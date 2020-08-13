Trump'ın koltuğuna iki dinli bir Hint tanrıçası

Yani “Uykucu Joe”...
*
İşte o uykucu öyle bir başkan yardımcısı adayı seçti ki... Sanırım şimdi hem Trump’ın uykularını kaçıracak...
Hem de dünyanın başına dert olan popülist liderlerin...
Dün onun hakkında epey şey okudum. Size, Kamala Harris’i tanıtayım...
1) TAM SİYAH DEĞİL, TAM BEYAZ DEĞİL, HEM LATİN, HEM ASYALI
Hintli bir anne ve Jamaikalı bir babanın kızı...
Yani hem Afro-Latin kökenli Amerikalı hem de Asya kökenli. Kendisine sorulduğu zaman sadece “Amerikalı” diyor...
Annesi Hindistan’ın Tamil Nadu bölgesinden. Adı Şayamala Gopan... Mesleği göğüs kanseri uzmanı. Babası Donald Harris, Jamaika’dan gelen bir göçmen. Stanford Üniversitesi’nde ekonomi öğretim üyesi.
2) TERAZİ BURCU, POPÜLİZMİN TAM TERSİ BİR KARAKTER
20 Ekim 1964’te California’nın Oakland şehrinde doğmuş.
Yani Terazi burcu...
Bu burcun özellikleri şöyle: Zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çekicidir. Akıllı ve sabırlıdır, çatışmadan hoşlanmaz, dengeli, uyumlu bir birliktelik arar. Gizli mükemmeliyetçi bir yönü vardır. Politik ve kibar tutumu ve davranışlarıyla takdir toplar.
3) ADININ ŞİFRELERİNDEN GELEN ANLAMLI MESAJ
Annesi ona, Hint mitolojisinden bir isim olan Kamala Devi adını vermiş.
Sanskritçede Kamala, lotus çiçeği anlamına geliyor.
Yani bizdeki nilüfer
çiçeğinin bir türü...
Çamurlu sularda yaşar ama hiç kirlenmez. Yağmur suyunda hep temizlenir.
Kökleri toprağa bağlı değildir ama bulunduğu yere gönülden bağlıdır, gitmez.
Devi kelimesi ise Sanskritçe “tanrıça” anlamına gelir.
Anlayacağınız Kamala Devi Hint inancındaki tanrıça Lakshimi’nin bir öteki ismidir.
4) YENİ BAŞKAN BİR KİLİSE VE BİR HİNT TAPINAĞINDAN MI GELECEK
Babası Hıristiyan, annesi ise Hindu inancına bağlı.
7 yaşındayken babası ile annesi ayrılmış. Kamala ve kız kardeşi hem babasının bağlı olduğu Baptist kiliseye gidermiş, hem de annesinin memleketini ziyaret ettiklerinde Hindu tapınaklarına gidip dua edermiş.
12 yaşındayken annesi Kanada’nın Montreal şehrindeki bir araştırma merkezinden teklif almış ve oraya yerleşmiş.
Burası Yahudi kökenli bir araştırma merkeziymiş. Dolayısıyla Yahudiliği de orada öğrenmiş.
5) LUKE SKYWALKER’IN ŞEHRİNDEN GELİYOR
Doğduğu yer Oakland. 1970’li yıllarda bütün dünyada özgürlük rüzgârlarını estiren çiçek çocukların doğduğu San Francisco körfezinde küçük bir şehir.
Yani bir anlamda Amerika’nın Urla’sı da diyebilirsiniz.
Star Wars filminin büyük karakteri Luke Skywalker’ı oynayan Mark Hamill’in de doğduğu yer.
6) YÜZDE 77’Sİ BEYAZ OLAN BİR OKULDAN
Ayrıldıktan sonra annesi onu ve kız kardeşini, yüzde 77’si beyaz çocuklardan oluşan bir okula yazdırmış.
Babasının yaşadığı Palo Alto’daki mahallesinde ise beyaz çocukların renkli çocuklarla oynamaları aileleri tarafından yasaklanmış.
Yani savaşçı mahallelerde büyümüş.
7) BIDEN SEÇİLİRSE GELECEK BAŞKAN BİR HİNT TANRIÇASI
Bu profili neden bu kadar ayrıntılı yazıyorum... Evet bugün Trump’ın karşısında onun “Uyuyan Joe” dediği bir Demokrat aday var...
