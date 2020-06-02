Tarihi gün: Türkiye'de bir filozof 'TT' oldu

Bir Türk felsefecisi Twitter’ın “trend topics”, yani en çok tweet atılan konularında ilk 5’e girdi.
Söz konusu felsefeci, o gün kaybettiğimiz Oruç Aruoba’ydı...
Oruç Aruoba’yla 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu’nda tanıştım.
Felsefe bölümünde öğretim görevlisiydi.
Bölümün başında felsefenin en önemli isimlerinden, insan hakları savunucusu Prof. Ioanna Kuçuradi vardı.
Türk dilinin en büyük yazarlarından Bilge Karasu ve eleştirmen Füsun Akatlı da o bölümün üyesiydi.
*
12 Eylül günü 8 tankla kampusa gelen bir yüzbaşı, bizleri meydana toplayıp fırça çektiğinde birlikteydik.
O meşum günden bir yıl sonra Bülent Ecevit’in çıkardığı ‘Arayış’ dergisinde birlikte yazı yazmaya başlamıştık.
*
Sonra yollarımız ayrıldı...
O akademik hayatına devam etti. Daha sonra İzmir’de mütevazı bir eve taşındı.
Ben gazeteciliğe geçtim.
*
Onu son defa 5 yıl önce Assos’ta Örsan Öymen’in düzenlediği felsefe seminerinde gördüm.
Toplantıya katılanların gözünde bir efsane gibiydi.
O günden sonra fark etmiştim ki, Oruç Aruoba’nın derinde ve sessiz bir hayran kitlesi varmış...
*
Zor işlerin insanıydı...
Wittgenstein’ın “Çevrilemez” denilen kitabı ‘Tractatus’u Türkçeye çeviren aydındı.
Onun çevirdiği Rilke’nin şiirleri hep başucu kitaplarım arasındadır.
*
Sessiz ve yalnız bir insanı, tek kişilik bir felsefe ekolünü, bir de hep gözümün önünde duran şu cümleyi bize bırakmış bir aydını uğurluyoruz:
“Kalabildiğimiz tek yer, ötekilerin bellekleridir...”
*
Güle güle arkadaşım...
Çok hoş bir seda bıraktın bizim belleklerimizde...
Bak, TT oldun...
Demek ki o belleklerin sayısı hiç de sandığın gibi tenha değilmiş...
Bil ki, pazar günü attıkları mesajlarla seni Türkiye’nin TT’si yapan bu insanlar, aynı zamanda Türkiye’ye de gurur vermişlerdir.
NE DEMİŞTİM GEÇEN HAFTA SİZE, İŞTE İSPATI
ÖNCEKİ cumartesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde olaylar büyürken önemli bir gelişme oldu. 182 milyon aboneyle dünyanın en büyük streaming platformu olan Netflix, şu kısa açıklamayı yaptı:
“Sessiz kalmak, suç ortağı olmaktır. Biz bir platformuz ve siyah üyelerimizin, çalışanlarımızın, yaratıcı personelimizin yanında sesimizi yükseltme görevimiz var.”
Bakın Netflix’in o açıklamasından sonra Amerikan medya dünyasında nasıl bir deprem oldu...
Onu streaming platformlarının bugün için 4 numarası olan Hulu ve Starz izledi.
Her ikisinin de mesajı aynıydı.
Onların arkasından dünyanın en büyük müzik ve video paylaşım platformu olan YouTube aynı mesajla geldi.
“Irkçılık ve şiddete karşı hep birlikte ayaktayız.”
Ve pazar günü öğle saatlerinde ikinci streaming devi bu bloğa katıldı.
Amazon Prime Video şu açıklamayı yaptı:
“Yazarlarımız, senaristlerimiz, yapımcılarımız ve takipçilerimizle birlikte siyah toplumun yanındayız.”
*
Geçen hafta Amerika’da Trump yönetimine karşı asıl muhalefetin Demokrat Parti değil, streaming platformları olacağını yazmıştım.
İşte size ispatı...
Üstelik bu muhalefet öyle Trump’ın kolayca baş edebileceği, zapturapt altına alabileceği bir şey değil...
Çok kararlı bir yeni medya var artık karşısında.
HELAL OLSUN
1.8 MİLYAR: 10 YIL ÖNCE BİRİ 23, ÖTEKİ 26 YAŞINDAYDI
Bu iki genç dün Türkiye’de tarih yazdılar.
Türk oyun şirketi Peak, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga’ya satıldı.
İki kurucusuna bakar mısınız?
Rina Onur, Harvard’da ekonomi okudu. Henüz 33 yaşında.
Demek ki 2010’da, şirketi kurduklarında 23 yaşındaydı.
Sidar Şahin 36 yaşında... Demek ki o da 26’sındaymış.
