Türkiye bağlarının gelmiş geçmiş en iyi yılı hangisi

Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Türkiye bağlarının gelmiş geçmiş en iyi yılı hangisi
Ben her sonbaharı iki şarkı ile açarım...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
*
Bu yılki bağbozumu yolculuğumun özel bir nedeni de var...
Sadece Dedeçeşme Bağları’nı görmeyeceğim...
Aynı zamanda çok önemli bir şarap yapımcısı ile bu bağlarda sohbet edeceğim...
Daniel O’Donnell, Kaliforniyalı bir bağcı...
16 yıl önce Türkiye’ye geldi ve Türk şarapçılığına çok büyük katkılar yaptı...
Epeydir görmüyordum ve ona sormak istediğim sorular vardı...
Mesela dünya şarapçılığındaki yeni trendler nedir?
Damak tadı değişiyor mu...
İklim değişikliği şarapları etkiliyor mu...
*
Ama kafamdaki asıl soru şuydu...
Daniel O’Donnell’a göre Türk şarapçılığının en büyük “millesime” yılı hangisiydi...
Yani en iyi yılı...
Ona soruyu şöyle sordum:
“Türkiye’nin en iyi şarabı hangi yıl yapıldı?”
O bana cevabını şöyle verdi:
“Şarapçılıkta en iyi yıl...”
Böyle demesinin nedenini de anlattı.
Bu sorunun cevabını vereceğim ama gelin önce, Kayra’nın Dedeçeşme Bağları’nda, çoğu kadın bağcılarla üzümü toplamaya başlayalım.
1. TÜRKİYE’DE HANGİ BÖLGE DÜNYANIN HANGİ BÖLGESİ GİBİ
HEP şöyle bir ayrım vardır kafamda...
- NAPA: Denizli Güney, Türkiye’nin Napa’sıdır diyordum... Ama son zamanlarda sanki İspanya’nın yükselen bölgesi Ribero de Duero gibi oldu diyorum.
- TOSKANA: Urla, Türkiye’nin Toskana’sıdır...
- BORDEAUX: Trakya ise Bordeaux’su...
2. GELDİĞİMDEN BERİ YAŞADIĞIM EN İYİ YIL HİÇ TARTIŞMASIZ 2005’Tİ
İKİ ay önce New York Times’ın şarap yazarlarından biri şunu yazdı:
Bordeaux’da şarapçılık tarihinin en iyi yılı 2005’ti...
O yılı çok iyi hatırlıyorum.
Çünkü daha şarap şişelere konmadan uzmanlar 2005’in şahane bir yıl olacağını söylemişlerdi.
Ama şarapçılık tarihinin en iyi yılı demek fazla iddialı değil mi...
Konuştuğum birçok şarap uzmanı 2005’te ısrarlı...
Daniel O’Donnell’a aynı soruyu sordum.
Bordeaux’nunki 2005, Türkiye’ninki hangi yıl...
Cevabı şu oldu:
“Geldiğimden beri en iyi yıl hiç tartışmasız 2005’ti...”
Arkasından şunu ekledi:
“Ama ondan da iyi bir yıl var...”
Gözlerim meraktan açıldı ve anında sordum tabii:
“Hangi yıl?”
“Gelecek yıl” dedi...
“Çünkü her şarapçı için en iyi yıl gelecek yıldır... Hep daha iyisini yapmayı hedefler...”
3. TÜRKİYE’DE EN İYİ YILIN ŞARABINI NEREDE BULABİLİRİZ
YUKARIDA sözünü ettiğim New York Times yazarı, 2005 yılı şaraplarının artık bütçesi sınırlı insanlar için hayal olduğunu yazmıştı... Özellikle Çin zenginlerinin piyasaya girmesi ile şarap fiyatlarının uçması sonucu artık fazla yıllanmış şarap içmenin bile zorlaşacağını söylüyordu.
O nedenle 2005 benim gibi kaynakları sınırlı şarapseverler için artık hayal...
Bağları birlikte gezdiğim Diageo-Mey’in Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür’e “Elinizde 2005 rekoltesi şarap var mı?” diye sordum...