Ancak o 4 Kasım seçiminde Trump’ı yenerse, 2024 yılında büyük bir ihtimalle dünyanın 1 numaralı süper güç koltuğunda, adını Hint tanrıçası Lakshmi’den alan bir kadın oturacak. Üstelik iki inanca da aynı mesafede duran, iki dinli bir tanrıça olacak. Neden mi?
8) ‘UYKUCU JOE’YA VERİLECEK OY KILICIN YERİNE LOTUS ÇİÇEĞİ
BIDEN bugün 77 yaşında... 2024 seçiminde kesinlikle aday olmayacak...
Ve onun yerine bir kadın Tanrıça seçim meydanına çıkacak... Yani popülizmi hezimete uğratacak güç bir kadından gelecek... Ben de şuna inanıyorum... 21’inci yüzyılda dünyanın başına büyük felaketler açan popülizm dönemini kadınlar kapatacak.
Son söz: Amerikalılar 4 Kasım günü, Uyuyan Joe’ya oy verirse bütün dünyada uyumakta olan popülizm karşıtı bir duyguyu da uyandıracak.
Böylece dünyada kılıca, bombaya, dayanan popülizm yerine, üzerine hiç kir kondurmayan, özgürlük timsali lotus çiçeği dönemi açılabilir.
O nedenle iki dinli Hint tanrıçası ilginç bir dönemi başlatıyor...
9) ‘EKONOMİNİZİ MAHVEDERİM’Cİ Mİ ‘ERMENİ SOYKIRIMI DİYEN’Cİ Mİ
Kamala Harris iyi hoş ama, yakın geçmişinde Türkleri Trump’çı yapacak bir arızası var. Ermeni soykırımı tasarısını en güçlü destekleyen senatörlerin başında. Hatta önergeyi Senato’ya sunan kişi.
Peki başkan yardımcısı seçilmesi halinde bunun bize zararı olur mu... Clinton ve Obama gibi iki güçlü demokrat başkan döneminde Beyaz Saray’a mantık ve akıl hâkim olmuştu.
Bu defa da aksini düşünmek için bir neden yok...
Hangisini destekleyelim?
“Ekonominizi mahvederim” diyen Trump mı...
“Ermeni soykırımı tasarısını getiririm” diyen Kamala mı... Zor tercih...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Trump'ın koltuğuna iki dinli bir Hint tanrıçası
Trump siyasi hayattaki rakibi Joe Biden’a “Sleepy Joe” diyor...
Yani “Uykucu Joe”...
*
İşte o uykucu öyle bir başkan yardımcısı adayı seçti ki... Sanırım şimdi hem Trump’ın uykularını kaçıracak...
Hem de dünyanın başına dert olan popülist liderlerin...
Dün onun hakkında epey şey okudum. Size, Kamala Harris’i tanıtayım...
1) TAM SİYAH DEĞİL, TAM BEYAZ DEĞİL, HEM LATİN, HEM ASYALI
Hintli bir anne ve Jamaikalı bir babanın kızı...
Yani hem Afro-Latin kökenli Amerikalı hem de Asya kökenli. Kendisine sorulduğu zaman sadece “Amerikalı” diyor...
Annesi Hindistan’ın Tamil Nadu bölgesinden. Adı Şayamala Gopan... Mesleği göğüs kanseri uzmanı. Babası Donald Harris, Jamaika’dan gelen bir göçmen. Stanford Üniversitesi’nde ekonomi öğretim üyesi.
2) TERAZİ BURCU, POPÜLİZMİN TAM TERSİ BİR KARAKTER
20 Ekim 1964’te California’nın Oakland şehrinde doğmuş.
Yani Terazi burcu...
Bu burcun özellikleri şöyle: Zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çekicidir. Akıllı ve sabırlıdır, çatışmadan hoşlanmaz, dengeli, uyumlu bir birliktelik arar. Gizli mükemmeliyetçi bir yönü vardır. Politik ve kibar tutumu ve davranışlarıyla takdir toplar.
3) ADININ ŞİFRELERİNDEN GELEN ANLAMLI MESAJ
Annesi ona, Hint mitolojisinden bir isim olan Kamala Devi adını vermiş.
Sanskritçede Kamala, lotus çiçeği anlamına geliyor.
Yani bizdeki nilüfer
çiçeğinin bir türü...
Çamurlu sularda yaşar ama hiç kirlenmez. Yağmur suyunda hep temizlenir.
Kökleri toprağa bağlı değildir ama bulunduğu yere gönülden bağlıdır, gitmez.