İşte bu iki genç insan, dün Türkiye’nin adını dijital pazarda teknoloji ve program üreten ülkeler arasına yazdırdılar.
İkisiyle de gurur duyuyorum ve ikisini de kutluyorum.
Bütün Türkiye’nin gençliğine hedef gösterecek, hayal kurduracak, “Yes, you can” diyen muazzam bir şeyi başardılar.
Helal olsun onlara...
KARANTİNA YILDIZLARI
‘KİM ULAN BU ELON MUSK, ONU KAÇ TÜRK SEYREDER’
BARIŞ Özcan bir Türk YouTuber... 4.5 milyon takipçisi var...
En önemlisi, bu kadar takipçiyi bilim anlatarak sağladı. Space X roketinin atılışını onun YouTube’daki canlı yayınından izledim.
O ve öteki Türk YouTuber’lar, o gece harikalar yarattılar.
Barış Özcan aynı zamanda benim gibi bir rock’n roll hastası olduğu için onu daha da seviyorum.
Astronotların giysilerinin Marvel kahramanlarının filmlerdeki kostümlerini tasarlayanlar tarafından yapıldığını ondan öğrendim.
O gece yaptığı yayını 1.8 milyon kişi seyretmiş.
Ama onun asıl Elon Musk Türkiye’ye geldiğinde yaptığı bir yayın var ki, efsane...
5.8 milyon kişi seyretti.
Ve o yayın, hayatını yazacak yazarla karşılaştığında Musk’ın ona sorduğu şu soruyla başladı: “Sizce ben deli miyim...”
WARNER BROS: HERKES SUSARKEN BİRİ KONUŞMALI
BİR başka sinema devi Warner Bros şu açıklamayı yaptı:
“Herkes otururken, biri ayağa kalkmalı... Herkes susarken biri konuşmalı... Bryan Stevenson.”
Onu çok benzer bir mesajla CBS televizyonunun sahibi Viacom izledi.
DEMİR ADAM VE SİYAH PANTER DEVREYE GİRDİ
PAZAR gününün en kuvvetli mesajlarından biri ise bugün eğlence dünyasının açık ara en büyüğü olan Disney grubundan geldi. Grubun ‘Demir Adam’, ‘Kara Panter’, ‘Yenilmezler’ gibi süperkahraman filmlerini yapan Marvel, şu açıklamayı yaptı: “Irkçılığa karşı hep birlikte ayaktayız.”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Tarihi gün: Türkiye'de bir filozof 'TT' oldu
Öndeki gün “Türkiye tarihinde bir ilk”e tanık olduk.
Bir Türk felsefecisi Twitter’ın “trend topics”, yani en çok tweet atılan konularında ilk 5’e girdi.
Söz konusu felsefeci, o gün kaybettiğimiz Oruç Aruoba’ydı...
Oruç Aruoba’yla 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu’nda tanıştım.
Felsefe bölümünde öğretim görevlisiydi.
Bölümün başında felsefenin en önemli isimlerinden, insan hakları savunucusu Prof. Ioanna Kuçuradi vardı.
Türk dilinin en büyük yazarlarından Bilge Karasu ve eleştirmen Füsun Akatlı da o bölümün üyesiydi.
*
12 Eylül günü 8 tankla kampusa gelen bir yüzbaşı, bizleri meydana toplayıp fırça çektiğinde birlikteydik.
O meşum günden bir yıl sonra Bülent Ecevit’in çıkardığı ‘Arayış’ dergisinde birlikte yazı yazmaya başlamıştık.
*
Sonra yollarımız ayrıldı...
O akademik hayatına devam etti. Daha sonra İzmir’de mütevazı bir eve taşındı.
Ben gazeteciliğe geçtim.
*
Onu son defa 5 yıl önce Assos’ta Örsan Öymen’in düzenlediği felsefe seminerinde gördüm.
Toplantıya katılanların gözünde bir efsane gibiydi.
O günden sonra fark etmiştim ki, Oruç Aruoba’nın derinde ve sessiz bir hayran kitlesi varmış...
*
Zor işlerin insanıydı...
Wittgenstein’ın “Çevrilemez” denilen kitabı ‘Tractatus’u Türkçeye çeviren aydındı.
Onun çevirdiği Rilke’nin şiirleri hep başucu kitaplarım arasındadır.
*
Sessiz ve yalnız bir insanı, tek kişilik bir felsefe ekolünü, bir de hep gözümün önünde duran şu cümleyi bize bırakmış bir aydını uğurluyoruz:
“Kalabildiğimiz tek yer, ötekilerin bellekleridir...”
*
Güle güle arkadaşım...
Çok hoş bir seda bıraktın bizim belleklerimizde...
Bak, TT oldun...
Demek ki o belleklerin sayısı hiç de sandığın gibi tenha değilmiş...
