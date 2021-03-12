Türkiye'nin 24 saat en önemli canlı tv yayını

İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Türkiye'nin 24 saat en önemli canlı tv yayını
Akşamları yapılan siyasi tartışmalar mı... Parti gruplarından canlı aktarılan sahneler mi...
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
Biliyorsunuz son yıllarda bir “Yaren Leylek”imiz var.
Her sene aynı günlerde geliyor ve balıkçı Adem Amca’nın teknesine konuyor...
Bölge, Eskikaraağaç Leylek Köyü denilen yer...
Dokuz yıldan beri Türkiye’nin bütün hayvanseverleri “Yaren Leylek” adı verilen bu leyleğin gelişini izliyor.
O artık bir Cemre gibi...
İlkbaharın gelişini o ilan ediyor Türkiye’ye...
Karacabey Belediyesi bu yıl çok güzel bir şey yaptı. Yaren Leylek ve eşini rahatsız etmeyecek şekilde bir kamera ve ses düzeni yerleştirdi.
Ve oradan 24 saat canlı yayın yapıyor...
Bugüne kadar gördüğüm en sempatik “Biri bizi gözetliyor” programı bu...
Ne Discovery, ne Natinal Geographic bugüne kadar böyle bir şeyi akıl etti... Yaren Leylek’i Türkiye’nin sevgilisi haline getirdi...
*
1980’li yıllarda Karadeniz kıyılarına gelmiş bir “Beyaz Balina Aydın”ımız vardı...
Tıpkı onun gibi, Yaren Leylek de bu ülkenin sadece asık suratlı politikacılardan, kavga eden canlı yayın tiplerinden ibaret olmadığını hepimize gösterdi.
Çok teşekkürler Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kardeşim...
O KOZMİK ODAYA İYİ BİR KÜRATÖR GİRMELİ
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Çiçek bu hafta başında çok önemli bir şey yaptı ama galiba biraz gürültüye gitti.
Çiçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanet depolarını basına açtı.
Burası adaletin kozmik odası...
Oradan aktarılanları satır satır okudum.
Neler yok ki...
Adnan Oktar’ın evinden çıkan sniper tüfeği...
15 Temmuz darbesinde ele geçirilen silahlar...
Reina saldırısında kullanılan silahlar...
Orada olmayı çok isterdim. Eminim o depoya girsem, farklı bir gözle çok başka şeyler de görürdüm.
Bunu oraya giden meslektaşlarımı eleştirmek için söylemiyorum. Özel bir ilgimden dolayı böyle yazıyorum.
*
Son yıllarda önemli suç olaylarından kalan böyle şeylerle ilgili çok ilgi çeken sergiler düzenleniyor.
Mesela Las Vegas’taki “Mob” (Mafya) müzesinde, Amerikan polisinin ve adliyesinin elindeki birçok delil, cinayetlerde kullanılan silahlar, olay yeri fotoğrafları sürekli sergileniyor.
Hatta Chicago’daki ünlü mafya mensuplarının kurşuna dizildiği duvar, üstündeki mermi delikleriyle getirilip oraya monte edilmiş.
Bunun gibi geçtiğimiz yıllarda cinayet mahallerinde çekilmiş fotoğraflar sergilendi ve bütün medyada çok ilginç yazılar yayınlandı.
*
Bence, o kozmik odaya iyi bir müze küratörü girmeli.
Aradan en az 50 yıl geçmiş olaylarla ilgili adli delilleri inceleyip bunlardan çok ilgi çekici sergiler çıkarabilir.
BAKIN KOCASINI NEDEN KENDİ VURMAMIŞ DA TETİKÇİ TUTMUŞ
Şu sıralar filmini en merakla beklediğim yönetmen, “Blade Runner” filminden beri hayranı olduğum Ridley Scott.
Filmin adı “Gucci Mağazası” ve gerçek cinayeti anlatıyor.
Film 1973 yılında evlenen Gucci Ailesi’nin torunu Maurizio Gucci ile karısı Patrizia Reggiani arasındaki ilişkileri anlatıyor.
Maurizio Gucci, 1985 yılında başka bir kadına âşık olup, eşinden ayrılmak için dava açtı.
Çift 1991’de boşandı.
Bundan birkaç yıl sonra Maurizio Gucci, Milano’daki ofisinin yakınında vurularak öldürüldü.
Öldüren, karısının kiraladığı bir tetikçiydi.
Cinayet azmettiricisi eş 1997’de tutuklandı ve 29 yıl hapse mahkûm oldu.
Kocasını öldürtmek için tetikçiye 365 bin dolar ödediği ortaya çıktı.
*
Patrizia Reggiani, İtalya’da “Karadul” olarak biliniyor.