Devi kelimesi ise Sanskritçe “tanrıça” anlamına gelir.
Anlayacağınız Kamala Devi Hint inancındaki tanrıça Lakshimi’nin bir öteki ismidir.
4) YENİ BAŞKAN BİR KİLİSE VE BİR HİNT TAPINAĞINDAN MI GELECEK
Babası Hıristiyan, annesi ise Hindu inancına bağlı.
7 yaşındayken babası ile annesi ayrılmış. Kamala ve kız kardeşi hem babasının bağlı olduğu Baptist kiliseye gidermiş, hem de annesinin memleketini ziyaret ettiklerinde Hindu tapınaklarına gidip dua edermiş.
12 yaşındayken annesi Kanada’nın Montreal şehrindeki bir araştırma merkezinden teklif almış ve oraya yerleşmiş.
Burası Yahudi kökenli bir araştırma merkeziymiş. Dolayısıyla Yahudiliği de orada öğrenmiş.
5) LUKE SKYWALKER’IN ŞEHRİNDEN GELİYOR
Doğduğu yer Oakland. 1970’li yıllarda bütün dünyada özgürlük rüzgârlarını estiren çiçek çocukların doğduğu San Francisco körfezinde küçük bir şehir.
Yani bir anlamda Amerika’nın Urla’sı da diyebilirsiniz.
Star Wars filminin büyük karakteri Luke Skywalker’ı oynayan Mark Hamill’in de doğduğu yer.
6) YÜZDE 77’Sİ BEYAZ OLAN BİR OKULDAN
Ayrıldıktan sonra annesi onu ve kız kardeşini, yüzde 77’si beyaz çocuklardan oluşan bir okula yazdırmış.
Babasının yaşadığı Palo Alto’daki mahallesinde ise beyaz çocukların renkli çocuklarla oynamaları aileleri tarafından yasaklanmış.
Yani savaşçı mahallelerde büyümüş.
7) BIDEN SEÇİLİRSE GELECEK BAŞKAN BİR HİNT TANRIÇASI
Bu profili neden bu kadar ayrıntılı yazıyorum... Evet bugün Trump’ın karşısında onun “Uyuyan Joe” dediği bir Demokrat aday var...
Ancak o 4 Kasım seçiminde Trump’ı yenerse, 2024 yılında büyük bir ihtimalle dünyanın 1 numaralı süper güç koltuğunda, adını Hint tanrıçası Lakshmi’den alan bir kadın oturacak. Üstelik iki inanca da aynı mesafede duran, iki dinli bir tanrıça olacak. Neden mi?
8) ‘UYKUCU JOE’YA VERİLECEK OY KILICIN YERİNE LOTUS ÇİÇEĞİ
BIDEN bugün 77 yaşında... 2024 seçiminde kesinlikle aday olmayacak...
Ve onun yerine bir kadın Tanrıça seçim meydanına çıkacak... Yani popülizmi hezimete uğratacak güç bir kadından gelecek... Ben de şuna inanıyorum... 21’inci yüzyılda dünyanın başına büyük felaketler açan popülizm dönemini kadınlar kapatacak.
Son söz: Amerikalılar 4 Kasım günü, Uyuyan Joe’ya oy verirse bütün dünyada uyumakta olan popülizm karşıtı bir duyguyu da uyandıracak.
Böylece dünyada kılıca, bombaya, dayanan popülizm yerine, üzerine hiç kir kondurmayan, özgürlük timsali lotus çiçeği dönemi açılabilir.
O nedenle iki dinli Hint tanrıçası ilginç bir dönemi başlatıyor...
9) ‘EKONOMİNİZİ MAHVEDERİM’Cİ Mİ ‘ERMENİ SOYKIRIMI DİYEN’Cİ Mİ
Kamala Harris iyi hoş ama, yakın geçmişinde Türkleri Trump’çı yapacak bir arızası var. Ermeni soykırımı tasarısını en güçlü destekleyen senatörlerin başında. Hatta önergeyi Senato’ya sunan kişi.
Peki başkan yardımcısı seçilmesi halinde bunun bize zararı olur mu... Clinton ve Obama gibi iki güçlü demokrat başkan döneminde Beyaz Saray’a mantık ve akıl hâkim olmuştu.
Bu defa da aksini düşünmek için bir neden yok...
Hangisini destekleyelim?
“Ekonominizi mahvederim” diyen Trump mı...
“Ermeni soykırımı tasarısını getiririm” diyen Kamala mı... Zor tercih...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin