Timur Selçuk'u seven Emine Hanım bunu da sevecektir

Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Timur Selçuk'u seven Emine Hanım bunu da sevecektir
Son günlerde Selda Bağcan’ın 1971’de söylediği bir şarkıyı yeniden keşfettim...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Güzel, çok güzel bir yıldı yani... Hatırlanacak bir yıl...
Aranjman şarkı yıllarıydı...
İspanyol Lili Ianova’nın söylediği “Camino” adlı şarkının aranjmanıydı.
Ve Selda Bağcan bu şarkıyı orijinalinden çok daha harika biçimde, hepimizin ruhuna zerk ediyordu.
Yeni romantizmimizdi bu bizim... Hayata yeniden dönüş haleti ruhiyemizin bir şarkısı...
“Ne varsa her şey hatırımda
Sanki daha dünmüş gibi...
İşte böyle diyeceğimiz bir yıldı 1974...
Laikle muhafazakâr el ele vermişti... Yurtdışındaki 1971 sürgünlerimiz tek tek anavatana dönüyordu...
*
Bu şarkıyı, çevremde çoğu insan gibi beni de çok etkileyen “Bir Başkadır” dizisiyle hatırladım...
Dizide Ferdi Özbeğen söylüyordu.
Çok sevdik...
Ama Selda Bağcan’ın yorumu var ya... Beni mahfeden asıl onun yorumu oldu...
İşte önümüzde bir Türkiye fotoğrafı...
Bir yanda Ferdi Özbeğen’imiz...
Annesi Katolik Ermeni, babası Girit muhaciri beyaz mı beyaz İzmirli bir Türk...
Adnan Menderesci bir babanın oğlu.
Babasının Menderesciliği nedeniyle sokakta dayak yiyen bir 60’lar çocuğu...
Bir LGBT insanı...
*
Bir yanda Selda Bağcan’ımız...
Ona “Mavi Gözlüm” diyecek kadar Atatürkçü...
Hayat tarzını ise “Ben muhafazakârım” diyerek tarif eden bir solcu...
Bugün bu iki portre bir anda hepimize bu kolektif romantizmi yaşatıyor.
Türkiye yakın mazisine ait bir şeyleri özlüyor...
Hem de giderek daha fena halde özlüyor.
Kurtuluş Savaşı konusunda bile bölük pörçük edilmiş bir mazi, nostaljik bir romantizmde yeniden iki yakasını bir araya getiriyor.
Hiç olmazsa bir şeyleri birlikte özlüyoruz...
*
Kolektifleşen bu romantizmi ve özlemi nereye, kime bağlayacağız...
Ben nostalji denen duyguyu pek seven bir insan değilim...
“Vintage duygular” dediğim güncellenmiş bir romantizm daha makbuldür benim için.
Ama bir sosyolog yanım var ki; O da giderek büyüyen bu nostaljiyi şöyle yorumluyor.
Türkiye’nin gerçek bir reforma ihtiyacı var...
Sadece ekonomide, kanunlarda, adalette değil...
Zihniyette...
Vicdanlarda...
Merhamette...
Özgürlükte...
Vefada...
Bunu özlüyoruz...Hasretiz...
Eminim Timur Selçuk şarkılarını seven Emine Hanım da çok sevecektir Selda Bağcan’ın bu hüzünlü nostaljisini...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tek kişilik açık bir vatandaş dilekçem var...
Lütfen Selda Bağcan’ın bu şarkısına...
Ferdi Özbeğen şarkılarına siz de kulak verin...
Ve lütfen vazgeçmeyin bu reformlardan...
*
Siz cesur bir insansınız; Gerçek ve samimi reformlardan korkmayın...
Avrupa yolundan dönmeyin...
Emin olun özgür insanlar, korkmuş insanlardan çok daha güçlü, çok daha kalabalık ve samimi bir şekilde destekleyecektir sizi...
*
Bu yol sizi de, ailenizi de, çocuklarınızı, torunlarınızı da; Bizleri,; Hepimizi de daha mutlu, daha müreffeh, daha güçlü, daha güzel bir Türkiye’ye götürecektir...