“Ancak arşivimizde kalmış beş, on şişe vardır” cevabını aldım. Anlayacağınız 2005 rekoltesi şarapseverler için kayıp bir Atlantis haline geliyor.
Ama “Para mesele değil” diyenlerdenseniz, Christie’s Müzayedeleri’nde bir şişe Bordeaux için Çinli ve Rus oligarklarla rekabete girebilirsiniz...
Gerçi bir Türk olarak fazla kazanma şansınız olmaz ama...
“Guguk Kuşu” filminin McMurphy’si (Jack Nicholson) gibi “Hiç olmazsa denedim” diyebilirsiniz.
4. ÜZÜM BAĞINDA ‘EN İYİ’ DİYE BİR KAVRAM YOKTUR
BENİM gibi sıradan bir şarapsever için “en iyi şarap”, “en iyi teruar” (bağın özel parçaları) normal kavramlardır.
Dedeçeşme Bağları’nı gezerken Daniell O’Donnell’a bağın tepeye doğru bölümünü işaret edip, en iyi üzümü o bölgeden mi alıyorsunuz diye soruyorum.
“Şarapçılıkta en iyi yer diye bir şey yoktur. Farklı bölge vardır. O bölge farklıdır, burası farklıdır. Bağın sıraları arasında bile fark vardır. Bir bölümü sabah güneşini alır, diğeri öğleden sonra güneşini.”
O an anlıyorum 2005 yılı için neden “en iyi şarap” demediğini.
En iyi yıl olabilir. Ama bağın en iyi bölümü diye bir kavramı o kabul etmiyor.
5. 2021 MEVSİM OLARAK ÖZELDİ, ŞARAPTA NASIL BİR YIL OLACAK
DEDEÇEŞME Bağları tek kol ve fazla yüksek olmayan dallar şeklinde düzenlenmiş.
Üzümün neredeyse sadece en alttaki salkımları bırakılmış, üsttekiler kesilip atılmış.
Bu yıl nasıl olacak sorusunu sorunca Daniel, kıdemli bağ uzmanı Hakan Hece’ye dönüp “Sen söyle” diyor.
2021 iyi bir yıl olacakmış.
Kış karlı geçmiş. İlkbahar çok sert olmamış. Bazı bölgeler yazı çok sıcak geçirdi ama burada çok sıcak günlerin sayısı fazla olmamış.
Kısaca 2021’den beklentileri yüksek.
6. STİNG’İN ŞARAP YAPIMCISINA GÖRE ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜMÜN RENÉE FLEMİNG’İ
DANIEL O’Donnell, üzümle yatıp üzümle kalkan bir insan.
Dünyada da şöhreti giderek artıyor.
Şu sıralar ünlü şarkıcı Sting’le de çalışıyor.
Onun şarkısından esinlenip “Sister Moon” adlı bir şarap yaptılar. Çok da başarılı oldu.
Ancak O’Donnell için hayatının en büyük keşiflerinden biri “öküzgözü” üzümü.
“16 yıl önce bu ülkeye geldim, öküzgözüne âşık oldum ve burada kaldım” diyor.
Mesleki hayatının yüzde 80’ine yakın kısmını Türkiye’de geçirdiğini söylüyor.
“Türkiye toprağı bana çok cömert davrandı, harika üzümler verdi” diyor.
Her üzümü bir kadının şahsiyetinde anlatıyor.
- Ona göre öküzgözü ünlü soprano Renée Fleming...
- Son yılların yükselen yıldızı Cabernet Franc, Audrey Hepburn.
- Zinfandel ise Pamela Anderson.
7. BAĞLARDA VE FIÇILARDA KADINLARIN YÜKSELİŞİ
BAĞBOZUMUNDA bölgenin kadınları çalışıyor. Üzerlerinde turuncu renkli giysileri var.
Seçimini kendileri yapmışlar.
Sayfanın üzerindeki bu fotoğrafı Türk bağcılarının her yerde giderek sayıları artan kadınları ile çektirdiğim için çok mutlu oldum.