Bil ki, pazar günü attıkları mesajlarla seni Türkiye’nin TT’si yapan bu insanlar, aynı zamanda Türkiye’ye de gurur vermişlerdir.
NE DEMİŞTİM GEÇEN HAFTA SİZE, İŞTE İSPATI
ÖNCEKİ cumartesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde olaylar büyürken önemli bir gelişme oldu. 182 milyon aboneyle dünyanın en büyük streaming platformu olan Netflix, şu kısa açıklamayı yaptı:
“Sessiz kalmak, suç ortağı olmaktır. Biz bir platformuz ve siyah üyelerimizin, çalışanlarımızın, yaratıcı personelimizin yanında sesimizi yükseltme görevimiz var.”
Bakın Netflix’in o açıklamasından sonra Amerikan medya dünyasında nasıl bir deprem oldu...
Onu streaming platformlarının bugün için 4 numarası olan Hulu ve Starz izledi.
Her ikisinin de mesajı aynıydı.
Onların arkasından dünyanın en büyük müzik ve video paylaşım platformu olan YouTube aynı mesajla geldi.
“Irkçılık ve şiddete karşı hep birlikte ayaktayız.”
Ve pazar günü öğle saatlerinde ikinci streaming devi bu bloğa katıldı.
Amazon Prime Video şu açıklamayı yaptı:
“Yazarlarımız, senaristlerimiz, yapımcılarımız ve takipçilerimizle birlikte siyah toplumun yanındayız.”
*
Geçen hafta Amerika’da Trump yönetimine karşı asıl muhalefetin Demokrat Parti değil, streaming platformları olacağını yazmıştım.
İşte size ispatı...
Üstelik bu muhalefet öyle Trump’ın kolayca baş edebileceği, zapturapt altına alabileceği bir şey değil...
Çok kararlı bir yeni medya var artık karşısında.
HELAL OLSUN
1.8 MİLYAR: 10 YIL ÖNCE BİRİ 23, ÖTEKİ 26 YAŞINDAYDI
Bu iki genç dün Türkiye’de tarih yazdılar.
Türk oyun şirketi Peak, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga’ya satıldı.
İki kurucusuna bakar mısınız?
Rina Onur, Harvard’da ekonomi okudu. Henüz 33 yaşında.
Demek ki 2010’da, şirketi kurduklarında 23 yaşındaydı.
Sidar Şahin 36 yaşında... Demek ki o da 26’sındaymış.
İşte bu iki genç insan, dün Türkiye’nin adını dijital pazarda teknoloji ve program üreten ülkeler arasına yazdırdılar.
İkisiyle de gurur duyuyorum ve ikisini de kutluyorum.
Bütün Türkiye’nin gençliğine hedef gösterecek, hayal kurduracak, “Yes, you can” diyen muazzam bir şeyi başardılar.
Helal olsun onlara...
KARANTİNA YILDIZLARI
‘KİM ULAN BU ELON MUSK, ONU KAÇ TÜRK SEYREDER’
BARIŞ Özcan bir Türk YouTuber... 4.5 milyon takipçisi var...
En önemlisi, bu kadar takipçiyi bilim anlatarak sağladı. Space X roketinin atılışını onun YouTube’daki canlı yayınından izledim.
O ve öteki Türk YouTuber’lar, o gece harikalar yarattılar.
Barış Özcan aynı zamanda benim gibi bir rock’n roll hastası olduğu için onu daha da seviyorum.
Astronotların giysilerinin Marvel kahramanlarının filmlerdeki kostümlerini tasarlayanlar tarafından yapıldığını ondan öğrendim.
O gece yaptığı yayını 1.8 milyon kişi seyretmiş.
Ama onun asıl Elon Musk Türkiye’ye geldiğinde yaptığı bir yayın var ki, efsane...
5.8 milyon kişi seyretti.
Ve o yayın, hayatını yazacak yazarla karşılaştığında Musk’ın ona sorduğu şu soruyla başladı: “Sizce ben deli miyim...”
WARNER BROS: HERKES SUSARKEN BİRİ KONUŞMALI
BİR başka sinema devi Warner Bros şu açıklamayı yaptı:
“Herkes otururken, biri ayağa kalkmalı... Herkes susarken biri konuşmalı... Bryan Stevenson.”
Onu çok benzer bir mesajla CBS televizyonunun sahibi Viacom izledi.
DEMİR ADAM VE SİYAH PANTER DEVREYE GİRDİ
PAZAR gününün en kuvvetli mesajlarından biri ise bugün eğlence dünyasının açık ara en büyüğü olan Disney grubundan geldi. Grubun ‘Demir Adam’, ‘Kara Panter’, ‘Yenilmezler’ gibi süperkahraman filmlerini yapan Marvel, şu açıklamayı yaptı: “Irkçılığa karşı hep birlikte ayaktayız.”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin