Türk siyasetinde ‘enkaz’ edebiyatının ömrü 2 yıldır

Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
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Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
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“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
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“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
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“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
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Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
Türk siyasetinde ‘enkaz’ edebiyatının ömrü 2 yıldır
Yıllarca “rekabet psikolojisi” kitapları okudum.
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
*
O gün verdiğim savaşın “rekabet psikolojisindeki” anlamını ise 15 Mayıs 2016 akşamı Berlin’de Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uslu’dan öğrendim.
THY EuroLeague Final Four maçıydı.
Olağanüstü bir gayretle 20 sayı geriden gelip maçı uzattık.
Ne yazık ki sonunda apaçık bir hakem hatasıyla kaybettik ve Avrupa ikincisi olduk.
*
9 yaşından beri koyu bir Fenerbahçeli olarak ben yine de memnundum.
Avrupa ikincisi olmuştuk.
Ama başta Aziz Yıldırım olmak üzere takımın bütün yöneticilerinin yüzleri asıktı.
Yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu’ya “Neden bu kadar üzgünsünüz” diye sorunca bana hiç unutmadığım şu cevabı verdi: “Sporda ikincileri kimse hatırlamaz...”
Fenerbahçe’nin üç yıldır ikinciliği de yok...
Ve o Mahmut Uslu dünkü basın toplantısında Aziz Yıldırım’ın yanında oturuyordu.
*
Ali Koç 2018 yılındaki kongrede yönetime geldi.
O kongrede oyumu Aziz Yıldırım’a vermiştim.
Ancak kongreyi Ali Koç kazanınca, onu gönülden desteklediğimi anlatan samimi bir yazıyı da kaleme aldım.
*
Bu yıl dördüncü sezona giriyoruz.
Aziz Yıldırım’ın çok haklı olduğu bir şey var.
Üç yılın sonunda hâlâ “Enkaz devraldım” anlayışı kullanım ömrünü çoktan yitirdi.
Başta bir gerekçe olabilecek olan “Enkaz devraldım” cümlesi, artık bir bahaneye dönüşmüştür.
*
Siyasette de böyledir.
Rahmetli Bülent Ecevit 1977 yılında iktidara geldiğinde “Enkaz devraldım” demişti... Bunun üzerine rahmetli Süleyman Demirel de “Madem altından çıkamayacaktın niye devraldın” anlamına gelen şeyler söylemişti.
Adını da “enkaz edebiyatı” koymuştu...
Ecevit, bu sözlerine fazla destek bulamadı.
1979 araseçimlerini fark yiyerek kaybetmişti.
Yani siyasette “enkaz edebiyatının” ömrü 2 yıl olmuştu...
Fenerbahçe şimdi dördüncü sezonuna giriyor...
Ali Koç’un döneminde bahaneye dönüşen “enkaz edebiyatı” şimdi Aziz Yıldırım’ın gerekçesi haline geldi.
*
Siyasette olduğu gibi sporda da Süleyman Demirel’in, Churchill’den aktardığı o söz geçerlidir:
“Hiçbir şey başarının yerini tutamaz...”
Unutmayalım...
Benim gibi her taraftar şampiyonluk bekler...
Ve ikincileri kimse hatırlamaz...
DUYURU
OBRADOVİÇ, AZİZ YILDIRIM’IN BU TEKLİFİNİ BİLİYOR MUYDU
DÜNKÜ basın toplantısının benim için en büyük sürprizi Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi.
Obradoviç, Aziz Yıldırım’ın bu sözlerinden haberdar mıydı?
Perde arkasını bugün Hürriyet Spor’da yazdım.
Merak edene duyururum.
HAYATINIZDA HİÇ ‘GIRMITIK’ DİYE BİR TÜRKİYE YEMEĞİ DUYDUNUZ MU
ALİ Açıkgül, Ankara’dan tanıdığım bir şef. Mutfaktan gelmiş bir şeftir...
Geçtiğimiz yıllarda San Sebastian tatlısı ile ilgili bir tartışmayla tanındı.
Bir Bask tatlısını kendi yorumu ile markalaştırarak Starbucks cafelerin bile vitrinine girmeyi başarmıştı.
Şimdi “Unutulmuş Tatlar” adıyla bir yemek tarifi kitabı yayınladı.
Çok ilginç ve basit yazılmış bir kitap.
Hayatımda hiç duymadığım Türkiye yemeklerinin tarifini veriyor.