Maurizio Gucci ile evlendiğinde İtalyan sosyetesinin en ilginç ve snop simalarından biriydi...
“Sıradan bir bisiklet selesinde mutlu olmaktansa, Rollce Royce koltuğunda hüngür hüngür ağlamayı tercih ederim” diyen bir hayat anlayışı vardı.
2014 yılında cezaevinden çıktığında Patrizia’ya bir kadın gazeteci sormuştu:
“Kocanı niye kendin vurmadın da bir tetikçi tuttun?”
Cevabı şu olmuştu:
“Çünkü gözlerim
iyi görmüyor, ıskalarım diye korktum.”
İşte o yüzden ıskalamaktan korkan bu kadını kim oynayacak diye çok merak ediyordum...
Önceki gün öğrendim.
ANGELİNA JOLİE Mİ, PENELOPE CRUZ MU YOKSA LADY GAGA MI
“HOUSE of Gucci”, yani “Gucci Mağazası” filmi tam bir süper yıldızlar filmi olacak.
Bir kere filmi Ridley Scott yönetiyor...
Bugüne kadar neye el attıysa dünya fenomeni haline getirmiş büyük bir yönetmen.
Karadul’u kimin oynayacağına gelince...
Bu rolü daha önce Angelina Jolie veya Penelope Cruz’un oynayacağı yazılmıştı.
Ancak bu büyük savaşı İtalyan asıllı bir yıldız kazandı.
Patrizia Reggiani’yi Lady Gaga oynayacak.
“Bir Yıldız Doğuyor” filminde büyük sesinin yanında büyük bir aktrist olduğunu kanıtlamıştı.
*
Öldürülen torun Maurizio Gucci’yi daha önce Leonardo DiCaprio oynayacak deniyordu.
Ama o rol de Adam Driver’a gitti...
*
Filmin bir başka özelliği de yardımcı rollerde oynayacak olan şu süper starlar.
Al Pacino, Jeremy Irons ve Jared Leto.
OĞUZ ATAY’IN GÜNLÜĞÜ OLAYI BÜYÜYOR, İŞTE GELEN YENİ BİLGİLER
DÜN, Oğuz Atay’a çok yakın bir kişi ile uzun bir sohbet yaptım.
Son yıllarında en yakınında olan kişilerden biri.
Eşi ölümü sırasında Oğuz Atay’ın yanında bulunan, kendisi de bir saat sonra yanına giren çok yakın bir edebiyat arkadaşı.
Yarın kim olduğunu ve yazmama izin verdiği bazı şeyleri yazacağım.
Önce bir düzeltme. Dün yanlışlıkla Oğuz Atay’ın Yeniköy’de evinde öldüğünü yazmıştım. Ancak Atay bir arkadaşının evinde ölmüş. O gece kimin evindeydi? Yanında kimler vardı.
Dünkü yazımda adını verdiğim o üç kişi ölümü sırasında orada mıydı?
Oğuz Atay’ın masasının üzerinde gerçekten kahverengi kaplı bir defter var mıydı?
Ölümünden bir hafta sonra evine giden en yakın arkadaşları masanın üzerinde o defteri gördü mü?
Defteri 7 yıl sonra kim, kimin evinde ilk defa gördü?
O defter görüldüğü evden nasıl dışarı çıkarıldı? “Balkondan gizlice eve giren kişi” iddiası doğru muydu?
Oğuz Atay’ın bugüne kadar sessiz kalan sırdaşı, “günlüğün o evden alınışı ile” ilgili ne dedi?
Günlüğü ilk olarak Milliyet’te yayınlayan Enis Batur o günlerde ne demişti?
Oğuz Atay’ın ikinci evliliğinde kapıda davetlilere nikâh şekeri dağıtan iki genç kimdi?
Oğuz Atay’ın “kayıp günce” olayında “Perde 2 ve gerçekler” yarın burada.
PANDEMİDEN BEN DAHİL BÜTÜN ERKEKLER SAKALLI MI ÇIKACAK
ÜNLÜ İngiliz aktörü Jude Law’un bu fotoğrafını geçen gün GQ dergisinin dijital edisyonunda gördüm. Pandemi sırasında o da sakal bırakmış.
Geçenlerde George Clooney’in de sakallı bir fotoğrafını görmüştüm.
Ben de öyleyim. Artık her gün sakal tıraşı olma dönemini kapattım.
Pandemi hepimizi “sakal tembeli” mi yaptı? Yoksa yavaş yavaş sakala ısınmaya mı başladık?
Kendi payıma aynaya baktığım zaman... Üç-beş günlük sakalı kendime yakıştırıyorum. Ama tembellik uzun sürüp ZZ Top tarzı aşağı sarkan sakal haline gelince hiç sevmiyorum.
En önemlisi çevremdeki kadınlar da sevmiyor...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin