Tarihimizde ilk defa milli İstiklal Marşımızı söyledik

O marşın adı ya “İstiklal Marşı”ydı...
Ya da “Milli Marş”...
Önceki akşam ikisi birleşti...
Tek millet... Tek marş... Tek yürek...
*
23 Nisan bu yıl bambaşkaydı...
Virüsün evlere kapattığı yürekler bir başka türlü atıyordu...
Kadıköy’de bir evden emekli bir sopranonun sesi bütün mahalleye taşarken...
İstiklal Savaşımızın zafere ulaştığı Kadifekale’de patlayan havai fişekler tepedeki ay-yıldızlı bayrağı cıvıl cıvıl aydınlatıyordu.
*
Ama bir sahne var ki...
Bu 23 Nisan’dan aklımda en çok kalacak kare o anın fotoğrafıydı.
İstanbul’da lösemili çocukların yattığı hastaneden geldi o kare...
Hayatları için mücadele eden çocuklarımız, ellerinde bayraklarla bize öyle bir hayat verdiler ki...
Kimse alamaz elimizden...
EN GÜZEL 23 NİSAN PAYLAŞIMLARI TOP 6
INSTAGRAM’da hoşuma gidenler…
- OĞLAKLI: İzmirdeçevirme isimli sayfada, kucağındaki oğlakla 23 Nisan şiiri okuyan köylü çocuğa bittim. Hele hele o şiir okurken oğlağın melemesi...
- SALINCAKLI: Ayşe Cemal’in salıncakta sallanan Atatürk etrafındaki salıncakta çocuk çizimleri gerçekten içimi açtı. (Çok sayıda insan paylaştı.)
- ŞİİRLİ: Özlem Özdil’in “Sen bile bilemezsin gülüşün bende kaç bahar eder” paylaşımı bana müthiş umut verdi.
- KIZAKLI: Tansu Özkök’ün kar kızağındaki Atatürk panosu, bana Doktor Jivago gibi bir 23 Nisan’ı hatırlattı.
- HİP HOP: Güneri Cıvaoğlu: Hottie’li hip hop bir gencin gökyüzüne Türk bayrağı ve Atatürk portresi çizmesi.
- SİNEMATOGRAFİK (Çok kişi paylaştı): Atatürk’ün özel renklendirilmiş ve stilize edilmiş bu portresi. Bir dizi film kahramanı gibi.
KÜRTÇE 23 NİSAN PAYLAŞIMI HARİKA
-AHMET Güneştekin’in, Türkiye’nin birçok yerinde çocuklarla yaptığı çalışmaları İrlanda müziği üzerine söylenmiş Kürtçe bir şarkıyla desteklediği videosu harikaydı.
Ayrıca bu videonun Instagram’da çok ilgi görmesi de beni umutlandırdı.
RUH 21 GRAMSA, BİZİ EVE HAPSEDEN VİRÜS 5 GRAM
NE kadar doğru bilmiyorum, şu an yeryüzündeki bütün koronavirüsleri toplayıp tartsan ancak 5 gram ediyormuş... O kadar bir şey yani...
*
Filmi bile çekildi, derler ya insan ruhu 21 grammış...
Hadi gelin küçük bir matematik yapalım. Şu ana kadar dünyada koronavirüsten ölen insan sayısı 185 bin...
Demek ki 5 gramlık virüs bugüne kadar 3 milyon 885 bin gramlık ruhu bedenden çıkarıp atmış... Tam 3 bin 885 kilo ruh...
Geriye kalan 140 milyar gramlık ruhu ise ambalajlayıp bir bedenin içinde evine hapsetti...
Ne virüsmüş be...
Dünyada 5 devlet vardı, her birinde bin afra bin tafra....
Birleşmiş Milletler’de “Biz büyüğüz” diyordu...
Ne üçünün süperliği kaldı... Ne de ikisinin büyüklüğü...
*
Biz de haklı olarak diyorduk ki...
“Yok arkadaş dünya 5’ten büyüktür...”
*
Vay canına be...
Ne o beşler büyükmüş... Ne de geri kalanlar...
*
Arkadaş 5 gramlık virüs geldi ve hepimizin kafasına çaktı... Topunuz bir olsanız 5’ten küçüksünüz...