Mesela şunlar:
“Tavşanlama”, “hırınç”, “kenger sulusu”, “gıldik sulusu”, “kutmanç”, “cumur”, “peynirli yemlik çocağı”, “meşe peliti”, “heside”, “pohnut”, “leyvaz kavurması”, “gırmıtık...”
Meğer neler varmış Andolu’da...
ANADOLU PASTASININ ADI ‘SIRIN’ MI, ‘SİRON’ MUDUR
BU arada benim çok sevdiğim bir Anadolu yemeğinin de tarifi var. O “sırın” olarak adlandırmış.
Ama ben Gümüşhane tarafından onu “siron” olarak biliyorum.
Galiba bir Ermeni yemeği ve “siron” Ermenice “güzel” anlamına geliyormuş.
Bana göre bu harika bir Anadolu usulü pastadır...
Makarna yemeği yani...
ANADOLU MUTFAĞININ SEMBOLÜ ‘SARMISAK TOKMAĞI’ OLABİLİR Mİ
ALİ Açıkgül Malatyalı bir şef.
Ama artık adını “chef” olarak yazıyor.
Çünkü kendini hep küresel bir gastronomi insanı olarak tanımladı. Kitabın girişinde bir sarmısak tokmağı fotoğrafı var.
Dedesinden kalmış bir mutfak eşyasıymış ve bugün de hâlâ mutfağının ve evinin güzel bir köşesinde onun Anadolu mutfağı kökeninin sembolü olarak duruyormuş.
Bence de bir mutfağın temel direği olarak kabul edilebilecek bir alet...
Bu arada son zamanlarda piyasayı kaplayan Çin sarmısağından çok şikâyet işitiyorum.
Herkes Taşköprü sarmısağı peşinde ama bulamıyor.
Google’da baktığımda birçok yerde görülüyor ama manavda ve pazarda bulunmadığı şikâyetleri alıyorum.
‘BABAM DERDİ Kİ: BİR HALK OZANI RAHAT İNSANI HUZURSUZ ETMELİDİR’
Arlo Guthrie adını ilk defa 1969’da Woodstock müzik festivalinde öğrendim.
“Coming into Los Angeles” adlı bir şarkı söylüyordu orada.
Amerika’nın en ünlü halk ozanı Woody Guthrie’nin oğluymuş.
Sonradan adını bir kült film olan “Alice’s Restaurant”ta görecektim.
Geçen gün bir belgeselde onun sözlerine rastladım.
Aynen şöyle diyordu:
“Babam derdi ki: Bir folk şarkıcısının görevi rahat insanları huzursuz etmek, huzursuz olanları ise rahatlatmaktır.
Bir halk şarkıcısı bazı insanları hiç çekinmeden kızdırabilmelidir...”
BU YAZ DÖNEMİ STİLİNİ PİCASSO MU YARATTI
AŞAĞIDA gördüğünüz fotoğraf moda dünyasında tam 30 yıldır unutulmayan kült
bir karedir.
Bu yaz iki şey çok moda...
BİR: Jean Paul Gaultier’nin 1990’lı yıllarda yarattığı “male” yani “erkek” modasına hâkim olan denizci tarzı çizgili tişörtler...
İKİ: Mavi ve lacivert zemin üzerine çiçekli, flamingolu desenlerle kısa kollu gömlekler...
*
Geçen hafta GQ dergisinde şöyle bir yazı yayımlandı:
“Yaz tarzını Picasso yarattı...”
Gerçekten de geriye dönüp o fotoğraflara baktığımda, Picasso’nun o yıllarda Fransa’nın güneyinde giydiği kıyafetlerin bu yaz tam anlamıyla geri döndüğünü görüyorum....
DAR OMUZLU ERKEKLER İÇİN HARİKA BİR ÇÖZÜM
OMUZLARIM dar olduğu için hayatım boyunca gömlek ve tişörtle mücadele ettim.
Özellikle kısa kollu gömlek ve tişörtle hep sorunum oldu.
O nedenle uzun kollu gömlek giyip kollarını sıvadım.
Bu yıl iki gömlek aldım.
Biri Vakko’dan, öteki Bluemint’ten...
İkisinde de gömleğin omuz dikişlerinde yeni bir trendi fark ettim.
Sanki vatka varmış gibi bir kol tasarlanmış.
Bu da gömleğin dar omuzlarımdan aşağı sarkmasına engel oluyor.
Herhalde başka markalarda da vardır.
Benim gibi dar omuzlular için mükemmel bir çözüm...