Sadece bağda değil...
Kayra’nın Şarköy’deki şarap üretim yerinde de çalışan kadın sayısı fazla.
Mesela Şarap Üretim Müdürü Özge Kaymaz...
Daniel’in “Başka Özge yok” diyerek övdüğü yeni nesil kadın şarap yapımcılarından biri...
Erkek kadrosundan ise, Kıdemli Şarap Üretim Müdürü Murat Üner var.
Bir de Şarköy’deki fabrikanın müdürü Aşkın Kartal...
Hepsi işlerini aşkla yapan insanlar.
Türk şarapçılığı böyle tutkulu insanların sırtında yükseliyor.
YENİ MÜZİK 1
SOHBAHAR ROMANTİKLERİNE 1962 YILINDAN BİR ‘CANZONE’
- SERGIO Endrigo: “Io Che Amo Solo Te”. Çok az İtalyan şarkısı Sergio Endrigo’nun bu parçası kadar kalmıştır hafızalarda. 1960’lardaki İtalya “Canzone Rönesansı”nın en güzel şarkılarından biridir. 15 yaşımdan beri hiç bıkmadan dinliyorum. Spotify cuma günü Sergio Endrigo’nun en iyi şarkılarından oluşan bir albümü platforma koydu. Benim gibi iflah olmaz sonbahar romantiklerine, hafif cazımsı “La Dolce Estate” adlı şarkıyı da tavsiye ederim.
YENİ MÜZİK 2
HAFTANIN YENI CAZ PARÇASI
- JAIMEE Paul, Danny Gottlieb, Jacop Jezioro, Pat Coil: “For Once in My Life”.
Bu hafta streaming platformlara konan yeni şarkılar arasında en çok dikkatimi çekenlerden biriydi. 1968 yılında Stevie Wonder’ın meşhur ettiği bir şarkı. Grammy ödüllü. Bu yeni versiyonu da öğleden sonra cazı sevenlere iyi gelebilir.
YENİ MÜZİK 3
PASTIRMA YAZI PARTİLERİ İÇİN BİR ISINMA ŞARKISI
- FRANÇOISE Sanders, Urban Love: “Hold on, We’re Going Home”. Tam da dediğim gibi. Yaz sonu, sonbahar başlangıcında akşam üzeri partilemelerine başlangıç için “Allegro ma non troppo”, yani “hızlı ama tam hızlı değil” ritminde yumuşak bir cıstak cıstak...
YENİ MÜZİK 4
MOZART’IN DA SONBAHARI OLUR MU? OLURMUŞ İŞTE
- WOLFGANG Amadeus Mozart: “III. Adaggio”, Reinhard Goebel, Mozarteum Orchester Salzburg.
Bu hafta çıkan klasik parçalardan da dikkatimi bu çekti. Dinlerken resmen sonbaharın yerlere serilmiş yapraklarını görür gibi oldum...
YENİ MÜZİK 5
HAFTANIN BANKO TÜRKÇE ŞARKISI SÜRPRİZ İKİLİDEN
- AYLA Çelik, Hakan Altun: “Seviyoruz Hâlâ” .
Biri “Bağdat” şarkısının Ayla Çelik’i... Öteki “Yorgun Yıllarım”ın Hakan Altun’u...
İkisi bir araya gelince çok güzel bir sonbahar şarkısı çıkmış.
Bence banko haftanın Türkçe şarkısı...
YENİ MÜZİK 6
HAH İŞTE BENİM ÖZDEMİR ERDOĞAN’IM BUDUR
- ÖZDEMİR Erdoğan: “Efkâr”.
Son yıllarda onu Zeki Müren polemikleri ile, genç müzisyenlere öfkeli çıkışları ile konuştuk hep. En çok eleştirenlerden biri de bendim. Nerede benim o harika Özdemir Erdoğan’ım diyordum...
Bu cuma çok güzel bir şarkı ile geri döndü... Özdemir Bey ne olur, hep böyle müziğinizle konuşun...
O kadar özlemişim ki bu sesi, bu şarkıları... Tebrikler...