KORONA REPERTUVARI 1
HAYALET ŞEHRİN İLK ŞARKISI GELDİ
ROLLİNG Stones’un yeni şarkısı dün sabah bütün streaming platformlarına konuldu.
Şarkının adı “Living in a Ghost Town”. Yani “Hayalet bir şehirde yaşamak”...
Uzun yıllardan beri en güzel Rolling Stones şarkısı...
Grubun kuruluş ruhuna uygun, ama yepyeni...
Müzik altyapısı mükemmel... Melodik...
Ritmi harika...
Ve en güzeli ilk bir numara olan şarkıları “Little Red Rooster”daki harika ağız armonikası muhteşem bir vintage dönüş yaptı...
KORONA REPERTUVARI 2
NİL’İN ŞARKISINDAKİ BU CÜMLE BANA FENA KOYDU
BANA göre bu döneme damgasını vuracak şarkılardan biri Nil Karaibrahimgil’in yeni şarkısı “Sakız Adası”...
Eve kapatılmış ruhlarımıza Ege’de Sakız Adası’na harika bir yolculuk yaptırıyor.
Dantel elbiseler, kuşlar, yelkenli, o romantik otel...
İçim açıldı...
Amaaaa...
Şarkıda bir cümle var ki bana koydu:
“Herkes 70’in üstünde
Otursun gölgede”.
Belli ki Nil güzel bir şey söylemek istemiş ama ben bugünlerde çok alıngan oldum.
Alnımdaki bu “65 yaş plus” damgası ile evde oturmak var ya...
Beni böyle yaptı işte...
KORONA REPERTUVARI 3
İLAÇ GİBİ GELEN YENİ ŞARKI
TÜRKİYE’nin sıkı “Indie” gruplarından Brek’in yeni şarkısının adı tam koronalık...
“İlaç Gibi”...
Dün sabah streaming platformlarına konuldu.
Sağlam bir şarkı...
Büyük keyifle dinliyorum.
Tarihimizde ilk defa milli İstiklal Marşımızı söyledik
Saat 21.00’de tarihimizin ilk “Milli İstiklal Marşı”nı Edirne’den Kars’a kadar hep birlikte okuduk.
O marşın adı ya “İstiklal Marşı”ydı...
Ya da “Milli Marş”...
Önceki akşam ikisi birleşti...
Tek millet... Tek marş... Tek yürek...
*
23 Nisan bu yıl bambaşkaydı...
Virüsün evlere kapattığı yürekler bir başka türlü atıyordu...
Kadıköy’de bir evden emekli bir sopranonun sesi bütün mahalleye taşarken...
İstiklal Savaşımızın zafere ulaştığı Kadifekale’de patlayan havai fişekler tepedeki ay-yıldızlı bayrağı cıvıl cıvıl aydınlatıyordu.
*
Ama bir sahne var ki...
Bu 23 Nisan’dan aklımda en çok kalacak kare o anın fotoğrafıydı.
İstanbul’da lösemili çocukların yattığı hastaneden geldi o kare...
Hayatları için mücadele eden çocuklarımız, ellerinde bayraklarla bize öyle bir hayat verdiler ki...
Kimse alamaz elimizden...
EN GÜZEL 23 NİSAN PAYLAŞIMLARI TOP 6
INSTAGRAM’da hoşuma gidenler…
- OĞLAKLI: İzmirdeçevirme isimli sayfada, kucağındaki oğlakla 23 Nisan şiiri okuyan köylü çocuğa bittim. Hele hele o şiir okurken oğlağın melemesi...
- SALINCAKLI: Ayşe Cemal’in salıncakta sallanan Atatürk etrafındaki salıncakta çocuk çizimleri gerçekten içimi açtı. (Çok sayıda insan paylaştı.)
- ŞİİRLİ: Özlem Özdil’in “Sen bile bilemezsin gülüşün bende kaç bahar eder” paylaşımı bana müthiş umut verdi.
- KIZAKLI: Tansu Özkök’ün kar kızağındaki Atatürk panosu, bana Doktor Jivago gibi bir 23 Nisan’ı hatırlattı.
