagram paylaşımından görerek gittim.
*
Yukarda anlattığım Faralya’nın ormanlık bölümünde...
Adı ‘Perdue’...
Benim için Fransızca bir kelime ama onlar İtalyanca olarak telaffuz ediyorlar.
Artık çok moda olan “Likya Yolu”na yakın bir yerde sizi getiren arabadan iniyorsunuz.
Sizi Afrika veya Latin Amerika filmlerinde gördüğünüze benzeyen derme çatma bir kamyonet alıyor.
Çok nazik bir sürücü sizi karşılıyor. Önce ateşinizi ölçüyor, sonra maskenizi takmanızı istiyor...
Ve soğuk bir şişe su verip sizi toprak bir yoldan aşağı doğru indirmeye başlıyor.
Daha ilk saniyede anlıyorsunuz ki sizi öyle klasik, sıradan bir yaz tatili mekânı beklemiyor.
*
Biraz sonra işte bu fotoğrafta gördüğünüz kapıdan otele giriyorsunuz.
Sadece 11 odası var. Yan tarafında ise biraz farklı konseptte 19 odalık bir başka butik otel bulunuyor.
Bir bölümü ahşap zemin üzerine kurulmuş çok lüks çadırlar şeklinde. Her birinin önünde ahşap verandası var.
Benim kaldığım yer, yıllar önce Kenya’da Massai Mara’da, Güney Afrika’daki Kruger Park’ta kaldığım lüks lodge’un neredeyse aynısıydı.
*
Verandadan aşağı inen taş merdivenler, sizi kayalıklar arasında lagunumsu bir plaja götürüyor. Duyabildiğiniz iki ses dalgalar ve ağustos böcekleri...
YAZ 2020 – 3
PANDEMİNİN DOĞURDUĞU 2 KELİME: 2 KELİME: KAÇ VE SAKLAN
ÇOK sık ve çeşitli bir bitki örtüsü içindesiniz.
Hayatımda ilk defa ağacından avokado koparıp salatama koydum.
Taze incir kokusu ise insanı alıp götürüyor.
İki insan harika bir kaçış ekosistemi yaratmış. Önümüzdeki dönem seyahat anlayışında en büyük trendlerden biri bu olacak: “Kaçış”, daha doğrusu kaçıp saklanma...
Kelebekler Vadisi’nin tepesinde yaşadığım düş kırıklığını unutuyorum ve kendimi harika bir yaz sonu meditasyonuna bırakıyorum.
Geçen yaz doğaya en saygılı şekilde yapılmış otellerden birinin Bodrum’daki Amanrüya olduğunu yazmıştım.
Bu yıl 1 numarayı buraya verdim.
2020 ULTRA LÜKS ZODYAK YAZI OLDU
- Bu yaz kesinlikle “ultra lüks zodyaklar yazı” oldu... Türk megayatçısı teknesini yaz sonuna kadar yerinden kımıldatmazken 500 binlik, 1 milyon dolarlık zodyaklarla sürat denemesi yaptı.
BU YAZIN BANKO EN İĞRENÇ BULUŞU
- Bu yazın en iğrenç buluşu kesinlikle “suni dalga yapan sürat motorları”ydı...
İnsanlar, özel donanımları sayesinde suni dalgalar yaratan teknelerin arkasında bir tür dalga sörfü yapıyordu.
Bunların çıkardığı dalgalar kıyıda yüzenlere tsunami gibi geliyor.
Ağustos ayında beni az daha bir iskeleden kazımak zorunda kalacaklardı.
AŞAĞIDAN BAKINDA HİÇ GÖRÜNMEYEN BİR ‘ŞEY’
TABİAT yapısı bakımından kesinlikle Amalfi sahillerinden çok daha güzel bir yer...
Şu gördüğünüz fotoğrafı bölgenin en tepesinden çektim...
Aşağıdaki manzara büyüleyiciydi.
İşte tam bu fotoğrafı çektiğim yerde durdum ve kendi kendime şunu söyledim:
“İşte Türkiye’nin Amalfi sahili burası...”
Sonra gözümü yan tarafa çevirdim ve cümlenin sonuna “mı” soru ekini ekledim.
Çünkü buradan baktığınızda, aşağıdan baktığınızda görmediğiniz bir şey var...
Feci ötesi çirkin bir yapılaşma...
Allah’ın özene bezene yarattığı bu şahane tabiatı, insan eli ürkütücü bir mezbeleye çevirmiş...
O binaları yapanların eksik bıraktığını da bu şahane manzarayı seyretmek için gelenler tamamlamış.
Aşağıda gördüğümüz o tabiat harikasının tepesi devasa bir çöplük...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ilk gördüğüm gün şunu söyleyeceğim:
Burası için en kısa zamanda özel bir gelişim projesi hazırlanmalı...
Özel bir otorite belirlenmeli ve bu bölge İtalya’nın Amalfi sahilinin Doğu Akdeniz’deki en büyük rakibi haline getirilmelidir.
YAZ GÖZLEMİ (1)
MEGAYATÇI HIRVATİSTAN’A GİDEMEYİNCE NE ÖĞRENDİK
BU yaz şunu öğrendim: Türkiye’de tahminimizden çok özel yat var. O tahminimizden de çok megayat var.
“Nereden çıktı bu kadar tekne” diye sormama gerek yoktu tabii.
Hırvatistan’a, Sardunya’ya, Sicilya’ya, İbiza’ya, St. Tropez’e gidemeyen Türk zengini bu yaz sahillerde kaldı.
Biz onları, onlar da Hisarönü Körfezi’ni, Selimiye’yi, Söğüt’ü keşfetti...
YAZ GÖZLEMİ (2)
SARDUNYA’YA GİDEMEYEN TÜRK MEGAYATÇISI BURADA NE YAPAR
- Tekneyi yaz başında, D. Maris’in yanındaki yüzlerce teknenin yanına bordalama bağlar ve tekneden sadece akşamları Nusret ve Manos’a gitmek için ayrılır.
- Kıçtan kara yapan milyonlarca dolarlık teknelerde, bağlam halatlarının neredeyse hiçbirinde uyarıcı işaret yoktu. Buna karşılık hemen hepsinde tekneye fare girmesini engelleyen çanaklar asılıydı.
YAZ GÖZLEMİ (3)
YAZIN EN GÜZEL TRENDİ: ‘KURT ADAMLAR’ SUYA
'PANDEMİK ruhumuz’ bu yazın psikolojik saat ayarını Osman Müftüoğlu’nun 4 Haziran günü şu başlığı ile yaptı:
“Yeni normal ruhumuza iyi gelecek”...
Herkes aşıyı beklerken Osman Hoca, moral aşısını buldu.
Ama asıl aşı, ondan üç gün sonra yaptığımız bir sabah sohbetinde geldi.
Hoca, “Dolunay üzerine bir yazı yazacağım. Dolunay insanı kurt adam yapmaz. Bilinenin aksine dolunayın romantik ve rahatlatıcı etkisi daha büyüktür” dedi. Tabii temmuz ayındaki ilk dolunayda bunu uygulamaya başladım. Netice?
Önceki akşam ay tam tepemdeyken Akbük’te denize girmek oldu...
Hoca sonuna kadar haklı... Bu yılın trendi: Kurt adamlar suya...