HAFTANIN KİTABI
TEK KİŞİLİK TARİKAT, TEK SATIRLIK ENTEL
RİVA Şalhon’u “Şalom” gazetesinde çıkan birkaç yazısından tanıyorum.
Bu ay çıkan “Tek Satırlık Entel” kitabını okuduktan sonra anladım...
Meğer hiç tanımıyormuşum.
*
Son zamanlarda okuduğum en zihin açıcı kitaplardan biri...
Türkiye’nin ve dünyanın günlük olaylarına çok farklı, çok modern bir bakış...
Mükemmel bir üslup ve yazma kabiliyeti...
Şaşırtıcı bir kavram yaratma zekâsı...
Ve hepimizin önündeki günlük meselelere, konulara çok zeki bir bakış açısı...
Çıkardığım ikinci arya albümüne “Tek Kişilik Tarikat” adını vermiştim.
Hayatı boyunca insanın tek başına hem kendi şeyhi, hem kendi müridi olduğu bir inanma biçimini savundum.
Bu kitabın adı bana aydın olma konusunda da aynı şeyi hatırlattı.
........................
(*) Riva Şalhon: “Tek Satırlık Entel”, Doğan Solibri, Kasım 2020
TRUMP’IN HEZİMETİ ‘GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM’IN DA HEZİMETİ Mİ
TRUMP’ın seçimi kaybetmesinden sonra çok güncellik kazanmış bir soru.
Riva Şalhon’un kitabında “Modern Faşizm” başlıklı bir deneme var.
Trump’la doruğuna çıkan “popülizm”in “Evrim geçiren bir faşizm” olduğunu anlatırken, Hannah Arendt’ten aldığı cümleler bu soruya cevabı şöyle veriyor:
Trump’a destek veren kitleleri yönlendiren asıl duygu “gaddarlık ve cahillikten” çok “dışlanmışlık ve ezikliktir”...
*
Demek ki “post-Trump” döneminin meselesi bu insanları “göbeğini kaşıyan adam” olarak etiketlemek değil, o ezilmişliği ve dışlanmışlığı anlamaya çalışmak olmalıdır.
*
Tabii geriye bir de şu soru kalıyor:
Bu dışlanmışlık ve ezilmişlik, gaddarlaşmış, faşistleşmiş bir popülizmin gerekçesi mi, bahanesi midir?
Yani o dışlanmışlık duygusu ise bunu faşizme çevirmek için pusuda bekleyen popülist önderler, başbuğlar, ‘Duçe’ler, ‘Caudillo’lar arasındaki göbek bağını nasıl keseceğiz?
*
Bugünlerde mutlaka okunması gereken bir kitap...
‘AYLAKLIK HAKKI’ 65 PLUS’I PARALEL ‘Z KUŞAĞI’ YAPAR MI
AYNI kitaptan önemli bir bölüm daha...
Çocuklarının her dakikasını planlayan, onları hep bir yarışa hazırlayan “Antrenör anneler”...
Ve Bertrand Russell’ın 1950’lerde ortaya attığı “Aylaklığa Övgü” kavramının 2020 versiyonu...
Riva Şalhon, New York Times’tan şöyle bir alıntı yapmış:
“Bir kişinin içindeki potansiyelleri keşfetmesi için mutlaka durağanlığa (aylaklığa) ihtiyacı var...”
*
Düşündüm:
Acaba “pandemi” ve eve kapanmalar “65 plus” grubuna hiç ummadıkları bir “aylaklık hakkı” mı tanıdı?”
Eminim bu hakkı kullanan 65 plus grubu bir “Paralel Z kuşağı” ortaya çıkarabilirler.
Üstelik onların “antrenör anneleri” de yok artık...
En azından ben kendimde bunu görüyorum...
POST-TRUMP YÖNETİMİ
“TRUMP gitti ama Trumpizm ayakta...” Son günlerde bu cümle çok revaçta.
Dünya “postpopülist dönemi” nasıl yöneteceğini tartışıyor.
Şalom gazetesinin 18 Kasım tarihli son sayısında İvo Molinas’ın bu konudaki “Neopopülizm ve Trumpizm” yazısını da çok beğendim.
Bu konuda kafa yoranlara onu da tavsiye ederim.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Uğur Yurdakul
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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