- HİP HOP: Güneri Cıvaoğlu: Hottie’li hip hop bir gencin gökyüzüne Türk bayrağı ve Atatürk portresi çizmesi.
- SİNEMATOGRAFİK (Çok kişi paylaştı): Atatürk’ün özel renklendirilmiş ve stilize edilmiş bu portresi. Bir dizi film kahramanı gibi.
KÜRTÇE 23 NİSAN PAYLAŞIMI HARİKA
-AHMET Güneştekin’in, Türkiye’nin birçok yerinde çocuklarla yaptığı çalışmaları İrlanda müziği üzerine söylenmiş Kürtçe bir şarkıyla desteklediği videosu harikaydı.
Ayrıca bu videonun Instagram’da çok ilgi görmesi de beni umutlandırdı.
RUH 21 GRAMSA, BİZİ EVE HAPSEDEN VİRÜS 5 GRAM
NE kadar doğru bilmiyorum, şu an yeryüzündeki bütün koronavirüsleri toplayıp tartsan ancak 5 gram ediyormuş... O kadar bir şey yani...
*
Filmi bile çekildi, derler ya insan ruhu 21 grammış...
Hadi gelin küçük bir matematik yapalım. Şu ana kadar dünyada koronavirüsten ölen insan sayısı 185 bin...
Demek ki 5 gramlık virüs bugüne kadar 3 milyon 885 bin gramlık ruhu bedenden çıkarıp atmış... Tam 3 bin 885 kilo ruh...
Geriye kalan 140 milyar gramlık ruhu ise ambalajlayıp bir bedenin içinde evine hapsetti...
Ne virüsmüş be...
Dünyada 5 devlet vardı, her birinde bin afra bin tafra....
Birleşmiş Milletler’de “Biz büyüğüz” diyordu...
Ne üçünün süperliği kaldı... Ne de ikisinin büyüklüğü...
*
Biz de haklı olarak diyorduk ki...
“Yok arkadaş dünya 5’ten büyüktür...”
*
Vay canına be...
Ne o beşler büyükmüş... Ne de geri kalanlar...
*
Arkadaş 5 gramlık virüs geldi ve hepimizin kafasına çaktı... Topunuz bir olsanız 5’ten küçüksünüz...
KORONA REPERTUVARI 1
HAYALET ŞEHRİN İLK ŞARKISI GELDİ
ROLLİNG Stones’un yeni şarkısı dün sabah bütün streaming platformlarına konuldu.
Şarkının adı “Living in a Ghost Town”. Yani “Hayalet bir şehirde yaşamak”...
Uzun yıllardan beri en güzel Rolling Stones şarkısı...
Grubun kuruluş ruhuna uygun, ama yepyeni...
Müzik altyapısı mükemmel... Melodik...
Ritmi harika...
Ve en güzeli ilk bir numara olan şarkıları “Little Red Rooster”daki harika ağız armonikası muhteşem bir vintage dönüş yaptı...
KORONA REPERTUVARI 2
NİL’İN ŞARKISINDAKİ BU CÜMLE BANA FENA KOYDU
BANA göre bu döneme damgasını vuracak şarkılardan biri Nil Karaibrahimgil’in yeni şarkısı “Sakız Adası”...
Eve kapatılmış ruhlarımıza Ege’de Sakız Adası’na harika bir yolculuk yaptırıyor.
Dantel elbiseler, kuşlar, yelkenli, o romantik otel...
İçim açıldı...
Amaaaa...
Şarkıda bir cümle var ki bana koydu:
“Herkes 70’in üstünde
Otursun gölgede”.
Belli ki Nil güzel bir şey söylemek istemiş ama ben bugünlerde çok alıngan oldum.
Alnımdaki bu “65 yaş plus” damgası ile evde oturmak var ya...
Beni böyle yaptı işte...
KORONA REPERTUVARI 3
İLAÇ GİBİ GELEN YENİ ŞARKI
TÜRKİYE’nin sıkı “Indie” gruplarından Brek’in yeni şarkısının adı tam koronalık...
“İlaç Gibi”...
Dün sabah streaming platformlarına konuldu.
Sağlam bir şarkı...
Büyük keyifle dinliyorum.